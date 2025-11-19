HeyGen logo

Ferramenta de IA para Vídeos Falados Realistas

A tecnologia de rostos falantes transforma uma foto estática em um vídeo falante realista usando IA. Com o HeyGen, você pode gerar vídeos de rostos falantes que parecem naturais, expressivos e humanos, sem câmeras, filmagens ou fluxos de trabalho de produção complexos.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo

Escolha um avatar
Sincronização labial aplicada após a geração
Digite seu roteiro
Digite em qualquer idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Educação e treinamento

Educação e treinamento

Vídeos com narração facial explicam lições, etapas de integração e tutoriais de maneira clara e pessoal. Isso melhora a compreensão e mantém os alunos engajados sem a necessidade de instrução ao vivo.

Marketing e comunicação de produto

Marketing e comunicação de produto

Utilize a conversa face a face para apresentar recursos, explicar benefícios ou fazer anúncios com uma presença humana. Isso constrói confiança enquanto mantém a mensagem consistente.

Atualizações corporativas e internas

Atualizações corporativas e internas

Equipes compartilham políticas, atualizações e instruções usando rostos familiares em fotos que falam. Isso elimina a necessidade de reuniões ou gravações agendadas.

Integração e suporte ao cliente

Integração e suporte ao cliente

Vídeos com instruções faladas guiam os usuários passo a passo através de processos e fluxos de trabalho. Isso reduz a confusão e melhora as taxas de conclusão.

Narrativas e arquivos digitais

Narrativas e arquivos digitais

Criadores animam retratos para narrar histórias, biografias ou conteúdo histórico com impacto emocional. Isso dá vida a visuais estáticos.

Comunicação multilíngue

Comunicação multilíngue

Organizações transmitem a mesma mensagem globalmente traduzindo roteiros enquanto mantêm o mesmo rosto falante com o tradutor de vídeo.

Por que o HeyGen é a Melhor Ferramenta de Vídeo com IA para Rosto Falante

A conversa face a face é ideal para momentos em que a presença humana melhora a clareza, a confiança e o engajamento, tornando-a ideal para aplicações de conversação com IA. A HeyGen facilita a criação de vídeos falados de forma consistente e eficiente usando a tecnologia de conversação com IA.

Comunicação humana sem filmagem

A conversa com rostos permite que você apareça na tela como um avatar de IA sem se gravar. Você mantém uma conexão humana visível enquanto remove o estresse, a configuração e o tempo necessários para a gravação de vídeo ao vivo usando avatares de IA.

Atualizações e iterações mais rápidas

Em vez de refilmar vídeos, o conteúdo de conversação facial pode ser atualizado editando texto ou áudio. Isso torna as revisões instantâneas e mantém o conteúdo sempre atualizado.

Entrega consistente em todos os vídeos

A conversa face a face garante a mesma aparência facial, tom e estilo de apresentação em todos os vídeos, ajudando as equipes a manterem uma voz unificada e profissional.

Geração de vídeo com rosto falante a partir de foto

Faça upload de uma única foto de rosto e gere um vídeo de rosto falante com movimento de boca realista e expressão facial com o AI video generator. A IA analisa a estrutura facial para produzir uma animação de fala suave e natural que parece autêntica. Isso elimina a necessidade de filmagem, iluminação ou habilidades de animação.

imagem para vídeo

Rosto falante movido por texto

Crie vídeos de rostos falantes digitando seu roteiro em vez de gravar áudio. A voz da IA e os movimentos labiais permanecem perfeitamente sincronizados, permitindo edições rápidas sem afetar o realismo. Isso é ideal para conteúdos de alto volume e frequentemente atualizados.

Um smartphone exibindo a interface escura do aplicativo TikTok contra um fundo vibrante de luzes neon rosa e azul irradiando.

Sincronização labial natural e controle de expressão

Vídeos com rostos falantes apresentam sincronização labial precisa combinada a movimentos faciais sutis. Isso evita animações exageradas e cria uma entrega crível que mantém os espectadores focados e confortáveis. O resultado parece profissional e humano, aumentando a eficácia da experiência de conversação com IA.

Clonagem de voz

Suporte para conversação facial multilíngue

Gere vídeos de cabeças falantes em vários idiomas usando o mesmo rosto. Isso permite mensagens globais sem recriar visuais, reduzindo o tempo de localização enquanto mantém a consistência da marca.

fotos de gráficos em movimento para vídeo

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Como funciona

Como usar o gerador de vídeo a partir de imagem IA

Dê vida ao seu rosto ideal com a inteligência artificial que faz rostos falarem em quatro passos simples.

Passo 1

Faça o upload de uma foto

Escolha um retrato nítido e de frente. A IA prepara o rosto para uma animação realista em um avatar de IA.

Passo 2

Adicione texto ou áudio

Digite seu roteiro ou faça upload de áudio. A temporização, expressão e movimento labial são gerados automaticamente.

Passo 3

Gerar vídeo de rosto falante

HeyGen cria um rosto falante natural com sincronização labial precisa e movimento facial.

Passo 4

Exportar e compartilhar

Baixe seu vídeo e utilize-o em sites, plataformas sociais ou ferramentas internas.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é conversar pessoalmente?

A tecnologia de fala facial é uma tecnologia de IA que anima uma foto estática para criar uma imagem falante como se estivesse falando. Ela gera movimentos realistas dos lábios e expressões faciais que correspondem ao texto ou entrada de áudio, criando um vídeo falante natural a partir de uma única imagem.

Quão realistas são os vídeos de rostos falantes?

Vídeos com rostos falantes são projetados para parecerem humanos, não animados. Movimentos faciais sutis e sincronização labial precisa em vídeos de cabeças falantes ajudam a manter a confiança e a evitar o efeito estranho frequentemente visto em animações básicas.

Qual tipo de foto funciona melhor para conversas com vídeo?

Fotos de retrato claras e de frente com boa iluminação produzem os melhores resultados. Fotos com características faciais visíveis permitem que a IA gere movimentos de fala mais suaves e precisos.

Posso criar vídeos de rostos falantes usando apenas texto?

Sim, vídeos de conversação facial podem ser gerados inteiramente a partir de texto usando a abordagem de texto para vídeo. A IA converte texto em fala e sincroniza o movimento facial automaticamente, eliminando a necessidade de gravação de voz.

Um rosto pode falar em vários idiomas?

Um único rosto pode ser personalizado para falar múltiplos idiomas ao alterar o roteiro em um vídeo de cabeça falante personalizado. Isso permite uma identidade visual consistente enquanto adapta o conteúdo para diferentes regiões e públicos.

Eu preciso de habilidades em edição de vídeo ou animação?

Não são necessárias habilidades técnicas. Vídeos com rostos falantes são criados através de um fluxo de trabalho simples usando uma foto e um roteiro, tornando o processo acessível a todos.

Posso reutilizar o mesmo avatar falante?

Sim, uma vez criado um avatar falante com rosto, ele pode ser reutilizado em vídeos ilimitados. Isso suporta a criação de conteúdo escalável sem repetir as etapas de configuração.

Para quem é mais indicado o uso de chamadas por vídeo?

A conversa presencial é ideal para educadores, profissionais de marketing, empresas e criadores que precisam de comunicação em vídeo semelhante à humana sem a necessidade de filmagem ou produção.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Comece a criar com HeyGen

Transforme suas ideias em vídeos profissionais com a IA.

CTA background