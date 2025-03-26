Transforme apresentações estáticas em slides em apresentações em vídeo envolventes que informam, persuadem e permanecem na memória. HeyGen transforma seu roteiro ou slides em um vídeo narrado, com apresentadores realistas, legendas e ritmo de qualidade de estúdio, para que você entregue histórias consistentes e atrativas em reuniões, treinamentos e marketing.
Substitua manuais longos por tutoriais narrados e breves que os aprendizes podem assistir quando desejarem e revisitar conforme necessário, criando uma apresentação em vídeo.
Realize demonstrações consistentes do produto que destacam recursos e benefícios com um apresentador persuasivo na tela.
Envie apresentações refinadas e baseadas em dados que mantenham os interessados informados, sem necessidade de conflitos de agenda.
Grave atualizações mensais ou de projetos uma vez e compartilhe em diferentes fusos horários com legendas e anexos.
Transforme artigos de suporte em vídeos curtos e claros que reduzem o volume de suporte e melhoram as métricas de sucesso do cliente usando nosso criador de apresentações de vídeo online.
Envie vídeos de apresentação polidos e autossuficientes para conferências virtuais, painéis e espaços de fala.
Por que usar o Heygen para apresentações em vídeo
Crie apresentações que funcionam sob demanda e em qualquer horário, e crie uma apresentação em vídeo que atenda às suas necessidades. HeyGen elimina o atrito da gravação, edição e legendagem para que você possa se concentrar na sua mensagem, e não na tecnologia. Crie demonstrações assíncronas, treinamentos internos, apresentações para investidores e demonstrações de vendas que pareçam e soem profissionais todas as vezes com um gerador de vídeo AI.
Crie um storyboard e um roteiro de IA a partir de um breve resumo, escolha um apresentador, depois ajuste os visuais e o tempo, tudo em um só lugar.
Legendas automáticas, legendas e suporte ao kit de marca garantem que sua apresentação seja inclusiva e imediatamente reconhecível.
Exporte múltiplas proporções e versões para LMS, e-mail, redes sociais e páginas de destino sem precisar regravar.
Construtor de Roteiro & Estrutura de IA
Cole notas de slides ou um resumo e o HeyGen produzirá um roteiro conciso, pronto para apresentação, com ganchos, transições e um claro chamado à ação. Economize tempo na estruturação e mantenha sua narrativa enxuta e focada no público.
Apresentadores Realistas & Opções de Voz
Escolha entre apresentadores de IA expressivos ou clone sua própria voz para narrar os slides. Gestos naturais e vozes multilíngues fazem sua mensagem parecer humana e crível sem a necessidade de um estúdio.
Legendas Automáticas & Subtítulos
A transcrição automática produz legendas editáveis e legendas localizadas. Melhore a acessibilidade, retenção e taxas de visualização completa em diferentes formatos e regiões.
Compositor de Cena & Sincronização de Slide
Sincronize automaticamente visuais de slides, animações e vídeos de apoio com a narração. Troque facilmente clipes de banco de imagens, logotipos ou capturas de tela e ajuste o tempo cena por cena.
Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.
Como usar o criador de apresentações em vídeo
Três passos simples levam você da ideia a um vídeo compartilhável.
Comece com slides, um documento ou um briefing simples. HeyGen gera um storyboard e várias opções de roteiro ajustadas para duração e tom para ajudar você a tornar seus vídeos mais envolventes.
Selecione um avatar de IA ou faça upload de um clipe curto para criar seu próprio clone, depois refine os visuais, legendas e ritmo dentro do editor.
Personalize suas cenas com cores da marca, layouts e elementos na tela para se adequar a treinamentos, marketing ou atualizações internas.
Exporte vídeos de alta qualidade, arquivos de legendas SRT e imagens de miniaturas em minutos, ou publique diretamente no seu LMS, CMS ou plataformas sociais.
Uma apresentação em vídeo é uma palestra baseada em slides ou roteirizada gravada como um vídeo compartilhável, frequentemente com um apresentador em vídeo, narração, legendas e visuais sincronizados. É ideal para aprendizado sob demanda, apresentações de vendas e atualizações remotas, especialmente quando você grava uma apresentação para o seu público.
Sim. Faça o upload de PPT, PDF ou imagens e o HeyGen sincronizará automaticamente os slides com a narração e as transições de cena, assim você não precisará regravar.
Não, use os apresentadores de IA da HeyGen e a conversão de texto em fala para narrar. Se preferir, faça upload do seu próprio vídeo ou voz e misture filmagens reais com elementos de IA.
A transcrição da HeyGen é altamente precisa e editável; você pode rapidamente corrigir a fraseologia, o tempo ou adicionar legendas localizadas antes da exportação.
Com certeza. Faça upload de logotipos, defina as fontes e cores da marca no Kit de Marca e aplique-os em modelos de vídeo para apresentações consistentes e alinhadas à marca.
Exporte vídeos em MP4 em tela larga (16:9), quadrado (1:1) ou vertical (9:16), além de arquivos de legendas SRT e imagens de miniatura otimizadas para compartilhamento usando nosso criador de apresentações de vídeo online.
Sim. Os planos empresariais incluem SSO, acesso baseado em funções, armazenamento criptografado e opções de conformidade. Entre em contato com as vendas para requisitos de segurança e hospedagem personalizados.
Sim, traduza roteiros, mude para vozes TTS localizadas e exporte variantes em múltiplos idiomas para alcançar audiências globais com tradutor de vídeo.
Muitas apresentações podem ser geradas e aprimoradas em minutos; o tempo final de edição depende do comprimento e da quantidade de personalização que você escolher ao usar uma apresentação em vídeo.
Oferecemos integração, recursos de treinamento e suporte dedicado para clientes de Equipe e Empresa para ajudá-lo a escalar a produção de vídeo e criar uma apresentação em vídeo.
