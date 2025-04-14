Vídeos de educação de pacientes são explicações visuais curtas e narradas sobre condições de saúde, planos de tratamento, procedimentos ou instruções de cuidado. Eles são mais eficazes do que materiais escritos porque a maioria dos pacientes retém significativamente mais informações a partir de vídeos do que de textos impressos, especialmente quando estão ansiosos ou lidando com um diagnóstico recente. O vídeo combina narração em áudio, texto na tela e sinais de ritmo que conduzem o espectador por informações complexas de forma estruturada. Para as organizações de saúde, o resultado é uma adesão comprovadamente melhor, menos ligações de retorno após a alta e índices mais altos de satisfação dos pacientes.