Crie humanos digitais que oferecem comunicação em vídeo clara e humanizada usando o gerador de vídeo AI da HeyGen. Transforme texto ou imagem em vídeos profissionais de humanos digitais com fala natural, expressões e entrega multilíngue sem a necessidade de câmeras, atores ou custos de produção.
Sites e portais frequentemente sobrecarregam os usuários com texto. Humanos digitais explicam processos e respostas por meio de vídeo, ajudando os clientes a entender informações mais rapidamente e reduzindo o atrito no suporte.
As marcas precisam de uma voz reconhecível, especialmente ao utilizar avatares humanos virtuais. Os humanos digitais atuam como representantes consistentes da marca para campanhas, anúncios e narrativas de produtos sem atrasos de programação ou produção.
Vídeos tradicionais de treinamento se tornam obsoletos rapidamente. Humanos digitais permitem que equipes atualizem roteiros e regenerem conteúdo de treinamento instantaneamente sem a necessidade de regravar sessões.
Uma comunicação clara constrói confiança. Humanos digitais apresentam políticas, atualizações e instruções em um formato de vídeo acessível que é mais fácil para os cidadãos entenderem.
Os alunos se envolvem mais com apresentadores humanos, especialmente quando podem ver expressões faciais realistas. Humanos digitais, impulsionados por aprendizado de máquina, fornecem entrega de lições estruturadas e repetíveis em cursos enquanto mantêm a qualidade consistente.
Equipes internas perdem tempo repetindo explicações. Humanos digitais fornecem respostas padronizadas em vídeo para RH, TI e operações, melhorando a eficiência em toda a organização.
Por que o HeyGen é o Melhor Criador de Humanos Digitais
A HeyGen torna os humanos digitais práticos para uso real em negócios. Equipes criam apresentadores de vídeo humanos consistentes e controláveis que explicam, orientam e se comunicam claramente através de canais, idiomas e públicos sem as limitações da produção ao vivo.
Humanos digitais oferecem o mesmo rosto, voz e entrega todas as vezes. Isso elimina a variabilidade de apresentadores ao vivo e garante uma comunicação confiável em campanhas, regiões e equipes.
Todo humano digital segue roteiros e conteúdos aprovados. Isso mantém as mensagens precisas, em conformidade e alinhadas com os objetivos comerciais, evitando respostas imprevisíveis.
Gere, atualize e localize humanos digitais em escala. Um único roteiro pode alimentar centenas de vídeos com metahumanos sem trabalho adicional de gravação ou produção.
Identidade persistente do apresentador digital
Crie um humano digital que atue como um apresentador de longo prazo para sua marca, produto ou organização. O mesmo humano digital pode aparecer em vídeos, atualizações e campanhas, criando familiaridade e confiança enquanto elimina a dependência de talentos ao vivo.
Entrega de desempenho controlada por texto
Humanos digitais são inteiramente controlados por texto. Ajuste o ritmo, a ênfase e a estrutura diretamente no roteiro, e o HeyGen gera a performance de animação correspondente sem a necessidade de regravar ou editar manualmente.
Desempenho facial de alta fidelidade
Humanos digitais apresentam movimentos faciais realistas alinhados à fala. Expressões sutis, foco dos olhos e formas da boca são sincronizados com precisão, produzindo vídeos que parecem polidos e profissionais para uma comunicação séria.
Continuidade da língua global
Crie humanos digitais que falam em mais de 175 idiomas enquanto mantêm a mesma identidade visual. A tradução de vídeos garante a entrega consistente em diferentes regiões sem a necessidade de contratar apresentadores ou produzir vídeos separados, graças à tecnologia de humanos digitais.
Veja como negócios como o seu podem escalar a criação de conteúdo e impulsionar o crescimento com a plataforma de conversão de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Como usar o Criador de Humanos Digitais com IA
Crie humanos digitais por meio de um fluxo de trabalho claro de quatro etapas que transforma texto em vídeo em comunicação.
Escolha a aparência e o estilo de apresentação para o seu humano digital. Defina a língua, o tom e o propósito de comunicação para o seu avatar humano digital.
Adicione sua mensagem como texto. HeyGen analisa a estrutura e o ritmo para preparar uma entrega natural e fácil de seguir.
Ajuste o estilo de voz, legendas, layout e marca. Certifique-se de que o humano digital esteja alinhado com seu público e caso de uso.
Gere o vídeo final do humano digital e compartilhe-o em sites, plataformas ou sistemas internos. Atualize a qualquer momento editando o texto para refletir mudanças em tempo real.
Humanos digitais são apresentadores de vídeo humanos gerados por IA que entregam conteúdo falado através de vídeo realista. Eles são usados para comunicar informações, orientações e mensagens sem a necessidade de apresentadores ao vivo.
Humanos digitais são utilizados para orientação ao cliente, treinamento, educação, comunicação de marca e mensagens internas onde consistência e escalabilidade são necessárias.
Sim. Os humanos digitais HeyGen podem falar mais de 175 idiomas usando geração de vídeo multilíngue e tradutor de vídeo, mantendo a mesma identidade visual.
Não. Humanos digitais são criados inteiramente a partir de texto. Não são necessárias câmeras, microfones, estúdios ou sessões de gravação ao vivo.
As atualizações são simples e podem ser animadas para um melhor engajamento. Edite o roteiro e gere novamente o vídeo. Não há necessidade de regravar ou reconstruir o conteúdo.
Sim. Você pode personalizar o estilo de voz, legendas, layouts, cores e apresentação visual para atender aos requisitos da sua marca.
A HeyGen produz um ritmo natural, movimento sincronizado dos lábios e expressão facial adequada para comunicação profissional e empresarial.
Sim. A HeyGen segue práticas de segurança de nível empresarial, e todos os scripts e vídeos de humanos digitais gerados permanecem sob seu controle, garantindo a integridade do seu conteúdo de humano virtual.
