Criador de Personagens Virtuais para Vídeos Realistas com IA Online

Crie uma pessoa virtual para apresentar, explicar, vender e ensinar sem precisar estar na câmera o tempo todo. Com o HeyGen, você pode criar uma pessoa virtual realista com inteligência artificial que fala naturalmente, entrega mensagens consistentes e se adapta a vídeos, idiomas e casos de uso. Construa confiança, economize tempo e comunique-se de forma clara usando uma presença digital humanizada.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo

Engajamento de vendas e potenciais clientes

Utilize uma pessoa virtual para saudar visitantes, explicar ofertas e orientar potenciais clientes. Uma entrega humanizada aumenta a confiança enquanto possibilita disponibilidade 24/7.

Marketing e narrativas de marca

Apresente campanhas, lançamentos de produtos e atualizações com uma identidade consistente. Pessoas virtuais, como humanos digitais, ajudam as marcas a parecerem acessíveis sem aumentar o tempo de produção.

Treinamento e integração de funcionários

Entregue lições e instruções de forma clara usando um apresentador familiar. Atualizações podem ser feitas instantaneamente à medida que os processos mudam.

Educação e suporte ao cliente

Explique fluxos de trabalho, responda a perguntas comuns e guie os usuários visualmente. Pessoas virtuais reduzem a carga de suporte enquanto melhoram a clareza.

Comunicações internas

Compartilhe mensagens de liderança e atualizações da empresa de forma consistente entre as equipes. Pessoas virtuais eliminam atritos de agendamento enquanto mantêm um tom pessoal, semelhante ao de um ser humano real.

Conteúdo multilíngue e global

Reutilize a mesma pessoa virtual em diferentes idiomas. Isso mantém a identidade consistente enquanto amplia o alcance.

Por que o HeyGen é o Melhor Criador de Pessoas Virtuais

A produção de vídeos não deve depender de cronogramas de filmagem, estúdios ou repetições de cenas. O Criador de Pessoa Virtual da HeyGen remove essas restrições enquanto preserva a clareza, personalidade e credibilidade que o público espera de apresentadores humanos reais.

Sempre disponível, sempre consistente

Uma pessoa virtual entrega o mesmo tom, aparência e qualidade em todos os vídeos. Essa consistência fortalece o reconhecimento da marca e elimina a variabilidade causada pela filmagem ao vivo, garantindo uma experiência uniforme com humanos digitais.

Projetado para escala e velocidade

Crie uma pessoa virtual e use-a em dezenas ou milhares de vídeos. Equipes de conteúdo podem publicar mais rápido sem aumentar a complexidade da produção.

Presença humana sem limitações humanas

Pessoas virtuais combinam a familiaridade de um apresentador humano com a eficiência da IA, criando interações realistas. Você permanece presente na tela sem precisar gravar cada atualização.

Aparência realista semelhante à humana

Pessoas virtuais são projetadas para parecerem naturais e profissionais na tela, com postura equilibrada, detalhes faciais e clareza visual. Movimentos sutis ajudam a evitar uma sensação estática ou artificial. Esse realismo mantém a atenção na mensagem em vez da tecnologia por trás dela.

imagem para vídeo

Fala natural e entrega expressiva

Cada pessoa virtual fala com um ritmo suave, pronúncia clara e entonação natural. A fala é gerada para ser conversacional em vez de parecer roteirizada ou robótica. Isso torna vídeos mais longos mais fáceis de assistir e melhora a compreensão do público através de expressões faciais envolventes.

Um smartphone exibindo a interface escura do aplicativo TikTok contra um fundo vibrante de luzes neon rosa e azul irradiando.

Apresentação consistente da marca

Seu personagem virtual mantém a mesma identidade visual e estilo de entrega em todos os vídeos. Isso ajuda as marcas a permanecerem reconhecíveis mesmo quando o conteúdo cresce rapidamente. A consistência também simplifica revisões e aprovações para equipes maiores.

Clonagem de voz

Reutilizável em diferentes formatos e canais

A mesma pessoa virtual pode aparecer em vídeos explicativos, de treinamento, anúncios e suporte. Isso reduz a necessidade de múltiplos apresentadores ou estilos. O público se familiariza com um único rosto digital consistente.

fotos de gráficos em movimento para vídeo

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

"Isso deu aos nossos escritores o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador

Roger Hirst, Cofundador
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa

Justin Meisinger, Gerente de Programa
Como funciona

Como Usar o Criador de Pessoa Virtual

Dê vida a qualquer pessoa virtual com este gerador realista de pessoas virtuais em quatro passos simples.

Passo 1

Escolha sua pessoa virtual

Selecione uma pessoa virtual pré-construída ou crie uma personalizada. Cada opção é projetada para uma entrega profissional.

Passo 2

Escreva seu script

Digite ou cole o texto que você deseja que seja entregue por um humano virtual. Escolha as configurações de idioma e tom conforme necessário.

Passo 3

Personalize seu vídeo

Ajuste o fundo, o layout e os visuais de apoio. Mantenha a identidade visual consistente em todo o conteúdo.

Passo 4

Gerar e publicar

Crie seu vídeo e exporte-o para qualquer plataforma. Reutilize a mesma pessoa virtual para atualizações futuras.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é uma pessoa virtual?

Uma pessoa virtual é um apresentador digital, semelhante a um humano, criado usando IA. Ela pode falar, apresentar informações e aparecer em vídeos sem a necessidade de filmagens ao vivo, de forma similar a um avatar em um mundo virtual.

Como uma pessoa virtual é diferente de um chatbot?

Um chatbot se comunica por texto. Uma pessoa virtual se comunica visual e verbalmente por vídeo, criando uma conexão humana mais forte.

Posso usar uma pessoa virtual para vídeos comerciais?

Sim. Pessoas virtuais são comumente usadas para marketing, vendas, treinamento e comunicação interna, aproveitando a animação para engajamento. Elas são projetadas para ambientes profissionais.

Pessoas virtuais parecem realistas?

Sim. As pessoas virtuais HeyGen são projetadas com movimentos faciais naturais, temporização da fala e apresentação. Isso torna os vídeos fáceis de assistir e confiáveis.

Posso atualizar vídeos sem recriar a pessoa virtual?

Sim. A mesma pessoa virtual pode ser reutilizada em vídeos ilimitados. Você só precisa atualizar o roteiro para gerar novo conteúdo com o AI video generator.

Uma pessoa virtual é adequada para o público global?

Sim. Pessoas virtuais podem entregar conteúdo em múltiplos idiomas mantendo a mesma identidade visual com o recurso de tradutor de vídeo. Isso apoia uma comunicação global consistente.

Quem controla o conteúdo da pessoa virtual?

Você mantém controle total sobre scripts, vídeos e uso. Pessoas virtuais estão disponíveis apenas dentro do seu espaço de trabalho HeyGen.

Por que usar uma pessoa virtual em vez de um vídeo ao vivo?

Pessoas virtuais economizam tempo, reduzem custos de produção e permitem atualizações mais rápidas. Elas proporcionam uma presença humana sem as restrições de filmagem.

