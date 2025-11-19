Crie vídeos de marketing profissionais sem câmeras ou longas sessões de edição. HeyGen transforma briefings curtos em vídeos polidos, prontos para as plataformas, com roteiros persuasivos, apresentadores AI expressivos e formatos nativos para cada rede de anúncios. Produza mais criatividade com seu criador de vídeos de marketing, teste mais ideias e escale suas campanhas, tudo a partir de um único espaço de trabalho.
Destaque funcionalidades, benefícios e uma chamada para ação rápida com tomadas cinematográficas e mensagens claras que impulsionam pré-encomendas e cliques.
Crie clipes impactantes de 6 a 30 segundos otimizados para parar rolagens no Instagram Reels e TikTok.
Transforme recursos complexos em demonstrações animadas simples e envolventes que reduzem as consultas de suporte e aumentam as conversões de testes para pagos.
Gere histórias de clientes e formatos de conteúdo gerado por usuário que pareçam autênticos para construir confiança e prova social em escala.
Incorpore vídeos curtos e personalizados em e-mails e páginas de destino para aumentar as taxas de abertura e conversões na página.
Produza versões em múltiplos idiomas e variantes regionais rapidamente para escalar campanhas globais com relevância cultural.
Por que o HeyGen é a Melhor Ferramenta para Criar Vídeos de Marketing
A HeyGen combina roteirização com IA, apresentadores realistas e ferramentas de design integradas para que equipes possam criar vídeos de marketing de alto impacto em minutos. Economize tempo de produção, mantenha a consistência da marca e lance anúncios, explicativos e promoções que realmente fazem a diferença.
Gere roteiros, cenas e narrações instantaneamente — depois ajuste os visuais e legendas para otimizar o desempenho nas plataformas.
Exporte versões em 9:16, 1:1 e 16:9 com um clique para que sua mensagem seja perfeitamente formatada para TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn e mais.
Crie dezenas de variantes de anúncios localizados e teste A/B de ganchos, CTAs e miniaturas para o seu vídeo promocional para descobrir o que converte — sem precisar contratar um editor.
Gerador de Script & Hook para IA
Insira seu produto, objetivo e público e obtenha múltiplos scripts e ganchos de alto desempenho personalizados para conversões. Cada script é otimizado para captar atenção nos primeiros 3–5 segundos e termina com uma clara chamada para ação em voz.
Apresentadores e Narrações Realistas com IA
Escolha entre diversos apresentadores de IA ou clone sua própria voz para o seu vídeo promocional — todos com gestos naturais e suporte a múltiplos idiomas. Proporcione uma narração autêntica na tela sem necessidade de tempo de estúdio.
Construtor de Cena Inteligente & B-roll
Gere vídeos usando vozes e músicas integradas. Crie avatares falantes com legendas sincronizadas ao áudio. Adicione camadas de áudio sem a necessidade de ferramentas separadas. Suporta múltiplos formatos de vídeo e resoluções.
Exportação em múltiplos formatos com um clique
Crie arquivos e variantes prontos para plataforma instantaneamente — vertical, quadrado e widescreen — com legendas, miniaturas e subtítulos inclusos para máximo alcance.
Como usar o HeyGen para criar vídeos de marketing
Criar um vídeo de marketing com a HeyGen é um processo de quatro etapas simples.
Comece compartilhando um link do produto, principais benefícios ou um breve comando.
Selecione seu apresentador, refine os visuais, ajuste o ritmo e adicione legendas para orientar a mensagem.
Otimize seu vídeo para feeds sociais, anúncios ou páginas de destino com rápidas alterações de proporção e ajustes de layout.
Baixe vídeos de alta qualidade, miniaturas e arquivos de legendas, ou publique diretamente nas suas plataformas conectadas.
A HeyGen cria anúncios, vídeos explicativos, demonstrações, depoimentos, curtas para redes sociais e vídeos para páginas de destino. Modelos e fluxos de trabalho de IA aceleram cada formato.
Não, você pode usar apresentadores de IA e narrações de texto para voz, ou fazer upload do seu próprio material e voz para edições híbridas.
Sim. Faça o upload do seu Kit de Marca (logotipos, fontes, cores) e o HeyGen os aplicará automaticamente aos modelos e exportações.
A maioria dos vídeos de marketing leva minutos para serem gerados e uma rápida edição para finalizar. Personalizações complexas podem demorar mais, mas o trabalho pesado é automatizado.
Sim. O HeyGen gera automaticamente legendas e permite que você edite, estilize e exporte arquivos SRT para acessibilidade e requisitos de plataforma.
Com certeza. Gere diferentes ganchos, CTAs e formatos em massa para realizar testes A/B e otimizar o ROAS em campanhas.
Exporte MP4 em vertical (9:16), quadrado (1:1) e widescreen (16:9), além de arquivos de legendas SRT e imagens de miniatura para cada versão.
A HeyGen oferece recursos de segurança empresarial, criptografia de dados e acesso baseado em funções para seus modelos de vídeos de marketing. Entre em contato com as vendas para requisitos de conformidade personalizados.
Sim, traduza roteiros, use dublagens multilíngues e gere versões regionais do seu vídeo promocional para alcançar rapidamente o público global com um tradutor de vídeos por IA tradutor de vídeo.
Cadastre-se no site HeyGen para começar um plano gratuito. Explore modelos e gere seu primeiro vídeo de marketing sem a necessidade de cartão de crédito.
