Por que o HeyGen é a Melhor Ferramenta de Localização de Vídeos

A localização de vídeos não deve desacelerar o crescimento ou esgotar os orçamentos de produção. A HeyGen substitui fluxos de trabalho de tradução fragmentados por um sistema potencializado por IA, projetado para rapidez, precisão e consistência em todos os idiomas e formatos, utilizando voiceovers e texto na tela.