Finalmente, um avatar de IA indistinguível de você
Consistência de personagem é o que diferencia um avatar realmente útil de um simples truque. O Avatar V garante essa consistência em cada ângulo, cada expressão e em todos os vídeos que você criar.
- Eleito o avatar mais realista nº 1 no G2
- Consistência do personagem verificada em todas as cenas
- Uma gravação, infinitos looks
A próxima geração do seu eu digital
O Avatar V é o modelo de avatar de IA mais avançado da HeyGen. Os primeiros avatares começavam com uma foto e animavam apenas o rosto. Depois veio o treinamento baseado em vídeo, que capturava melhor a forma como você se move e soa. O Avatar V vai além: ele separa sua identidade da sua aparência, aprendendo exatamente como você se move, gesticula e se expressa, para que esse movimento possa ser aplicado a qualquer versão de você.
Isso significa que você grava uma vez, com a roupa que estiver usando, onde quer que esteja. Depois, gera a sua própria imagem em qualquer cenário, qualquer roupa, qualquer visual que você imaginar. O avatar que aparece no seu vídeo não é apenas algo que se parece com você. Ele se move como você, soa como você e mantém essa identidade com precisão em cada vídeo que você cria.
Você não precisa mais de um estúdio profissional, de uma equipe de filmagem ou de horas de gravação. Uma gravação de 15 segundos com a webcam é suficiente para gerar vídeos com qualidade profissional em qualquer escala.
A única coisa que muda tudo
Consistência de personagem é a capacidade que define o Avatar V. Isso significa que seu gêmeo digital se parece, soa e se comporta como você, não apenas em um único clipe, mas em todas as cenas, todos os cenários e em cada vídeo que você gerar.
Consistência de personagem
O Avatar V mantém uma identidade única e coerente em todos os vídeos que você cria. O mesmo rosto, as mesmas microexpressões, a mesma presença, seja em um clipe de 30 segundos ou em um módulo de curso de 10 minutos. Sem desvio. Sem artefatos. Sem sensação de estranheza.
Vários ângulos
Planos abertos, enquadramentos médios e closes, todos consistentes, todos de uma única gravação. Os ângulos que fazem um único avatar funcionar em qualquer formato.
Cenas dinâmicas
Movimentos fluidos da parte superior do corpo, gestos responsivos e consistência nos movimentos entre as mudanças de cena. A diferença entre um avatar que apenas apresenta e um que realmente performa.
Sincronização labial mais precisa
Precisão em nível de fonema em todos os idiomas compatíveis. O que você ouve e o que você vê estão em perfeita sintonia em qualquer velocidade, em mais de 175 idiomas e dialetos.
Precisão das expressões faciais
Movimento natural das sobrancelhas, contato visual genuíno e microexpressões que parecem reais. Treinado com mais de 10 milhões de pontos de dados, são os detalhes que separam o convincente do estranho.
Sobre o modelo de avatar
O Avatar V introduz uma mudança fundamental na forma como os modelos de geração de avatares lidam com identidade. Enquanto sistemas anteriores se baseavam em um único quadro de referência, o Avatar V opera sobre uma janela de contexto de vídeo completa, permitindo que o modelo foque seletivamente nos momentos mais informativos da sua gravação.
O mecanismo de atenção seletiva extrai sinais de identidade relevantes ao longo dos quadros, incluindo geometria dos lábios, estrutura do contorno facial e padrões de transição de expressões, enquanto suprime naturalmente os quadros em que pose, iluminação ou oclusão reduzem a qualidade do sinal. O resultado é uma incorporação de identidade mais rica e temporalmente fundamentada, que se mantém ao longo de todo o contexto de geração.
Essa agregação direcionada entre quadros resolve o desvio de identidade, a divergência progressiva entre a identidade de referência e o resultado gerado que limita a consistência de personagem em sistemas de condicionamento quadro a quadro. O Avatar V mantém uma representação de identidade estável em diferentes cenas, ângulos de câmera e durações longas de vídeo, sem necessidade de ajuste fino adicional ou de nova entrada de referência.
Três etapas do treinamento
O modelo primeiro aprende a copiar fielmente a aparência facial dentro da mesma cena, estabelecendo uma base sólida para a preservação da identidade antes que qualquer complexidade entre cenas seja introduzida.
O modelo é então treinado para reduzir o descompasso entre domínios entre um vídeo de referência e uma cena-alvo com fundo, iluminação e distribuição de poses diferentes, permitindo uma adaptação robusta entre cenas.
Na etapa final, o aprendizado por reforço específico para a tarefa, com sinais de recompensa centrados no ser humano, maximiza a similaridade de identidade, garantindo que o avatar gerado seja o mais próximo possível da pessoa real.
Um avanço significativo
O Avatar IV produzia resultados reconhecíveis. O Avatar V produz resultados indistinguíveis. A diferença é uma nova arquitetura de referência que se baseia no seu vídeo completo em vez de um único quadro, extraindo dados de identidade mais ricos e eliminando variações entre as cenas.
Da webcam ao gêmeo digital em quatro etapas
Sem estúdio. Sem equipe de filmagem. Sem montagem complicada. Só você e uma webcam.
Grave 15 segundos de você mesmo
Abra a webcam do seu laptop e grave um pequeno vídeo falando de forma natural. Não é necessário nenhum tipo de iluminação especial ou equipamento.
Avatar V treina o seu gêmeo
O modelo processa seu vídeo como uma janela de contexto completa, aprendendo sua aparência, expressões, gestos e padrões de movimento.
Escolha seu cenário
Escolha qualquer plano de fundo: um estúdio profissional, um escritório com a sua marca, um ambiente externo ou um cenário personalizado. Sua identidade vai com você.
Gerar e compartilhar
Insira seu roteiro e gere um vídeo com a duração que você precisar. A qualidade não se degrada e seu personagem permanece consistente do início ao fim.
Todo caso de uso que precisa de você, em escala
De um único vídeo de onboarding a uma biblioteca completa de conteúdo localizado, o Avatar V dá conta do volume.
Treinamento e integração
Crie uma biblioteca completa de treinamentos uma vez. Atualize módulos individuais sem precisar regravar. Sua equipe recebe instruções consistentes e alinhadas à marca todas as vezes.
Capacitação de vendas
Grave um vídeo de prospecção uma vez e personalize-o em escala. O Avatar V mantém sua presença e credibilidade em cada abordagem.
Localização
Crie um vídeo em inglês. O Avatar V o entrega em mais de 175 idiomas com sincronização labial precisa, para que sua mensagem tenha o mesmo impacto em qualquer lugar.
Liderança de pensamento
Publique com consistência, sem o atrito das gravações frequentes. Suas ideias, seu rosto, sua credibilidade. Entregues no ritmo que o seu público espera.
Comunicação para fundadores e executivos
Esteja presente na sua organização sem viver em uma cabine de gravação. Envie atualizações internas, anúncios de produto e mensagens para investidores no seu próprio ritmo.
Marketing de produto
Transforme conteúdo escrito em mensagens focadas em vídeo: demonstrações guiadas, anúncios de recursos e educação do cliente — todos com o seu rosto em destaque.