Crie convites em vídeo encantadores em minutos com o HeyGen. Nosso criador de convites em vídeo ajuda você a combinar fotos, clipes, música e voz para entregar convites que são pessoais, refinados e fáceis de responder. Esqueça os cartões estáticos, envie um clipe que entusiasme os convidados e acompanhe as respostas com ferramentas de compartilhamento simples.
Compartilhe sua história com um curta-metragem de fotos e clipes, inclua datas e detalhes do local e torne os RSVPs fáceis de gerenciar.
Comemore com um convite animado que define o clima, compartilha as informações logísticas e antecipa os destaques da festa que está por vir.
Envie um convite personalizado e alinhado à sua mensagem com destaques dos palestrantes, prévias da agenda e links para inscrição em seus modelos de vídeo para aumentar a participação.
Crie convites em vídeo encantadores e compartilháveis que revelam os detalhes com música, legendas e uma contagem regressiva.
Use sobreposições de apresentador, introduções de instrutor e links clicáveis para tornar os convites de eventos online profissionais e fáceis de participar.
Promova encontros de vizinhança, eventos de arrecadação de fundos e reuniões de clubes com visuais atraentes nos seus modelos de convite para aumentar a participação local.
Por que o HeyGen é o Melhor Criador de Convites em Vídeo
A HeyGen cria vídeos de convite de forma rápida, flexível e prazerosa. Utilize modelos, roteiros assistidos por IA e controles de design integrados para criar convites que combinem com o tom do seu evento, depois exporte ou compartilhe com um único link usando o criador de vídeos de convite. Não é necessário ter experiência com edição, tudo é otimizado para redes sociais e mensagens.
Comece com um modelo, faça upload de mídia ou use um comando simples, depois ajuste o texto, a música e o tempo para obter um convite polido em minutos.
Adicione nomes, detalhes do evento, narrações personalizadas e sobreposições animadas para que cada convidado se sinta diretamente convidado, sem precisar refazer todo o vídeo.
Exporte arquivos quadrados, verticais ou em tela larga, ou compartilhe um link hospedado para e-mail e mensagens através do seu editor de vídeo. HeyGen garante que seu convite tenha uma ótima aparência em telefones, feeds sociais e desktop.
Modelos e layouts guiados
Escolha entre uma ampla variedade de modelos específicos para ocasiões, projetados para casamentos, aniversários, eventos corporativos, lançamentos e mais. Cada modelo gerencia automaticamente o layout, o ritmo e a hierarquia visual, então seu convite parece refinado sem a necessidade de suposições de design.
Sugestões de roteiro e locuções
Obtenha sugestões de scripts com inteligência artificial para ajudá-lo a escrever mensagens de convite calorosas e claras em segundos. Gere voiceovers com som natural em vários idiomas ou grave sua própria mensagem diretamente dentro do criador de convites em vídeo.
Música, ritmo e sincronização de batidas
Escolha entre faixas de fundo sem direitos autorais ou faça upload de sua própria música para definir o tom certo para o seu evento. Corte o áudio para se adequar ao comprimento do seu vídeo e sincronize automaticamente os visuais com a batida para que as transições sejam suaves e intencionais.
Sobreposições de texto personalizadas e botões de RSVP animados
Adicione nomes, datas, locais, códigos de vestimenta e direções com sobreposições de texto limpas e legíveis, projetadas para telas pequenas. Inclua botões de RSVP animados ou chamadas que orientem os convidados a responder, salvar a data ou clicar para mais detalhes.
Como Usar o Criador de Convites em Vídeo
Crie um convite de casamento finalizado em quatro passos rápidos, com controles para personalizar cada detalhe.
Selecione um modelo que se adeque ao seu evento ou comece do zero e escolha a proporção para a plataforma que você usará.
Faça upload de mídia, cole os detalhes do evento e use sugestões de script de IA para escrever uma mensagem calorosa e clara que se adeque ao tempo de execução.
Selecione uma música de fundo, gere ou grave uma narração e adicione um botão de confirmação de presença ou link para coletar respostas.
Renderize o convite como um MP4, ou use um link hospedado para enviar por e-mail ou mensagem aos convidados instantaneamente. Atualize o projeto a qualquer momento e gere uma nova versão.
Um criador de convites em vídeo é um gerador de vídeo AI que combina imagens, vídeo, texto, música e voz em um curto vídeo de convite que você pode compartilhar via link, e-mail ou plataformas sociais.
Não. A HeyGen fornece modelos, sugestões de roteiros com IA e controles guiados para que qualquer pessoa possa produzir um convite refinado rapidamente.
Sim. Você pode incluir chamadas animadas de RSVP no vídeo e usar os links compartilhados hospedados pelo HeyGen ou opções de incorporação para coletar respostas.
Exporte arquivos MP4 otimizados para dispositivos móveis e web. Você também pode gerar links hospedados para compartilhamento instantâneo e baixar arquivos SRT para legendas, se necessário, em seus projetos de edição de vídeo.
Sim. Grave diretamente no editor de vídeo ou use a geração de voz por IA em múltiplos idiomas e sotaques para combinar com o seu tom.
Sim. A HeyGen oferece modelos para casamentos, aniversários, eventos corporativos, chás de bebê, encontros virtuais e muitas outras ocasiões.
Sim. Escolha entre faixas isentas de direitos autorais na biblioteca, faça upload de sua própria música e edite ou faça-a repetir para adequar ao tamanho do convite.
A maioria dos convites tem melhor desempenho entre 15 e 60 segundos. Clipes mais curtos funcionam bem para compartilhamento em redes sociais, enquanto convites mais longos são úteis para anúncios no estilo de histórias.
Sim. Use espaços reservados para nomes e pequenos detalhes, depois duplique um projeto e troque as variáveis para criar rapidamente versões personalizadas do seu convite de casamento.
Sim. Abra o projeto, faça edições e gere um novo arquivo ou compartilhe um link hospedado atualizado para que os convidados sempre vejam as informações mais recentes.
Sim. A HeyGen trata os uploads e projetos gerados como ativos privados e seguros em sua plataforma de criação de vídeos. Você controla o acesso e as configurações de compartilhamento para cada convite.
Você pode experimentar o HeyGen gratuitamente, embora criar e salvar projetos, e exportar sem marcas d'água, possa exigir inscrição dependendo das características do plano.
