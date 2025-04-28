Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo com IA mais inovadora.

Visuais da Campanha de Marketing Crie anúncios e clipes de vídeo para redes sociais que realmente chamem a atenção a partir de imagens de produtos já existentes. Transforme recursos estáticos em vídeos curtos com transições, legendas e som que destacam recursos e ofertas, sem precisar marcar novas sessões de fotos. Esta ferramenta é ideal para profissionais de marketing que desejam criar vídeos rapidamente com ajuda de IA.

Conteúdo de Treinamento e Educação Converta diagramas, gráficos e imagens estáticas em vídeos explicativos. Adicione narrações, sincronize os movimentos com cada etapa e crie materiais de treinamento incríveis. Perfeito para transformar uma única foto ou uma sequência de visuais em um formato de vídeo envolvente, que os alunos podem acompanhar com facilidade.

Vitrines de Produtos de E-commerce Dê vida às imagens de produto com movimentos suaves de câmera, closes de destaque e chamadas claras. Use o editor de vídeo da HeyGen para mostrar especificações, animar recursos e responder a dúvidas. Transforme visuais estáticos em vídeos curtos que aumentam a compreensão do produto.