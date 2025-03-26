HeyGen logo

Criador de Apresentações em Vídeo para Apresentações Instantâneas

Transforme apresentações estáticas em slides em apresentações em vídeo envolventes que informam, persuadem e permanecem na memória. HeyGen transforma seu roteiro ou slides em um vídeo narrado, com apresentadores realistas, legendas e ritmo de qualidade de estúdio, para que você entregue histórias consistentes e atrativas em reuniões, treinamentos e marketing.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo

Escolha um avatar
Sincronização labial aplicada após a geração
Digite seu roteiro
Digite em qualquer idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Integração e treinamento remotos

Integração e treinamento remotos

Substitua manuais longos por tutoriais narrados e breves que os aprendizes podem assistir quando desejarem e revisitar conforme necessário, criando uma apresentação em vídeo.

Demonstrações de vendas & tours de produto

Demonstrações de vendas & tours de produto

Realize demonstrações consistentes do produto que destacam recursos e benefícios com um apresentador persuasivo na tela.

Relatórios executivos e atualizações para investidores

Relatórios executivos e atualizações para investidores

Envie apresentações refinadas e baseadas em dados que mantenham os interessados informados, sem necessidade de conflitos de agenda.

Atualizações assíncronas da equipe

Atualizações assíncronas da equipe

Grave atualizações mensais ou de projetos uma vez e compartilhe em diferentes fusos horários com legendas e anexos.

Vídeos de educação para clientes & centro de ajuda

Vídeos de educação para clientes & centro de ajuda

Transforme artigos de suporte em vídeos curtos e claros que reduzem o volume de suporte e melhoram as métricas de sucesso do cliente usando nosso criador de apresentações de vídeo online.

Submissões de conferências e eventos

Submissões de conferências e eventos

Envie vídeos de apresentação polidos e autossuficientes para conferências virtuais, painéis e espaços de fala.

Por que usar o Heygen para apresentações em vídeo

Crie apresentações que funcionam sob demanda e em qualquer horário, e crie uma apresentação em vídeo que atenda às suas necessidades. HeyGen elimina o atrito da gravação, edição e legendagem para que você possa se concentrar na sua mensagem, e não na tecnologia. Crie demonstrações assíncronas, treinamentos internos, apresentações para investidores e demonstrações de vendas que pareçam e soem profissionais todas as vezes com um gerador de vídeo AI.

Criação rápida, entrega impecável

Crie um storyboard e um roteiro de IA a partir de um breve resumo, escolha um apresentador, depois ajuste os visuais e o tempo, tudo em um só lugar.

Saída acessível e alinhada à marca

Legendas automáticas, legendas e suporte ao kit de marca garantem que sua apresentação seja inclusiva e imediatamente reconhecível.

Reaproveite em todo lugar

Exporte múltiplas proporções e versões para LMS, e-mail, redes sociais e páginas de destino sem precisar regravar.

Construtor de Roteiro & Estrutura de IA

Cole notas de slides ou um resumo e o HeyGen produzirá um roteiro conciso, pronto para apresentação, com ganchos, transições e um claro chamado à ação. Economize tempo na estruturação e mantenha sua narrativa enxuta e focada no público.

Uma tela de celular se transforma de um documento de texto para uma grade de miniaturas de imagens.

Apresentadores Realistas & Opções de Voz

Escolha entre apresentadores de IA expressivos ou clone sua própria voz para narrar os slides. Gestos naturais e vozes multilíngues fazem sua mensagem parecer humana e crível sem a necessidade de um estúdio.

Uma mulher sorridente com uma interface de seleção de tom de voz mostrando "Calma" em destaque, e uma entrada de texto dizendo "Respire lentamente."

Legendas Automáticas & Subtítulos

A transcrição automática produz legendas editáveis e legendas localizadas. Melhore a acessibilidade, retenção e taxas de visualização completa em diferentes formatos e regiões.

Uma mulher sorrindo amplamente, com um ícone de 'CC' e uma sobreposição de texto 'Legendas AI'.

Compositor de Cena & Sincronização de Slide

Sincronize automaticamente visuais de slides, animações e vídeos de apoio com a narração. Troque facilmente clipes de banco de imagens, logotipos ou capturas de tela e ajuste o tempo cena por cena.

Uma mulher sorri para um microfone durante uma chamada de vídeo, com uma interface sobreposta para criação de slides e outras duas pessoas em chamadas de vídeo menores.

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tivemos um filme que eu vinha fazendo toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Como funciona

Como usar o criador de apresentações em vídeo

Três passos simples levam você da ideia a um vídeo compartilhável.

Passo 1

Faça upload ou cole seu conteúdo

Comece com slides, um documento ou um briefing simples. HeyGen gera um storyboard e várias opções de roteiro ajustadas para duração e tom para ajudar você a tornar seus vídeos mais envolventes.

Passo 2

Escolha o apresentador e faça o polimento

Selecione um avatar de IA ou faça upload de um clipe curto para criar seu próprio clone, depois refine os visuais, legendas e ritmo dentro do editor.

Passo 3

Personalize para qualquer público

Personalize suas cenas com cores da marca, layouts e elementos na tela para se adequar a treinamentos, marketing ou atualizações internas.

Passo 4

Exportar e distribuir

Exporte vídeos de alta qualidade, arquivos de legendas SRT e imagens de miniaturas em minutos, ou publique diretamente no seu LMS, CMS ou plataformas sociais.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é uma apresentação em vídeo?

Uma apresentação em vídeo é uma palestra baseada em slides ou roteirizada gravada como um vídeo compartilhável, frequentemente com um apresentador em vídeo, narração, legendas e visuais sincronizados. É ideal para aprendizado sob demanda, apresentações de vendas e atualizações remotas, especialmente quando você grava uma apresentação para o seu público.

Posso transformar slides existentes em uma apresentação de vídeo?

Sim. Faça o upload de PPT, PDF ou imagens e o HeyGen sincronizará automaticamente os slides com a narração e as transições de cena, assim você não precisará regravar.

Preciso de uma webcam ou microfone?

Não, use os apresentadores de IA da HeyGen e a conversão de texto em fala para narrar. Se preferir, faça upload do seu próprio vídeo ou voz e misture filmagens reais com elementos de IA.

Quão precisas são as legendas automáticas?

A transcrição da HeyGen é altamente precisa e editável; você pode rapidamente corrigir a fraseologia, o tempo ou adicionar legendas localizadas antes da exportação.

Posso usar a marca da minha empresa?

Com certeza. Faça upload de logotipos, defina as fontes e cores da marca no Kit de Marca e aplique-os em modelos de vídeo para apresentações consistentes e alinhadas à marca.

Quais formatos de exportação estão disponíveis?

Exporte vídeos em MP4 em tela larga (16:9), quadrado (1:1) ou vertical (9:16), além de arquivos de legendas SRT e imagens de miniatura otimizadas para compartilhamento usando nosso criador de apresentações de vídeo online.

O HeyGen é seguro para apresentações confidenciais?

Sim. Os planos empresariais incluem SSO, acesso baseado em funções, armazenamento criptografado e opções de conformidade. Entre em contato com as vendas para requisitos de segurança e hospedagem personalizados.

Posso criar versões em vários idiomas?

Sim, traduza roteiros, mude para vozes TTS localizadas e exporte variantes em múltiplos idiomas para alcançar audiências globais com tradutor de vídeo.

Quanto tempo leva para fazer uma apresentação?

Muitas apresentações podem ser geradas e aprimoradas em minutos; o tempo final de edição depende do comprimento e da quantidade de personalização que você escolher ao usar uma apresentação em vídeo.

Vocês oferecem integração ou suporte para equipes?

Oferecemos integração, recursos de treinamento e suporte dedicado para clientes de Equipe e Empresa para ajudá-lo a escalar a produção de vídeo e criar uma apresentação em vídeo.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Comece a criar com HeyGen

Transforme suas ideias em vídeos profissionais com a IA.

CTA background