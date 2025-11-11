HeyGen logo

Ferramenta de Localização de Vídeo para Entrega Instantânea de Conteúdo Global

Localize seus vídeos em dezenas de idiomas sem precisar refilmar, reeditar ou gerenciar atores de voz. A localização de vídeo HeyGen usa IA para traduzir, dublar, legendar e sincronizar vídeos para que sua mensagem pareça nativa em todos os mercados. Alcance públicos globais mais rapidamente enquanto mantém consistência, clareza e confiança da marca em grande escala.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo

Escolha um avatar
Sincronização labial aplicada após a geração
Digite seu roteiro
Digite em qualquer idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Campanhas de marketing globais

Campanhas de marketing globais

Lance a mesma campanha em várias regiões sem precisar criar vídeos do zero. A entrega localizada aumenta o engajamento, a confiança e a conversão em públicos internacionais.

Treinamento e integração

Treinamento e integração

Garanta que os funcionários recebam as mesmas informações em seu idioma nativo. Treinamentos localizados melhoram a compreensão e reduzem erros em equipes distribuídas.

Educação sobre o produto e demonstrações

Educação sobre o produto e demonstrações

Explique os recursos claramente para clientes globais usando áudio localizado e legendas. Isso reduz os chamados de suporte e melhora a adoção do produto.

Comunicações internas

Comunicações internas

Entregue mensagens de liderança de forma consistente por regiões. A localização mantém o tom e a intenção alinhados enquanto remove as barreiras linguísticas.

Suporte ao cliente e conteúdo de ajuda

Suporte ao cliente e conteúdo de ajuda

Localize tutoriais e FAQs para que os usuários possam se servir em seu idioma preferido, garantindo que o conteúdo esteja de acordo com as melhores práticas de localização. Isso melhora a satisfação e reduz a carga de suporte.

Conteúdo educacional e de aprendizagem

Conteúdo educacional e de aprendizagem

Expanda cursos e lições para novos mercados sem precisar reconstruir o conteúdo. A localização aumenta a acessibilidade e os resultados de aprendizagem.

Por que o HeyGen é a Melhor Ferramenta de Localização de Vídeos

A localização de vídeos não deve desacelerar o crescimento ou esgotar os orçamentos de produção. A HeyGen substitui fluxos de trabalho de tradução fragmentados por um sistema potencializado por IA, projetado para rapidez, precisão e consistência em todos os idiomas e formatos, utilizando voiceovers e texto na tela.

Desenvolvido para escala global

HeyGen permite que equipes localizem um vídeo ou milhares sem alterar os fluxos de trabalho. Seja lançando uma campanha global ou atualizando conteúdo de treinamento, a localização permanece rápida e repetível.

Projetado para autenticidade

Vídeos localizados mantêm o tom de voz natural, o ritmo e o alinhamento visual. Isso garante que os espectadores sintam como se o vídeo fosse criado especificamente para eles, não traduzido de forma mecânica.

Otimizado para atualizações contínuas

À medida que o conteúdo evolui, versões localizadas podem ser regeneradas instantaneamente. Isso impede mensagens desatualizadas entre regiões enquanto mantém as operações enxutas.

Tradução de vídeo por IA entre idiomas

HeyGen traduz conteúdos falados para múltiplos idiomas enquanto preserva a intenção e o significado originais. A detecção de idioma e a tradução são realizadas automaticamente para reduzir o trabalho manual. Isso permite que equipes ampliem seu alcance sem a necessidade de contratar tradutores ou gerenciar fluxos de trabalho complexos.

imagem para vídeo

Dublagem natural de voz por IA

Áudios localizados são gerados utilizando vozes de IA com som natural, ritmo e entonação realistas, fornecendo narrações de alta qualidade. As vozes são projetadas para serem humanas e envolventes, em vez de robóticas. Isso melhora a confiança e o entendimento dos espectadores em diferentes mercados.

Um smartphone exibindo a interface escura do aplicativo TikTok contra um fundo vibrante de luzes neon rosa e azul irradiando.

Sincronização labial

A fala traduzida é sincronizada visualmente com os falantes na tela. O movimento da boca e o tempo são ajustados para reduzir o descompasso visual. Isso cria uma experiência de visualização contínua que parece nativa para cada idioma.

Clonagem de voz

Legendas e legendas multilíngues

HeyGen gera legendas precisas juntamente com áudio dublado quando necessário. Legendas melhoram a acessibilidade, a visualização em dispositivos móveis e a descoberta de conteúdo. As legendas podem ser editadas e reutilizadas em diferentes plataformas.

fotos de gráficos em movimento para vídeo

Utilizado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez

Veja como negócios como o seu podem escalar a criação de conteúdo e impulsionar o crescimento com a plataforma de conversão de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso deu aos nossos escritores o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que eu não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Como funciona

Como usar a ferramenta de localização de vídeo AI

Converta seus vídeos para vários idiomas em apenas quatro passos simples.

Passo 1

Faça o upload do seu vídeo

Faça o upload de um vídeo existente ou gere um usando o HeyGen. O sistema detecta automaticamente a língua falada e a estrutura.

Passo 2

Selecione os idiomas alvo

Escolha um ou mais idiomas para localização. As configurações de voz, legenda e sincronização labial são aplicadas automaticamente.

Passo 3

Gerar versões localizadas

HeyGen traduz, dubla, sincroniza e legenda cada versão. Revise e ajuste se necessário.

Passo 4

Exportar e publicar

Baixe ou publique vídeos localizados em canais de marketing, aprendizado e suporte usando as melhores práticas para uma comunicação eficaz.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é localização de vídeo?

A localização de vídeos adapta o conteúdo de vídeo para diferentes idiomas e regiões. Inclui tradução, dublagem, legendas e alinhamento visual para que o conteúdo pareça nativo, em vez de traduzido.

Como a localização de vídeos é diferente da simples tradução?

A tradução converte texto ou fala em outro idioma. A localização adapta o tom, a entrega, o tempo e a acessibilidade para corresponder à forma como o público consome naturalmente vídeo em cada região.

Preciso de vídeos separados para cada idioma?

Não. O HeyGen permite que você gere várias versões localizadas a partir de um único vídeo fonte com o tradutor de vídeos. Isso mantém a produção centralizada e consistente.

Quão precisa é a localização de vídeo por IA?

HeyGen utiliza modelos avançados de IA treinados em padrões de fala multilíngues. A precisão é alta para a maioria dos casos profissionais, educacionais e de marketing, com opções de edição disponíveis quando necessário.

Posso localizar vídeos com vários palestrantes?

Sim. O HeyGen suporta detecção e localização de múltiplos falantes, facilitando a interação com um novo público. Cada falante é tratado com precisão para clareza e alinhamento.

A localização melhora o desempenho de vídeos?

Vídeos localizados aumentam o tempo de visualização, compreensão e engajamento. O público tende a confiar e agir mais sobre conteúdos apresentados em seu idioma nativo.

Posso atualizar vídeos localizados mais tarde?

Sim. Quando o conteúdo original é alterado, todas as versões localizadas podem ser regeneradas instantaneamente. Isso impede mensagens desatualizadas em diferentes regiões.

A localização de vídeos é adequada para uso empresarial?

Sim. A HeyGen suporta localização de alto volume, entrega consistente da marca e fluxos de trabalho seguros para equipes globais.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Comece a criar com HeyGen

Transforme suas ideias em vídeos profissionais com IA.

CTA background