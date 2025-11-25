Crie anúncios UGC autênticos e que façam as pessoas pararem para olhar, que pareçam postagens reais de clientes, sem necessidade de sessões de filmagem ou longos ciclos de produção. A HeyGen ajuda marcas a criar clipes de depoimentos, anúncios cômicos, demonstrações de produtos e conteúdo UGC com aparência nativa, com talentos realistas, locuções naturais e formatos prontos para as plataformas. Teste mais peças criativas, escale mais rápido e mantenha os resultados autênticos.
Mostre reações sinceras, demonstrações do produto e histórias de antes e depois que aumentam a credibilidade e diminuem a resistência à compra.
Use trechos curtos e focados que demonstrem recursos em contextos naturais, ajudando os espectadores a entenderem o valor do produto rapidamente.
Crie esquetes de conversação ou segmentos coapresentados que imitem conteúdo de influenciadores enquanto utiliza atores IA para manter o controle total e a segurança da marca.
Produza clipes de depoimentos ou discussões longas que soem como conversas orgânicas, ideais para inserções em conteúdo gerado por usuários.
Gere muitas variações do mesmo conceito com diferentes ganchos, chamadas para ação e visuais para encontrar as combinações de maior desempenho para seus anúncios de IA.
Troque idioma, sotaques e referências culturais para testar a criatividade localizada em larga escala, sem a necessidade de refilmagens.
Por que o HeyGen é o Melhor Gerador de Anúncios UGC
A HeyGen combina realismo e velocidade para que sua estratégia criativa acompanhe o ritmo do mercado. Gere roteiros ou faça upload de briefings, escolha talentos com aparência real ou clone um porta-voz, e ajuste cada cena para corresponder ao comportamento da plataforma. Você obtém mais variantes de anúncios, testes mais rápidos e aumento mensurável sem sacrificar a autenticidade.
Produza formatos estilo selfie, podcast ou resenhas com imperfeições naturais, reações genuínas e ritmo orgânico para que os espectadores confiem na mensagem.
Gere em lote variações, troque vozes e legendas, ou localize cópias e visuais para testar o que mais ressoa, mantendo o controle criativo sobre o roteiro e o tempo.
Pule a reserva de sessões fotográficas, viagens e contratos de talentos para se concentrar na geração de anúncios de IA. A HeyGen cuida do elenco, dublagens, legendas e edição para que as equipes possam criar campanhas de vídeo UGC em horas, não semanas.
Opções realistas de talentos e avatares
Escolha entre uma ampla gama de avatares diversos e convincentes, projetados para parecerem criadores reais, não atores lendo um roteiro. Você também pode fazer upload de um pequeno vídeo para clonar sua própria presença em frente às câmeras, mantendo a voz da sua marca consistente em todos os anúncios de conteúdo gerado pelo usuário.
Controle preciso do script e edição rápida de prompts
Controle cada momento do seu anúncio UGC com direcionamento de roteiro segundo a segundo. Ajuste a fraseologia, o tempo, as reações, as pausas e a ênfase para que o vídeo pareça intencional, mantendo ainda o tom casual e autêntico com o qual o UGC tem melhor desempenho. Faça edições rápidas sem precisar refilmar ou começar do zero.
Voiceovers com som natural e legendas localizadas
Gere voiceovers com qualidade humana em múltiplos idiomas e sotaques para alcançar audiências globais sem custos de produção adicionais. Adicione automaticamente legendas para rolagem silenciosa, ajuste o texto diretamente e exporte arquivos de legendas para atender às exigências de plataformas e acessibilidade em diversos canais.
Mídia generativa mais biblioteca de imagens licenciadas
Mescle B-roll gerado por IA com milhões de clipes e imagens de stock licenciados para criar anúncios UGC visualmente ricos. Essa combinação mantém seu conteúdo com uma sensação de novidade e variedade, garantindo que tudo esteja seguro em termos de direitos autorais e pronto para uso em mídia paga em grande escala.
Como usar o Gerador de Anúncios UGC
Crie anúncios de UGC em alguns passos claros, com controles que mantêm a sensação criativa real.
Informe à HeyGen o produto, público-alvo, tom desejado e plataforma para gerar anúncios de IA. Cole um roteiro ou permita que a IA crie vários ganchos curtos para você.
Escolha um ator realista, estilo selfie ou layout de podcast. Selecione a voz, legendas e se deseja uma filmagem trêmula, à mão ou estável.
Crie múltiplos cortes com diferentes ganchos, chamadas para ação e música de alta qualidade para o seu conteúdo gerado por usuário. Edite linhas específicas, troque reações ou reajuste o tempo das cenas para um ritmo perfeito.
Baixe arquivos prontos para a plataforma ou use links hospedados para plataformas de anúncios e análises. Itere rapidamente com base em dados de desempenho.
Anúncios UGC imitam conteúdo real de usuários, como avaliações e depoimentos breves, para construir confiança e aumentar conversões. A HeyGen cria esses formatos rapidamente usando talentos realistas e entrega natural.
Não. A HeyGen pode gerar anúncios no estilo UGC a partir de scripts ou instruções usando talentos de IA, voiceovers e mídia de estoque. Você também pode fazer upload de clipes existentes para misturar com cenas geradas.
Sim. A HeyGen oferece controle de roteiro segundo a segundo para que você possa dirigir reações, diálogos e ritmo enquanto mantém a sensação final autêntica.
Sim. Escolha entre muitos idiomas, sotaques e estilos de legenda. Você pode produzir versões localizadas rapidamente sem precisar refilmar através do tradutor de vídeo.
A geração em lote permite que você produza dezenas de variações de uma só vez, trocando ganchos, CTAs e imagens para acelerar os testes A/B para anúncios em vídeo.
Sim. Você mantém total controle criativo, e a HeyGen aplica normas de segurança de conteúdo e diretrizes de uso para que os resultados atendam aos padrões de marca para anúncios de alta qualidade.
Sim. Misture filmagens de influenciadores carregadas ou clipes autênticos de clientes com ativos gerados, ou clone um porta-voz com permissão para conteúdo de séries consistentes em anúncios com IA.
Exporte arquivos MP4 otimizados para TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e colocações programáticas, e baixe arquivos de legendas como SRT para legendas.
HeyGen ajuda você a criar conteúdo compatível, mas você é responsável pela verificação final. Recomendamos revisar as políticas da plataforma para requisitos específicos de criação e texto publicitário.
Use ciclos rápidos de geração para criar novos ganchos e visuais, depois troque os elementos vencedores em novas variantes. O modo em lote do HeyGen torna a iteração rápida e baseada em dados.
Sim. Convide colegas de equipe, compartilhe projetos e deixe notas de revisão para que as equipes de criação, marketing e análise permaneçam alinhadas sobre os anúncios usando IA.
Seus uploads e ativos gerados são armazenados de forma segura, com controle de acesso e processados seguindo as melhores práticas de privacidade.
