Crie um humano virtual que realiza comunicações profissionais em vídeo usando o gerador de vídeo AI da HeyGen. Transforme texto ou imagens em avatares humanos virtuais realistas com fala natural, movimento facial e entrega multilíngue sem câmeras, estúdios ou apresentadores ao vivo, utilizando técnicas avançadas de animação.

Treinamento e integração de funcionários

Vídeos de treinamento ao vivo são lentos para atualizar e difíceis de escalar, especialmente quando comparados a soluções de realidade virtual em tempo real. Humanos virtuais fornecem instruções consistentes em processos de integração, conformidade e treinamentos baseados em funções, permitindo atualizações instantâneas conforme o conteúdo muda.

Educação sobre produtos e recursos

Explicar recursos repetidamente em frente à câmera é ineficiente. Humanos virtuais apresentam explicações estruturadas de produtos em vídeo, ajudando os usuários a entenderem fluxos de trabalho e valor sem a necessidade de agendar demonstrações.

Comunicados e atualizações corporativas

Executivos não precisam registrar cada mensagem. Humanos virtuais entregam atualizações internas, mudanças de políticas e mensagens da liderança em um formato de vídeo profissional e acessível.

Educação e suporte ao cliente

Conteúdos de ajuda escritos são frequentemente ignorados. Humanos virtuais guiam os clientes através dos processos visualmente, melhorando a compreensão e reduzindo perguntas repetidas.

Habilitação de vendas e alcance

As equipes de vendas precisam de mensagens consistentes em todas as regiões. Humanos virtuais fornecem explicações em vídeo padronizadas que os representantes podem reutilizar e localizar sem novas gravações, permitindo atualizações em tempo real.

Comunicações globais em escala

Produzir vídeos localizados tradicionalmente requer múltiplos apresentadores, mas com avatares, esse processo pode ser otimizado. Humanos virtuais permitem que um único roteiro seja utilizado globalmente com precisão linguística e entrega consistente.

Por que a HeyGen é a Melhor Criadora de Vídeos de Humanos Virtuais

A HeyGen torna os humanos virtuais práticos para fluxos de trabalho empresariais reais. Equipes os utilizam para substituir apresentadores ao vivo, reduzir o excesso de produção e manter uma comunicação humana consistente em treinamentos, vendas e mensagens globais.

Produção sem pessoas

Humanos virtuais eliminam a necessidade de atores, apresentadores ou sessões de gravação. Os vídeos são gerados diretamente a partir de texto, removendo atrasos de agendamento, regravações e gargalos de produção, possibilitando experiências imersivas por meio da inteligência artificial.

Consistência de mensagens em escala

Cada avatar humano virtual transmite exatamente a mesma mensagem, tom e estrutura, garantindo uma experiência uniforme em todas as plataformas. Isso assegura precisão e consistência entre departamentos, regiões e comunicações repetidas.

Projetado para equipes globais

HeyGen possibilita que humanos virtuais se comuniquem através de idiomas e mercados diferentes, mantendo a mesma identidade visual e qualidade de entrega em todas as versões.

Apresentadores virtuais baseados em script

Humanos virtuais atuam como apresentadores em tela que falam diretamente com os espectadores usando conteúdo roteirizado. Isso permite que equipes expliquem conceitos, processos e atualizações de forma clara, mantendo uma presença humana sem depender de talentos ao vivo.

imagem para vídeo

Controle de desempenho por meio de texto

Ajuste o que o humano virtual diz editando o roteiro. Altere a redação, o ritmo ou a ênfase e regenere o vídeo instantaneamente, evitando cronogramas manuais, regravações ou edições pós-produção.

Um smartphone exibindo a interface escura do aplicativo TikTok contra um fundo vibrante de luzes neon rosa e azul irradiando.

Identidade visual estável em todos os vídeos

Um humano virtual mantém a mesma aparência em todos os vídeos. Isso constrói familiaridade e confiança ao longo do tempo, especialmente para programas de treinamento, anúncios recorrentes ou educação sobre produtos.

Clonagem de voz

Entrega virtual de humano multilíngue

Gere vídeos de humanos virtuais em mais de 175 idiomas, proporcionando uma experiência imersiva para públicos diversos. A tradução de vídeo da HeyGen preserva o ritmo, o movimento facial e a clareza para que o público global receba a mesma experiência imersiva sem a necessidade de recriar o conteúdo.

fotos de gráficos em movimento para vídeo

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso deu aos nossos escritores o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tivemos um filme que eu vinha fazendo toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Como funciona

Como usar o criador de vídeos de humanos virtuais com IA

Crie vídeos de humanos virtuais usando um fluxo de trabalho simples de quatro etapas projetado para rapidez e controle.

Passo 1

Selecione um humano virtual

Escolha a aparência e o estilo de apresentação do seu humano virtual. Defina o idioma, o tom e o tipo de comunicação que deseja entregar.

Passo 2

Escreva seu script

Adicione seu texto e estruture a mensagem. HeyGen analisa o ritmo e a entrega para garantir que o humano virtual comunique-se de maneira clara e natural, melhorando a qualidade geral da animação.

Passo 3

Personalizar apresentação

Ajuste o estilo de voz, legendas, fundo e marca. Certifique-se de que o humano virtual esteja alinhado com seu público e padrões organizacionais.

Passo 4

Gerar e distribuir

Gere o vídeo final e compartilhe-o em plataformas de aprendizado, sites ou ferramentas internas. Atualize o conteúdo a qualquer momento editando o texto e regenerando com avatares gerados por computador para uma experiência contínua.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um humano virtual?

Um humano virtual é um apresentador de vídeo gerado por IA que entrega conteúdo roteirizado através de fala e movimentos faciais realistas. Ele proporciona uma presença humana sem a necessidade de atores ao vivo ou filmagens.

Como os humanos virtuais são utilizados nos negócios?

Humanos virtuais são utilizados para treinamento, integração, educação sobre produtos, comunicações internas e orientação ao cliente onde consistência e escalabilidade são necessárias.

Os humanos virtuais suportam múltiplos idiomas?

Sim. Os humanos virtuais HeyGen suportam a geração de vídeos multilíngues e tradutor de vídeo em mais de 175 idiomas, mantendo a mesma identidade visual.

Preciso de equipamento de filmagem ou gravação?

Não. Vídeos de humanos virtuais são criados inteiramente a partir de texto, utilizando animação avançada e inteligência artificial para simular interações semelhantes às humanas. Não há necessidade de câmeras, microfones, estúdios ou apresentadores quando se usa avatares gerados por computador.

Quão fácil é atualizar um vídeo de um humano virtual?

As atualizações são simples. Edite o script e gere novamente o vídeo. Não há necessidade de regravar ou reconstruir o conteúdo.

Posso controlar a marca e a apresentação?

Sim. Você pode personalizar a voz, legendas, layout, cores e apresentação visual para garantir que o humano virtual corresponda à sua marca.

Quão realistas são os humanos virtuais da HeyGen?

A HeyGen produz um ritmo natural, movimento sincronizado dos lábios e expressão facial adequada para comunicação profissional.

Meu conteúdo está seguro?

A HeyGen segue práticas de segurança de nível empresarial. Todos os scripts e vídeos de humanos virtuais gerados permanecem privados e sob seu controle.

