Sim. Os criadores relatam uma grande economia de tempo quando as etapas de filmagem e edição são eliminadas, o que torna mais fácil produzir conteúdo com regularidade. O educador Anton Voroniuk economizou 15,5 horas por semana e reduziu os custos de produção em 40 vezes após mudar para HeyGen, alcançando mais de um milhão de alunos.