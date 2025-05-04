HeyGen logo

Crie um Tutorial em Vídeo com IA a partir de um Roteiro em Minutos

Comece com um script, apresentação de slides ou gravação de tela e produza vídeos tutoriais polidos com o HeyGen. Gere automaticamente voiceovers, legendas, sequenciamento de cenas e exportações prontas para a plataforma para que as equipes publiquem treinamentos, demonstrações e vídeos explicativos mais rapidamente, sem câmeras ou edição de linha do tempo.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo

Módulos rápidos de integração de funcionários

Módulos rápidos de integração de funcionários

O processo de integração frequentemente cria gargalos de agendamento e produção. A HeyGen transforma documentos de políticas e apresentações em lições de integração consistentes com narração, legendas e questionários rápidos para que os novos funcionários se adaptem mais rapidamente e o RH possa escalar as entregas.

Demonstrações do produto e tutoriais de recursos

Demonstrações do produto e tutoriais de recursos

As equipes de produto precisam de atualizações frequentes de tutoriais após os lançamentos. A HeyGen converte notas de lançamento e capturas de tela em breves explicações com cenas claras passo a passo, clipes de uso de exemplo e sobreposições de destaque para acelerar a adoção e reduzir a carga de suporte.

Clipes de educação e suporte ao cliente

Clipes de educação e suporte ao cliente

As equipes de suporte podem transformar artigos da base de conhecimento em vídeos curtos de solução de problemas. A HeyGen produz transcrições pesquisáveis e cenas com marcação de tempo para que os clientes encontrem respostas mais rapidamente e as equipes reduzam o volume de chamados.

Módulos do curso e conteúdo de eLearning

Módulos do curso e conteúdo de eLearning

Educadores e criadores podem gerar módulos completos de cursos a partir de ementas ou apresentações de slides. HeyGen cria vídeos de aulas, prompts de avaliação e recursos para download para ajudar a escalar catálogos de cursos monetizados com valor de produção consistente.

Microaprendizagem e suporte ao desempenho

Microaprendizagem e suporte ao desempenho

Precisa de reciclagens rápidas para equipes ocupadas? A HeyGen cria clipes de microaprendizagem e tutoriais de um passo que os aprendizes consomem no trabalho, melhorando a retenção com lições de vídeo curtas e focadas.

Treinamento e certificação multilíngue

Treinamento e certificação multilíngue

Programas globais exigem localização. Use o tradutor de vídeo da HeyGen para regenerar voiceovers, legendas e temporização para cada idioma, de modo que os materiais de certificação permaneçam sincronizados e culturalmente apropriados sem a necessidade de regravações.

Por que o HeyGen é o Melhor Gerador de Tutoriais em Vídeo com IA

A HeyGen combina geração guiada por script, narração precisa e padrões de design instrucional para produzir vídeos tutoriais profissionais rapidamente. Desde módulos de cursos até explicadores rápidos, as equipes ampliam o treinamento mantendo a qualidade, a marca e a acessibilidade consistentes com o criador de vídeos tutoriais.

Produção rápida de lições

Transforme textos ou slides em vídeos prontos para aulas em minutos. O HeyGen escreve roteiros de cena, cronometra narrações e monta visuais para que equipes de instrução dispensem sessões de gravação e edição manual.

Clareza de estúdio sem estúdios

O HeyGen compõe automaticamente iluminação, movimento de câmera e narrações claras para que os vídeos tutoriais tenham aparência e som profissionais sem a necessidade de produção local.

Desenvolvido para escalabilidade e localização

Gere em lote várias lições, traduza roteiros com o tradutor de vídeos e produza voiceovers e legendas específicos para cada idioma, de modo que o treinamento seja implementado globalmente sem a necessidade de regravações.

Roteirização e segmentação inteligente de cursos

Forneça um esboço da lição ou cole um roteiro completo e o HeyGen estrutura automaticamente em cenas, títulos e sinais de tempo. O sistema sugere objetivos de aprendizagem, divide o conteúdo em micro-aulas digeríveis e insere marcadores de quiz ou CTA para que cada tutorial siga um fluxo pedagógico comprovado e esteja pronto para publicação.

An AI content editor displaying a text input, 'Q3 Result Overview,' a man's photo, and a green AI cursor.

Locuções naturais e legendas sincronizadas

Gere narração com som humano em vários idiomas e sotaques. HeyGen produz sincronização labial precisa onde apresentadores em tela são utilizados, gera automaticamente legendas e exporta legendas SRT ou queimadas na tela para acessibilidade e compatibilidade com sistemas de gestão de aprendizado. Isso garante entrega de áudio clara e transcrições pesquisáveis para os alunos.

A content creation app interface showing a smiling woman avatar next to a slide with "New York's Billiard Scene" text, and a "Welcome" button.

Composição visual e b-roll inteligente

HeyGen converte slides, capturas de tela e capturas de produtos em cenas dinâmicas com movimento, zoom e sugestões de b-roll. A plataforma aplica suavização de imagem para vídeo, sobreposições de trechos de código ou chamadas, e ajusta o ritmo à narração para que os tutoriais e demonstrações permaneçam envolventes e fáceis de seguir.

A young Black woman with curly hair in a green sweater against a vibrant green and blue background. A white box reads "ONBOARDING DAY 2".

Criação em lote, versionamento e exportações para LMS

Crie centenas de variantes de lições a partir de planilhas ou bibliotecas de conteúdo usando fluxos de trabalho em lote para otimizar seu processo de criação de vídeos. HeyGen mantém kits de marca, modelos e histórico de versões e exporta SCORM, LTI, MP4 e pacotes de legendas para um upload fácil em LMS e distribuição em plataformas usando suas capacidades de criação de vídeo.

A man smiles behind a dialog box showing "Export as SCORM" enabled and "SCORM 1.2" selected.

Utilizado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso deu aos nossos escritores o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu adoro no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Como funciona

Como usar o gerador de tutoriais em vídeo com IA

Crie vídeos tutoriais completos em quatro passos claros, do conteúdo até os recursos prontos para os alunos.

Passo 1

Faça upload do seu conteúdo ou cole um resumo

Forneça slides, gravações de tela, um documento ou um roteiro curto. HeyGen analisa a estrutura e extrai os pontos principais para construir um esboço de lição.

Passo 2

Escolha o estilo, a voz e o ritmo

Selecione um tipo de apresentador, modelo de voz, duração e tema visual. Aplique seu kit de marca para que cada vídeo utilize as fontes, cores e sobreposições corretas.

Passo 3

Visualize, edite e adicione interatividade

Revise rascunhos gerados, ajuste roteiros, insira questionários ou chamadas e gere novamente tomadas alternativas. As edições se propagam pelas variantes para economizar tempo.

Passo 4

Exporte e publique suas criações de vídeo para os alunos.

Exporte arquivos SCORM, LTI, MP4 e legendas, ou publique diretamente em um LMS. Use exportações em lote para implantar bibliotecas inteiras de cursos e acompanhar o progresso dos alunos.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um tutorial em vídeo de IA e como o HeyGen os cria?

Um tutorial em vídeo de IA é um vídeo de aula gerado a partir de texto, slides ou capturas de tela usando roteirização automática, narração e composição de cena com um AI video generator. HeyGen pega seus materiais de origem, elabora uma estrutura de aula, produz narrações e legendas, e monta visuais em vídeos tutoriais publicáveis usando técnicas avançadas de criação de vídeo sem a necessidade de filmagem manual.

Preciso de habilidades de gravação ou equipamentos especiais para fazer vídeos tutoriais?

Não. A HeyGen produz vídeos tutoriais profissionais sem câmeras ou cabines de som. Se preferir, você pode fazer upload de suas próprias gravações, mas os fluxos de trabalho de texto para vídeo e imagem para vídeo da HeyGen criam aulas polidas a partir de conteúdo existente usando seu gerador de vídeos.

Quão precisos são os roteiros e narrações gerados?

HeyGen, uma ferramenta de IA, cria roteiros focados em conversão com base em suas instruções e pode gerar narrações com voz natural em vários idiomas. Os roteiros são editáveis e a HeyGen suporta clonagem de voz e seleção de tom, de modo que a narração combine com seu estilo de instrução.

Posso adicionar questionários e avaliações aos tutoriais?

Sim, você pode utilizar o editor de vídeo para aprimoramentos adicionais. O HeyGen suporta a geração de perguntas de quiz e rubricas de avaliação a partir do conteúdo da lição. Estes podem ser incorporados ao fluxo do vídeo ou exportados como itens compatíveis com LMS para acompanhamento e pontuação.

Quais formatos de exportação e integrações com LMS são suportados?

As opções de exportação incluem arquivos de vídeo MP4, legendas SRT/VTT, pacotes SCORM e exportações prontas para LTI. O HeyGen integra-se com plataformas LMS comuns e suporta uploads em massa para grandes catálogos de cursos.

Como funciona a localização para treinamentos multilíngues?

Use o tradutor de vídeo para traduzir roteiros, regenerar voiceovers nos idiomas alvo e produzir legendas sincronizadas. O HeyGen ajusta o tempo e a sincronização labial quando aplicável, para que as lições localizadas pareçam nativas.

Posso manter a consistência da marca em vários tutoriais?

Sim. Faça o upload de um kit de marca com logotipos, fontes e paletas de cores. O HeyGen aplica esses elementos automaticamente e suporta modelos e elementos bloqueados para manter a consistência visual e das mensagens das lições.

Quanto tempo leva para gerar um vídeo tutorial?

Micro-aulas simples são renderizadas em minutos, enquanto módulos mais longos e com várias cenas podem levar mais tempo dependendo do comprimento e complexidade. Tarefas em lote para muitas aulas são executadas em paralelo, permitindo que grandes catálogos sejam processados de maneira eficiente, facilitando a criação de conteúdo em vídeo.

Os vídeos tutoriais gerados são adequados para treinamento de certificação ou conformidade?

Sim. A HeyGen produz lições legendadas, versionadas e exportáveis que atendem às necessidades de acessibilidade e rastreabilidade. Utilize metadados de exportação e acompanhamento de conclusão para apoiar requisitos de certificação e auditoria.

Quem é o proprietário do conteúdo criado com o HeyGen?

Você mantém a propriedade de todos os vídeos e ativos que produzir. A HeyGen utiliza recursos licenciados e os resultados gerados são fornecidos para uso comercial e educacional. Certifique-se de que qualquer conteúdo de terceiros que você carregar tenha os direitos apropriados para uso no seu criador de vídeos tutoriais.

