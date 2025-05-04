Por que o HeyGen é o Melhor Criador de Convites em Vídeo

A HeyGen cria vídeos de convite de forma rápida, flexível e prazerosa. Utilize modelos, roteiros assistidos por IA e controles de design integrados para criar convites que combinem com o tom do seu evento, depois exporte ou compartilhe com um único link usando o criador de vídeos de convite. Não é necessário ter experiência com edição, tudo é otimizado para redes sociais e mensagens.