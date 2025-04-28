Crie Stories do Instagram que fazem as pessoas pararem para olhar em minutos com o criador de stories do HeyGen. Cole um prompt, faça upload de imagens ou clipes, e a IA produzirá slides de stories animados, legendas, narrações e exportações otimizadas para a plataforma—não é necessário ter habilidades de design ou edição.
Extraia destaques de vídeos, podcasts ou artigos e converta-os em momentos no formato de histórias que direcionam os espectadores para o conteúdo completo.
Envie convites animados, contagens regressivas e lembretes de confirmação de presença que são sofisticados sem necessidade de um trabalho de design caro.
Implemente mensagens e criativos específicos por região em massa, mantendo as diretrizes globais da marca e a precisão de tempo.
Mantenha os seguidores engajados com tutoriais rápidos, vídeos dos bastidores ou sequências de histórias conduzidas por personagens que mantenham uma voz visual consistente.
Divida as lições em slides sequenciais de histórias com legendas e narração em voz — ideal para dicas rápidas e resumos de lições.
Crie sequências de teaser, slides de contagem regressiva e histórias com CTA de deslizar para cima que destacam recursos e impulsionam conversões.
Por que o HeyGen é o Melhor Criador de Stories do Instagram
HeyGen combina design generativo, controles de marca e exportações prontas para publicação para que você possa publicar mais Stories que realmente tenham desempenho. Crie campanhas coesas, reutilize conteúdo longo em sequências de Stories e localize conjuntos de Stories para públicos globais sem precisar de uma equipe de design.
Transforme ideias em sequências de histórias finalizadas em minutos. O HeyGen automatiza layouts, movimentos e tempos, assim você gasta minutos criando histórias para o Instagram que antes levavam horas.
Aplique kits de marca—cores, fontes, logotipos e modelos—em todas as histórias. Produza séries de histórias uniformes e reutilize modelos para manter uma presença consistente.
Cada história é dimensionada, legendada e animada para visualização em dispositivos móveis. Exporte MP4s verticais ou pilhas de imagens prontas para histórias que carregam rapidamente e ficam ótimas no Instagram, completas com adesivos e ícones.
Geração de histórias com IA
Descreva o clima, evento ou mensagem e o HeyGen cria uma sequência de histórias em múltiplos slides completa com texto animado, transições e sugestões de cena. Gere sequências promocionais, contagens regressivas, tutoriais ou convites para eventos a partir de um único comando.
Modelos prontos e layouts adaptativos
Escolha entre modelos selecionados para lançamentos, vendas, tutoriais, FAQs e bastidores. Os modelos se adaptam automaticamente ao seu texto e ativos para uma composição perfeita em cada slide.
Design priorizando legendas & automação de subtítulos
As histórias são projetadas para reprodução automática silenciosa. O HeyGen gera legendas legíveis automaticamente, estiliza-as para máxima legibilidade e as posiciona onde elas têm o melhor desempenho em telas de celular.
Imagens para vídeo e ativos animados
Transforme fotos estáticas, imagens de produtos ou pôsteres em slides de histórias animadas com paralaxe, movimento e sobreposições dinâmicas. Use imagem para vídeo para criar sequências de histórias mais ricas e envolventes.
Como usar o Criador de Histórias do Instagram
Dê vida às suas ideias com o Criador de Histórias do Instagram seguindo estes quatro passos simples.
Insira um comando, cole o texto do evento ou faça upload de imagens e vídeos curtos. Especifique o estilo, o comprimento e a chamada para ação.
Escolha um modelo (promoção, tutorial, contagem regressiva), selecione uma narração ou faixa de música e aplique o seu kit de marca.
Ajuste legendas, tempo ou movimento usando instruções simples em linguagem natural para otimizar seu story do Instagram. Regenere slides individuais ou o conjunto inteiro.
Exporte MP4s verticais, sequências de imagens para stories ou GIFs utilizando nossas ferramentas online gratuitas para criar stories no Instagram. Use integrações de agendamento ou baixe os ativos para postagem manual.
Um criador de histórias do Instagram é uma ferramenta alimentada por IA que converte comandos, imagens ou roteiros em sequências de histórias animadas e otimizadas para dispositivos móveis. O HeyGen automatiza o layout, legendas, voz sobreposta e exportação, para que você obtenha histórias prontas para publicação rapidamente.
Não. O HeyGen foi criado para criadores e equipes que não querem aprender ferramentas de design complexas. Escolha um modelo ou descreva sua ideia e a IA cuidará automaticamente da composição, movimento e temporização.
Sim, nós também suportamos a criação de histórias no Instagram em vários formatos. Aplique um kit de marca com cores, fontes, logotipos e modelos uma vez e o HeyGen irá impor essas regras em todas as histórias, garantindo uma identidade visual consistente em grande escala.
Sim. O HeyGen gera automaticamente legendas com estilização e posicionamento voltados para dispositivos móveis para maximizar a legibilidade durante a reprodução automática silenciosa. Você pode editar o texto e o estilo antes da exportação.
Com certeza. Adicione narrações com voz de IA que soam naturais, clone sua voz ou faça upload de faixas. O HeyGen mixa o áudio automaticamente para que a voz e a música tenham ótima qualidade em dispositivos móveis.
Sim. Faça o upload de um CSV com nomes de convidados, datas ou links e o HeyGen irá produzir conjuntos de histórias personalizadas em massa, perfeitos para convites, campanhas localizadas ou divulgação em grande escala.
Exporte MP4s verticais otimizados para Stories do Instagram, GIFs animados ou sequências de imagens. O HeyGen também fornece arquivos de legendas SRT e metadados recomendados para ferramentas de agendamento.
A maioria dos rascunhos de histórias é gerada em menos de um minuto. O tempo total de renderização depende do comprimento, complexidade e tamanho do lote. Edições e regenerações são rápidas, tornando os fluxos de trabalho iterativos contínuos.
Você mantém a propriedade total de cada ativo que cria. A HeyGen armazena e transfere ativos de forma segura; os planos empresariais incluem controles de acesso aprimorados e opções de armazenamento privado.
Sim. O HeyGen extrai destaques e converte vídeos longos em múltiplos slides de histórias, completos com legendas e ganchos sugeridos para maximizar o engajamento.
