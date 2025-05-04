Um conversor de documento para vídeo transforma arquivos de texto em vídeos completos ao analisar sua estrutura e conteúdo. Em vez de filmar ou editar manualmente, o sistema usa IA para gerar visuais, narração e ritmo a partir do texto. Essa abordagem facilita a transformação de documentos em vídeos consistentes e profissionais, sem necessidade de conhecimento em produção.