Gerador de Newsletter em Vídeo: Transforme E-mails em Vídeos Cativantes

Transforme seu boletim informativo regular em um vídeo que chame a atenção. HeyGen converte roteiros, atualizações e anúncios em vídeos profissionais com avatares, narrações, legendas e formatação pronta para redes sociais, para que você capture a atenção em caixas de entrada lotadas.

Atualizações e anúncios da empresa

Atualizações e anúncios da empresa

Envie atualizações mensais ou trimestrais em um formato que as pessoas realmente assistam. Em vez de longos textos explicando notícias ou progresso do produto, entregue um vídeo conciso apresentado por um locutor.

Educação sobre o produto e tutoriais

Educação sobre o produto e tutoriais

Explique novos recursos rapidamente com guias visuais curtos. Vídeos reduzem a confusão e ajudam os assinantes a entender o valor mais rápido do que apenas o texto.

Histórias de sucesso do cliente

Histórias de sucesso do cliente

Destaque depoimentos ou êxitos de clientes em um formato atraente que construa confiança e inspire ação.

Mensagens de integração e boas-vindas

Mensagens de integração e boas-vindas

Substitua e-mails longos de boas-vindas por um vídeo introdutório amigável que mostra o que esperar, como começar e onde encontrar ajuda.

Boletins informativos de editoriais ou criadores

Boletins informativos de editoriais ou criadores

Criadores usam boletins informativos em vídeo para se destacar em caixas de entrada saturadas. Transforme artigos de liderança de pensamento, dicas e resumos semanais em segmentos de vídeo envolventes.

Resumos de eventos e destaques da comunidade

Resumos de eventos e destaques da comunidade

Compartilhe os principais aprendizados, marcos ou momentos da comunidade por meio de resumos de vídeo de alta retenção que os assinantes gostam de assistir.

Por que escolher a HeyGen para criação de newsletter em vídeo

HeyGen oferece uma maneira rápida e refinada de transformar conteúdo escrito em vídeos que parecem pessoais, claros e fáceis de consumir. Substitua blocos de texto longos por atualizações concisas e conduzidas por humanos que aumentam a retenção e impulsionam taxas de cliques mais altas.

Destaque-se em todas as caixas de entrada

Em vez de competir com paredes de texto, envie um vídeo dinâmico que capture a atenção dos espectadores instantaneamente em seus boletins informativos por e-mail. A narrativa visual ajuda o público a lembrar sua mensagem e a tomar uma atitude.

Criação fácil para qualquer equipe

Cole seu roteiro, escolha um apresentador ou avatar, e o HeyGen produz um e-mail em vídeo completo com voz, legendas, layouts e identidade visual. Não são necessárias habilidades de filmagem ou edição para criar e-mails em vídeo.

Pronto para o público global

Traduza seu roteiro, narração e legendas para vários idiomas com o tradutor de vídeos, assim você entrega atualizações para inscritos em todo lugar.

Roteiro para vídeo com apresentadores realistas

Transforme o texto da sua newsletter em um vídeo narrado e claro. Escolha entre vozes que soam humanas ou avatares de IA e obtenha um tom consistente para atualizações da marca, tutoriais ou anúncios de produtos.

Uma interface de criação de conteúdo exibe o texto "Hey Korea team," com um cursor verde, e um modelo "Visão Geral do Resultado do Q3" ao lado da foto de um homem sorridente.

Edição automatizada e legendas

HeyGen estrutura seu conteúdo em cenas, adiciona legendas, seleciona o ritmo e garante que cada segmento seja fácil de assistir. Recursos de acessibilidade integrados apoiam espectadores que preferem legendas.

Um gráfico mostra uma mulher apresentando, um slide intitulado 'Cena de Bilhar de Nova York', opções de estilização de texto e a palavra 'inesquecível'.

Estilos e predefinições da marca

Aplique seu logotipo, cores e estilos de fonte automaticamente. Exporte vídeos em durações adequadas para e-mails ou cortes otimizados para redes sociais, de modo que cada peça se ajuste aos seus canais de distribuição.

Um homem sorridente com uma camisa florida ao lado de uma paleta de "Cores da Marca" com tons de azul, verde, preto e cinza.

Opções de multilíngue e localização

Regenere seu vídeo de newsletter em diferentes idiomas sem precisar regravar. Localize a narração, legendas e textos na tela para públicos globais.

Uma mulher sorridente em uma interface de chamada de vídeo com texto em espanhol sobre resolução de problemas e opções de tradução abaixo, com espanhol selecionado.

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Eu olho
"Isso deu aos nossos escritores o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Como funciona

Como usar o gerador de newsletter em vídeo

Crie um boletim informativo em vídeo polido usando um modelo de conteúdo de vídeo em quatro passos simples.

Passo 1

Adicione o conteúdo do seu script ou boletim informativo

Cole seu texto de newsletter existente ou escreva um breve roteiro. O HeyGen analisa a estrutura e prepara as cenas para o apresentador.

Passo 2

Escolha seu apresentador e estilo

Selecione um avatar ou voz, defina sua marca e escolha o formato de vídeo para o seu vídeo personalizado. A HeyGen monta seu conteúdo em um layout visual limpo.

Passo 3

Revisar e aprimorar

Pré-visualize seu vídeo, ajuste a fraseologia, o ritmo ou os visuais e gere variantes para testes. Adicione legendas ou versões em outros idiomas conforme necessário.

Passo 4

Exportar e compartilhar

Exporte arquivos MP4 ou pré-visualizações prontas para e-mail. Adicione o link do vídeo ou a miniatura à sua newsletter para aumentar as taxas de cliques.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um boletim informativo em vídeo?

Uma newsletter em vídeo substitui e-mails longos de texto por vídeos curtos e envolventes. A HeyGen transforma suas atualizações, anúncios e histórias em e-mails de vídeo personalizados que os assinantes podem assistir em segundos.

Preciso me filmar para criar um boletim informativo em vídeo?

Não. Você pode escolher um avatar de IA ou uma voz sintética para entregar seu conteúdo. Você também pode gravar suas próprias imagens se preferir, mas o HeyGen torna a criação de vídeos possível sem uma câmera.

Qual deve ser a duração de um boletim informativo em vídeo?

A maioria dos vídeos de alto desempenho tem menos de dois minutos. A HeyGen ajuda você a condensar sua newsletter em segmentos claros e concisos que mantêm a atenção.

Como eu adiciono um vídeo ao meu boletim informativo?

Plataformas de e-mail geralmente suportam a adição de uma miniatura de vídeo vinculada ao seu arquivo hospedado. Você pode incorporar, linkar ou anexar conteúdo de vídeo dependendo das capacidades do seu provedor.

Posso criar boletins informativos em vídeo multilíngues?

Sim, o conteúdo em vídeo é essencial para um marketing por e-mail eficaz. Use o tradutor de vídeo para produzir versões localizadas com narração, legendas e textos em tela atualizados.

Os boletins informativos em vídeo são bons para engajamento?

Vídeos ajudam assinantes a reter informações e aumentam as taxas de cliques. Muitas equipes veem melhorias significativas nas aberturas e ações quando utilizam abordagens de texto para vídeo para o seu conteúdo.

Posso personalizar a marca?

Sim. Faça o upload do seu kit de marca e o HeyGen aplica automaticamente suas cores, logotipo e estilo visual.

Quais formatos posso exportar?

HeyGen exporta arquivos MP4 otimizados para compatibilidade com e-mails, incorporação na web e reutilização em plataformas sociais.

Meu conteúdo é privado?

Sim. Seus uploads, scripts e vídeos gerados permanecem protegidos, e você mantém os direitos sobre todo o conteúdo produzido.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

