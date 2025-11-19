HeyGen logo

Criar Vídeo de Marketing: Rápido e Pronto para Publicação com IA

Crie vídeos de marketing profissionais sem câmeras ou longas sessões de edição. HeyGen transforma briefings curtos em vídeos polidos, prontos para as plataformas, com roteiros persuasivos, apresentadores AI expressivos e formatos nativos para cada rede de anúncios. Produza mais criatividade com seu criador de vídeos de marketing, teste mais ideias e escale suas campanhas, tudo a partir de um único espaço de trabalho.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de vídeo a partir de imagens

Anúncios de lançamento de produto

Anúncios de lançamento de produto

Destaque funcionalidades, benefícios e uma chamada para ação rápida com tomadas cinematográficas e mensagens claras que impulsionam pré-encomendas e cliques.

Anúncios sociais de formato curto

Anúncios sociais de formato curto

Crie clipes impactantes de 6 a 30 segundos otimizados para parar rolagens no Instagram Reels e TikTok.

Vídeos explicativos e demonstrativos

Vídeos explicativos e demonstrativos

Transforme recursos complexos em demonstrações animadas simples e envolventes que reduzem as consultas de suporte e aumentam as conversões de testes para pagos.

Comerciais estilo depoimento e conteúdo gerado por usuário

Comerciais estilo depoimento e conteúdo gerado por usuário

Gere histórias de clientes e formatos de conteúdo gerado por usuário que pareçam autênticos para construir confiança e prova social em escala.

Vídeos de e-mail e página de destino

Vídeos de e-mail e página de destino

Incorpore vídeos curtos e personalizados em e-mails e páginas de destino para aumentar as taxas de abertura e conversões na página.

Campanhas localizadas

Campanhas localizadas

Produza versões em múltiplos idiomas e variantes regionais rapidamente para escalar campanhas globais com relevância cultural.

Por que o HeyGen é a Melhor Ferramenta para Criar Vídeos de Marketing

A HeyGen combina roteirização com IA, apresentadores realistas e ferramentas de design integradas para que equipes possam criar vídeos de marketing de alto impacto em minutos. Economize tempo de produção, mantenha a consistência da marca e lance anúncios, explicativos e promoções que realmente fazem a diferença.

Produção mais rápida, melhores resultados

Gere roteiros, cenas e narrações instantaneamente — depois ajuste os visuais e legendas para otimizar o desempenho nas plataformas.

Desenvolvido para todos os canais

Exporte versões em 9:16, 1:1 e 16:9 com um clique para que sua mensagem seja perfeitamente formatada para TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn e mais.

Escale sem aumentar o quadro de funcionários

Crie dezenas de variantes de anúncios localizados e teste A/B de ganchos, CTAs e miniaturas para o seu vídeo promocional para descobrir o que converte — sem precisar contratar um editor.

Gerador de Script & Hook para IA

Insira seu produto, objetivo e público e obtenha múltiplos scripts e ganchos de alto desempenho personalizados para conversões. Cada script é otimizado para captar atenção nos primeiros 3–5 segundos e termina com uma clara chamada para ação em voz.

Uma ferramenta de criação de conteúdo AI exibindo texto de entrada, um resumo gerado e uma pré-visualização de apresentação intitulada "Visão Geral do Resultado do Q3" com um homem sorridente.

Apresentadores e Narrações Realistas com IA

Escolha entre diversos apresentadores de IA ou clone sua própria voz para o seu vídeo promocional — todos com gestos naturais e suporte a múltiplos idiomas. Proporcione uma narração autêntica na tela sem necessidade de tempo de estúdio.

Uma empresária segura um telefone, apontando para cima, com textos flutuantes "Crie uma demonstração do produto de 1 minuto" e "Adicionar produto" exibindo uma página de produto de smartphone.

Construtor de Cena Inteligente & B-roll

Gere vídeos usando vozes e músicas integradas. Crie avatares falantes com legendas sincronizadas ao áudio. Adicione camadas de áudio sem a necessidade de ferramentas separadas. Suporta múltiplos formatos de vídeo e resoluções.

Um homem negro sorridente em um quadro de vídeo com sobreposições gráficas para fontes da marca, cores e uma mensagem de texto personalizada.

Exportação em múltiplos formatos com um clique

Crie arquivos e variantes prontos para plataforma instantaneamente — vertical, quadrado e widescreen — com legendas, miniaturas e subtítulos inclusos para máximo alcance.

Configurações de exportação SCORM com "Exportar como SCORM" ativado e "SCORM 1.2" selecionado, um homem sorridente ao fundo.

Utilizado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso deu aos nossos escritores o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tivemos um filme que eu vinha fazendo toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que eu não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Como funciona

Como usar o HeyGen para criar vídeos de marketing

Criar um vídeo de marketing com a HeyGen é um processo de quatro etapas simples.

Passo 1

Conte-nos o resumo

Comece compartilhando um link do produto, principais benefícios ou um breve comando.

Passo 2

Personalize e aprimore

Selecione seu apresentador, refine os visuais, ajuste o ritmo e adicione legendas para orientar a mensagem.

Passo 3

Personalize para cada plataforma

Otimize seu vídeo para feeds sociais, anúncios ou páginas de destino com rápidas alterações de proporção e ajustes de layout.

Passo 4

Exportar e iniciar

Baixe vídeos de alta qualidade, miniaturas e arquivos de legendas, ou publique diretamente nas suas plataformas conectadas.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quais tipos de vídeos de marketing eu posso criar com o HeyGen?

A HeyGen cria anúncios, vídeos explicativos, demonstrações, depoimentos, curtas para redes sociais e vídeos para páginas de destino. Modelos e fluxos de trabalho de IA aceleram cada formato.

Preciso gravar vídeo ou fazer narrações?

Não, você pode usar apresentadores de IA e narrações de texto para voz, ou fazer upload do seu próprio material e voz para edições híbridas.

Posso manter os vídeos de acordo com a marca?

Sim. Faça o upload do seu Kit de Marca (logotipos, fontes, cores) e o HeyGen os aplicará automaticamente aos modelos e exportações.

Quanto tempo leva para fazer um vídeo?

A maioria dos vídeos de marketing leva minutos para serem gerados e uma rápida edição para finalizar. Personalizações complexas podem demorar mais, mas o trabalho pesado é automatizado.

Legendas e subtítulos estão inclusos?

Sim. O HeyGen gera automaticamente legendas e permite que você edite, estilize e exporte arquivos SRT para acessibilidade e requisitos de plataforma.

Posso criar várias variantes de anúncios rapidamente?

Com certeza. Gere diferentes ganchos, CTAs e formatos em massa para realizar testes A/B e otimizar o ROAS em campanhas.

Quais formatos de exportação são suportados?

Exporte MP4 em vertical (9:16), quadrado (1:1) e widescreen (16:9), além de arquivos de legendas SRT e imagens de miniatura para cada versão.

O HeyGen é seguro para uso empresarial?

A HeyGen oferece recursos de segurança empresarial, criptografia de dados e acesso baseado em funções para seus modelos de vídeos de marketing. Entre em contato com as vendas para requisitos de conformidade personalizados.

Posso localizar meu vídeo para outros mercados?

Sim, traduza roteiros, use dublagens multilíngues e gere versões regionais do seu vídeo promocional para alcançar rapidamente o público global com um tradutor de vídeos por IA tradutor de vídeo.

Como eu inicio um teste gratuito?

Cadastre-se no site HeyGen para começar um plano gratuito. Explore modelos e gere seu primeiro vídeo de marketing sem a necessidade de cartão de crédito.

Comece a criar com HeyGen

Transforme suas ideias em vídeos profissionais com a IA.

