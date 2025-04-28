Gerador de Vídeo a partir de Imagem com IA, Feito para Criadores de Vídeo

Transforme qualquer foto em um vídeo incrível com ferramentas simples de IA. Adicione movimento, texto limpo e música para melhorar seus visuais na hora. Perfeito para posts em redes sociais, anúncios e narrativas criativas.

  • Envie qualquer imagem ou foto
  • Escolha entre mais de 1.000 vozes
  • Adicione prompts de movimento para um deslocamento cinematográfico
-Vídeos gerados
-Avatares gerados
-Vídeos traduzidos
As principais empresas do mundo confiam na HeyGen
Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.

Casos de uso do gerador de imagem para vídeo

Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo com IA mais inovadora.

Visuais da Campanha de Marketing

Visuais da Campanha de Marketing

Crie anúncios e clipes de vídeo para redes sociais que realmente chamem a atenção a partir de imagens de produtos já existentes. Transforme recursos estáticos em vídeos curtos com transições, legendas e som que destacam recursos e ofertas, sem precisar marcar novas sessões de fotos. Esta ferramenta é ideal para profissionais de marketing que desejam criar vídeos rapidamente com ajuda de IA.

Conteúdo de Treinamento e Educação

Conteúdo de Treinamento e Educação

Converta diagramas, gráficos e imagens estáticas em vídeos explicativos. Adicione narrações, sincronize os movimentos com cada etapa e crie materiais de treinamento incríveis. Perfeito para transformar uma única foto ou uma sequência de visuais em um formato de vídeo envolvente, que os alunos podem acompanhar com facilidade.

Vitrines de Produtos de E-commerce

Vitrines de Produtos de E-commerce

Dê vida às imagens de produto com movimentos suaves de câmera, closes de destaque e chamadas claras. Use o editor de vídeo da HeyGen para mostrar especificações, animar recursos e responder a dúvidas. Transforme visuais estáticos em vídeos curtos que aumentam a compreensão do produto.

Comunicações Internas e Atualizações

Comunicações Internas e Atualizações

Converta dashboards ou visuais internos em vídeos concisos usando ferramentas de vídeo com IA. Adicione narração e transições para direcionar a atenção e entregar atualizações que as equipes possam absorver mais rápido do que lendo e-mails longos.

Por que o HeyGen é o melhor gerador de vídeo a partir de imagem

O HeyGen transforma qualquer imagem estática em um vídeo realista e de alta qualidade em poucos minutos. Seja a partir de uma foto simples, de um prompt detalhado ou dos nossos recursos de banco de mídia, o HeyGen oferece resultados rápidos e realistas, com um nível de controle criativo incomparável.

Geração ultrarrápida

Transforme suas imagens em vídeos profissionais em minutos, muito mais rápido e barato do que os fluxos de trabalho de produção tradicionais.

Curva de aprendizado zero

Crie conteúdos profissionais de imagem para vídeo com uma interface que qualquer pessoa pode dominar. Não é necessário ter experiência em edição nem conhecimento técnico.

Editor criativo tudo-em-um

Do seu primeiro prompt até a exportação final, o editor baseado em texto do HeyGen simplifica todo o fluxo de trabalho. Edite, refine e produza vídeos com a mesma facilidade de escrever um documento.

Avatar de Foto com IA e Animação de Personagens

Anime retratos, fotos de corpo inteiro e avatares com gestos realistas. Este gerador de imagens analisa expressões e adiciona animações faciais realistas usando IA avançada, criando resultados em vídeo envolventes.

Três cards de projeto "Foto para Vídeo", incluindo "Boas-vindas de Integração de Funcionários" e "Campanha de História da Marca", com imagens de mulheres, uma delas com sombra rosa nos olhos e batom vermelho.

Criação Rápida de Vídeo a partir de Fotos

Envie uma imagem, adicione o seu roteiro e clique em gerar vídeo. A HeyGen cuida do resto. Transforme fotos em vídeos incríveis em segundos, com alta qualidade. Esta é a ferramenta ideal de imagem para vídeo para quem precisa criar vídeos rapidamente em grande escala.

Uma grade com seis avatares de vídeo gerados por IA, de pessoas diversas, criados a partir de fotos.

Voz, música e legendas em um só fluxo

Gere vídeos usando vozes e músicas integradas. Crie avatares falantes com legendas sincronizadas ao áudio. Adicione camadas de áudio sem precisar de ferramentas separadas. Suporta vários formatos e resoluções de vídeo.

Um homem sorridente com barba e o texto 'Ei, pessoal!', ao lado de uma interface de geração de voz.

Estilos Flexíveis e Controle de Movimento

Personalize a duração do vídeo, o formato (aspect ratio) e o ritmo. Controle as transições com comandos em texto, como “panorâmica lenta” ou “dar zoom no assunto”. Esta ferramenta de geração de vídeo oferece controle total sem curva de aprendizado.

Uma interface de software intitulada 'Realistic talking video with Avatar IV', exibindo o retrato de uma mulher e campos para o roteiro e para prompts de movimento personalizado.

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso deu aos nossos redatores a capacidade de ter o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de narrativa visual."

Steve Sowrey, Designer de Mídias Educacionais
Laboratórios Criativos Vision
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um programa que eu vinha fazendo toda semana. De repente, percebemos que eu podia escrever um roteiro, enviar, e nunca mais precisar ficar na frente de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado a nossa equipe. Conseguimos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programas
Como funciona

Como usar o gerador de vídeo a partir de imagem com IA

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Etapa 1

Envie sua foto

Selecione uma imagem nítida e de alta qualidade (PNG, JPG, HEIC ou WebP de até 200 MB); o HeyGen irá analisá-la para detectar os principais sujeitos, objetos e elementos de fundo para o planejamento de movimento.

Etapa 2

Adicione seu roteiro ou áudio

Digite um roteiro ou envie sua voz para que o Avatar IV possa sincronizar com precisão a fala às expressões faciais e aos movimentos labiais.

Etapa 3

Gerar movimento e quadros

O HeyGen prevê trajetórias naturais de movimento, gera automaticamente quadros intermediários e adiciona efeitos cinematográficos como panorâmicas, zooms e inclinações para criar animações dinâmicas.

Etapa 4

Refinar e Exportar Vídeo

A IA ajusta iluminação, continuidade das sombras e transições para gerar um vídeo polido e realista, pronto para ser compartilhado em qualquer plataforma.

Um Apple iMac exibe um painel de dados com gráficos e métricas, com um teclado, um smartphone e uma caneca sobre uma mesa de madeira.

Perguntas frequentes sobre IA de imagem para vídeo

O que é IA de imagem para vídeo?

A IA de imagem para vídeo transforma visuais estáticos em vídeos curtos gerados por IA. Envie uma imagem, insira um roteiro e o HeyGen anima as expressões faciais e adiciona voz, perfeito para criar um vídeo a partir de uma única foto.

Posso usar esta ferramenta de imagem para vídeo nas redes sociais?

Sim, este gerador de vídeos com IA é perfeito para criar vídeos curtos, explicativos e de apresentação de produtos para redes sociais. Ele foi feito para produzir vídeos rápidos e envolventes que contam sua história com clareza.

A ferramenta de Imagem para Vídeo da Heygen é compatível com vários formatos de imagem?

O HeyGen é compatível com os formatos MP4 e WebM. A plataforma ajusta automaticamente a resolução e a qualidade do vídeo para se adequar às suas configurações de exportação.

Posso animar rostos de fotos antigas?

Sim. Usando a IA de foto para vídeo e o mecanismo de mapeamento facial da HeyGen, você pode transformar imagens antigas ou estáticas em vídeos de conversa com IA com movimentos gerados por IA e voz sincronizada.

Esta é a melhor ferramenta gratuita para testar imagem para vídeo?

A HeyGen oferece um plano gratuito de IA de imagem para vídeo, para que você possa explorar os recursos e gerar seu primeiro vídeo sem pagar nada. Embora não seja totalmente ilimitado, é um dos melhores pontos de partida gratuitos.

O que posso fazer com o gerador de vídeo a partir de imagem com IA?

Esta ferramenta permite criar conteúdos de vídeo incríveis a partir de fotos, imagens de produtos e avatares. Ideal para campanhas de marketing, reels pessoais e vídeos com animações baseadas em IA.

Posso converter imagens em vídeos usando o HeyGen?

Sim, você pode facilmente converter imagens em vídeos dinâmicos usando o HeyGen. Seja para criar uma apresentação de slides ou um vídeo promocional, nossa ferramenta facilita transformar imagens em conteúdos visuais envolventes.

Como o HeyGen se compara a outros geradores de vídeo com IA?

A HeyGen usa IA avançada para oferecer recursos de geração de vídeo como animação, dublagem, controle de movimento e legendas automáticas. Ela funciona como um gerador de vídeo com IA completo, integrado em uma interface única e simplificada.

Posso adicionar música ou narração ao vídeo?

Com certeza! Você pode escolher faixas de fundo da biblioteca integrada do HeyGen ou enviar as suas próprias. Você também pode adicionar narrações geradas por IA usando as ferramentas de dublagem de voz do HeyGen.

Que tipos de imagens posso usar no recurso de Imagem para Vídeo com IA da HeyGen?

Você pode usar imagens claras e de alta qualidade nos formatos JPG, PNG, HEIC, WebP ou SVG simples, com até 200 MB. Certifique-se de que a imagem tenha pelo menos 300 pixels de largura, seja bem iluminada e não esteja borrada. Evite conteúdo protegido por direitos autorais ou inseguro. Quanto melhor a imagem, mais suave será a animação.

O Heygen consegue transformar fotos antigas em vídeos usando IA?

Sim, o recurso de foto para vídeo do Heygen permite que você envie fotos antigas ou estáticas e as transforme em vídeos realistas gerados por IA. Você pode animar rostos, gerar fala e dar vida às suas memórias ou a imagens históricas com apenas alguns cliques.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

