Crie um humano virtual que realiza comunicações profissionais em vídeo usando o gerador de vídeo AI da HeyGen. Transforme texto ou imagens em avatares humanos virtuais realistas com fala natural, movimento facial e entrega multilíngue sem câmeras, estúdios ou apresentadores ao vivo, utilizando técnicas avançadas de animação.
Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo
Vídeos de treinamento ao vivo são lentos para atualizar e difíceis de escalar, especialmente quando comparados a soluções de realidade virtual em tempo real. Humanos virtuais fornecem instruções consistentes em processos de integração, conformidade e treinamentos baseados em funções, permitindo atualizações instantâneas conforme o conteúdo muda.
Explicar recursos repetidamente em frente à câmera é ineficiente. Humanos virtuais apresentam explicações estruturadas de produtos em vídeo, ajudando os usuários a entenderem fluxos de trabalho e valor sem a necessidade de agendar demonstrações.
Executivos não precisam registrar cada mensagem. Humanos virtuais entregam atualizações internas, mudanças de políticas e mensagens da liderança em um formato de vídeo profissional e acessível.
Conteúdos de ajuda escritos são frequentemente ignorados. Humanos virtuais guiam os clientes através dos processos visualmente, melhorando a compreensão e reduzindo perguntas repetidas.
As equipes de vendas precisam de mensagens consistentes em todas as regiões. Humanos virtuais fornecem explicações em vídeo padronizadas que os representantes podem reutilizar e localizar sem novas gravações, permitindo atualizações em tempo real.
Produzir vídeos localizados tradicionalmente requer múltiplos apresentadores, mas com avatares, esse processo pode ser otimizado. Humanos virtuais permitem que um único roteiro seja utilizado globalmente com precisão linguística e entrega consistente.
Por que a HeyGen é a Melhor Criadora de Vídeos de Humanos Virtuais
A HeyGen torna os humanos virtuais práticos para fluxos de trabalho empresariais reais. Equipes os utilizam para substituir apresentadores ao vivo, reduzir o excesso de produção e manter uma comunicação humana consistente em treinamentos, vendas e mensagens globais.
Humanos virtuais eliminam a necessidade de atores, apresentadores ou sessões de gravação. Os vídeos são gerados diretamente a partir de texto, removendo atrasos de agendamento, regravações e gargalos de produção, possibilitando experiências imersivas por meio da inteligência artificial.
Cada avatar humano virtual transmite exatamente a mesma mensagem, tom e estrutura, garantindo uma experiência uniforme em todas as plataformas. Isso assegura precisão e consistência entre departamentos, regiões e comunicações repetidas.
HeyGen possibilita que humanos virtuais se comuniquem através de idiomas e mercados diferentes, mantendo a mesma identidade visual e qualidade de entrega em todas as versões.
Apresentadores virtuais baseados em script
Humanos virtuais atuam como apresentadores em tela que falam diretamente com os espectadores usando conteúdo roteirizado. Isso permite que equipes expliquem conceitos, processos e atualizações de forma clara, mantendo uma presença humana sem depender de talentos ao vivo.
Controle de desempenho por meio de texto
Ajuste o que o humano virtual diz editando o roteiro. Altere a redação, o ritmo ou a ênfase e regenere o vídeo instantaneamente, evitando cronogramas manuais, regravações ou edições pós-produção.
Identidade visual estável em todos os vídeos
Um humano virtual mantém a mesma aparência em todos os vídeos. Isso constrói familiaridade e confiança ao longo do tempo, especialmente para programas de treinamento, anúncios recorrentes ou educação sobre produtos.
Entrega virtual de humano multilíngue
Gere vídeos de humanos virtuais em mais de 175 idiomas, proporcionando uma experiência imersiva para públicos diversos. A tradução de vídeo da HeyGen preserva o ritmo, o movimento facial e a clareza para que o público global receba a mesma experiência imersiva sem a necessidade de recriar o conteúdo.
Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.
Como usar o criador de vídeos de humanos virtuais com IA
Crie vídeos de humanos virtuais usando um fluxo de trabalho simples de quatro etapas projetado para rapidez e controle.
Escolha a aparência e o estilo de apresentação do seu humano virtual. Defina o idioma, o tom e o tipo de comunicação que deseja entregar.
Adicione seu texto e estruture a mensagem. HeyGen analisa o ritmo e a entrega para garantir que o humano virtual comunique-se de maneira clara e natural, melhorando a qualidade geral da animação.
Ajuste o estilo de voz, legendas, fundo e marca. Certifique-se de que o humano virtual esteja alinhado com seu público e padrões organizacionais.
Gere o vídeo final e compartilhe-o em plataformas de aprendizado, sites ou ferramentas internas. Atualize o conteúdo a qualquer momento editando o texto e regenerando com avatares gerados por computador para uma experiência contínua.
Um humano virtual é um apresentador de vídeo gerado por IA que entrega conteúdo roteirizado através de fala e movimentos faciais realistas. Ele proporciona uma presença humana sem a necessidade de atores ao vivo ou filmagens.
Humanos virtuais são utilizados para treinamento, integração, educação sobre produtos, comunicações internas e orientação ao cliente onde consistência e escalabilidade são necessárias.
Sim. Os humanos virtuais HeyGen suportam a geração de vídeos multilíngues e tradutor de vídeo em mais de 175 idiomas, mantendo a mesma identidade visual.
Não. Vídeos de humanos virtuais são criados inteiramente a partir de texto, utilizando animação avançada e inteligência artificial para simular interações semelhantes às humanas. Não há necessidade de câmeras, microfones, estúdios ou apresentadores quando se usa avatares gerados por computador.
As atualizações são simples. Edite o script e gere novamente o vídeo. Não há necessidade de regravar ou reconstruir o conteúdo.
Sim. Você pode personalizar a voz, legendas, layout, cores e apresentação visual para garantir que o humano virtual corresponda à sua marca.
A HeyGen produz um ritmo natural, movimento sincronizado dos lábios e expressão facial adequada para comunicação profissional.
A HeyGen segue práticas de segurança de nível empresarial. Todos os scripts e vídeos de humanos virtuais gerados permanecem privados e sob seu controle.
