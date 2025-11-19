HeyGen logo

Gerador de Destaques de Vídeo com IA para Clipes de Melhores Momentos Instantâneos

Um gerador de destaques de vídeo com IA ajuda você a extrair instantaneamente os momentos mais importantes de vídeos longos. Com o HeyGen, você pode automaticamente transformar filmagens brutas em clipes de destaques refinados que estão prontos para serem compartilhados, sem edição manual ou limpeza de linha do tempo.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo

Escolha um avatar
Sincronização labial aplicada após a geração
Digite seu roteiro
Digite em qualquer idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Reaproveitamento de mídias sociais

Reaproveitamento de mídias sociais

Transforme vídeos longos em clipes curtos e impactantes, ideais para reels, shorts e feeds. O gerador de destaques de vídeo com IA identifica momentos que capturam rapidamente a atenção dos espectadores, garantindo que os melhores momentos sejam destacados. Isso ajuda você a postar de forma consistente sem precisar reeditar o conteúdo.

Chamadas para podcast e entrevistas

Chamadas para podcast e entrevistas

Extraia os melhores momentos e trechos interessantes de gravações completas. Os clipes de destaque são estruturados para despertar a curiosidade e direcionar o tráfego para o episódio completo, tornando-os ideais para plataformas como TikTok e YouTube Shorts. A promoção se torna mais rápida e eficaz.

Recapitulação de webinars e eventos

Recapitulação de webinars e eventos

Crie vídeos de destaques concisos que resumam os insights mais valiosos das sessões ao vivo. A IA elimina as partes desnecessárias e se concentra nos momentos chave que os participantes se importam. Isso torna o conteúdo pós-evento fácil de compartilhar, especialmente como destaques envolventes da IA.

Destaques de esportes e jogos

Destaques de esportes e jogos

Destaque automaticamente jogadas emocionantes, reações e momentos decisivos de filmagens longas. O gerador de destaques de vídeo com IA economiza horas de revisão manual, permitindo que os editores de vídeo se concentrem na criatividade. Os destaques parecem energéticos e prontos para os fãs.

Marketing e demonstrações de produto

Marketing e demonstrações de produto

Extraia os momentos mais marcantes das demonstrações para criar trechos claros e compartilháveis usando IA. Vídeos de destaque apresentam o valor rapidamente sem sobrecarregar os espectadores. Isso melhora o engajamento em todos os canais de marketing.

Resumos de treinamento e educação

Resumos de treinamento e educação

Destaque lições-chave de vídeos instrutivos mais longos em um formato focado. Os alunos podem revisar conceitos importantes sem assistir à sessão inteira. Isso melhora a retenção e a acessibilidade.

Por que o HeyGen é o Melhor Gerador de Destaques de Vídeo com IA

A HeyGen foca em velocidade e clareza. O gerador de destaques de vídeo com IA é projetado para ajudar criadores, profissionais de marketing e equipes a produzir mais conteúdo usando inteligência artificial sem aumentar a carga de trabalho.

Este gerador de destaques de vídeo com IA é construído para velocidade, precisão e engajamento. Ele elimina o incômodo de procurar em filmagens e entrega destaques com IA que capturam a atenção rapidamente.

Encontre os momentos que realmente importam

A IA analisa visuais, fala e ritmo para identificar momentos marcantes. Você obtém destaques que parecem intencionais em vez de aleatoriamente cortados.

Economize horas de edição manual

Em vez de assistir a vídeos inteiros novamente, o gerador de destaques de vídeo de IA faz o trabalho por você. Isso reduz drasticamente o tempo de edição.

Crie clipes projetados para engajamento

Os destaques são estruturados para funcionar bem em plataformas sociais, apresentações e canais de marketing.

Detecção automática de momentos-chave

O gerador de destaques de vídeo de IA analisa seu vídeo completo para identificar picos de energia, diálogo e ação, criando um destaque sem esforço. Ele seleciona momentos que naturalmente mantêm a atenção do espectador. Isso elimina a adivinhação e melhora a qualidade do destaque.

imagem para vídeo

Controle personalizado do comprimento do realce

Você pode gerar teasers curtos ou compilações de destaques mais longas, dependendo do seu objetivo. A IA adapta a seleção de cenas para corresponder à duração que você escolher. Isso mantém os clipes focados e com propósito.

Um smartphone exibindo a interface escura do aplicativo TikTok contra um fundo vibrante de luzes neon rosa e azul irradiando.

Costura inteligente de cenas

Momentos selecionados são costurados com transições suaves. O destaque final parece coeso em vez de uma coleção de cortes aleatórios. Isso melhora o tempo de visualização e o fluxo.

Clonagem de voz

Legendas prontas para clipes em destaque

O gerador prepara destaques que funcionam perfeitamente com legendas e texto na tela. Isso torna os clipes mais fáceis de consumir sem som. O engajamento permanece alto em todas as plataformas.

fotos de gráficos em movimento para vídeo

Utilizado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso deu aos nossos escritores o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Como funciona

Como usar o Gerador de Destaques de Vídeo com IA

Transforme seus melhores momentos em destaques de vídeo com IA em quatro passos simples.

Passo 1

Faça o upload do seu vídeo

Adicione qualquer conteúdo de vídeo longo que deseja reaproveitar.

Passo 2

Escolha as preferências de destaque

Selecione o tamanho do clipe e o formato de saída com base em seus objetivos.

Passo 3

Gerar destaques

A IA analisa e compila os momentos mais envolventes.

Passo 4

Exportar e compartilhar

Baixe seus destaques e publique-os instantaneamente.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um gerador de destaques de vídeo de IA?

Um criador de vídeos de destaques com IA identifica e recorta automaticamente os momentos mais envolventes de um vídeo mais longo. Isso elimina a necessidade de busca e edição manual.

Quais tipos de vídeos funcionam melhor?

Podcasts, entrevistas, webinars, gravações esportivas e demonstrações funcionam bem. Qualquer vídeo longo com momentos claros de interesse pode ser processado.

Posso controlar o comprimento dos destaques?

Sim, você pode escolher teasers curtos ou compilações de destaques mais longas. A IA ajusta a seleção de clipes com base na duração que você selecionar.

O AI escolhe os clipes automaticamente?

Sim, a ferramenta de IA analisa pistas visuais, áudio e ritmo para selecionar momentos-chave. Você pode criar um destaque e gerar várias variações, se necessário.

Posso usar destaques para as redes sociais?

Os destaques são otimizados para plataformas sociais e visualização de conteúdo curto. Eles são projetados para capturar a atenção rapidamente.

Eu preciso de habilidades de edição para usá-lo?

Não é necessária experiência de edição para criar um destaque com esta ferramenta de IA. O gerador de destaques de vídeo de IA cuida do recorte e sequenciamento automaticamente.

Posso gerar vários destaques de um único vídeo?

Sim, você pode criar várias versões de destaques a partir do mesmo vídeo fonte. Isso é útil para testar diferentes trechos.

O resultado está pronto para ser publicado?

Sim, os destaques gerados estão prontos para exportação e podem ser compartilhados imediatamente entre plataformas.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Comece a criar com HeyGen

Transforme suas ideias em vídeos profissionais com IA.

CTA background