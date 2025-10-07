Crie anúncios em vídeo de alta performance com as capacidades de IA da HeyGen. Gere peças publicitárias completas adicionando um link de produto, um roteiro curto ou um briefing simples. A HeyGen cria vídeos completos com visuais, ritmo, movimento e áudio, ajudando você a lançar mais anúncios vencedores em menos tempo. Sem filmagens, sem atores, sem edições complexas.
Crie vídeos no estilo de criadores de conteúdo relacionáveis usando visuais de IA, ritmo natural e edições amigáveis para redes sociais. Excelente para conscientização e campanhas no topo do funil de vendas.
Transforme características do produto em sequências de demonstração limpas com close-ups, sobreposições e movimento de câmera. Perfeito para anúncios focados em comércio eletrônico e educação.
Mostre um benefício de cada vez em vídeos curtos e envolventes. Esses clipes costumam ter um bom desempenho em campanhas de remarketing e de lançamento.
Use citações de clientes ou trechos de avaliações para construir confiança. HeyGen adiciona legendas, áudio e visuais que mantêm a mensagem clara.
Crie vídeos rápidos centrados em uma ideia forte ou pergunta usando a ferramenta de IA. Ideal para TikTok, YouTube Shorts e Instagram Reels.
Traduza e recrie anúncios para públicos globais com o recurso de tradutor de vídeo. Atualize a narração, o texto na tela e os detalhes visuais, mantendo a mensagem da marca consistente.
Por que escolher a HeyGen para Anúncios de Vídeo com IA
A HeyGen ajuda equipes de marketing, marcas e criadores a se moverem rapidamente enquanto mantêm a qualidade elevada. Cada ferramenta suporta produção repetível, mensagens claras e testes escaláveis para que você possa aprender e melhorar rapidamente.
A HeyGen produz vídeos que capturam a atenção e mantêm os espectadores envolvidos. Roteiros, visuais e ritmo são moldados para corresponder ao comportamento da plataforma, ajudando você a impulsionar conversões. Gere múltiplos conceitos para testar ganchos e descobrir o que funciona melhor.
Crie várias versões do seu anúncio sem necessidade de filmagens ou refilmagens. Transforme uma URL, imagens de produto ou uma ideia escrita em vídeos limpos, prontos para publicação. Atualize idioma, legendas e layout para lançar novas variações em minutos.
A HeyGen cria variantes de vídeo consistentes e fáceis de comparar. Exporte-as em formatos amigáveis para plataformas para realizar testes estruturados. Você pode obter insights rápidos e investir mais nos estilos e mensagens que apresentam o melhor desempenho.
Link para Criação de Vídeo
Cole qualquer link de produto ou página de destino e obtenha um conjunto de rascunhos de vídeo instantaneamente. O HeyGen analisa a página para identificar detalhes chave e mapeá-los em cenas, ganchos e ideias visuais. Você pode refinar esses rascunhos facilmente ou gerar mais variações.
Geração Visual Inteligente
Crie cenas e transições com movimento natural descrevendo o estilo que você deseja. HeyGen constrói movimentos de câmera, iluminação e composições que combinam com a sua mensagem. Você obtém visuais limpos e prontos para a plataforma sem edição manual.
Construtor de Variantes em Lote
Produza várias versões de anúncios de uma vez ajustando ganchos, CTAs, visuais ou ritmo com a ferramenta de IA. A exportação em lote organiza todos os arquivos com nomes claros para que sua equipe possa fazer upload e testar sem passos extras. Isso ajuda as equipes a escalarem os testes de maneira eficiente.
Ferramentas Automáticas de Localização
Traduza roteiros, narrações e textos na tela para novos mercados em minutos. A HeyGen reconstrói cada versão com visuais e tempos consistentes, garantindo anúncios UGC de alta qualidade. Isso torna a distribuição global simples para marcas e agências.
Veja como negócios como o seu podem escalar a criação de conteúdo e impulsionar o crescimento com a plataforma de conversão de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Como Usar o Gerador de Anúncios em Vídeo com IA
HeyGen oferece um fluxo de trabalho claro que ajuda a transformar ideias em anúncios rapidamente, mesmo que você não tenha experiência com edição de vídeo.
Compartilhe seu objetivo ou cole a página de um produto. O HeyGen identifica as mensagens-chave e prepara um conceito inicial.
Escolha um formato, ritmo e estilo criativo. Selecione a proporção que corresponde à sua plataforma.
Revise vários rascunhos com diferentes ganchos e layouts. Faça edições rápidas ou gere novas opções se necessário.
Baixe versões em MP4 ou exporte lotes para testes multicanal. Faça upload para o seu gerenciador de anúncios e otimize com base nos resultados.
Anúncios em vídeo com IA são vídeos de marketing criados com inteligência artificial. Eles automatizam visuais, ritmo e narração para que as equipes possam produzir mais peças criativas rapidamente e testar mais ideias.
Não. O HeyGen usa os links dos seus produtos para gerar anúncios envolventes com IA. texto para vídeo, ou imagem para vídeo ferramentas para criar anúncios em vídeo completos. Você pode fazer upload de ativos se desejar, mas nunca precisa gravar filmagens.
Sim, você pode criar anúncios com IA. Escolha formatos verticais, quadrados ou horizontais. Cada versão é otimizada para ser colocada no TikTok, Instagram, YouTube e outras plataformas.
Sim. A HeyGen pode traduzir roteiros, atualizar legendas e recriar narrações em novos idiomas. Isso ajuda você a lançar anúncios em novos mercados rapidamente.
Sim. Você pode fazer upload de logotipos, imagens de produtos, cores da marca, áudios e outros ativos criativos. O HeyGen os utiliza para manter suas propagandas de acordo com a identidade da marca.
Sim. O construtor de lotes e a geração rápida permitem que as equipes criem várias variações de anúncios em uma única sessão, o que suporta ciclos intensivos de testes.
A maioria dos usuários exporta arquivos MP4 em diferentes resoluções. O processamento em lote mantém os arquivos organizados para uploads de campanhas.
Sim. Cole seu roteiro para gerar um vídeo com cenas, narração e layouts. Você pode atualizar o tempo e os visuais facilmente.
A maioria dos vídeos fica pronta em poucos minutos, graças à eficiência da ferramenta de IA. Vídeos mais longos ou complexos podem levar um pouco mais de tempo, mas todo o processo ainda é muito rápido.
Sim. Você possui os direitos de todos os vídeos que criar. Certifique-se de ter permissão para usar quaisquer ativos de terceiros que você fizer upload para seus anúncios de conteúdo gerado pelo usuário (UGC).
