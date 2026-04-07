O Avatar V é o modelo de avatar de IA mais avançado da HeyGen. Os primeiros avatares começavam com uma foto e animavam apenas o rosto. Depois veio o treinamento baseado em vídeo, que capturava melhor a forma como você se move e soa. O Avatar V vai além: ele separa sua identidade da sua aparência, aprendendo exatamente como você se move, gesticula e se expressa, para que esse movimento possa ser aplicado a qualquer versão de você.

Isso significa que você grava uma vez, com a roupa que estiver usando, onde quer que esteja. Depois, gera a sua própria imagem em qualquer cenário, qualquer roupa, qualquer visual que você imaginar. O avatar que aparece no seu vídeo não é apenas algo que se parece com você. Ele se move como você, soa como você e mantém essa identidade com precisão em cada vídeo que você cria.

Você não precisa mais de um estúdio profissional, de uma equipe de filmagem ou de horas de gravação. Uma gravação de 15 segundos com a webcam é suficiente para gerar vídeos com qualidade profissional em qualquer escala.