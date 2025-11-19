Combine suas fotos e clipes favoritos em um único vídeo dinâmico. Com o HeyGen, você pode criar layouts limpos, sincronizar visuais com música e compartilhar colagens refinadas para qualquer ocasião ou canal. Crie destaques pessoais ou conteúdo de marca com edição rápida e resultado profissional.
Experimente nosso gerador gratuito de vídeo a partir de imagens
Agrupe seus melhores momentos, clipes de viagem ou resumos de eventos em uma colagem impactante. Perfeito para TikTok, Reels e YouTube Shorts onde a atenção é rápida e os visuais são o mais importante.
Mostre vários ângulos, cores ou características ao mesmo tempo. Ajude os compradores a entender o que torna um produto atraente em apenas alguns segundos.
Compartilhe aniversários, aniversários de casamento ou feriados com visuais significativos em um único lugar. Amigos e familiares revivem momentos especiais como uma única história em uma colagem de vídeo personalizada.
Combine momentos da multidão, cenas dos bastidores e clipes de destaques para manter a energia alta em eventos locais, festivais ou atividades de equipe.
Mostre os passos lado a lado no seu editor de vídeo enquanto o espectador se mantém orientado. Ótimo para beleza, artesanato, receitas e sequências de exercícios que dependem de múltiplos ângulos.
Crie portfólios curtos que mostrem rapidamente a amplitude da sua criatividade. Ideal para criadores, designers e influenciadores que precisam de apresentações visuais refinadas.
Por que o HeyGen é o Melhor Criador de Colagens de Vídeo
HeyGen ajuda você a criar colagens de vídeo que transformam vários momentos em uma história visual coesa. Arraste e organize suas mídias, adicione transições suaves e personalize o ritmo para que a colagem final seja envolvente, e não sobrecarregada. Perfeito para compartilhamento em redes sociais, promoção de produtos e memórias que merecem mais do que um único clipe.
Mostre múltiplas perspectivas ou cenas juntas em uma única visualização usando o formato de vídeo colagem. Em vez de enviar clipes separados, seu público recebe um panorama completo e significativo em uma única exibição usando nosso criador de colagem de vídeo online.
Pule softwares complexos, escolha um layout, faça o upload de seus arquivos de mídia e ajuste o tempo com controles simples. HeyGen cuida da animação e da consistência visual para que tudo se encaixe.
Gere layouts verticais, quadrados ou horizontais formatados para todas as plataformas sociais. Exportações de alta qualidade garantem que seu collage fique nítido em qualquer dispositivo.
Controle de layout de mídia e transições suaves
Escolha entre visualizações divididas, layouts de imagem em imagem ou grades totalmente personalizadas para exibir vários momentos de uma vez. Organize as cenas com precisão, redimensione quadros individuais e ajuste o espaçamento para criar uma composição equilibrada e intencional.
Sincronização musical e ajustes de tempo
Defina o clima do seu collage com músicas que complementem cada momento. Corte faixas de áudio, alinhe cortes visuais com as batidas e ajuste o ritmo para que cada mudança de cena pareça natural e envolvente.
Sobreposições de texto e elementos de marca
Adicione legendas, rótulos e balões para fornecer contexto ou destacar momentos chave no seu colagem. Aplique logotipos, cores e fontes para combinar com seu estilo pessoal ou identidade da marca. Um posicionamento limpo e tipografia consistente mantêm o foco nas imagens enquanto reforçam sua mensagem.
Exportações de alta qualidade para todas as plataformas
Exporte sua colagem de vídeo em formatos de alta resolução otimizados para redes sociais, sites e aplicativos de mensagens. Gere instantaneamente versões verticais, quadradas ou widescreen sem precisar reeditar o layout.
Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.
Como usar o Criador de Colagem de Vídeo
Crie uma colagem de vídeo em quatro passos simples usando controles guiados que mantêm a edição rápida.
Faça upload de fotos e vídeos do seu dispositivo ou biblioteca. Escolha um layout de colagem que se adeque à história que você deseja compartilhar.
Arraste os clipes para a posição, corte ou ajuste o conteúdo e ajuste as proporções para que cada momento se encaixe no design.
Inclua música, legendas e transições que reforcem o clima. Ajuste o tempo para manter a energia alta entre as cenas.
O HeyGen renderiza seu collage no formato que você escolher. Baixe ou compartilhe imediatamente em qualquer plataforma.
Um criador de colagem de vídeo combina várias fotos e clipes de vídeo em um único layout com movimento, transições e áudio. Isso ajuda você a apresentar vários ângulos ou momentos em um vídeo coeso.
Não. O HeyGen oferece controles simples para layout, tempo e áudio. Você se concentra em selecionar suas visuais favoritas e o sistema cuida dos detalhes do design.
Sim, você pode criar um vídeo colagem facilmente com o nosso gerador de vídeo AI. Você pode misturar imagens, clipes curtos e até gravações de tela no mesmo projeto, mantendo a sincronização e a estética visual consistentes.
Sim. Você pode adicionar música de fundo, ajustar o volume e sincronizar as cenas com a batida. Narrações e legendas ajudam a adicionar clareza ou personalidade ao seu vídeo de colagem.
O HeyGen suporta formatos comuns de foto e vídeo e oferece renderização de alta qualidade para compartilhamento em plataformas. Faça upload de mídia do desktop ou celular e misture formatos livremente.
Sim. Escolha proporções como 9:16 para postagens verticais ou 1:1 para feeds quadrados. As exportações são otimizadas automaticamente para cada destino ao usar nosso criador de colagens de vídeo online.
A maioria dos videocolagens funciona melhor entre 10 e 60 segundos, dependendo do número de clipes. Você pode ajustar o comprimento cortando mídias ou dosando as cenas.
Sim. Adicione seu logotipo, cores da marca e texto estilizado para que seu collage mantenha a consistência visual para marketing ou uso comercial.
Sim. Seus uploads e vídeos gerados permanecem privados e criptografados. Você controla onde e como o collage final é compartilhado.
Sim. Reabra seu projeto, troque os arquivos de mídia ou atualize os layouts, depois gere uma nova versão final sem começar do zero.
