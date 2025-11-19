HeyGen logo

Criador de Humanos Digitais para Vídeos Realistas com IA

Crie humanos digitais que oferecem comunicação em vídeo clara e humanizada usando o gerador de vídeo AI da HeyGen. Transforme texto ou imagem em vídeos profissionais de humanos digitais com fala natural, expressões e entrega multilíngue sem a necessidade de câmeras, atores ou custos de produção.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo

Escolha um avatar
Sincronização labial aplicada após a geração
Digite seu roteiro
Digite em qualquer idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Orientações voltadas para o cliente

Orientações voltadas para o cliente

Sites e portais frequentemente sobrecarregam os usuários com texto. Humanos digitais explicam processos e respostas por meio de vídeo, ajudando os clientes a entender informações mais rapidamente e reduzindo o atrito no suporte.

Representação de marca e narrativa

Representação de marca e narrativa

As marcas precisam de uma voz reconhecível, especialmente ao utilizar avatares humanos virtuais. Os humanos digitais atuam como representantes consistentes da marca para campanhas, anúncios e narrativas de produtos sem atrasos de programação ou produção.

Programas de treinamento de funcionários

Programas de treinamento de funcionários

Vídeos tradicionais de treinamento se tornam obsoletos rapidamente. Humanos digitais permitem que equipes atualizem roteiros e regenerem conteúdo de treinamento instantaneamente sem a necessidade de regravar sessões.

Comunicação do setor público

Comunicação do setor público

Uma comunicação clara constrói confiança. Humanos digitais apresentam políticas, atualizações e instruções em um formato de vídeo acessível que é mais fácil para os cidadãos entenderem.

Educação e entrega de cursos

Educação e entrega de cursos

Os alunos se envolvem mais com apresentadores humanos, especialmente quando podem ver expressões faciais realistas. Humanos digitais, impulsionados por aprendizado de máquina, fornecem entrega de lições estruturadas e repetíveis em cursos enquanto mantêm a qualidade consistente.

Distribuição interna de conhecimento

Distribuição interna de conhecimento

Equipes internas perdem tempo repetindo explicações. Humanos digitais fornecem respostas padronizadas em vídeo para RH, TI e operações, melhorando a eficiência em toda a organização.

Por que o HeyGen é o Melhor Criador de Humanos Digitais

A HeyGen torna os humanos digitais práticos para uso real em negócios. Equipes criam apresentadores de vídeo humanos consistentes e controláveis que explicam, orientam e se comunicam claramente através de canais, idiomas e públicos sem as limitações da produção ao vivo.

Presença humana constante

Humanos digitais oferecem o mesmo rosto, voz e entrega todas as vezes. Isso elimina a variabilidade de apresentadores ao vivo e garante uma comunicação confiável em campanhas, regiões e equipes.

Precisão regida por script

Todo humano digital segue roteiros e conteúdos aprovados. Isso mantém as mensagens precisas, em conformidade e alinhadas com os objetivos comerciais, evitando respostas imprevisíveis.

Escalabilidade pronta para empresas

Gere, atualize e localize humanos digitais em escala. Um único roteiro pode alimentar centenas de vídeos com metahumanos sem trabalho adicional de gravação ou produção.

Identidade persistente do apresentador digital

Crie um humano digital que atue como um apresentador de longo prazo para sua marca, produto ou organização. O mesmo humano digital pode aparecer em vídeos, atualizações e campanhas, criando familiaridade e confiança enquanto elimina a dependência de talentos ao vivo.

imagem para vídeo

Entrega de desempenho controlada por texto

Humanos digitais são inteiramente controlados por texto. Ajuste o ritmo, a ênfase e a estrutura diretamente no roteiro, e o HeyGen gera a performance de animação correspondente sem a necessidade de regravar ou editar manualmente.

Um smartphone exibindo a interface escura do aplicativo TikTok contra um fundo vibrante de luzes neon rosa e azul irradiando.

Desempenho facial de alta fidelidade

Humanos digitais apresentam movimentos faciais realistas alinhados à fala. Expressões sutis, foco dos olhos e formas da boca são sincronizados com precisão, produzindo vídeos que parecem polidos e profissionais para uma comunicação séria.

Clonagem de voz

Continuidade da língua global

Crie humanos digitais que falam em mais de 175 idiomas enquanto mantêm a mesma identidade visual. A tradução de vídeos garante a entrega consistente em diferentes regiões sem a necessidade de contratar apresentadores ou produzir vídeos separados, graças à tecnologia de humanos digitais.

fotos de gráficos em movimento para vídeo

Utilizado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez

Veja como negócios como o seu podem escalar a criação de conteúdo e impulsionar o crescimento com a plataforma de conversão de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso deu aos nossos escritores o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tivemos um filme que eu vinha fazendo toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que eu não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Como funciona

Como usar o Criador de Humanos Digitais com IA

Crie humanos digitais por meio de um fluxo de trabalho claro de quatro etapas que transforma texto em vídeo em comunicação.

Passo 1

Selecione um humano digital

Escolha a aparência e o estilo de apresentação para o seu humano digital. Defina a língua, o tom e o propósito de comunicação para o seu avatar humano digital.

Passo 2

Escreva seu script

Adicione sua mensagem como texto. HeyGen analisa a estrutura e o ritmo para preparar uma entrega natural e fácil de seguir.

Passo 3

Personalizar apresentação

Ajuste o estilo de voz, legendas, layout e marca. Certifique-se de que o humano digital esteja alinhado com seu público e caso de uso.

Passo 4

Gerar e distribuir

Gere o vídeo final do humano digital e compartilhe-o em sites, plataformas ou sistemas internos. Atualize a qualquer momento editando o texto para refletir mudanças em tempo real.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que são humanos digitais?

Humanos digitais são apresentadores de vídeo humanos gerados por IA que entregam conteúdo falado através de vídeo realista. Eles são usados para comunicar informações, orientações e mensagens sem a necessidade de apresentadores ao vivo.

Como os humanos digitais são utilizados nos negócios?

Humanos digitais são utilizados para orientação ao cliente, treinamento, educação, comunicação de marca e mensagens internas onde consistência e escalabilidade são necessárias.

Os humanos digitais suportam múltiplos idiomas?

Sim. Os humanos digitais HeyGen podem falar mais de 175 idiomas usando geração de vídeo multilíngue e tradutor de vídeo, mantendo a mesma identidade visual.

Preciso de equipamento de filmagem ou produção?

Não. Humanos digitais são criados inteiramente a partir de texto. Não são necessárias câmeras, microfones, estúdios ou sessões de gravação ao vivo.

Quão fácil é atualizar um vídeo de um humano digital?

As atualizações são simples e podem ser animadas para um melhor engajamento. Edite o roteiro e gere novamente o vídeo. Não há necessidade de regravar ou reconstruir o conteúdo.

Posso controlar a marca e a apresentação?

Sim. Você pode personalizar o estilo de voz, legendas, layouts, cores e apresentação visual para atender aos requisitos da sua marca.

Quão realistas são os humanos digitais da HeyGen?

A HeyGen produz um ritmo natural, movimento sincronizado dos lábios e expressão facial adequada para comunicação profissional e empresarial.

O suporte à propriedade e segurança do conteúdo é oferecido?

Sim. A HeyGen segue práticas de segurança de nível empresarial, e todos os scripts e vídeos de humanos digitais gerados permanecem sob seu controle, garantindo a integridade do seu conteúdo de humano virtual.

