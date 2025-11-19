HeyGen logo

Criador de Colagem de Vídeo para Narrativas Criativas Instantâneas

Combine suas fotos e clipes favoritos em um único vídeo dinâmico. Com o HeyGen, você pode criar layouts limpos, sincronizar visuais com música e compartilhar colagens refinadas para qualquer ocasião ou canal. Crie destaques pessoais ou conteúdo de marca com edição rápida e resultado profissional.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de vídeo a partir de imagens

Destaques e vídeos curtos nas redes sociais

Destaques e vídeos curtos nas redes sociais

Agrupe seus melhores momentos, clipes de viagem ou resumos de eventos em uma colagem impactante. Perfeito para TikTok, Reels e YouTube Shorts onde a atenção é rápida e os visuais são o mais importante.

Vitrines de produtos e narrativas de marca

Vitrines de produtos e narrativas de marca

Mostre vários ângulos, cores ou características ao mesmo tempo. Ajude os compradores a entender o que torna um produto atraente em apenas alguns segundos.

Celebrações pessoais e memórias de marcos importantes

Celebrações pessoais e memórias de marcos importantes

Compartilhe aniversários, aniversários de casamento ou feriados com visuais significativos em um único lugar. Amigos e familiares revivem momentos especiais como uma única história em uma colagem de vídeo personalizada.

Resumos de eventos e engajamento da comunidade

Resumos de eventos e engajamento da comunidade

Combine momentos da multidão, cenas dos bastidores e clipes de destaques para manter a energia alta em eventos locais, festivais ou atividades de equipe.

Tutoriais e vídeos de como fazer

Tutoriais e vídeos de como fazer

Mostre os passos lado a lado no seu editor de vídeo enquanto o espectador se mantém orientado. Ótimo para beleza, artesanato, receitas e sequências de exercícios que dependem de múltiplos ângulos.

Mini mostruários e portfólios

Mini mostruários e portfólios

Crie portfólios curtos que mostrem rapidamente a amplitude da sua criatividade. Ideal para criadores, designers e influenciadores que precisam de apresentações visuais refinadas.

Por que o HeyGen é o Melhor Criador de Colagens de Vídeo

HeyGen ajuda você a criar colagens de vídeo que transformam vários momentos em uma história visual coesa. Arraste e organize suas mídias, adicione transições suaves e personalize o ritmo para que a colagem final seja envolvente, e não sobrecarregada. Perfeito para compartilhamento em redes sociais, promoção de produtos e memórias que merecem mais do que um único clipe.

Conte histórias maiores com menos esforço

Mostre múltiplas perspectivas ou cenas juntas em uma única visualização usando o formato de vídeo colagem. Em vez de enviar clipes separados, seu público recebe um panorama completo e significativo em uma única exibição usando nosso criador de colagem de vídeo online.

Projetado para edição rápida e criatividade

Pule softwares complexos, escolha um layout, faça o upload de seus arquivos de mídia e ajuste o tempo com controles simples. HeyGen cuida da animação e da consistência visual para que tudo se encaixe.

Publique em todo lugar com confiança

Gere layouts verticais, quadrados ou horizontais formatados para todas as plataformas sociais. Exportações de alta qualidade garantem que seu collage fique nítido em qualquer dispositivo.

Controle de layout de mídia e transições suaves

Escolha entre visualizações divididas, layouts de imagem em imagem ou grades totalmente personalizadas para exibir vários momentos de uma vez. Organize as cenas com precisão, redimensione quadros individuais e ajuste o espaçamento para criar uma composição equilibrada e intencional.

A mesma mulher sorridente é mostrada em diversos papéis profissionais e casuais através de múltiplos quadros triangulares sobrepostos.

Sincronização musical e ajustes de tempo

Defina o clima do seu collage com músicas que complementem cada momento. Corte faixas de áudio, alinhe cortes visuais com as batidas e ajuste o ritmo para que cada mudança de cena pareça natural e envolvente.

Colagem de uma jovem asiática sorridente retratada em vários papéis e cenários em painéis sobrepostos.

Sobreposições de texto e elementos de marca

Adicione legendas, rótulos e balões para fornecer contexto ou destacar momentos chave no seu colagem. Aplique logotipos, cores e fontes para combinar com seu estilo pessoal ou identidade da marca. Um posicionamento limpo e tipografia consistente mantêm o foco nas imagens enquanto reforçam sua mensagem.

Um homem sorridente com opções de personalização de fonte e cor da marca, e uma sobreposição de texto personalizado "Ei, Maya! Temos uma oferta especial apenas para você!".

Exportações de alta qualidade para todas as plataformas

Exporte sua colagem de vídeo em formatos de alta resolução otimizados para redes sociais, sites e aplicativos de mensagens. Gere instantaneamente versões verticais, quadradas ou widescreen sem precisar reeditar o layout.

Homem sorridente com uma caixa de diálogo de UI exibindo opções de exportação SCORM habilitadas e SCORM 1.2 selecionado.

Utilizado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso deu aos nossos escritores o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tivemos um filme que eu vinha fazendo toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu adoro no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Como funciona

Como usar o Criador de Colagem de Vídeo

Crie uma colagem de vídeo em quatro passos simples usando controles guiados que mantêm a edição rápida.

Passo 1

Comece com sua mídia

Faça upload de fotos e vídeos do seu dispositivo ou biblioteca. Escolha um layout de colagem que se adeque à história que você deseja compartilhar.

Passo 2

Organize quadros e visuais

Arraste os clipes para a posição, corte ou ajuste o conteúdo e ajuste as proporções para que cada momento se encaixe no design.

Passo 3

Adicione áudio e melhorias

Inclua música, legendas e transições que reforcem o clima. Ajuste o tempo para manter a energia alta entre as cenas.

Passo 4

Gerar e publicar

O HeyGen renderiza seu collage no formato que você escolher. Baixe ou compartilhe imediatamente em qualquer plataforma.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um criador de colagem de vídeo?

Um criador de colagem de vídeo combina várias fotos e clipes de vídeo em um único layout com movimento, transições e áudio. Isso ajuda você a apresentar vários ângulos ou momentos em um vídeo coeso.

Preciso de experiência em edição para criar um colagem?

Não. O HeyGen oferece controles simples para layout, tempo e áudio. Você se concentra em selecionar suas visuais favoritas e o sistema cuida dos detalhes do design.

Posso usar tanto fotos quanto vídeos em um único collage?

Sim, você pode criar um vídeo colagem facilmente com o nosso gerador de vídeo AI. Você pode misturar imagens, clipes curtos e até gravações de tela no mesmo projeto, mantendo a sincronização e a estética visual consistentes.

Posso adicionar música ou narração ao meu colagem?

Sim. Você pode adicionar música de fundo, ajustar o volume e sincronizar as cenas com a batida. Narrações e legendas ajudam a adicionar clareza ou personalidade ao seu vídeo de colagem.

Quais tamanhos e formatos de arquivo são suportados?

O HeyGen suporta formatos comuns de foto e vídeo e oferece renderização de alta qualidade para compartilhamento em plataformas. Faça upload de mídia do desktop ou celular e misture formatos livremente.

Posso criar colagens verticais para o TikTok ou Reels?

Sim. Escolha proporções como 9:16 para postagens verticais ou 1:1 para feeds quadrados. As exportações são otimizadas automaticamente para cada destino ao usar nosso criador de colagens de vídeo online.

Qual é a duração máxima de um vídeo colagem?

A maioria dos videocolagens funciona melhor entre 10 e 60 segundos, dependendo do número de clipes. Você pode ajustar o comprimento cortando mídias ou dosando as cenas.

Posso incluir os elementos da minha marca?

Sim. Adicione seu logotipo, cores da marca e texto estilizado para que seu collage mantenha a consistência visual para marketing ou uso comercial.

Meu conteúdo está seguro enquanto edito?

Sim. Seus uploads e vídeos gerados permanecem privados e criptografados. Você controla onde e como o collage final é compartilhado.

Posso atualizar minha colagem de vídeos mais tarde?

Sim. Reabra seu projeto, troque os arquivos de mídia ou atualize os layouts, depois gere uma nova versão final sem começar do zero.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

