Passo 1 Selecione um humano virtual Escolha a aparência e o estilo de apresentação do seu humano virtual. Defina o idioma, o tom e o tipo de comunicação que deseja entregar.

Passo 2 Escreva seu script Adicione seu texto e estruture a mensagem. HeyGen analisa o ritmo e a entrega para garantir que o humano virtual comunique-se de maneira clara e natural, melhorando a qualidade geral da animação.

Passo 3 Personalizar apresentação Ajuste o estilo de voz, legendas, fundo e marca. Certifique-se de que o humano virtual esteja alinhado com seu público e padrões organizacionais.