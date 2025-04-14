Criador de Apresentações em Vídeo com Música Grátis

Transforme suas fotos, clipes de vídeo e músicas em uma apresentação de slides profissional online em poucos minutos. Sem filmagem, sem software de edição, sem precisar de habilidades de design. Escolha um modelo, adicione seus arquivos de mídia e compartilhe em qualquer lugar.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
145.755.908Vídeos gerados
120.791.275Avatares gerados
20.137.373Vídeos traduzidos
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Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.
Stylized white car icon on a blue background.Key Features

Recursos do Criador de Apresentações em Vídeo

Combine fotos e clipes de vídeo

Upload your photos and video clips, then drag them into any order on one timeline to create slideshows that flow. The editor blends stills and footage into a single visual story, and you can animate any still photo into motion with image to video.

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A slideshow editor timeline blending uploaded photos and video clips into one sequence.

Adicionar música e narração com voz gerada por IA

Adicione uma faixa da biblioteca de músicas de estoque ou envie sua própria trilha de fundo para definir o clima. Em apresentações narradas, o editor pode gerar uma narração em voz com IA a partir do seu roteiro escrito em segundos, para que você nunca precise gravar uma única linha de áudio.

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A slideshow project panel with a music track and an AI voiceover script.

Templates, Transitions, and Effects

Comece a partir de uma variedade de modelos de vídeo de slideshow feitos para casamentos, aniversários, viagens ou negócios e, em seguida, personalize o estilo com transições e efeitos de movimento em um clique. Transforme um deck estático em uma apresentação animada, ajuste o ritmo e adicione cartões de título e textos premium.

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Slideshow templates with one-click transition and motion effect options.

Redimensione e exporte sem marca d’água

Alterne sua apresentação de slides entre formatos vertical, quadrado e widescreen para se adaptar ao TikTok, Instagram Reels, YouTube ou a um telão em eventos. Quando o corte estiver do jeito que você quer, exporte um MP4 completo em HD, sem marca-d’água, com resultado profissional pronto para postar, enviar por e-mail ou exibir em uma reunião.

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A slideshow resized for vertical, square, and widescreen with a watermark-free MP4 export.

Narre apresentações de slides em mais de 175 idiomas

Crie um único slideshow e alcance todos os públicos ao redor do mundo. O tradutor de vídeo com IA recria sua narração e legendas em mais de 175 idiomas com sincronização precisa, para que você possa compartilhar vídeos com narração em IA em cada mercado sem precisar refazer todo o projeto.

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A slideshow voiceover and captions regenerated across more than 175 languages.
Ícone de caixa de presente verde.Casos de uso

Casos de uso para vídeos de apresentação em IA

Uma montagem de slideshow de casamento e aniversário ao som de música.

Apresentações de Casamento e Aniversário

Reúna fotos e vídeos do grande dia, escolha uma música e crie um vídeo emocionante que os convidados vão querer assistir. Compartilhe o link na recepção ou envie para parentes que estão longe.

Uma apresentação de homenagem e tributo com uma trilha sonora suave.

Apresentações em Homenagem e Tributo

Build a respectful tribute from a lifetime of photos. Add a gentle soundtrack and a spoken remembrance using the AI voice generator, then share it quickly at a service or privately with loved ones.

A birthday and celebration slideshow montage.

Montagens de Aniversário e Celebrações

Reúna fotos da festa, vídeos espontâneos e uma faixa favorita para criar um slideshow em poucos minutos. Redimensione para a tela do celular ou da TV e envie para o grupo no mesmo dia.

Um vídeo de apresentação em formato de slideshow recapitulando uma viagem e férias.

Vídeos de Recapitulação de Viagens e Férias

Transforme um rolo de câmera cheio de fotos da viagem e seus melhores clipes em um resumo que vale a pena rever. Escolha um modelo, adicione sua mídia, coloque uma trilha sonora e publique um vídeo de viagem impecável nas redes sociais.

Um slideshow promocional de produto criado a partir de uma apresentação de slides.

Vídeos de Promoção de Produtos e Listagens

Use vídeos de slideshow para apresentar um lançamento de produto, uma coleção de varejo ou um anúncio de imóvel sem precisar de equipe de filmagem. Importe um deck de slides no fluxo PPT para vídeo, adicione a narração e publique um vídeo promocional pronto para vendas.

A multilingual social media slideshow with AI voiceover.

Posts Multilíngues para Redes Sociais

Crie um único slideshow e publique vídeos com narração em IA em todos os mercados em que você atua. Regere as legendas em cada idioma, redimensione para Reels ou Shorts e alcance seguidores no mundo todo sem precisar recriar o vídeo a cada vez.

Ícone de documento branco desfocado com um botão de play sobre um fundo azul-claro.Como funciona

Como funciona o criador de apresentações em vídeo

Crie um vídeo de slideshow em quatro etapas com um guia simples, transformando fotos brutas em um vídeo finalizado, pronto para compartilhar em qualquer lugar.

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Envie sua mídia

Arraste suas fotos, clipes de vídeo e qualquer música ou áudio que você quiser usar na apresentação de slides.

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Organize seus slides

Defina a ordem, escolha quanto tempo cada foto fica na tela e adicione transições entre os slides com um clique.

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Adicione áudio e texto

Escolha uma trilha sonora, gere uma narração em IA a partir do seu roteiro e adicione títulos ou legendas.

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Exportar e compartilhar

Redimensione para a sua plataforma, exporte um MP4 em HD sem marca d’água e publique ou envie a apresentação de slides para qualquer lugar.

Perguntas frequentes sobre vídeos de apresentação de slides

O que é um criador de slideshow em vídeo e como ele funciona?

Um criador de apresentações em vídeo ajuda você a montar vídeos envolventes a partir de fotos e clipes, com música, transições e controle de tempo. Você envia seus arquivos de mídia, organiza a ordem, adiciona uma trilha sonora ou narração e, em seguida, exporta um arquivo MP4 finalizado para compartilhar.

Posso controlar a ordem e o tempo de exibição de cada foto?

Sim. Você define a sequência exata arrastando os slides e escolhe quantos segundos cada foto ou clipe fica na tela. Nada é fixo, então você pode ajustar o ritmo com precisão para garantir que ele combine com a música ou narração antes de exportar.

Como faço um vídeo de apresentação de slides a partir de fotos e um roteiro?

Envie suas fotos e cole seu roteiro para que o motor de texto para vídeo crie cenas narradas em torno de cada imagem. Ajuste a ordem e o tempo, adicione música e deixe a apresentação de slides cuidar da criação, para que você monte um vídeo final rapidamente.

Por que usar o HeyGen em vez de outras ferramentas de vídeo de apresentação de slides?

A maioria das ferramentas se limita a fotos, músicas e transições. Como criador de slides com música e narração em voz gerada por IA, a HeyGen também regenera todo o vídeo em mais de 175 idiomas, e cada exportação é livre de marca d’água, para que um único projeto possa alcançar um público global.

Um criador de slides realmente pode economizar tempo na produção de conteúdo recorrente?

Sim. Os criadores relatam uma grande economia de tempo quando as etapas de filmagem e edição são eliminadas, o que torna mais fácil produzir conteúdo com regularidade. O educador Anton Voroniuk economizou 15,5 horas por semana e reduziu os custos de produção em 40 vezes após mudar para HeyGen, alcançando mais de um milhão de alunos.

O criador de apresentações em vídeo da HeyGen é gratuito e as exportações têm marca d’água?

Como criador de slides gratuito, HeyGen permite que você crie e exporte vídeos de apresentação sem nenhum custo, e os downloads não têm marca d’água. Os preços também incluem planos pagos que oferecem vídeos mais longos, resolução mais alta e idiomas extras conforme suas necessidades aumentam.

Posso adicionar minha própria música ou usar uma faixa livre de royalties?

Ambas opções funcionam. Escolha a trilha perfeita na biblioteca integrada ou faça upload da sua própria música, depois corte a faixa de áudio no comprimento ideal e ajuste o volume em relação à narração. O áudio permanece sincronizado mesmo que você reordene ou ajuste o tempo dos seus slides.

Posso combinar fotos e clipes de vídeo em um único slideshow?

Sim. Adicione fotos estáticas e clipes de vídeo na mesma linha do tempo e o editor os combina em uma apresentação de slides contínua. Misture livremente mídias em formato retrato e paisagem, aplique transições e exporte com redimensionamento perfeito para qualquer proporção de tela que você escolher.

Como faço para adicionar transições e efeitos entre os slides?

Selecione o espaço entre dois slides e escolha uma transição, como fade ou deslizar, depois aplique-a em todo o projeto ou slide por slide. Adicione movimento a fotos estáticas para que elas façam panorâmica e zoom, dando a você controle criativo sobre o estilo de cada cena.

Quais proporções de vídeo posso exportar para TikTok, Reels e YouTube?

Exporte em formato vertical 9:16 para TikTok, Reels e Shorts, quadrado 1:1 para posts no feed ou widescreen 16:9 para YouTube e apresentações. Altere a proporção a qualquer momento e o slideshow se ajusta automaticamente, parecendo feito por um profissional, sem precisar refazer tudo.

Posso criar um vídeo de slideshow em homenagem ou memorial?

Sim. Combine fotos de diferentes momentos da vida de alguém com uma trilha sonora suave e, se quiser, uma mensagem falada em homenagem, depois exporte um vídeo para exibir na cerimônia ou compartilhar em particular. Você poderá acessar o projeto depois e atualizá-lo caso surjam mais fotos.

Quantas fotos eu preciso e qual deve ser a duração?

Considere a ocasião. Um slideshow de cinco minutos geralmente comporta de 45 a 60 fotos com alguns clipes curtos e de três a cinco segundos por imagem estática, embora você possa ajustar a duração de acordo com a sua história. Adicione ou remova mídias a qualquer momento e o tempo será atualizado automaticamente.

Posso criar uma apresentação de slides no meu celular e quais arquivos são compatíveis?

O editor funciona em qualquer navegador, para que você possa criar em um celular, tablet ou computador. Faça upload de formatos populares como JPG, PNG, HEIC e MP4 e exporte um MP4 finalizado mais um arquivo de legendas SRT para acessibilidade.

Preciso baixar algum software ou criar uma conta?

Não. O criador de slides funciona diretamente no seu navegador, então não é necessário baixar ou instalar nada. Você pode começar como convidado, e uma conta gratuita permite que qualquer usuário salve projetos, retome o processo de criação de vídeos e continue exatamente de onde parou.

Posso criar vídeos de apresentação em IA com aparência profissional?

Sim. Uma variedade de modelos criados por designers, transições suaves e narração em voz gerada por IA ajudam seus vídeos de apresentação em IA a impressionar e prender a atenção. Ajuste o visual à sua marca e o resultado final terá um aspecto profissional, em vez de algo feito às pressas.

Posso editar ou atualizar minha apresentação de slides depois que ela for criada?

Sim. Reabra o projeto no editor de vídeo com IA para substituir fotos, mudar a música, reescrever a narração ou ajustar o tempo e, em seguida, exportar novamente. As versões salvas mantêm o processo de edição rápido, então atualizar uma apresentação de slides leva apenas alguns minutos, em vez de começar do zero.

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