Use o formato vertical 9:16 para TikTok, Reels e Shorts. O formato quadrado 1:1 funciona bem para vídeos nos feeds do Facebook e do LinkedIn. Mantenha seus vídeos curtos, com menos de 60 segundos, e coloque o gancho nos primeiros três segundos, já que esse é aproximadamente o tempo que você tem antes que a pessoa role a tela. HeyGen exporta todos os formatos a partir de um único projeto, assim você cria o conteúdo de vídeo uma vez e publica em todos os lugares.