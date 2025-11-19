HeyGen logo

Outro Maker: Crie Encerramentos Gratuitos para Vídeos do YouTube

Finalize cada vídeo com um claro chamado à ação e um estilo de acordo com a marca usando o criador de encerramentos da HeyGen. Construa telas finais animadas, convites para inscrição e sequências de fechamento personalizadas com música, legendas e chamadas clicáveis para o seu vídeo de encerramento, tudo isso sem precisar editar linhas do tempo ou ter experiência com design de movimento. Crie finais consistentes que mantêm os espectadores assistindo e clicando.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo

Telas finais do YouTube e solicitações de inscrição

Telas finais do YouTube e solicitações de inscrição

Adicione botões de inscrição animados, vídeos recomendados e links de playlists no seu vídeo de encerramento para impulsionar a retenção e o crescimento do canal.

Telas de encerramento de curso e lição

Telas de encerramento de curso e lição

Encerre as lições com próximos passos, texto de resumo e links para quizzes em um vídeo de encerramento de alta qualidade para aumentar as taxas de conclusão e os resultados de aprendizado.

Encerramentos de vídeos corporativos com marca

Encerramentos de vídeos corporativos com marca

Finalize demonstrações de produtos, webcasts e anúncios com texto legal consistente, detalhes de contato e logotipos corporativos no seu vídeo de encerramento.

Resumos de eventos e melhores momentos

Resumos de eventos e melhores momentos

Vídeos de encerramento do evento com menções aos patrocinadores, links sociais e chamadas para ação de confirmação de presença ou compra de ingressos para incentivar ações de acompanhamento.

Conclusões de vídeos sociais e contagens regressivas

Conclusões de vídeos sociais e contagens regressivas

Use vinhetas curtas e repetíveis para Reels e Shorts com chamadas para ação rápidas, identificadores e hashtags que mantenham o engajamento elevado.

Encerramentos de podcast e entrevista

Encerramentos de podcast e entrevista

Crie clipes de encerramento com suporte de áudio contendo notas do programa, links dos convidados e instruções de inscrição para publicação em várias plataformas, incluindo TikTok e YouTube.

Por que o HeyGen é o Melhor Criador de Encerramentos

A HeyGen ajuda criadores e equipes a produzir encerramentos profissionais rapidamente, para que seu canal tenha uma aparência consistente e seu público saiba o que fazer a seguir. Comece a partir de um modelo ou um comando, personalize texto e tempo, escolha música e voz, e então exporte arquivos prontos para a plataforma em minutos.

Mantenha os espectadores assistindo e convertendo

Crie outros designs que destaquem seu próximo vídeo, playlist ou botão de inscrição, para que mais espectadores permaneçam em seu canal e tomem uma atitude.

Rápido, repetível, consistente com a marca

Use modelos e kits de marca para criar uma biblioteca de encerramentos que combinem com suas miniaturas, cores e tom sem ter que reconstruir tudo a cada vez.

Não é necessário ter habilidades de design

Layouts guiados, sugestões de roteiro e controles simples de linha do tempo facilitam a produção de finais animados com aparência refinada.

Avatar de Foto com IA e Animação de Personagens

Anime retratos, fotos de corpo inteiro e avatares com gestos realistas. Este gerador de imagens analisa expressões e adiciona animação facial realista usando IA avançada, criando resultados de vídeo convincentes.

Um homem mais velho sorridente, com um menu "Escolha seu avatar" exibindo diversas fotos de perfil.

Criação Rápida de Vídeo a partir de Fotos

Faça o upload de uma imagem, adicione seu roteiro e clique em gerar vídeo. O HeyGen cuida do resto. Transforme fotos em vídeos impressionantes em segundos com alta qualidade de vídeo. Esta é a ferramenta ideal de imagem para vídeo para quem precisa de criação de vídeo rápida em escala.

Uma interface de upload de fotos apresentando várias imagens de uma mulher negra sorridente, com um cursor arrastando outra imagem dela.

Voz, Música e Legendas em um Único Fluxo

Gere vídeos usando vozes e músicas integradas. Crie avatares falantes com legendas sincronizadas ao áudio. Adicione camadas de áudio sem a necessidade de ferramentas separadas. Suporta múltiplos formatos de vídeo e resoluções.

Clonagem de voz

Estilos Flexíveis e Controle de Movimento

Personalize o comprimento do vídeo, a proporção e o ritmo. Guie as transições com comandos baseados em texto como “panorâmica lenta” ou “zoom no assunto”. Esta ferramenta de geração de vídeo oferece controle total sem necessidade de aprendizado.

Uma interface digital exibindo um fundo espiral 3D branco, uma linha do tempo de edição de vídeo com miniaturas e um cursor azul em um espaço vazio.

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso deu aos nossos escritores o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que eu não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Como funciona

Como usar o Criador de Encerramento do HeyGen

Crie um encerramento completo em quatro passos simples, com ferramentas que removem a complexidade.

Passo 1

Escolha um modelo ou comece do zero

Selecione um estilo que combine com o seu canal ou cole uma breve descrição descrevendo o tom e os elementos, como “inscreva-se, próximo vídeo, links sociais” para o seu criador de introdução.

Passo 2

Personalize texto, logotipo e tempo

Adicione o nome do seu canal, identificadores sociais e uma miniatura de vídeo recomendada, depois defina por quanto tempo cada elemento aparecerá.

Passo 3

Adicione áudio e legendas

Escolha uma música de fundo, gere uma rápida despedida em áudio e crie legendas para que o encerramento seja eficaz mesmo no mudo.

Passo 4

Exportar e anexar a vídeos

Renderize um MP4 pronto para plataforma, baixe legendas SRT ou use um link hospedado. Salve o projeto como um modelo para episódios futuros.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um criador de encerramento?

Um criador de encerramentos é um gerador de vídeos AI que ajuda você a projetar a sequência de encerramento de um vídeo, incluindo solicitações de inscrição, vídeos recomendados, legendas e identidade visual, para que os espectadores saibam o que fazer em seguida.

Preciso de habilidades de edição de vídeo para usar o criador de encerramento da HeyGen?

Não. A HeyGen oferece modelos, layouts guiados e controles simples para que qualquer criador possa produzir encerramentos polidos sem experiência em design de movimento no seu criador de vídeos.


Posso adicionar miniaturas de inscrição e playlist ao meu encerramento?

Sim. Adicione espaços reservados para miniaturas animadas, botões de inscrição e links de playlists que atendam aos requisitos de tela final do YouTube.

Posso incluir música e voz em off no meu encerramento?

Sim. Escolha faixas de música sem direitos autorais, faça upload do seu próprio áudio ou gere uma locução curta para completar o vídeo de encerramento do seu vídeo no YouTube.

Quais formatos de exportação são suportados?

Exporte arquivos MP4 otimizados para o YouTube e plataformas sociais, e baixe arquivos de legendas como SRT para as legendas se necessário para o seu vídeo de encerramento.

Qual deve ser a duração de um encerramento?

Outros geralmente duram de 5 a 20 segundos, dependendo da plataforma e do chamado para ação. HeyGen ajuda você com os elementos de tempo para que nada pareça apressado.

Posso reutilizar o mesmo encerramento em vários vídeos?

Sim. Salve projetos como modelos, aplique kits de marca, depois duplique e ajuste versões para episódios individuais ou temporadas do seu vídeo no YouTube.

Os outros são compatíveis com as ferramentas de tela final do YouTube?

Sim. Os modelos do HeyGen incluem áreas seguras para os elementos clicáveis do YouTube e podem ser exportados para que você possa adicionar facilmente anotações de tela final do YouTube.

Posso criar encerramentos diferentes para idiomas ou regiões diferentes?

Sim. Duplique o projeto, troque as narrações e legendas, e exporte versões localizadas usando o tradutor de vídeo sem alterar os visuais.

Meus arquivos de mídia estão seguros durante a edição?

Sim. Seus uploads e projetos são armazenados com segurança, e você controla as configurações de acesso e compartilhamento para cada projeto no criador de vídeos.

As equipes podem colaborar em outros projetos?

Sim. Convide membros da equipe para editar, revisar e aprovar outros, assim os gerentes de canal e editores permanecem alinhados.

Posso editar um encerramento após a exportação?

Sim. Reabra o projeto, altere o texto, a música ou o tempo e depois gere uma nova exportação para o seu vídeo de encerramento. As versões permanecem salvas para que você possa reverter se necessário.

Os outros afetam o tempo de visualização ou o engajamento?

Um encerramento bem projetado incentiva os espectadores a assistir mais conteúdo ou se inscrever, o que pode melhorar a duração da sessão e o crescimento do canal quando usado de forma consistente.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Comece a criar com HeyGen

Transforme suas ideias em vídeos profissionais com a IA.

