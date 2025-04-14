HeyGen's social media video maker turns a typed script into high-quality videos ready to post, with no filming and no video editing experience needed. Create Reels, TikTok videos, Shorts, and LinkedIn posts from one place.
Recursos do criador de vídeos para redes sociais da HeyGen
Vídeos para redes sociais a partir de um único roteiro
Digite uma ideia no tamanho de uma legenda ou cole um roteiro completo, e o motor de texto para vídeo cria cenas, narração e ritmo em torno disso. Você cria um vídeo para redes sociais em minutos, em vez de perder a noite inteira na linha do tempo, e cada cena continua editável como texto.
Native Sizes for Every Social Media Platform
Generate the same video clip in 9:16 for TikTok and Reels, 1:1 for feeds, and 16:9 for YouTube. Resize your video to fit any social media platform without manual cropping, so your subject stays centered and your captions stay readable on every phone screen.
Auto Captions for Sound-Off Viewing
A maioria dos usuários de redes sociais assiste com o som desligado, por isso o gerador de legendas integrado adiciona automaticamente legendas precisas e estilizadas a cada clipe de vídeo. Publicações legendadas prendem a atenção por mais tempo e geram mais visualizações de vídeo de quem passa pelo feed com o som no mudo.
Um Apresentador Consistente, Sem Câmera
Record one 15-second clip and HeyGen builds a lifelike digital twin that presents every post in your voice and style. Create professional-looking videos daily without setting up lights, re-recording takes, or being on camera on the days you don't feel like it.
Prompt-para-Vídeo com Agente de Vídeo
Dê ao gerador de vídeo com IA um tópico, link ou briefing, e o Video Agent escreve o roteiro, escolhe cenas de vídeo animadas e B-roll com IA em vez de vídeos de banco de imagem genéricos e renderiza um post completo. Revise o plano criativo antes de qualquer renderização e depois produza vários vídeos de uma só vez.
Trend cycles move faster than filming schedules. Type the hook, let the reel generator build vertical scenes from customizable video templates, and create engaging videos the same afternoon the trend appears.Explorar ferramenta
Para alimentar o algoritmo do TikTok, é preciso postar várias vezes por semana. Transforme tópicos em curtos vídeos verticais com ganchos, legendas e cortes rápidos, e produza conteúdo no cronograma sem nunca precisar abrir o app da câmera.
Roteiros longos escondem dezenas de ganchos curtos. Reaproveite posts de blog, podcasts ou anotações de webinars em shorts do YouTube com ritmo dinâmico e legendas marcantes, transformando um único projeto de vídeo em uma semana inteira de atividade no canal.Explorar ferramenta
Publicações escritas se misturam nos feeds profissionais. Apresente seu ponto de vista em um vídeo com apresentador, com seu nome e cargo na tela, e dê aos prospects um rosto para lembrar antes da primeira ligação.
Antes, anúncios de lançamento dependiam de equipes de produção. Agora, você pode escrever a oferta, gerar variações dos seus anúncios para todas as redes sociais e criar, a partir de um único roteiro no dia do lançamento, um vídeo para Facebook, uma chamada promocional para Instagram e uma versão adaptada para LinkedIn.
Os editores de modelos param em um único idioma. A HeyGen traduz seu conteúdo de vídeo finalizado para redes sociais em mais de 175 idiomas, com sincronização labial e a sua voz clonada, para que o mesmo conteúdo alcance todos os mercados em que você atua.Explorar ferramenta
Como funciona o criador de vídeos para redes sociais
Crie um vídeo para redes sociais online em quatro etapas, começando por modelos gratuitos ou por um roteiro em branco. A maioria das pessoas cria e publica seus vídeos em menos de quinze minutos.
Navegue pelos modelos de vídeo para redes sociais e escolha o tamanho ideal para a sua plataforma específica.
Descreva o vídeo que você quer criar ou cole seu gancho e pontos de fala e deixe a IA redigir o restante.
Adicione legendas, música, cores da marca e um apresentador. O editor é fácil de usar: edite seu vídeo editando o texto.
Baixe em MP4 com qualidade de até 4K ou redimensione primeiro o mesmo vídeo para todos os outros canais.
Um criador de vídeos para redes sociais com IA é uma ferramenta de criação de vídeos que transforma texto em um vídeo pronto para as redes sociais. Você digita um roteiro, o criador de vídeos online monta as cenas, a narração e as legendas, e você exporta clipes prontos para plataformas como Reels, Shorts e LinkedIn, além de vídeos explicativos e educacionais, sem precisar aprender a usar ferramentas de edição de vídeo.
Não, se eles carregarem a sua identidade. O modelo Avatar V da HeyGen cria o seu gêmeo digital a partir de um clipe de 15 segundos e mantém seu rosto, voz e jeito de falar consistentes em cada publicação. A G2 o classifica como o mais realista do mercado, para que você publique vídeos de mídia social impactantes que realmente pareçam com você.
Gere o vídeo uma vez e depois redimensione-o dentro do editor. A HeyGen recompõe o mesmo clipe em 9:16, 1:1 e 16:9, com as legendas reposicionadas e o formato de vídeo ideal para cada rede social aplicado por plataforma, para que um único roteiro se transforme em posts nativos em todos os lugares onde você publica.
O plano gratuito do criador de vídeos para redes sociais da HeyGen inclui três exportações de vídeo por mês com marca d’água, o suficiente para testar a qualidade em posts reais. O plano gratuito oferece acesso completo ao editor, funcionando também como um editor de vídeo grátis enquanto você avalia. Os planos pagos removem a marca d’água — a limitação que criadores em todas as comunidades online sempre mencionam — e exportam arquivos MP4 limpos em HD ou 4K.
Use o formato vertical 9:16 para TikTok, Reels e Shorts. O formato quadrado 1:1 funciona bem para vídeos nos feeds do Facebook e do LinkedIn. Mantenha seus vídeos curtos, com menos de 60 segundos, e coloque o gancho nos primeiros três segundos, já que esse é aproximadamente o tempo que você tem antes que a pessoa role a tela. HeyGen exporta todos os formatos a partir de um único projeto, assim você cria o conteúdo de vídeo uma vez e publica em todos os lugares.
Faça seus vídeos em lote. Escreva cinco roteiros de uma vez, crie vídeos para redes sociais usando o mesmo apresentador digital e o mesmo modelo de vídeo com a sua marca, e agende as exportações para todos os seus canais sociais. Nada depende de filmagem, então você torna o seu calendário de redes sociais independente dos dias de gravação.
Para equipes que publicam diariamente sem precisar filmar, HeyGen é a solução. Um editor de vídeo para redes sociais ainda precisa de imagens que você gravou, assim como muitas ferramentas de vídeo baseadas em clipes de banco de imagens que parecem exatamente isso: banco de imagens. O HeyGen gera o próprio vídeo a partir de texto, apresenta-o com um gêmeo digital realista e o localiza em mais de 175 idiomas, e você ainda pode editar os vídeos cena a cena sem precisar de um software de edição de vídeo.
Sim, e em um volume que a maioria das equipes nunca alcança manualmente. A agência Vision Creative Labs usou HeyGen como sua ferramenta de criação de vídeos para redes sociais e levou os clientes de um ou dois vídeos por ano para 50–60 vídeos incríveis por dia, preenchendo canais que antes ficavam vazios. Leia a história da Vision Creative Labs para ver exatamente o fluxo de trabalho que eles utilizam.
Os planos começam gratuitos para que você possa testar a qualidade do resultado antes de pagar. Os planos pagos para criadores começam em US$ 24 por mês e removem a marca-d’água, custando menos do que contratar um profissional de vídeo por uma hora, e cobrem todos os formatos e todas as redes sociais em que você publica.
Sim. Passe qualquer post finalizado pelo tradutor de vídeo com IA e ele gera versões localizadas em mais de 175 idiomas, com sincronização labial e a sua própria voz clonada, para que contas globais publiquem conteúdo de vídeo nativo para redes sociais a partir de um único vídeo master, em vez de regravar.
Explore mais ferramentas com tecnologia de IA ferramentas
Dê vida a qualquer foto com voz e movimentos hiper-realistas usando o Avatar IV.
Transforme suas ideias em vídeos para redes sociais que prendem a atenção com IA.