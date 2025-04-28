HeyGen logo

Criador de Stories do Instagram para Stories Elegantes no IG

Crie Stories do Instagram que fazem as pessoas pararem para olhar em minutos com o criador de stories do HeyGen. Cole um prompt, faça upload de imagens ou clipes, e a IA produzirá slides de stories animados, legendas, narrações e exportações otimizadas para a plataforma—não é necessário ter habilidades de design ou edição.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo

Escolha um avatar
Sincronização labial aplicada após a geração
Digite seu roteiro
Digite em qualquer idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Reaproveite e amplifique conteúdos longos

Reaproveite e amplifique conteúdos longos

Extraia destaques de vídeos, podcasts ou artigos e converta-os em momentos no formato de histórias que direcionam os espectadores para o conteúdo completo.

Convites e lembretes de eventos

Convites e lembretes de eventos

Envie convites animados, contagens regressivas e lembretes de confirmação de presença que são sofisticados sem necessidade de um trabalho de design caro.

Campanhas localizadas em escala

Campanhas localizadas em escala

Implemente mensagens e criativos específicos por região em massa, mantendo as diretrizes globais da marca e a precisão de tempo.

Conteúdo diário e feeds de criadores

Conteúdo diário e feeds de criadores

Mantenha os seguidores engajados com tutoriais rápidos, vídeos dos bastidores ou sequências de histórias conduzidas por personagens que mantenham uma voz visual consistente.

Tutoriais e microaprendizagem

Tutoriais e microaprendizagem

Divida as lições em slides sequenciais de histórias com legendas e narração em voz — ideal para dicas rápidas e resumos de lições.

Lançamentos de produtos e promoções

Lançamentos de produtos e promoções

Crie sequências de teaser, slides de contagem regressiva e histórias com CTA de deslizar para cima que destacam recursos e impulsionam conversões.


Por que o HeyGen é o Melhor Criador de Stories do Instagram

HeyGen combina design generativo, controles de marca e exportações prontas para publicação para que você possa publicar mais Stories que realmente tenham desempenho. Crie campanhas coesas, reutilize conteúdo longo em sequências de Stories e localize conjuntos de Stories para públicos globais sem precisar de uma equipe de design.


Velocidade sem comprometer

Transforme ideias em sequências de histórias finalizadas em minutos. O HeyGen automatiza layouts, movimentos e tempos, assim você gasta minutos criando histórias para o Instagram que antes levavam horas.

Consistência da marca em escala

Aplique kits de marca—cores, fontes, logotipos e modelos—em todas as histórias. Produza séries de histórias uniformes e reutilize modelos para manter uma presença consistente.

Saída otimizada para plataformas com foco em dispositivos móveis

Cada história é dimensionada, legendada e animada para visualização em dispositivos móveis. Exporte MP4s verticais ou pilhas de imagens prontas para histórias que carregam rapidamente e ficam ótimas no Instagram, completas com adesivos e ícones.

Geração de histórias com IA

Descreva o clima, evento ou mensagem e o HeyGen cria uma sequência de histórias em múltiplos slides completa com texto animado, transições e sugestões de cena. Gere sequências promocionais, contagens regressivas, tutoriais ou convites para eventos a partir de um único comando.

imagem para vídeo

Modelos prontos e layouts adaptativos

Escolha entre modelos selecionados para lançamentos, vendas, tutoriais, FAQs e bastidores. Os modelos se adaptam automaticamente ao seu texto e ativos para uma composição perfeita em cada slide.

Um smartphone exibindo a interface escura do aplicativo TikTok contra um fundo vibrante de luzes neon rosa e azul irradiando.

Design priorizando legendas & automação de subtítulos

As histórias são projetadas para reprodução automática silenciosa. O HeyGen gera legendas legíveis automaticamente, estiliza-as para máxima legibilidade e as posiciona onde elas têm o melhor desempenho em telas de celular.

Clonagem de voz

Imagens para vídeo e ativos animados

Transforme fotos estáticas, imagens de produtos ou pôsteres em slides de histórias animadas com paralaxe, movimento e sobreposições dinâmicas. Use imagem para vídeo para criar sequências de histórias mais ricas e envolventes.

fotos de gráficos em movimento para vídeo

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como negócios como o seu podem escalar a criação de conteúdo e impulsionar o crescimento com a plataforma de conversão de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso deu aos nossos escritores o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo na HeyGen é que eu não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Como funciona

Como usar o Criador de Histórias do Instagram

Dê vida às suas ideias com o Criador de Histórias do Instagram seguindo estes quatro passos simples.

Passo 1

Diga ao HeyGen o que você precisa

Insira um comando, cole o texto do evento ou faça upload de imagens e vídeos curtos. Especifique o estilo, o comprimento e a chamada para ação.

Passo 2

Escolha um modelo e uma voz

Escolha um modelo (promoção, tutorial, contagem regressiva), selecione uma narração ou faixa de música e aplique o seu kit de marca.

Passo 3

Visualize e refine com comandos

Ajuste legendas, tempo ou movimento usando instruções simples em linguagem natural para otimizar seu story do Instagram. Regenere slides individuais ou o conjunto inteiro.

Passo 4

Exportar e publicar

Exporte MP4s verticais, sequências de imagens para stories ou GIFs utilizando nossas ferramentas online gratuitas para criar stories no Instagram. Use integrações de agendamento ou baixe os ativos para postagem manual.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas frequentes sobre IA de Imagem para Vídeo

O que é um criador de histórias do Instagram?

Um criador de histórias do Instagram é uma ferramenta alimentada por IA que converte comandos, imagens ou roteiros em sequências de histórias animadas e otimizadas para dispositivos móveis. O HeyGen automatiza o layout, legendas, voz sobreposta e exportação, para que você obtenha histórias prontas para publicação rapidamente.

Preciso ter habilidades de design para usar o criador de histórias do Instagram do HeyGen?

Não. O HeyGen foi criado para criadores e equipes que não querem aprender ferramentas de design complexas. Escolha um modelo ou descreva sua ideia e a IA cuidará automaticamente da composição, movimento e temporização.

Posso manter minha marca consistente em várias histórias?

Sim, nós também suportamos a criação de histórias no Instagram em vários formatos. Aplique um kit de marca com cores, fontes, logotipos e modelos uma vez e o HeyGen irá impor essas regras em todas as histórias, garantindo uma identidade visual consistente em grande escala.

As legendas e subtítulos são automáticos?

Sim. O HeyGen gera automaticamente legendas com estilização e posicionamento voltados para dispositivos móveis para maximizar a legibilidade durante a reprodução automática silenciosa. Você pode editar o texto e o estilo antes da exportação.

Posso adicionar música ou uma narração às minhas histórias?

Com certeza. Adicione narrações com voz de IA que soam naturais, clone sua voz ou faça upload de faixas. O HeyGen mixa o áudio automaticamente para que a voz e a música tenham ótima qualidade em dispositivos móveis.

Posso criar histórias personalizadas ou em massa?

Sim. Faça o upload de um CSV com nomes de convidados, datas ou links e o HeyGen irá produzir conjuntos de histórias personalizadas em massa, perfeitos para convites, campanhas localizadas ou divulgação em grande escala.


Quais formatos de exportação são suportados?

Exporte MP4s verticais otimizados para Stories do Instagram, GIFs animados ou sequências de imagens. O HeyGen também fornece arquivos de legendas SRT e metadados recomendados para ferramentas de agendamento.


Quão rápido posso gerar uma sequência de história?

A maioria dos rascunhos de histórias é gerada em menos de um minuto. O tempo total de renderização depende do comprimento, complexidade e tamanho do lote. Edições e regenerações são rápidas, tornando os fluxos de trabalho iterativos contínuos.


Meu conteúdo está seguro e quem é o proprietário dos ativos?

Você mantém a propriedade total de cada ativo que cria. A HeyGen armazena e transfere ativos de forma segura; os planos empresariais incluem controles de acesso aprimorados e opções de armazenamento privado.


O HeyGen pode transformar vídeos longos em sequências de histórias?

Sim. O HeyGen extrai destaques e converte vídeos longos em múltiplos slides de histórias, completos com legendas e ganchos sugeridos para maximizar o engajamento.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Comece a criar com HeyGen

Transforme suas ideias em vídeos profissionais com a IA.

CTA background