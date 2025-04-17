Qualificação de vendas e demonstrações prévias

Os clientes em potencial desejam respostas rápidas antes das reuniões, o que pode ser fornecido de maneira eficiente por um agente ao vivo ou um agente de IA. Agentes virtuais de IA lidam com as primeiras perguntas através de explicações em vídeo, ajudando as equipes de vendas a se concentrarem em conversas de alta intenção.