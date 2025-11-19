Converter vídeo longo em vídeo curto com IA

Transforme vídeos longos em vídeos curtos automaticamente com IA. Crie clipes prontos para viralizar com legendas, enquadramento inteligente e exportações rápidas.

-Vídeos gerados
-Avatares gerados
-Vídeos traduzidos
As principais empresas do mundo confiam na HeyGen
Episódios de podcast em clipes curtos

Episódios de podcast em clipes curtos

Gravações longas de podcast são difíceis de promover na íntegra. Converter vídeos longos em clipes curtos com um conversor de vídeos curtos ajuda a destacar momentos-chave, insights ou reações que atraem novos ouvintes nas redes sociais.

Transforme webinars em destaques para redes sociais

Transforme webinars em destaques para redes sociais

Webinars frequentemente contêm momentos valiosos escondidos em sessões longas. Clipes curtos facilitam o reaproveitamento desses insights em conteúdos compartilháveis, que prolongam a vida de cada evento em diversas plataformas de mídia social.

Demonstrações de produto em vídeos curtos de recursos

Demonstrações de produto em vídeos curtos de recursos

Demonstrações completas podem ser cansativas para novos espectadores. Vídeos curtos extraídos de demos longas destacam recursos individuais com clareza e geram mais engajamento nos canais sociais.

Vídeos educacionais em lições rápidas

Vídeos educacionais em lições rápidas

Lições longas podem perder a atenção. Clipes curtos ajudam a reforçar os conceitos principais, tornando o conteúdo de aprendizagem mais fácil de revisar e compartilhar.

Conteúdo para criadores para postar com consistência

Conteúdo para criadores para postar com consistência

Criadores muitas vezes têm dificuldade para postar diariamente. Transformar um vídeo longo em vários vídeos curtos ajuda a manter uma produção consistente sem precisar gravar conteúdo adicional.

Transforme vídeos de marketing em ativos de campanha

Transforme vídeos de marketing em ativos de campanha

Vídeos de marca longos podem ser reaproveitados em vários conteúdos curtos usando um conversor de vídeos curtos. Isso mantém a mensagem consistente enquanto a adapta para diferentes plataformas e públicos, fortalecendo a estratégia geral de conteúdo em vídeo por meio do uso de um conversor de vídeo longo para curto.

Por que a Heygen é a melhor ferramenta para transformar vídeos longos em vídeos curtos

A HeyGen ajuda criadores e equipes a reaproveitar conteúdo de formato longo em vídeos curtos de alto desempenho, de forma mais rápida e com mais controle. Ela combina detecção inteligente de clipes, formatação visual limpa e qualidade de produção para gerar resultados consistentes em conteúdo de formato curto.

Detecção automática de destaques

O HeyGen analisa vídeos longos para identificar momentos que valem a pena virar clipes, usando ferramentas avançadas de IA para uma edição eficiente. Ele foca em frases importantes, reações e pontos naturais de corte, para que cada vídeo curto pareça intencional, e não cortado aleatoriamente, especialmente ao transformar vídeos longos em formatos curtos.

Formatação pronta para a plataforma

Cada vídeo curto é gerado em formatos pensados para Shorts, Reels e feeds. Proporções, ritmo e legendas são ajustados automaticamente, deixando os clipes prontos para publicação imediata em várias plataformas de mídia social.

Escala de um para muitos

Transforme um vídeo longo em vários vídeos curtos de uma só vez, aproveitando técnicas de recorte com IA para ganhar eficiência com um criador de clipes. Isso facilita manter uma cadência constante de publicação de conteúdo em formato curto, sem precisar reeditar o mesmo material repetidas vezes.

Extração de clipes com IA

O HeyGen analisa a fala, o ritmo e a estrutura para converter vídeos longos em clipes curtos que mantêm o contexto e a clareza. Em vez de adivinhar onde cortar, o sistema cria segmentos focados que se sustentam sozinhos e prendem a atenção.

Três janelas de chamada de vídeo sobrepostas mostrando uma mulher ruiva, uma mulher negra e um homem desfocado.

Reenquadramento inteligente para vídeos curtos

Vídeos horizontais longos são automaticamente reajustados para formatos vertical ou quadrado. A IA mantém os apresentadores e elementos visuais principais centralizados, eliminando cortes estranhos e fazendo com que os clipes pareçam nativos dos feeds das redes sociais.

Três pessoas sorridentes em quadros de vídeo, com um painel de controle "Video Agent" e opções de roteiro visíveis.

Legendas que aumentam a retenção

Cada vídeo curto inclui legendas geradas automaticamente com sincronização precisa. As legendas melhoram a acessibilidade e mantêm os espectadores engajados, especialmente ao assistir sem som em dispositivos móveis.

Uma mulher sorridente, com um ícone de 'CC' e o texto 'Legendas por IA'.

Edição rápida com controle por texto

Edite clipes ajustando o texto e o tempo em vez de cortar quadros manualmente, usando uma IA que transforma vídeo em vídeo curto. Esse fluxo de trabalho guiado por texto permite refinar ganchos, deixar a entrega mais precisa e regenerar clipes rapidamente usando o mesmo vídeo de origem.

fotos em motion graphics para vídeo

Miro
"Isso deu aos nossos redatores a mesma liberdade criativa no processo que eu tenho quando se trata de meios de narrativa visual."

Steve Sowrey, Designer de Mídias Educacionais
play buttonWatch video
Laboratórios Criativos Vision
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um programa que eu vinha fazendo toda semana. De repente, percebemos que eu podia escrever um roteiro, enviar, e nunca mais precisar ficar na frente de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Workday
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado a nossa equipe. Conseguimos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programas
play buttonWatch video
Como funciona

Como usar o gerador de vídeos longos para vídeos curtos

Crie vídeos curtos a partir de gravações longas em quatro etapas simples.

Etapa 1

Envie seu vídeo longo

Adicione um arquivo de vídeo ou importe conteúdo existente. O HeyGen analisa a gravação completa para entender a estrutura, o ritmo e o conteúdo falado.

Etapa 2

Deixe a IA encontrar os momentos

O sistema identifica os melhores momentos e converte vídeos longos em clipes curtos automaticamente, focando em trechos claros e envolventes usando uma solução de IA gratuita.

Etapa 3

Personalizar clipes

Ajuste legendas, layout e duração dos clipes para maximizar o engajamento nas redes sociais. O enquadramento inteligente garante que cada vídeo curto pareça natural em formatos vertical ou quadrado, perfeito para o TikTok e outras plataformas.

Etapa 4

Exportar e publicar

Baixe vídeos curtos otimizados para redes sociais ou reutilize-os em várias campanhas usando vídeos com IA. As atualizações são simples, basta regenerar a partir da mesma fonte com a ajuda de uma IA de vídeo para vídeo curto.

Um Apple iMac exibe um painel de dados com gráficos e métricas, com um teclado, um smartphone e uma caneca sobre uma mesa de madeira.

Perguntas frequentes (FAQs)

O que significa transformar um vídeo longo em um vídeo curto?

Long video to short video é o processo de transformar gravações de longa duração em clipes mais curtos, pensados para visualização em redes sociais e em dispositivos móveis. A IA identifica os melhores momentos, corta trechos desnecessários e formata os clipes para que sejam fáceis de assistir e compartilhar, tornando isso uma ferramenta de vídeo com IA muito eficaz.

Como o HeyGen escolhe quais momentos recortar?

O HeyGen analisa padrões de fala, ênfase e ritmo para encontrar, com IA, os melhores trechos naturais para clipes. Essa abordagem cria vídeos curtos que parecem completos e significativos, em vez de cortados de forma brusca.

Posso controlar a duração dos vídeos curtos?

Sim, utilizar ferramentas de IA pode agilizar o processo. Você pode ajustar a duração dos clipes ou gerar novas variações. Essa flexibilidade ajuda a adaptar vídeos curtos para diferentes plataformas e preferências de público, especialmente ao usar um criador de clipes.

Os vídeos curtos são otimizados para as redes sociais?

Vídeos curtos são formatados com proporções corretas, legendas e ritmo adequados para as plataformas mais populares, tornando-os ideais como conteúdo em vídeo no TikTok. Isso torna a publicação mais rápida e reduz a necessidade de edições adicionais.

Posso editar os clipes depois que eles forem gerados?

A edição por meio de ajustes de texto e de timing é potencializada pelos recursos de um editor de vídeo. Isso facilita o refinamento de ganchos ou da redação sem a necessidade de uma edição complexa na linha do tempo.

Que tipos de vídeos longos funcionam melhor?

Vídeos de apresentador, podcasts, webinars, demonstrações e gravações educacionais funcionam especialmente bem em plataformas de mídia social como o TikTok. Fala clara e boa estrutura ajudam a IA a gerar clipes curtos mais impactantes.

Isso substitui a edição manual de vídeo?

Para a maioria dos fluxos de trabalho de reaproveitamento de conteúdo, sim. A IA cuida dos cortes, enquadramento e legendas, para que as equipes possam focar na estratégia de conteúdo em vez de fazer edições manuais.

Posso criar vários vídeos curtos a partir de um vídeo longo?

Sim. Um vídeo longo pode gerar vários vídeos curtos em um único fluxo de trabalho, o que é ideal para uma publicação consistente de conteúdo em formato curto.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

