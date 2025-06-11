Gere legendas precisas e legíveis automaticamente usando o gerador de legendas de vídeo AI da HeyGen. Transforme áudio falado em legendas e subtítulos perfeitamente sincronizados que aumentam a acessibilidade, o engajamento e o alcance. Sem transcrição manual, sem edição de linhas do tempo, apenas resultados rápidos e potencializados por IA.
Muitos espectadores assistem sem som. Gere legendas automaticamente para Reels, Shorts e TikTok para melhorar o tempo de visualização e o engajamento.
A legendagem manual atrasa as campanhas. Use um gerador de legendas de vídeo com IA para publicar vídeos de marketing acessíveis e pesquisáveis mais rapidamente.
Legendas melhoram a compreensão e acessibilidade. Gere legendas claras para aulas, integração e tutoriais sem transcrição manual usando um gerador de legendas com inteligência artificial.
Garanta que as atualizações da empresa sejam compreendidas por todos os funcionários por meio de conteúdo em vídeo claro e legendas. Legendas tornam os vídeos internos inclusivos e fáceis de seguir em diferentes ambientes.
Alcançar públicos globais frequentemente requer legendas. Gere e traduza legendas rapidamente mantendo a sincronia com legendas precisas.
Legendas apoiam padrões de acessibilidade e visualização inclusiva. A legendagem por IA ajuda equipes a atenderem requisitos para conteúdo de vídeo sem custos adicionais de produção.
Por que o HeyGen é o Melhor Gerador de Legendas para Vídeos com IA
A HeyGen combina geração de vídeo com IA e legendagem inteligente para ajudar equipes a produzirem vídeos acessíveis e de alto desempenho em larga escala. Desde clipes sociais até conteúdos de treinamento, as legendas são geradas rapidamente e permanecem sincronizadas em todos os formatos.
A IA converte fala em legendas com alta precisão, mesmo entre diferentes sotaques e estilos de fala. Gaste menos tempo corrigindo textos e mais tempo publicando conteúdo.
Gere e traduza legendas em vários idiomas usando recursos de tradutor de vídeo integrados e um gerador de legendas com inteligência artificial. Alcance públicos internacionais sem duplicar o trabalho adicionando legendas em múltiplos idiomas.
As legendas são criadas como parte do fluxo de trabalho do gerador de vídeo AI, mantendo visuais, voz e texto perfeitamente alinhados sem ferramentas extras.
Geração automática de legendas com IA
Faça o upload de um vídeo ou gere um com a IA e as legendas são criadas instantaneamente. O gerador de legendas de vídeo com IA transcreve a fala, sincroniza as legendas com precisão e as prepara para uso imediato.
Legendas editáveis com controle total
Revise e refine legendas com facilidade. Ajuste a redação, o tempo ou a formatação para combinar com a voz da marca enquanto mantém as legendas sincronizadas com o vídeo.
Legendas multilíngues e tradução
Traduza legendas para vários idiomas em segundos. Mantenha a clareza e o tempo em diferentes regiões sem precisar recriar vídeos ou legendas manualmente.
Exportação e integração sem emendas
Exporte vídeos com legendas embutidas ou baixe arquivos de legendas para diferentes plataformas. As legendas permanecem compatíveis com fluxos de trabalho de vídeo sociais, web e internos.
Como usar o Gerador de Legendas de Vídeo com IA
Crie legendas precisas para vídeos usando IA em quatro passos simples.
Comece com um vídeo existente ou crie um usando o gerador de vídeo AI da HeyGen.
A IA analisa a fala e produz legendas perfeitamente sincronizadas sem a necessidade de transcrição manual.
Revise o texto, ajuste o tempo ou traduza as legendas para outros idiomas conforme necessário.
Baixe seu vídeo legendado ou arquivos de legendas e publique seu conteúdo de vídeo nas plataformas instantaneamente.
Um gerador de legendas de vídeo com IA utiliza inteligência artificial para converter áudio falado em legendas sincronizadas automaticamente. Isso elimina a necessidade de transcrição e sincronização manuais.
A precisão é alta quando o áudio está claro. A IA da HeyGen foi projetada para reconhecer sotaques e padrões de fala naturais, reduzindo o tempo de correção.
Sim. As legendas são totalmente editáveis, permitindo que você ajuste o texto, o tempo ou a formatação antes de exportar o seu conteúdo de vídeo.
Sim. Você pode gerar legendas em um idioma e traduzi-las para outros usando recursos de tradutor de vídeo integrados para legendas precisas.
Sim. Legendas aumentam o tempo de visualização, acessibilidade e compreensão, especialmente em plataformas sociais onde vídeos são reproduzidos automaticamente sem som.
Sim. Você pode exportar vídeos com legendas embutidas ou baixar arquivos de legendas para diferentes plataformas como YouTube ou Vimeo.
Sim. Legendas integram-se perfeitamente com os fluxos de trabalho de geração de vídeo AI da HeyGen, incluindo texto para vídeo e imagem para vídeo.
Legendas ajudam a tornar os vídeos acessíveis para espectadores surdos, com dificuldade de audição ou que assistem sem som, apoiando práticas de conteúdo inclusivo.
Sim. Você mantém todos os direitos sobre as legendas e vídeos criados usando o gerador de legendas de vídeo AI.
