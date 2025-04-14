Transforme suas fotos, clipes de vídeo e músicas em uma apresentação de slides profissional online em poucos minutos. Sem filmagem, sem software de edição, sem precisar de habilidades de design. Escolha um modelo, adicione seus arquivos de mídia e compartilhe em qualquer lugar.
Recursos do Criador de Apresentações em Vídeo
Combine fotos e clipes de vídeo
Upload your photos and video clips, then drag them into any order on one timeline to create slideshows that flow. The editor blends stills and footage into a single visual story, and you can animate any still photo into motion with image to video.
Adicionar música e narração com voz gerada por IA
Adicione uma faixa da biblioteca de músicas de estoque ou envie sua própria trilha de fundo para definir o clima. Em apresentações narradas, o editor pode gerar uma narração em voz com IA a partir do seu roteiro escrito em segundos, para que você nunca precise gravar uma única linha de áudio.
Templates, Transitions, and Effects
Comece a partir de uma variedade de modelos de vídeo de slideshow feitos para casamentos, aniversários, viagens ou negócios e, em seguida, personalize o estilo com transições e efeitos de movimento em um clique. Transforme um deck estático em uma apresentação animada, ajuste o ritmo e adicione cartões de título e textos premium.
Redimensione e exporte sem marca d’água
Alterne sua apresentação de slides entre formatos vertical, quadrado e widescreen para se adaptar ao TikTok, Instagram Reels, YouTube ou a um telão em eventos. Quando o corte estiver do jeito que você quer, exporte um MP4 completo em HD, sem marca-d’água, com resultado profissional pronto para postar, enviar por e-mail ou exibir em uma reunião.
Narre apresentações de slides em mais de 175 idiomas
Crie um único slideshow e alcance todos os públicos ao redor do mundo. O tradutor de vídeo com IA recria sua narração e legendas em mais de 175 idiomas com sincronização precisa, para que você possa compartilhar vídeos com narração em IA em cada mercado sem precisar refazer todo o projeto.
Reúna fotos e vídeos do grande dia, escolha uma música e crie um vídeo emocionante que os convidados vão querer assistir. Compartilhe o link na recepção ou envie para parentes que estão longe.
Build a respectful tribute from a lifetime of photos. Add a gentle soundtrack and a spoken remembrance using the AI voice generator, then share it quickly at a service or privately with loved ones.
Reúna fotos da festa, vídeos espontâneos e uma faixa favorita para criar um slideshow em poucos minutos. Redimensione para a tela do celular ou da TV e envie para o grupo no mesmo dia.
Transforme um rolo de câmera cheio de fotos da viagem e seus melhores clipes em um resumo que vale a pena rever. Escolha um modelo, adicione sua mídia, coloque uma trilha sonora e publique um vídeo de viagem impecável nas redes sociais.
Use vídeos de slideshow para apresentar um lançamento de produto, uma coleção de varejo ou um anúncio de imóvel sem precisar de equipe de filmagem. Importe um deck de slides no fluxo PPT para vídeo, adicione a narração e publique um vídeo promocional pronto para vendas.
Crie um único slideshow e publique vídeos com narração em IA em todos os mercados em que você atua. Regere as legendas em cada idioma, redimensione para Reels ou Shorts e alcance seguidores no mundo todo sem precisar recriar o vídeo a cada vez.
Como funciona o criador de apresentações em vídeo
Crie um vídeo de slideshow em quatro etapas com um guia simples, transformando fotos brutas em um vídeo finalizado, pronto para compartilhar em qualquer lugar.
Arraste suas fotos, clipes de vídeo e qualquer música ou áudio que você quiser usar na apresentação de slides.
Defina a ordem, escolha quanto tempo cada foto fica na tela e adicione transições entre os slides com um clique.
Escolha uma trilha sonora, gere uma narração em IA a partir do seu roteiro e adicione títulos ou legendas.
Redimensione para a sua plataforma, exporte um MP4 em HD sem marca d’água e publique ou envie a apresentação de slides para qualquer lugar.
Um criador de apresentações em vídeo ajuda você a montar vídeos envolventes a partir de fotos e clipes, com música, transições e controle de tempo. Você envia seus arquivos de mídia, organiza a ordem, adiciona uma trilha sonora ou narração e, em seguida, exporta um arquivo MP4 finalizado para compartilhar.
Sim. Você define a sequência exata arrastando os slides e escolhe quantos segundos cada foto ou clipe fica na tela. Nada é fixo, então você pode ajustar o ritmo com precisão para garantir que ele combine com a música ou narração antes de exportar.
Envie suas fotos e cole seu roteiro para que o motor de texto para vídeo crie cenas narradas em torno de cada imagem. Ajuste a ordem e o tempo, adicione música e deixe a apresentação de slides cuidar da criação, para que você monte um vídeo final rapidamente.
A maioria das ferramentas se limita a fotos, músicas e transições. Como criador de slides com música e narração em voz gerada por IA, a HeyGen também regenera todo o vídeo em mais de 175 idiomas, e cada exportação é livre de marca d’água, para que um único projeto possa alcançar um público global.
Sim. Os criadores relatam uma grande economia de tempo quando as etapas de filmagem e edição são eliminadas, o que torna mais fácil produzir conteúdo com regularidade. O educador Anton Voroniuk economizou 15,5 horas por semana e reduziu os custos de produção em 40 vezes após mudar para HeyGen, alcançando mais de um milhão de alunos.
Como criador de slides gratuito, HeyGen permite que você crie e exporte vídeos de apresentação sem nenhum custo, e os downloads não têm marca d’água. Os preços também incluem planos pagos que oferecem vídeos mais longos, resolução mais alta e idiomas extras conforme suas necessidades aumentam.
Ambas opções funcionam. Escolha a trilha perfeita na biblioteca integrada ou faça upload da sua própria música, depois corte a faixa de áudio no comprimento ideal e ajuste o volume em relação à narração. O áudio permanece sincronizado mesmo que você reordene ou ajuste o tempo dos seus slides.
Sim. Adicione fotos estáticas e clipes de vídeo na mesma linha do tempo e o editor os combina em uma apresentação de slides contínua. Misture livremente mídias em formato retrato e paisagem, aplique transições e exporte com redimensionamento perfeito para qualquer proporção de tela que você escolher.
Selecione o espaço entre dois slides e escolha uma transição, como fade ou deslizar, depois aplique-a em todo o projeto ou slide por slide. Adicione movimento a fotos estáticas para que elas façam panorâmica e zoom, dando a você controle criativo sobre o estilo de cada cena.
Exporte em formato vertical 9:16 para TikTok, Reels e Shorts, quadrado 1:1 para posts no feed ou widescreen 16:9 para YouTube e apresentações. Altere a proporção a qualquer momento e o slideshow se ajusta automaticamente, parecendo feito por um profissional, sem precisar refazer tudo.
Sim. Combine fotos de diferentes momentos da vida de alguém com uma trilha sonora suave e, se quiser, uma mensagem falada em homenagem, depois exporte um vídeo para exibir na cerimônia ou compartilhar em particular. Você poderá acessar o projeto depois e atualizá-lo caso surjam mais fotos.
Considere a ocasião. Um slideshow de cinco minutos geralmente comporta de 45 a 60 fotos com alguns clipes curtos e de três a cinco segundos por imagem estática, embora você possa ajustar a duração de acordo com a sua história. Adicione ou remova mídias a qualquer momento e o tempo será atualizado automaticamente.
O editor funciona em qualquer navegador, para que você possa criar em um celular, tablet ou computador. Faça upload de formatos populares como JPG, PNG, HEIC e MP4 e exporte um MP4 finalizado mais um arquivo de legendas SRT para acessibilidade.
Não. O criador de slides funciona diretamente no seu navegador, então não é necessário baixar ou instalar nada. Você pode começar como convidado, e uma conta gratuita permite que qualquer usuário salve projetos, retome o processo de criação de vídeos e continue exatamente de onde parou.
Sim. Uma variedade de modelos criados por designers, transições suaves e narração em voz gerada por IA ajudam seus vídeos de apresentação em IA a impressionar e prender a atenção. Ajuste o visual à sua marca e o resultado final terá um aspecto profissional, em vez de algo feito às pressas.
Sim. Reabra o projeto no editor de vídeo com IA para substituir fotos, mudar a música, reescrever a narração ou ajustar o tempo e, em seguida, exportar novamente. As versões salvas mantêm o processo de edição rápido, então atualizar uma apresentação de slides leva apenas alguns minutos, em vez de começar do zero.
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