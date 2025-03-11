Fotos frontais bem iluminadas e com pouca oclusão produzem os melhores resultados. Evite ângulos laterais extremos, obstruções pesadas ou imagens de muito baixa resolução para garantir que sua foto IA fique da melhor forma. Se você só tem uma foto em ângulo, tente um recorte mais claro focado no rosto para melhorar a sincronização labial e a expressão.