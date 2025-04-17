HeyGen logo

Porta-voz em vídeo para vídeos falados gerados por IA

Crie vídeos falados profissionais usando o porta-voz de vídeo AI da HeyGen. Transforme texto, roteiro ou uma imagem em vídeos de porta-voz de alta qualidade com avatares realistas, voz natural, sincronização labial precisa e entrega consistente com a marca. Não são necessárias câmeras, atores ou estúdios. Apenas mensagens claras, entregues em escala.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Vídeos de boas-vindas e explicativos para sites

Vídeos de boas-vindas e explicativos para sites

Substitua textos estáticos por um porta-voz em vídeo que cumprimenta os visitantes, explica seu produto ou guia os usuários pelas páginas principais. Vídeos falados aumentam o engajamento e ajudam os visitantes a entender sua oferta mais rapidamente, aprimorando sua estratégia de marketing em vídeo.

Vídeos de vendas e marketing

Vídeos de vendas e marketing

Utilize porta-vozes em vídeo para transmitir propostas de valor claras, explicações de produtos e mensagens de campanhas. Uma entrega consistente ajuda a construir confiança enquanto reduz o custo de produções de vídeo profissionais repetidas.

Conteúdo de treinamento e integração

Conteúdo de treinamento e integração

Crie vídeos instrutivos nos quais um porta-voz profissional de vídeo explica processos, políticas ou fluxos de trabalho. Porta-vozes virtuais mantêm o conteúdo de treinamento claro, repetível e fácil de atualizar conforme as informações mudam.

Suporte ao cliente e vídeos de ajuda

Suporte ao cliente e vídeos de ajuda

Responda perguntas comuns com vídeos curtos de porta-vozes que guiam os usuários passo a passo. Isso reduz o volume de suporte enquanto melhora a clareza e a experiência do usuário.

Comunicações internas

Comunicações internas

Entregue anúncios, atualizações e mensagens da liderança por meio de um apresentador de vídeo consistente. Isso mantém a comunicação pessoal sem exigir gravações frequentes.

Comunicação multilíngue

Comunicação multilíngue

Gere vídeos de porta-vozes em vários idiomas para alcançar públicos globais usando o tradutor de vídeos. A IA cuida da voz e das legendas sem a necessidade de contratar apresentadores multilíngues.

Por que o HeyGen é o Melhor Gerador de Porta-vozes em Vídeo

HeyGen substitui a produção tradicional de porta-vozes com a geração de vídeos por IA, que é mais rápida, consistente e fácil de escalar para o marketing em vídeo. As empresas utilizam porta-vozes em vídeo para se comunicar de forma clara, construir confiança e entregar mensagens sem custos de produção recorrentes ou atrasos.

Presença humana sem sobrecarga de produção

Porta-vozes virtuais de IA dão um rosto e uma voz à sua mensagem sem a necessidade de agendar talentos, sessões de filmagem ou editar fluxos de trabalho. Os vídeos são gerados diretamente a partir do seu roteiro.

Entrega consistente em todos os vídeos

Cada vídeo de porta-voz mantém a mesma aparência, tom e entrega. Essa consistência ajuda as marcas a permanecerem sofisticadas enquanto atualizam o conteúdo frequentemente.

Criado para a comunicação global

Crie vídeos de porta-vozes que falam claramente para diferentes públicos usando suporte de voz e legendas multilíngues sem a necessidade de regravar.

Avatares realistas de porta-vozes com inteligência artificial

Escolha de uma biblioteca diversificada de porta-vozes profissionais de IA projetados para parecerem naturais e críveis em frente às câmeras. Expressões faciais, contato visual e postura são gerados para combinar com a entrega falada, ajudando a manter os espectadores engajados.

imagem para vídeo

Sincronização labial precisa e fala natural

Seu roteiro é entregue com sincronização labial precisa e saída de voz realista. O ritmo da fala, pronúncia e ênfase são otimizados para que o porta-voz soe claro e humano. Isso garante que sua mensagem pareça conversacional em vez de sintética.

Um smartphone exibindo a interface escura do aplicativo TikTok contra um fundo vibrante de luzes neon rosa e azul irradiando.

Script para geração de vídeo de porta-voz

Transforme roteiros escritos diretamente em vídeos de porta-vozes finalizados sem a necessidade de filmar ou editar. A IA lida automaticamente com a narração, o tempo e a entrega visual a partir de uma única entrada de texto. Isso permite que equipes produzam vídeos falados rapidamente sem conhecimento técnico.

Clonagem de voz

Consistência visual da marca

Controle o fundo, o enquadramento e o estilo geral para corresponder às suas diretrizes de vídeo profissional. Cada vídeo de porta-voz mantém a mesma aparência e tom profissionais. Essa consistência é crítica ao criar conteúdo em larga escala.

fotos de gráficos em movimento para vídeo

Utilizado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tivemos um filme que eu vinha fazendo toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que eu não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Como funciona

Como usar o Gerador de Porta-voz de Vídeo com IA

Crie um porta-voz de vídeo AI em quatro passos simples.

Passo 1

Adicione seu script

Escreva ou cole a mensagem que você deseja que seu porta-voz transmita. Defina o tom e o propósito para os seus serviços de vídeo.

Passo 2

Escolha seu porta-voz

Selecione um avatar de IA profissional ou use seu próprio porta-voz em vídeo personalizado.

Passo 3

Personalize idioma e estilo

Defina idioma, voz, legendas e preferências visuais para corresponder ao seu público e marca.

Passo 4

Gerar e compartilhar

Gere o vídeo do porta-voz e baixe ou publique-o na web, em redes sociais ou plataformas internas.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um porta-voz em vídeo?

Um porta-voz em vídeo é um apresentador digital que transmite sua mensagem em frente às câmeras. Com um AI video generator, os roteiros são transformados em vídeos falados realistas sem a necessidade de filmagens, atores ou equipamentos de produção, tornando a comunicação por vídeo mais rápida e fácil de escalar.

Como funciona um porta-voz de vídeo com inteligência artificial?

Um porta-voz de vídeo de IA utiliza síntese de voz, sincronização labial e animação de avatar para transformar texto em vídeo. Você fornece um roteiro, escolhe um porta-voz e o sistema gera automaticamente a fala sincronizada, movimento facial e entrega.

Posso criar um porta-voz de vídeo personalizado?

Sim. Você pode criar um porta-voz profissional personalizado em vídeo que se pareça e soe como você ou alguém da sua equipe. Isso permite manter um rosto familiar enquanto elimina a necessidade de gravações repetidas.

Os porta-vozes em vídeo são adequados para uso empresarial?

Sim. Porta-vozes em vídeo são comumente utilizados para marketing, treinamento, integração, suporte ao cliente e comunicação interna. Eles oferecem uma entrega consistente e profissional sem custos contínuos de produção.

Posso atualizar um vídeo de porta-voz depois de criado?

Sim. Você pode editar o roteiro e gerar novamente o vídeo do porta-voz instantaneamente. Isso facilita manter o conteúdo do vídeo preciso sem necessidade de regravações ou de editar cronogramas.

Os porta-vozes em vídeo suportam múltiplos idiomas?

Sim. Você pode gerar vídeos de porta-vozes em vários idiomas e sotaques, facilitando a comunicação com públicos globais usando o mesmo apresentador visual.

Preciso ter experiência com produção de vídeo?

Não. Todo o processo é projetado para usuários não técnicos. A IA cuida da filmagem, narração e sincronização para que qualquer pessoa possa criar vídeos profissionais com porta-vozes.

Quem é o proprietário dos vídeos criados com o HeyGen?

Você mantém a propriedade integral de todos os vídeos de porta-voz que gerar. Seus roteiros, avatares e vídeos finais permanecem seus para usar e distribuir livremente.

