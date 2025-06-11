HeyGen logo

Gerador de Legendas para Vídeos com IA: Crie Legendas Online

Gere legendas precisas e legíveis automaticamente usando o gerador de legendas de vídeo AI da HeyGen. Transforme áudio falado em legendas e subtítulos perfeitamente sincronizados que aumentam a acessibilidade, o engajamento e o alcance. Sem transcrição manual, sem edição de linhas do tempo, apenas resultados rápidos e potencializados por IA.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Legendas para vídeos de mídias sociais

Muitos espectadores assistem sem som. Gere legendas automaticamente para Reels, Shorts e TikTok para melhorar o tempo de visualização e o engajamento.

Vídeos de marketing e promoção

Conteúdo de treinamento e educacional

Legendas melhoram a compreensão e acessibilidade. Gere legendas claras para aulas, integração e tutoriais sem transcrição manual usando um gerador de legendas com inteligência artificial.

Comunicações corporativas

Distribuição de vídeo multilíngue

Alcançar públicos globais frequentemente requer legendas. Gere e traduza legendas rapidamente mantendo a sincronia com legendas precisas.

Conformidade de acessibilidade de vídeo

Por que o HeyGen é o Melhor Gerador de Legendas para Vídeos com IA

A HeyGen combina geração de vídeo com IA e legendagem inteligente para ajudar equipes a produzirem vídeos acessíveis e de alto desempenho em larga escala. Desde clipes sociais até conteúdos de treinamento, as legendas são geradas rapidamente e permanecem sincronizadas em todos os formatos.

Reconhecimento preciso de fala

A IA converte fala em legendas com alta precisão, mesmo entre diferentes sotaques e estilos de fala. Gaste menos tempo corrigindo textos e mais tempo publicando conteúdo.

Suporte global a idiomas

Gere e traduza legendas em vários idiomas usando recursos de tradutor de vídeo integrados e um gerador de legendas com inteligência artificial. Alcance públicos internacionais sem duplicar o trabalho adicionando legendas em múltiplos idiomas.

Integrado aos fluxos de trabalho de vídeo com IA

As legendas são criadas como parte do fluxo de trabalho do gerador de vídeo AI, mantendo visuais, voz e texto perfeitamente alinhados sem ferramentas extras.

Geração automática de legendas com IA

Faça o upload de um vídeo ou gere um com a IA e as legendas são criadas instantaneamente. O gerador de legendas de vídeo com IA transcreve a fala, sincroniza as legendas com precisão e as prepara para uso imediato.

Uma interface de criação de conteúdo exibindo um slide de apresentação intitulado "Cenário de Bilhar de Nova York" e um avatar de IA sorridente, com ferramentas de edição para Avatares, Texto e Mídia.

Legendas editáveis com controle total

Revise e refine legendas com facilidade. Ajuste a redação, o tempo ou a formatação para combinar com a voz da marca enquanto mantém as legendas sincronizadas com o vídeo.

Uma mulher sorridente com cabelos longos e escuros em um blazer roxo. Um ícone "CC" está no canto superior esquerdo e o texto "Legendas AI" está no canto inferior direito.

Legendas multilíngues e tradução

Traduza legendas para vários idiomas em segundos. Mantenha a clareza e o tempo em diferentes regiões sem precisar recriar vídeos ou legendas manualmente.

Clonagem de voz

Exportação e integração sem emendas

Exporte vídeos com legendas embutidas ou baixe arquivos de legendas para diferentes plataformas. As legendas permanecem compatíveis com fluxos de trabalho de vídeo sociais, web e internos.

Um homem sorridente atrás de uma caixa de diálogo para exportar conteúdo como SCORM 1.2.

Utilizado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso deu aos nossos escritores o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que eu não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Como funciona

Como usar o Gerador de Legendas de Vídeo com IA

Crie legendas precisas para vídeos usando IA em quatro passos simples.

Passo 1

Faça upload ou gere seu vídeo

Comece com um vídeo existente ou crie um usando o gerador de vídeo AI da HeyGen.

Passo 2

Gerar legendas automaticamente

A IA analisa a fala e produz legendas perfeitamente sincronizadas sem a necessidade de transcrição manual.

Passo 3

Editar e traduzir legendas

Revise o texto, ajuste o tempo ou traduza as legendas para outros idiomas conforme necessário.

Passo 4

Exportar e publicar

Baixe seu vídeo legendado ou arquivos de legendas e publique seu conteúdo de vídeo nas plataformas instantaneamente.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um gerador de legendas de vídeo AI?

Um gerador de legendas de vídeo com IA utiliza inteligência artificial para converter áudio falado em legendas sincronizadas automaticamente. Isso elimina a necessidade de transcrição e sincronização manuais.

Quão precisas são as legendas geradas por IA?

A precisão é alta quando o áudio está claro. A IA da HeyGen foi projetada para reconhecer sotaques e padrões de fala naturais, reduzindo o tempo de correção.

Posso editar legendas depois que elas são geradas?

Sim. As legendas são totalmente editáveis, permitindo que você ajuste o texto, o tempo ou a formatação antes de exportar o seu conteúdo de vídeo.

Ele suporta vários idiomas?

Sim. Você pode gerar legendas em um idioma e traduzi-las para outros usando recursos de tradutor de vídeo integrados para legendas precisas.

Legendas podem melhorar o engajamento em vídeos?

Sim. Legendas aumentam o tempo de visualização, acessibilidade e compreensão, especialmente em plataformas sociais onde vídeos são reproduzidos automaticamente sem som.

Posso exportar arquivos de legendas separadamente?

Sim. Você pode exportar vídeos com legendas embutidas ou baixar arquivos de legendas para diferentes plataformas como YouTube ou Vimeo.

O gerador de legendas funciona com vídeos gerados por IA?

Sim. Legendas integram-se perfeitamente com os fluxos de trabalho de geração de vídeo AI da HeyGen, incluindo texto para vídeo e imagem para vídeo.

As legendas são necessárias para acessibilidade?

Legendas ajudam a tornar os vídeos acessíveis para espectadores surdos, com dificuldade de audição ou que assistem sem som, apoiando práticas de conteúdo inclusivo.

Eu possuo as legendas que eu gero?

Sim. Você mantém todos os direitos sobre as legendas e vídeos criados usando o gerador de legendas de vídeo AI.

