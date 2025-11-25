Controle cada momento do seu anúncio UGC com direcionamento de roteiro segundo a segundo. Ajuste a fraseologia, o tempo, as reações, as pausas e a ênfase para que o vídeo pareça intencional, mantendo ainda o tom casual e autêntico com o qual o UGC tem melhor desempenho. Faça edições rápidas sem precisar refilmar ou começar do zero.