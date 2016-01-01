HeyGen logo

Criador Instantâneo de Avatares para Vídeos Personalizados com IA

Crie uma versão digital reutilizável de si mesmo com o avatar instantâneo da HeyGen. Grave um vídeo curto uma vez, depois gere vídeos AI ilimitados com seu avatar apresentando roteiros de forma natural, clara e consistente.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Vídeos de treinamento e integração

Vídeos de treinamento e integração

Crie conteúdo de treinamento que seja pessoal sem a necessidade de repetidas sessões de filmagem. Avatares instantâneos permitem que você atualize as lições rapidamente conforme políticas ou processos mudem, mantendo uma presença constante do instrutor.

Explicações de produto e funcionalidades

Explicações de produto e funcionalidades

Explique fluxos de trabalho, ferramentas ou recursos usando um rosto familiar na tela. Avatares instantâneos ajudam a reduzir a confusão ao transmitir informações de maneira clara e consistente em vários vídeos explicativos com a ajuda de um avatar personalizado.

Fundador e comunicação executiva

Fundador e comunicação executiva

Entregue mensagens de liderança sem precisar agendar gravações a cada vez. Avatares instantâneos permitem que executivos se mantenham visíveis enquanto economizam tempo e preservam a clareza da mensagem.

Personalização de vendas e marketing

Personalização de vendas e marketing

Use sua própria presença digital para construir confiança em vídeos de marketing e vendas. Avatares instantâneos tornam possível personalizar o alcance sem aumentar o esforço de produção.

Localização de conteúdo multilíngue

Localização de conteúdo multilíngue

Reutilize o mesmo avatar ao traduzir roteiros para múltiplos idiomas. Isso permite a comunicação global sem a necessidade de regravar ou contratar apresentadores adicionais.

Base de conhecimento e vídeos de suporte

Base de conhecimento e vídeos de suporte

Crie vídeos de ajuda e FAQ que sejam humanizados e acessíveis. Atualize as respostas rapidamente sem precisar voltar para a câmera.

Por que o HeyGen é o Melhor Criador de Avatares Instantâneos

Avatares instantâneos removem o incômodo de estar em frente à câmera enquanto preservam a conexão humana, facilitando a criação de conteúdo personalizado. HeyGen permite que você capture sua aparência e entrega uma vez, e depois reutilize isso em treinamentos, marketing, vendas e comunicação interna sem sacrificar a autenticidade ou a velocidade.

Grave uma vez, escale infinitamente

Seu avatar instantâneo se torna um ativo de vídeo reutilizável que você pode implantar em vídeos ilimitados. Isso elimina a necessidade de gravações repetidas, mantendo seu rosto e voz consistentes em todo o conteúdo.

Projetado para velocidade sem comprometer

Do registro ao avatar utilizável, o processo é intencionalmente simples e rápido. As equipes podem passar da ideia ao vídeo finalizado sem atrasos na produção ou sobrecarga técnica.

Presença humana sem filmagem constante

Avatares instantâneos permitem que você apareça na tela sem a necessidade de iluminação perfeita, várias tentativas ou ansiedade de câmera. Sua apresentação permanece polida e profissional todas as vezes.

Criação rápida de avatar gravado por si mesmo

Crie um avatar instantâneo usando uma breve gravação de si mesmo pelo telefone ou webcam. O sistema captura sua estrutura facial, postura e presença natural rapidamente para criar um avatar personalizado que reflete sua identidade. Isso permite que você comece a gerar vídeos impulsionados por avatar sem configuração complexa ou equipamentos, facilitando a criação de um avatar personalizado.

imagem para vídeo

Movimento e expressão facial natural

Avatares instantâneos geram movimento facial realista enquanto falam seu roteiro. Movimentos sutis da cabeça, contato visual e expressões são preservados para evitar uma aparência rígida ou artificial no avatar personalizado. Isso ajuda os espectadores a sentirem uma conexão humana real enquanto assistem.

Um smartphone exibindo a interface escura do aplicativo TikTok contra um fundo vibrante de luzes neon rosa e azul irradiando.

Entrega de discurso alinhada à voz

Seu avatar entrega roteiros com uma fala clara e natural que combina com o tempo visual. A pronúncia e o ritmo são otimizados para fácil compreensão, especialmente ao usar um avatar falante. Isso cria uma experiência de visualização suave sem edição manual de voz, permitindo o uso de um avatar de IA em apresentações.

Clonagem de voz

Atualizações do script sem regravação

Quando as informações mudam, basta editar o script e gerar novamente o vídeo. Seu avatar permanece o mesmo enquanto a mensagem é atualizada instantaneamente. Isso elimina a necessidade de regravações ou gravações repetidas.

fotos de gráficos em movimento para vídeo

Utilizado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador

Roger Hirst, Cofundador
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que eu não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa

Justin Meisinger, Gerente de Programa
Como funciona

Como usar o Criador de Avatares Instantâneo

Crie e use um avatar instantâneo em quatro passos simples.

Passo 1

Grave um vídeo curto

Grave um vídeo breve usando seu celular ou webcam em um ambiente bem iluminado. Não é necessário estúdio ou equipamentos profissionais.

Passo 2

Crie seu avatar instantâneo

HeyGen processa a gravação e cria o seu avatar digital reutilizável, permitindo que você crie vídeos envolventes sem esforço. Revise e aprove antes de usar.

Passo 3

Adicione seu script

Escreva ou cole o texto que você quer que seu avatar fale. Selecione o idioma e as preferências de entrega.

Passo 4

Gerar e compartilhar

Crie seu vídeo e faça o download ou publique-o em sites, ferramentas internas ou plataformas sociais.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um avatar instantâneo?

Um avatar instantâneo é uma versão digital reutilizável de você criada a partir de uma curta gravação. Ele permite que você apareça em vídeos gerados por IA sem precisar filmar novamente, tornando a criação de vídeos mais rápida enquanto preserva a presença pessoal.

Quanto tempo leva para criar um avatar instantâneo?

Criar um avatar instantâneo requer apenas uma gravação curta e um breve tempo de processamento. Na maioria dos casos, você pode começar a gerar vídeos no mesmo dia sem esperar por longos ciclos de produção com um gerador de vídeo AI.

Preciso de equipamento profissional para gravar meu avatar?

Não é necessário equipamento profissional. Um telefone ou webcam com boa iluminação é suficiente para criar um avatar instantâneo de alta qualidade adequado para a maioria dos casos de uso empresariais e educacionais.

Posso atualizar vídeos sem ter que gravar novamente?

Sim. Uma vez que seu avatar for criado, você pode alterar os roteiros e regenerar os vídeos a qualquer momento. Não há necessidade de se regravar para atualizações de conteúdo.

Meu avatar instantâneo é privado e seguro?

Sim. Seu avatar instantâneo é restrito ao seu espaço de trabalho e não pode ser acessado por outros. Isso garante que sua identidade e conteúdo permaneçam protegidos.

Quais tipos de vídeos eu posso usar um avatar instantâneo?

Avatares instantâneos funcionam bem para treinamento, integração, vendas, marketing, atualizações internas e conteúdo de suporte. O mesmo avatar pode ser reutilizado em múltiplos formatos.

Posso usar o mesmo avatar para diferentes idiomas?

Sim. Você pode gerar vídeos em vários idiomas usando o mesmo avatar com o tradutor de vídeo. Isso permite a localização eficiente sem gravações adicionais, facilitando a criação de conteúdo envolvente para públicos diversos.

Quem é o proprietário dos vídeos criados com um avatar instantâneo?

Você mantém a propriedade total de todos os vídeos criados usando seu avatar instantâneo. Seu conteúdo permanece totalmente sob seu controle.

