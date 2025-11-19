Início Ferramenta Criador de Vinhetas

Outro Maker: Crie Encerramentos Gratuitos para Vídeos do YouTube

Finalize cada vídeo com um claro chamado à ação e um estilo de acordo com a marca usando o criador de encerramentos da HeyGen. Construa telas finais animadas, convites para inscrição e sequências de fechamento personalizadas com música, legendas e chamadas clicáveis para o seu vídeo de encerramento, tudo isso sem precisar editar linhas do tempo ou ter experiência com design de movimento. Crie finais consistentes que mantêm os espectadores assistindo e clicando.