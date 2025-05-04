HeyGen logo

Criador de Convites em Vídeo para Convites Criativos Compartilháveis

Crie convites em vídeo encantadores em minutos com o HeyGen. Nosso criador de convites em vídeo ajuda você a combinar fotos, clipes, música e voz para entregar convites que são pessoais, refinados e fáceis de responder. Esqueça os cartões estáticos, envie um clipe que entusiasme os convidados e acompanhe as respostas com ferramentas de compartilhamento simples.

Casamentos e reservas de data

Casamentos e reservas de data

Compartilhe sua história com um curta-metragem de fotos e clipes, inclua datas e detalhes do local e torne os RSVPs fáceis de gerenciar.

Festas de aniversário e comemorações de marcos importantes

Festas de aniversário e comemorações de marcos importantes

Comemore com um convite animado que define o clima, compartilha as informações logísticas e antecipa os destaques da festa que está por vir.

Eventos corporativos e lançamentos

Eventos corporativos e lançamentos

Envie um convite personalizado e alinhado à sua mensagem com destaques dos palestrantes, prévias da agenda e links para inscrição em seus modelos de vídeo para aumentar a participação.

Chás de bebê e revelações de gênero

Chás de bebê e revelações de gênero

Crie convites em vídeo encantadores e compartilháveis que revelam os detalhes com música, legendas e uma contagem regressiva.

Eventos virtuais e webinars

Eventos virtuais e webinars

Use sobreposições de apresentador, introduções de instrutor e links clicáveis para tornar os convites de eventos online profissionais e fáceis de participar.

Comunidade e encontros locais

Comunidade e encontros locais

Promova encontros de vizinhança, eventos de arrecadação de fundos e reuniões de clubes com visuais atraentes nos seus modelos de convite para aumentar a participação local.

Por que o HeyGen é o Melhor Criador de Convites em Vídeo

A HeyGen cria vídeos de convite de forma rápida, flexível e prazerosa. Utilize modelos, roteiros assistidos por IA e controles de design integrados para criar convites que combinem com o tom do seu evento, depois exporte ou compartilhe com um único link usando o criador de vídeos de convite. Não é necessário ter experiência com edição, tudo é otimizado para redes sociais e mensagens.

Criação rápida, acabamento profissional

Comece com um modelo, faça upload de mídia ou use um comando simples, depois ajuste o texto, a música e o tempo para obter um convite polido em minutos.

Personalização em escala

Adicione nomes, detalhes do evento, narrações personalizadas e sobreposições animadas para que cada convidado se sinta diretamente convidado, sem precisar refazer todo o vídeo.

Pronto para qualquer plataforma ou formato

Exporte arquivos quadrados, verticais ou em tela larga, ou compartilhe um link hospedado para e-mail e mensagens através do seu editor de vídeo. HeyGen garante que seu convite tenha uma ótima aparência em telefones, feeds sociais e desktop.

Modelos e layouts guiados

Escolha entre uma ampla variedade de modelos específicos para ocasiões, projetados para casamentos, aniversários, eventos corporativos, lançamentos e mais. Cada modelo gerencia automaticamente o layout, o ritmo e a hierarquia visual, então seu convite parece refinado sem a necessidade de suposições de design.

Várias imagens de vídeo de um homem, com uma faixa 'Traduzir para qualquer idioma' e bandeiras de países.

Sugestões de roteiro e locuções

Obtenha sugestões de scripts com inteligência artificial para ajudá-lo a escrever mensagens de convite calorosas e claras em segundos. Gere voiceovers com som natural em vários idiomas ou grave sua própria mensagem diretamente dentro do criador de convites em vídeo.

Três indivíduos em quadros ao estilo de chamada de vídeo, com uma sobreposição demonstrando 'Vozes Clonadas', onde vozes humanas são convertidas para vozes de IA em 175 idiomas.

Música, ritmo e sincronização de batidas

Escolha entre faixas de fundo sem direitos autorais ou faça upload de sua própria música para definir o tom certo para o seu evento. Corte o áudio para se adequar ao comprimento do seu vídeo e sincronize automaticamente os visuais com a batida para que as transições sejam suaves e intencionais.

Duas molduras sobrepostas mostram um homem tocando violão dentro de um carro na praia e uma pessoa filmando ao lado de um carro. Sobrepostos estão um botão de play roxo e um ícone de brilho.

Sobreposições de texto personalizadas e botões de RSVP animados

Adicione nomes, datas, locais, códigos de vestimenta e direções com sobreposições de texto limpas e legíveis, projetadas para telas pequenas. Inclua botões de RSVP animados ou chamadas que orientem os convidados a responder, salvar a data ou clicar para mais detalhes.

Player de vídeo interativo mostrando uma mulher segurando um frasco de base, com um cursor apontando para um botão 'Comprar agora', e um botão 'Adicionar ao carrinho' também visível.

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez

Veja como negócios como o seu podem escalar a criação de conteúdo e impulsionar o crescimento com a plataforma de conversão de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Como funciona

Como Usar o Criador de Convites em Vídeo

Crie um convite de casamento finalizado em quatro passos rápidos, com controles para personalizar cada detalhe.

Passo 1

Escolha uma ocasião ou modelo

Selecione um modelo que se adeque ao seu evento ou comece do zero e escolha a proporção para a plataforma que você usará.

Passo 2

Adicione fotos, clipes e texto

Faça upload de mídia, cole os detalhes do evento e use sugestões de script de IA para escrever uma mensagem calorosa e clara que se adeque ao tempo de execução.

Passo 3

Escolha as configurações de música, voz e RSVP

Selecione uma música de fundo, gere ou grave uma narração e adicione um botão de confirmação de presença ou link para coletar respostas.

Passo 4

Exportar, compartilhar ou enviar

Renderize o convite como um MP4, ou use um link hospedado para enviar por e-mail ou mensagem aos convidados instantaneamente. Atualize o projeto a qualquer momento e gere uma nova versão.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um criador de convites em vídeo?

Um criador de convites em vídeo é um gerador de vídeo AI que combina imagens, vídeo, texto, música e voz em um curto vídeo de convite que você pode compartilhar via link, e-mail ou plataformas sociais.

Preciso de habilidades de edição para criar um convite?

Não. A HeyGen fornece modelos, sugestões de roteiros com IA e controles guiados para que qualquer pessoa possa produzir um convite refinado rapidamente.

Posso adicionar um link ou botão de confirmação de presença ao meu vídeo?

Sim. Você pode incluir chamadas animadas de RSVP no vídeo e usar os links compartilhados hospedados pelo HeyGen ou opções de incorporação para coletar respostas.

Quais formatos de arquivo posso exportar?

Exporte arquivos MP4 otimizados para dispositivos móveis e web. Você também pode gerar links hospedados para compartilhamento instantâneo e baixar arquivos SRT para legendas, se necessário, em seus projetos de edição de vídeo.

Posso gravar minha própria narração?

Sim. Grave diretamente no editor de vídeo ou use a geração de voz por IA em múltiplos idiomas e sotaques para combinar com o seu tom.

Existem modelos para diferentes ocasiões?

Sim. A HeyGen oferece modelos para casamentos, aniversários, eventos corporativos, chás de bebê, encontros virtuais e muitas outras ocasiões.

Posso usar música no meu convite?

Sim. Escolha entre faixas isentas de direitos autorais na biblioteca, faça upload de sua própria música e edite ou faça-a repetir para adequar ao tamanho do convite.

Qual deve ser a duração de um convite em vídeo?

A maioria dos convites tem melhor desempenho entre 15 e 60 segundos. Clipes mais curtos funcionam bem para compartilhamento em redes sociais, enquanto convites mais longos são úteis para anúncios no estilo de histórias.

Posso personalizar convites para vários destinatários?

Sim. Use espaços reservados para nomes e pequenos detalhes, depois duplique um projeto e troque as variáveis para criar rapidamente versões personalizadas do seu convite de casamento.

Posso atualizar um convite após o envio?

Sim. Abra o projeto, faça edições e gere um novo arquivo ou compartilhe um link hospedado atualizado para que os convidados sempre vejam as informações mais recentes.

Meus dados de mídia e de convidados estão seguros?

Sim. A HeyGen trata os uploads e projetos gerados como ativos privados e seguros em sua plataforma de criação de vídeos. Você controla o acesso e as configurações de compartilhamento para cada convite.

Preciso de uma conta para usar o HeyGen?

Você pode experimentar o HeyGen gratuitamente, embora criar e salvar projetos, e exportar sem marcas d'água, possa exigir inscrição dependendo das características do plano.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

