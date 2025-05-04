HeyGen logo

Gerador de Vídeo a partir de Artigos: Obtenha Vídeos Instantâneos a partir de Textos

Pegue seu melhor conteúdo escrito e transforme-o em vídeos que as pessoas realmente assistem até o fim. Com o HeyGen, você pode converter artigos, blogs e recursos longos em vídeos prontos para apresentadores que aumentam o alcance, o engajamento e o tempo na página, tudo isso sem a necessidade de editores ou câmeras.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo

Escolha um avatar
Sincronização labial aplicada após a geração
Digite seu roteiro
Digite em qualquer idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Publicações de blog em clipes prontos para redes sociais

Publicações de blog em clipes prontos para redes sociais

Converta postagens longas de blog em vídeos verticais curtos com ganchos claros e pontos principais. Use-os como teasers que trazem os espectadores de volta ao seu artigo completo. Isso ajuda seu conteúdo a se espalhar mais pelas redes.

Liderança de pensamento em vídeos explicativos

Liderança de pensamento em vídeos explicativos

Transforme artigos de opinião e análises aprofundadas em vídeos explicativos envolventes. Apresente ideias visualmente para que temas complexos se tornem acessíveis. Executivos e especialistas se mantêm visíveis sem necessidade de tempo extra de gravação.

Artigos do centro de ajuda em vídeos explicativos

Artigos do centro de ajuda em vídeos explicativos

Pegue documentos de suporte e FAQs e transforme-os em tutoriais guiados. Passo a passos visuais reduzem a confusão e ajudam os clientes a se autoatenderem, especialmente ao usar um gerador de vídeo AI. Menos chamados significam mais tempo para trabalhos de maior valor.

Artigos de notícias em resumos rápidos

Artigos de notícias em resumos rápidos

Converta atualizações oportunas em vídeos resumidos para redes sociais ou e-mail. Os espectadores captam os pontos principais em segundos, o que mantém sua marca em destaque por meio de conteúdo de vídeo envolvente. Perfeito para editoras e equipes de comunicação interna.

Guias perenes em módulos de estilo de curso

Guias perenes em módulos de estilo de curso

Divida guias longos em lições de vídeo mais curtas. Cada módulo cobre uma seção do artigo de maneira focada. Os alunos podem assistir na ordem ou ir direto ao que precisam, enriquecendo sua experiência com o conteúdo de vídeo de IA.

Páginas de produtos em vídeos promocionais explicativos

Páginas de produtos em vídeos promocionais explicativos

Transforme textos de produtos de alto desempenho em vídeos promocionais ou explicativos curtos. Mostre os benefícios com visuais e narração retirados diretamente da sua página. Isso mantém a mensagem alinhada em diferentes formatos.

Por que o HeyGen é o Melhor Gerador de Vídeo a partir de Artigos

HeyGen ajuda você a transformar cada ótimo artigo em vários vídeos de alta qualidade. Comece com uma URL ou cole seu texto e deixe a IA resumir, escrever o roteiro e projetar cenas que combinem com a sua marca. Você obtém mais conteúdo a partir do que já possui, enquanto seu público escolhe como deseja consumi-lo.

Vá do link do artigo para o vídeo em minutos

Cole um link ou insira o texto do seu artigo e o HeyGen extrai instantaneamente os pontos principais. A IA transforma seu conteúdo em um roteiro estruturado com cenas, narração e sugestões visuais. Você pula a página em branco e vai direto para o aprimoramento.

Prolongue a vida útil de cada artigo

Transforme postagens de blog, guias e atualizações de notícias em vídeos para feeds sociais, e-mail e páginas de destino. A mesma história funciona em vários formatos, o que lhe dá mais valor a cada peça que você publica.

Mantenha todos os vídeos alinhados com a sua marca

Aplique suas fontes, cores e logotipo para que os vídeos baseados em artigos pareçam fazer parte da mesma família. Salve os layouts como padrões reutilizáveis para que cada novo vídeo tenha uma aparência consistente, mesmo quando criados por diferentes membros da equipe.

Importação de URL e texto com resumo inteligente

Cole qualquer URL de artigo ou texto e o HeyGen analisa a estrutura, títulos e ideias principais. Escolha resumir ou manter a maioria dos detalhes intactos. A IA cria um roteiro de vídeo que preserva sua mensagem principal, permitindo que você crie um vídeo sem esforço.

Uma interface de aplicativo móvel que passa de um display de documentos com muito texto para uma grade de conteúdo baseado em imagens.

Opções de locução e apresentador de IA

Selecione vozes de IA com som natural ou estilos de apresentador que combinem com seu público. A narração é automaticamente sincronizada com as cenas para que o ritmo seja suave, perfeito para um vídeo envolvente. Você pode ajustar o tom para adequar a conteúdos educativos, editoriais ou promocionais.

Mulher negra sorridente olhando para cima com o texto "Como cultivar um estilo de vida saudável".

Cenas visuais, mídia de banco de imagens e legendas

HeyGen sugere visuais e layouts baseados no conteúdo do seu artigo, aprimorando a experiência de conversão de artigo para vídeo. Combine texto, filmagens de arquivo, imagens e movimentos simples para manter os vídeos dinâmicos. Legendas automáticas apoiam a acessibilidade e a visualização sem som.

Uma mulher sorridente com cabelos longos e escuros, um ícone de CC no canto superior esquerdo e o texto "Legendas de IA" no canto inferior direito.

Exportações em múltiplos formatos para todos os canais

Exporte vídeos nos formatos vertical, quadrado e paisagem a partir do mesmo projeto. Cada versão mantém o texto legível e as cenas bem enquadradas, garantindo qualidade no processo de edição de vídeo. Isso permite que você publique vídeos baseados em artigos onde quer que seu público passe tempo.

Homem sorridente sentado à uma mesa com uma sobreposição mostrando "Exportar como SCORM" ativado e "SCORM 1.2" selecionado.

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que eu não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Como funciona

Como usar o Gerador de Vídeo a partir de Artigos

HeyGen transforma a conversão de artigos em vídeo em um fluxo de trabalho simples que se adapta ao seu processo de conteúdo atual. Você fornece o link ou o texto, a plataforma cuida do roteiro, cenas e voz através do link para vídeo e texto para vídeo fluxos de trabalho.

Passo 1

Comece com uma URL ou texto de um artigo

Cole o link do seu artigo ou insira o texto que deseja reutilizar. Escolha seu objetivo e a duração ideal para que o resumo se adeque ao formato.

Passo 2

Escolha seu formato, voz e estilo

Escolha as proporções de aspecto para seus principais canais, depois selecione um estilo de voz e visual. Decida se este vídeo deve ter uma sensação de teaser, explicativo ou narrativa completa.

Passo 3

Revisar cenas e refinar o roteiro

Visualize o roteiro gerado e a divisão de cenas. Edite a redação, reordene as seções e adicione ou remova pontos conforme necessário.

Passo 4

Gerar, exportar e publicar

Crie o vídeo finalizado e depois exporte as versões que precisar. Publique nas redes sociais, incorpore próximo ao artigo original ou adicione às campanhas de e-mail.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um gerador de vídeo a partir de artigos?

Uma ferramenta de artigo para vídeo converte conteúdos escritos como blogs, postagens de notícias e guias em vídeos. Ela resume as ideias principais, adiciona narração e combina visuais para que seu público possa assistir em vez de apenas ler.

Quais tipos de artigos funcionam melhor com o HeyGen?

Artigos claros e estruturados com seções ou títulos definidos convertem especialmente bem. Guias práticos, postagens em forma de lista, liderança de pensamento e atualizações de notícias são todos fortes candidatos. Até mesmo recursos densos se beneficiam ao serem divididos em histórias visuais, especialmente quando você converte artigos para vídeo.

Preciso ter experiência com edição de vídeo para usar isso?

Não. O HeyGen foi desenvolvido para escritores, profissionais de marketing, editores e educadores sem experiência em edição, tornando-o uma ferramenta de vídeo AI ideal para todos. A plataforma cuida da estrutura e dos detalhes técnicos enquanto você se concentra na mensagem e na precisão.

Posso controlar o quanto meu artigo é resumido?

Sim. Você pode definir comprimentos alvo e escolher se o vídeo deve ser um teaser curto ou um tratamento mais completo. Você pode editar manualmente o roteiro e as cenas para manter ou remover detalhes.

O vídeo manterá a identidade visual da minha marca?

Sim. Você pode aplicar as cores da marca, logotipos e fontes em vídeos baseados em artigos. Estilos salvos ajudam a garantir que tudo o que você publicar pareça pertencer ao mesmo sistema de marca.

Posso adicionar meus próprios visuais e filmagens?

Sim. Você pode fazer upload de capturas de tela, diagramas, vídeos secundários e clipes de produtos para substituir ou complementar as imagens sugeridas no seu projeto de conversor de artigos em vídeo. Isso oferece uma combinação de automação e controle total onde é importante.

Em quais plataformas posso publicar vídeos baseados em artigos?

Você pode exportar formatos prontos para TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn e seu próprio site. Os vídeos podem ser incorporados próximos ao artigo, compartilhados por e-mail ou utilizados em campanhas publicitárias, facilitando a transformação de blog em vídeo.

Qual é geralmente a duração do meu artigo em vídeo?

Um artigo curto pode se tornar um clipe de trinta a sessenta segundos enquanto um guia mais longo poderia se tornar alguns minutos. Você pode ajustar os alvos de duração e o ritmo para que o vídeo corresponda à sua estratégia.

Posso editar o vídeo depois que ele é gerado?

Sim. Você pode refinar cenas, atualizar textos, ajustar o tempo e trocar elementos visuais antes de exportar. Se o seu artigo mudar, você pode reabrir o projeto e gerar uma nova versão.

Como transformar artigos em vídeos ajuda na minha estratégia de conteúdo?

Transformar artigos em vídeos amplia o alcance do conteúdo que você já criou. Isso ajuda a atingir o público que prefere vídeos, aumenta as métricas de engajamento e dá a cada artigo de qualidade mais oportunidades de performar em diferentes canais.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Comece a criar com HeyGen

Transforme suas ideias em vídeos profissionais com a IA.

CTA background