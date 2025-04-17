HeyGen logo

Criador de Agentes Virtuais de IA: Crie um Agente Realista Online

Crie agentes virtuais de IA que se comunicam por vídeo usando o gerador de vídeo IA da HeyGen. Transforme roteiros e conhecimento estruturado em agentes de vídeo responsivos que explicam, orientam e apoiam os usuários sem a necessidade de equipe ao vivo, filmagens ou implantações complexas.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Automação do suporte ao cliente

Automação do suporte ao cliente

Chatbots tradicionais têm dificuldades com questões complexas, mas a IA conversacional pode oferecer soluções mais eficazes. Agentes virtuais de IA explicam soluções visualmente, ajudando os clientes a resolverem problemas mais rapidamente e reduzindo as escaladas para equipes humanas.

Educação e orientação sobre o produto

Educação e orientação sobre o produto

Usuários frequentemente abandonam produtos por conta da confusão. Agentes virtuais de IA fornecem explicações guiadas em vídeo que conduzem os usuários através das funcionalidades e fluxos de trabalho sob demanda, utilizando processamento de linguagem natural para melhorar a interação.

Integração de funcionários em larga escala

Integração de funcionários em larga escala

O onboarding ao vivo não escala globalmente. Agentes virtuais de IA fornecem orientação em vídeo consistente para novos contratados, garantindo que cada funcionário receba a mesma experiência de treinamento por meio de técnicas de IA generativa.

Qualificação de vendas e demonstrações prévias

Qualificação de vendas e demonstrações prévias

Os clientes em potencial desejam respostas rápidas antes das reuniões, o que pode ser fornecido de maneira eficiente por um agente ao vivo ou um agente de IA. Agentes virtuais de IA lidam com as primeiras perguntas através de explicações em vídeo, ajudando as equipes de vendas a se concentrarem em conversas de alta intenção.

Assistência interna de conhecimento

Assistência interna de conhecimento

Os funcionários perdem tempo procurando documentação, mas um agente de IA de autoatendimento pode otimizar o acesso às informações. Agentes virtuais de IA fornecem respostas claras em vídeo para perguntas de RH, TI e operações, melhorando a produtividade em todas as equipes.

Prestação de serviços multilíngue

Prestação de serviços multilíngue

Dar suporte a múltiplas regiões exige localização e o uso de agentes de IA para melhorar a experiência do cliente. Agentes virtuais de IA geram respostas em vídeo localizadas, permitindo que as equipes se comuniquem claramente sem a necessidade de contratar funcionários regionais.

Por que a HeyGen é a Melhor Criadora de Agentes Virtuais de IA

HeyGen permite que equipes criem agentes virtuais de IA que oferecem interações em vídeo consistentes e semelhantes às humanas em larga escala. Ao combinar controle de roteiro, entrega de vídeo e suporte multilíngue, as equipes substituem bots estáticos por uma comunicação visual clara.

Experiência do agente com foco em vídeo

Agentes virtuais de IA respondem com vídeo, não apenas texto. A entrega visual melhora a compreensão, a confiança e o engajamento para explicações complexas e interações guiadas.

Inteligência controlada por script

Mantenha o controle total sobre o que os agentes dizem e como eles respondem. Roteiros e conhecimentos aprovados garantem uma comunicação precisa e previsível em todas as interações.

Prontidão para implantação global

Agentes virtuais de IA podem se comunicar em múltiplos idiomas por meio de geração de vídeo e tradução, permitindo que equipes deem suporte a públicos globais com uma configuração consistente de agente.

Design de agente virtual baseado em funções

Crie agentes virtuais de IA voltados para funções específicas como guia de suporte, assistente de integração ou especialista em produtos. Cada agente segue roteiros e responsabilidades definidos, garantindo interações focadas ao invés de respostas genéricas.

imagem para vídeo

Geração de resposta em vídeo a partir da intenção

Agentes virtuais de IA convertem a intenção do usuário em respostas em vídeo relevantes. Em vez de longas respostas em texto, os agentes fornecem explicações em vídeo curtas e contextuais que melhoram a clareza e reduzem mal-entendidos.

Um smartphone exibindo a interface escura do aplicativo TikTok contra um fundo vibrante de luzes neon rosa e azul irradiando.

Comportamento de agente regido pelo conhecimento

Os agentes operam dentro dos limites de conhecimento aprovados. Isso impede alucinações e garante que cada resposta em vídeo esteja alinhada com as políticas da empresa, documentação do produto e requisitos de conformidade.

Clonagem de voz

Atualizações contínuas do agente via edições de texto

Atualize agentes virtuais de IA editando scripts ou fontes de conhecimento. As alterações regeneram instantaneamente as respostas em vídeo sem a necessidade de re-treinar modelos, reimplantar sistemas ou regravar conteúdo.

fotos de gráficos em movimento para vídeo

Como funciona

Como usar o Criador de Agentes Virtuais de IA

Crie agentes virtuais de IA usando um simples fluxo de trabalho de quatro etapas que transforma texto em vídeo interações.

Passo 1

Definir o propósito do agente

Escolha o que o agente virtual de IA deve lidar e onde será utilizado. Defina o tom, idioma e estilo visual para corresponder ao seu público, garantindo que o AI conversacional seja personalizado e envolvente.

Passo 2

Adicione scripts e conhecimento

Forneça scripts e materiais de referência para auxiliar tanto agentes humanos quanto agentes de IA a fornecer suporte consistente. A HeyGen estrutura essas informações para que o agente forneça respostas em vídeo precisas e consistentes.

Passo 3

Personalize a entrega

Ajuste o estilo de voz, ritmo, legendas e layout visual. Aplique a marca para garantir que o agente virtual de IA reflita sua organização.

Passo 4

Gerar e implantar

Gere o agente de vídeo e implemente-o em sites, portais ou sistemas internos. Atualize o conteúdo a qualquer momento editando o texto.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que são agentes virtuais de IA?

Agentes virtuais de IA são assistentes automatizados que se comunicam por meio de vídeo e voz gerados por IA. Eles fornecem explicações, orientações e suporte usando comunicação visual em vez de apenas respostas em texto.

Como os agentes virtuais de IA são diferentes dos chatbots?

Chatbots dependem de texto. Agentes virtuais de IA respondem com vídeo, melhorando a clareza para tópicos complexos e criando interações mais humanas que os usuários compreendem mais rapidamente.

Agentes virtuais de IA podem lidar com múltiplos casos de uso?

Sim. Você pode criar diferentes agentes de IA para suporte, integração, educação ou vendas para aprimorar a experiência do cliente. Cada agente virtual de IA segue seus próprios scripts e limites de conhecimento, melhorando a experiência geral do cliente.

Os agentes virtuais de IA suportam múltiplos idiomas?

Sim. A HeyGen possibilita a geração de vídeos multilíngues e a tradução de vídeos com o recurso de tradutor de vídeos, permitindo que agentes virtuais de IA se comuniquem claramente com públicos globais.

É necessário configurar algo técnico?

Não. Agentes virtuais de IA são criados por meio de um fluxo de trabalho baseado em scripts. Não é necessário ter conhecimento em programação ou aprendizado de máquina para lançar ou atualizar agentes.

Quão fácil é atualizar um agente?

As atualizações são simples. Edite o script ou a fonte de conhecimento e regenere as respostas em vídeo instantaneamente sem reconstruir ou re-treinar os sistemas.

Posso controlar a marca e o tom?

Sim. Você pode personalizar a voz, os visuais, as cores, os layouts e as mensagens para garantir que cada agente virtual de IA esteja alinhado com a sua marca.

O conteúdo é seguro?

A HeyGen oferece segurança de nível empresarial e controle de conteúdo. Todos os scripts, conhecimentos e vídeos gerados permanecem de propriedade e gerenciados pela sua organização.

