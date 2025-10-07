HeyGen logo

Anúncios em Vídeo com IA que Convertem Rapidamente

Crie anúncios em vídeo de alta performance com as capacidades de IA da HeyGen. Gere peças publicitárias completas adicionando um link de produto, um roteiro curto ou um briefing simples. A HeyGen cria vídeos completos com visuais, ritmo, movimento e áudio, ajudando você a lançar mais anúncios vencedores em menos tempo. Sem filmagens, sem atores, sem edições complexas.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de vídeo a partir de imagens

Anúncios em Vídeo Inspirados em UGC

Anúncios em Vídeo Inspirados em UGC

Crie vídeos no estilo de criadores de conteúdo relacionáveis usando visuais de IA, ritmo natural e edições amigáveis para redes sociais. Excelente para conscientização e campanhas no topo do funil de vendas.

Vídeos de Demonstração do Produto

Vídeos de Demonstração do Produto

Transforme características do produto em sequências de demonstração limpas com close-ups, sobreposições e movimento de câmera. Perfeito para anúncios focados em comércio eletrônico e educação.

Clipes de Destaque de Recursos

Clipes de Destaque de Recursos

Mostre um benefício de cada vez em vídeos curtos e envolventes. Esses clipes costumam ter um bom desempenho em campanhas de remarketing e de lançamento.

Anúncios Baseados em Depoimentos e Avaliações

Anúncios Baseados em Depoimentos e Avaliações

Use citações de clientes ou trechos de avaliações para construir confiança. HeyGen adiciona legendas, áudio e visuais que mantêm a mensagem clara.

Anúncios Curtos Baseados em Ganchos

Anúncios Curtos Baseados em Ganchos

Crie vídeos rápidos centrados em uma ideia forte ou pergunta usando a ferramenta de IA. Ideal para TikTok, YouTube Shorts e Instagram Reels.

Variações de Anúncios Localizados

Variações de Anúncios Localizados

Traduza e recrie anúncios para públicos globais com o recurso de tradutor de vídeo. Atualize a narração, o texto na tela e os detalhes visuais, mantendo a mensagem da marca consistente.

Por que escolher a HeyGen para Anúncios de Vídeo com IA

A HeyGen ajuda equipes de marketing, marcas e criadores a se moverem rapidamente enquanto mantêm a qualidade elevada. Cada ferramenta suporta produção repetível, mensagens claras e testes escaláveis para que você possa aprender e melhorar rapidamente.

Crie Anúncios com Foco em Resultados

A HeyGen produz vídeos que capturam a atenção e mantêm os espectadores envolvidos. Roteiros, visuais e ritmo são moldados para corresponder ao comportamento da plataforma, ajudando você a impulsionar conversões. Gere múltiplos conceitos para testar ganchos e descobrir o que funciona melhor.

Escale a Produção Criativa com Facilidade

Crie várias versões do seu anúncio sem necessidade de filmagens ou refilmagens. Transforme uma URL, imagens de produto ou uma ideia escrita em vídeos limpos, prontos para publicação. Atualize idioma, legendas e layout para lançar novas variações em minutos.

Apoie Testes Baseados em Dados

A HeyGen cria variantes de vídeo consistentes e fáceis de comparar. Exporte-as em formatos amigáveis para plataformas para realizar testes estruturados. Você pode obter insights rápidos e investir mais nos estilos e mensagens que apresentam o melhor desempenho.

Link para Criação de Vídeo

Cole qualquer link de produto ou página de destino e obtenha um conjunto de rascunhos de vídeo instantaneamente. O HeyGen analisa a página para identificar detalhes chave e mapeá-los em cenas, ganchos e ideias visuais. Você pode refinar esses rascunhos facilmente ou gerar mais variações.

Url para anúncios em vídeo

Geração Visual Inteligente

Crie cenas e transições com movimento natural descrevendo o estilo que você deseja. HeyGen constrói movimentos de câmera, iluminação e composições que combinam com a sua mensagem. Você obtém visuais limpos e prontos para a plataforma sem edição manual.

Um smartphone exibindo a interface escura do aplicativo TikTok contra um fundo vibrante de luzes neon rosa e azul irradiando.

Construtor de Variantes em Lote

Produza várias versões de anúncios de uma vez ajustando ganchos, CTAs, visuais ou ritmo com a ferramenta de IA. A exportação em lote organiza todos os arquivos com nomes claros para que sua equipe possa fazer upload e testar sem passos extras. Isso ajuda as equipes a escalarem os testes de maneira eficiente.

Várias versões de anúncios

Ferramentas Automáticas de Localização

Traduza roteiros, narrações e textos na tela para novos mercados em minutos. A HeyGen reconstrói cada versão com visuais e tempos consistentes, garantindo anúncios UGC de alta qualidade. Isso torna a distribuição global simples para marcas e agências.

fotos de gráficos em movimento para vídeo

Utilizado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como negócios como o seu podem escalar a criação de conteúdo e impulsionar o crescimento com a plataforma de conversão de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tivemos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que eu não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
Como funciona

Como Usar o Gerador de Anúncios em Vídeo com IA

HeyGen oferece um fluxo de trabalho claro que ajuda a transformar ideias em anúncios rapidamente, mesmo que você não tenha experiência com edição de vídeo.

Passo 1

Comece com um briefing ou URL do produto

Compartilhe seu objetivo ou cole a página de um produto. O HeyGen identifica as mensagens-chave e prepara um conceito inicial.

Passo 2

Escolha estilos e direção visual

Escolha um formato, ritmo e estilo criativo. Selecione a proporção que corresponde à sua plataforma.

Passo 3

Gerar variações de anúncio

Revise vários rascunhos com diferentes ganchos e layouts. Faça edições rápidas ou gere novas opções se necessário.

Passo 4

Exportar e iniciar

Baixe versões em MP4 ou exporte lotes para testes multicanal. Faça upload para o seu gerenciador de anúncios e otimize com base nos resultados.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que são anúncios em vídeo com IA?

Anúncios em vídeo com IA são vídeos de marketing criados com inteligência artificial. Eles automatizam visuais, ritmo e narração para que as equipes possam produzir mais peças criativas rapidamente e testar mais ideias.


Preciso filmar algo para usar o criador de anúncios em vídeo do HeyGen?

Não. O HeyGen usa os links dos seus produtos para gerar anúncios envolventes com IA. texto para vídeo, ou imagem para vídeo ferramentas para criar anúncios em vídeo completos. Você pode fazer upload de ativos se desejar, mas nunca precisa gravar filmagens.

O HeyGen pode criar anúncios para diferentes plataformas?

Sim, você pode criar anúncios com IA. Escolha formatos verticais, quadrados ou horizontais. Cada versão é otimizada para ser colocada no TikTok, Instagram, YouTube e outras plataformas.

O HeyGen oferece suporte à localização para anúncios?

Sim. A HeyGen pode traduzir roteiros, atualizar legendas e recriar narrações em novos idiomas. Isso ajuda você a lançar anúncios em novos mercados rapidamente.

Posso fazer upload dos ativos da minha marca para a ferramenta de IA?

Sim. Você pode fazer upload de logotipos, imagens de produtos, cores da marca, áudios e outros ativos criativos. O HeyGen os utiliza para manter suas propagandas de acordo com a identidade da marca.

O HeyGen funciona para a produção de anúncios em grande volume?

Sim. O construtor de lotes e a geração rápida permitem que as equipes criem várias variações de anúncios em uma única sessão, o que suporta ciclos intensivos de testes.

Quais formatos de exportação estão disponíveis?

A maioria dos usuários exporta arquivos MP4 em diferentes resoluções. O processamento em lote mantém os arquivos organizados para uploads de campanhas.

Posso criar anúncios a partir de um script em vez de uma URL usando o criador de anúncios em vídeo?

Sim. Cole seu roteiro para gerar um vídeo com cenas, narração e layouts. Você pode atualizar o tempo e os visuais facilmente.

Quanto tempo leva para gerar um anúncio?

A maioria dos vídeos fica pronta em poucos minutos, graças à eficiência da ferramenta de IA. Vídeos mais longos ou complexos podem levar um pouco mais de tempo, mas todo o processo ainda é muito rápido.

Eu sou o proprietário dos anúncios criados no HeyGen?

Sim. Você possui os direitos de todos os vídeos que criar. Certifique-se de ter permissão para usar quaisquer ativos de terceiros que você fizer upload para seus anúncios de conteúdo gerado pelo usuário (UGC).

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Comece a criar com HeyGen

Transforme suas ideias em vídeos profissionais com a IA.

