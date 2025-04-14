Transforme qualquer link em vídeo usando o gerador de vídeo AI da HeyGen. Cole uma URL e gere um vídeo completo, profissional, com visuais, legendas e narração. Não é necessário baixar, usar software de edição ou fluxos de trabalho de produção para ir de um link para um vídeo pronto para compartilhar.
Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo
Vídeos longos e páginas frequentemente são subutilizados. O link para criação de vídeo transforma links existentes em vídeos mais curtos e envolventes que prolongam a vida útil do conteúdo e ampliam seu alcance.
Criar vídeos para cada plataforma consome muito tempo. Links para fluxos de trabalho de vídeo geram ativos prontos para compartilhar que as equipes de marketing podem publicar rapidamente em diversos canais.
Documentação e sessões gravadas são difíceis de revisitar. Transformar links em vídeos cria conteúdo estruturado de aprendizado que os funcionários podem assistir quando desejarem.
Os usuários preferem orientação visual a texto. O link para geração de vídeo converte links de produtos em vídeos explicativos claros que destacam conceitos-chave visualmente.
Equipes de vendas precisam de materiais consistentes. O link para criação de vídeos transforma recursos existentes em vídeos compartilháveis que os representantes podem reutilizar em diferentes regiões.
Localizar vídeos manualmente é caro. Gere vídeos multilíngues a partir de um único link e mantenha a mensagem consistente através de idiomas e mercados.
Por que o HeyGen é o Melhor Gerador de Link para Vídeo
HeyGen simplifica a criação de vídeos transformando links em vídeos estruturados automaticamente. Equipes usam links para fluxos de trabalho de vídeo para reaproveitar conteúdo, melhorar a clareza e escalar a criação de vídeos sem edição manual ou configuração técnica.
HeyGen analisa o conteúdo por trás de um link e o transforma em um vídeo claro e baseado em cenas. As informações são organizadas visualmente para que os espectadores possam acompanhar a mensagem sem ter que buscar no conteúdo fonte extenso.
A criação de vídeos tradicional baseada em links requer baixar arquivos e editar linhas do tempo. HeyGen elimina essas etapas gerando o vídeo completo automaticamente a partir da URL.
Os links para fluxos de trabalho de vídeo permitem que equipes reutilizem conteúdo existente repetidamente e façam upload para diversas plataformas. Atualize texto, idioma ou layout e regenere o vídeo sem começar a produção do zero.
Geração de vídeo baseada em URL
Cole qualquer link suportado e o HeyGen gera um vídeo completo a partir do conteúdo de origem. Cenas, ritmo e visuais são montados automaticamente para criar um arquivo de vídeo claro e assistível sem configuração manual.
Legendas automáticas e narração
Cada link para o vídeo inclui legendas e narrações geradas por IA. Isso melhora a acessibilidade, a retenção do espectador e a clareza, eliminando a necessidade de arquivos de legendas ou narração gravada.
Formatação de vídeo pronta para plataforma
O HeyGen formata vídeos gerados a partir de links para diferentes plataformas. Proporções, durações e layouts se adaptam automaticamente, de modo que os vídeos estão prontos para serem compartilhados sem edições adicionais.
Link multilíngue para saída de vídeo
Gere vídeos a partir de links em mais de 175 idiomas e baixe arquivos de vídeo com facilidade. HeyGen traduz roteiros, regenera narrações e preserva a estrutura para que o público global receba a mesma mensagem de forma clara.
Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.
Como usar o gerador de link para vídeo
Crie vídeos a partir de links usando um fluxo de trabalho simples de quatro etapas projetado para rapidez e flexibilidade.
Adicione a URL que você deseja converter em um vídeo. O HeyGen analisa o conteúdo vinculado e o prepara para a geração de vídeo estruturado usando a inteligência artificial de URL para vídeo.
Selecione idioma, duração, layout e estilo de voz. Essas configurações controlam como o link será transformado em um vídeo.
Edite texto, legendas ou estrutura se necessário. As alterações são feitas por meio de controles de texto em vez de edição manual de vídeo.
Gere o vídeo final e compartilhe-o em sites, plataformas sociais como o TikTok ou ferramentas internas. Atualize a qualquer momento editando o texto no editor de vídeo.
Link para vídeo significa converter uma URL em um vídeo completo. HeyGen analisa o conteúdo por trás do link e gera visuais, narração e legendas automaticamente.
O HeyGen suporta links de plataformas de vídeo comuns e fontes de conteúdo. O sistema extrai informações relevantes para criar um vídeo estruturado e assistível.
Não. O link para fluxos de trabalho de vídeo remove cronogramas e edição manual. Você controla a saída usando apenas texto e configurações no editor de vídeo.
Sim. Você pode atualizar texto, legendas, estilo de voz ou estrutura e regerar o vídeo sem reconstruir tudo usando uma URL para o vídeo.
Sim. O HeyGen suporta a geração de vídeos multilíngues e tradução de vídeos em mais de 175 idiomas a partir de um único link, facilitando o upload.
Os vídeos são exportados como arquivos MP4 adequados para sites, plataformas de aprendizado e distribuição em mídias sociais.
Sim. Quando o conteúdo original é alterado, você pode atualizar e regerar o vídeo para mantê-lo atualizado.
A HeyGen segue práticas de segurança de nível empresarial. Todos os links e vídeos gerados permanecem privados e sob seu controle.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforme suas ideias em vídeos profissionais com IA.