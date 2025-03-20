Transforme seu boletim informativo regular em um vídeo que chame a atenção. HeyGen converte roteiros, atualizações e anúncios em vídeos profissionais com avatares, narrações, legendas e formatação pronta para redes sociais, para que você capture a atenção em caixas de entrada lotadas.
Envie atualizações mensais ou trimestrais em um formato que as pessoas realmente assistam. Em vez de longos textos explicando notícias ou progresso do produto, entregue um vídeo conciso apresentado por um locutor.
Explique novos recursos rapidamente com guias visuais curtos. Vídeos reduzem a confusão e ajudam os assinantes a entender o valor mais rápido do que apenas o texto.
Destaque depoimentos ou êxitos de clientes em um formato atraente que construa confiança e inspire ação.
Substitua e-mails longos de boas-vindas por um vídeo introdutório amigável que mostra o que esperar, como começar e onde encontrar ajuda.
Criadores usam boletins informativos em vídeo para se destacar em caixas de entrada saturadas. Transforme artigos de liderança de pensamento, dicas e resumos semanais em segmentos de vídeo envolventes.
Compartilhe os principais aprendizados, marcos ou momentos da comunidade por meio de resumos de vídeo de alta retenção que os assinantes gostam de assistir.
Por que escolher a HeyGen para criação de newsletter em vídeo
HeyGen oferece uma maneira rápida e refinada de transformar conteúdo escrito em vídeos que parecem pessoais, claros e fáceis de consumir. Substitua blocos de texto longos por atualizações concisas e conduzidas por humanos que aumentam a retenção e impulsionam taxas de cliques mais altas.
Em vez de competir com paredes de texto, envie um vídeo dinâmico que capture a atenção dos espectadores instantaneamente em seus boletins informativos por e-mail. A narrativa visual ajuda o público a lembrar sua mensagem e a tomar uma atitude.
Cole seu roteiro, escolha um apresentador ou avatar, e o HeyGen produz um e-mail em vídeo completo com voz, legendas, layouts e identidade visual. Não são necessárias habilidades de filmagem ou edição para criar e-mails em vídeo.
Traduza seu roteiro, narração e legendas para vários idiomas com o tradutor de vídeos, assim você entrega atualizações para inscritos em todo lugar.
Roteiro para vídeo com apresentadores realistas
Transforme o texto da sua newsletter em um vídeo narrado e claro. Escolha entre vozes que soam humanas ou avatares de IA e obtenha um tom consistente para atualizações da marca, tutoriais ou anúncios de produtos.
Edição automatizada e legendas
HeyGen estrutura seu conteúdo em cenas, adiciona legendas, seleciona o ritmo e garante que cada segmento seja fácil de assistir. Recursos de acessibilidade integrados apoiam espectadores que preferem legendas.
Estilos e predefinições da marca
Aplique seu logotipo, cores e estilos de fonte automaticamente. Exporte vídeos em durações adequadas para e-mails ou cortes otimizados para redes sociais, de modo que cada peça se ajuste aos seus canais de distribuição.
Opções de multilíngue e localização
Regenere seu vídeo de newsletter em diferentes idiomas sem precisar regravar. Localize a narração, legendas e textos na tela para públicos globais.
Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.
Como usar o gerador de newsletter em vídeo
Crie um boletim informativo em vídeo polido usando um modelo de conteúdo de vídeo em quatro passos simples.
Cole seu texto de newsletter existente ou escreva um breve roteiro. O HeyGen analisa a estrutura e prepara as cenas para o apresentador.
Selecione um avatar ou voz, defina sua marca e escolha o formato de vídeo para o seu vídeo personalizado. A HeyGen monta seu conteúdo em um layout visual limpo.
Pré-visualize seu vídeo, ajuste a fraseologia, o ritmo ou os visuais e gere variantes para testes. Adicione legendas ou versões em outros idiomas conforme necessário.
Exporte arquivos MP4 ou pré-visualizações prontas para e-mail. Adicione o link do vídeo ou a miniatura à sua newsletter para aumentar as taxas de cliques.
Uma newsletter em vídeo substitui e-mails longos de texto por vídeos curtos e envolventes. A HeyGen transforma suas atualizações, anúncios e histórias em e-mails de vídeo personalizados que os assinantes podem assistir em segundos.
Não. Você pode escolher um avatar de IA ou uma voz sintética para entregar seu conteúdo. Você também pode gravar suas próprias imagens se preferir, mas o HeyGen torna a criação de vídeos possível sem uma câmera.
A maioria dos vídeos de alto desempenho tem menos de dois minutos. A HeyGen ajuda você a condensar sua newsletter em segmentos claros e concisos que mantêm a atenção.
Plataformas de e-mail geralmente suportam a adição de uma miniatura de vídeo vinculada ao seu arquivo hospedado. Você pode incorporar, linkar ou anexar conteúdo de vídeo dependendo das capacidades do seu provedor.
Sim, o conteúdo em vídeo é essencial para um marketing por e-mail eficaz. Use o tradutor de vídeo para produzir versões localizadas com narração, legendas e textos em tela atualizados.
Vídeos ajudam assinantes a reter informações e aumentam as taxas de cliques. Muitas equipes veem melhorias significativas nas aberturas e ações quando utilizam abordagens de texto para vídeo para o seu conteúdo.
Sim. Faça o upload do seu kit de marca e o HeyGen aplica automaticamente suas cores, logotipo e estilo visual.
HeyGen exporta arquivos MP4 otimizados para compatibilidade com e-mails, incorporação na web e reutilização em plataformas sociais.
Sim. Seus uploads, scripts e vídeos gerados permanecem protegidos, e você mantém os direitos sobre todo o conteúdo produzido.
Transforme suas ideias em vídeos profissionais com a IA.