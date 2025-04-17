Por que o HeyGen é o Melhor Gerador de Porta-vozes em Vídeo

HeyGen substitui a produção tradicional de porta-vozes com a geração de vídeos por IA, que é mais rápida, consistente e fácil de escalar para o marketing em vídeo. As empresas utilizam porta-vozes em vídeo para se comunicar de forma clara, construir confiança e entregar mensagens sem custos de produção recorrentes ou atrasos.