HeyGen logo

Criador de Trailer IA: Crie Trailers Rápidos para Seus Filmes

Dê a cada história a grandiosa introdução que ela merece com um trailer de filme cativante. Nosso IA transforma instantaneamente sua ideia em um trailer cinematográfico poderoso que cria suspense, chama a atenção e impulsiona as pessoas a assistirem o que está por vir.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo

Escolha um avatar
Sincronização labial aplicada após a geração
Digite seu roteiro
Digite em qualquer idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Trailers de Filmes e Curtas-Metragens

Trailers de Filmes e Curtas-Metragens

Destaque momentos emocionantes e pontos de grande emoção que deixam o público ansioso pelo dia da estreia. Crie expectativa cedo e transforme interesse em espectadores e fãs reais.

Promoções de Livros e Podcasts

Promoções de Livros e Podcasts

Transforme personagens, mundos e temas principais em prévias visualmente ricas com nosso criador de vídeos alimentado por IA. Inspire leitores e ouvintes a explorar a história completa através de uma narrativa cinematográfica em seu vídeo de alta qualidade com IA.

Teasers de Lançamento de Produto

Teasers de Lançamento de Produto

Revele características ou benefícios sem entregar tudo de uma vez. Crie um mistério que incentive cliques, conversas e um burburinho pré-lançamento que se espalhe rapidamente.

Trailers de Eventos e Anúncios

Trailers de Eventos e Anúncios

Transforme anúncios cotidianos em marcos emocionantes. Dê vida a logotipos, textos e cenas para que os convites se tornem impossíveis de ignorar.

Introduções de Campanhas em Mídias Sociais

Introduções de Campanhas em Mídias Sociais

Prenda a atenção do público nos primeiros segundos de rolagem com um trailer de filme envolvente. Trailers otimizados para Reels, Shorts e TikTok garantem que cada espectador sinta o impacto imediatamente.

Destaques da Marca

Destaques da Marca

Utilize movimentos dinâmicos e visuais impactantes para contar a história da sua marca. Reels estilo trailer provocam uma resposta emocional mais forte e maior engajamento ao longo das campanhas, tornando-os uma ferramenta de marketing em vídeo de alta qualidade.

Por que Escolher o Criador de Trailers AI

Trailers devem empolgar o público em segundos. Nossa IA ajuda você a criar um ritmo dinâmico, visuais dramáticos e uma narrativa de alto impacto para que cada momento aumente a antecipação e o interesse.

Você terá um trailer finalizado mais rapidamente, com várias variações que você pode publicar nas redes sociais, anúncios e comunicados de lançamento para maximizar o burburinho e o engajamento.

Narrativa Visualmente Cativante

A IA gera visuais animados ou em live-action que correspondem ao seu comando. Efeitos, transições e movimentos de câmera ousados elevam instantaneamente a qualidade da produção e mantêm os espectadores totalmente envolvidos.

Voz e Música Emocionais

Escolha trilhas sonoras cinematográficas e estilos de narração expressivos que criem tensão e excitação. O design de som é sincronizado automaticamente para destacar suas cenas mais dramáticas com impacto extra.

Rápido e Econômico

Pule filmagens longas e edições avançadas. Crie trailers profissionais em uma fração do tempo enquanto mantém total controle sobre o tom, estilo e direção da história.

Cenas Geradas por IA e Tomadas Cinematográficas

A IA cria visuais dramáticos a partir da sua entrada, incluindo momentos heroicos, transições e movimentos que dão ao seu trailer uma sensação épica sem edição manual, perfeito para um trailer de filme.

Três pessoas, um homem, uma mulher de cabelos azuis e um homem negro, são mostrados em quadros arredondados separados, todos com a boca aberta como se estivessem falando ou cantando.

Dublagens Dinâmicas e Design de Som

Selecione estilos narrativos, tons e idiomas que combinem com a personalidade do seu trailer. Músicas e efeitos são escolhidos automaticamente para aumentar a intensidade emocional.

Várias telas de smartphones exibindo um vídeo ao vivo de uma mulher, cada uma com uma etiqueta de idioma diferente como Francês, Espanhol, Chinês e Alemão.

Ritmo e Edição Inteligente de Trailers

Cada corte é projetado para maximizar a energia visual e manter o suspense. A IA estrutura a história para um fluxo cinematográfico, picos rápidos, pausas suaves e revelações impactantes.

Cinco indivíduos diversos exibidos em retratos luminosos e separados.

Controles Criativos para Branding

Faça upload de logotipos, escolha fontes e adicione cartões gráficos estilizados para criar um vídeo de trailer com aparência profissional. Seu trailer parece um ativo premium personalizado para a sua marca desde o primeiro quadro, graças ao nosso criador de vídeos com inteligência artificial.

Homem sorrindo em um vídeo com texto sobreposto "Ei, Maya! Temos uma oferta especial apenas para você!" e painéis de personalização para fontes e cores da marca.

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e velocidade

Veja como negócios como o seu podem escalar a criação de conteúdo e impulsionar o crescimento com a plataforma de conversão de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Como funciona

Como Usar o Criador de Trailers de IA

Crie trailers de alto impacto com um processo simplificado que lhe dá liberdade criativa enquanto a IA cuida da complexidade por baixo.

Passo 1

Descreva a sua visão para o trailer

Compartilhe o tom, os momentos-chave e a história em um breve comando. A IA converte isso em um roteiro estilo trailer e seleciona visuais que combinam perfeitamente com a sua narrativa, criando um vídeo de trailer de alta qualidade.

Passo 2

Visualizar e Personalizar

Troque clipes, ajuste o ritmo e refine o som. Você pode editar cenas específicas com alguns cliques para definir exatamente a intensidade e a narrativa que deseja.

Passo 3

Finalizar Áudio e Gráficos

Escolha a narração, adicione títulos personalizados e aplique música que atinja o ápice emocional. A IA cuida do tempo para que cada detalhe pareça natural.

Passo 4

Exportar para Qualquer Plataforma

Baixe em formatos vertical, quadrado ou widescreen. Publique trailers instantaneamente nas redes sociais, páginas de marketing e eventos de pré-visualização sem a necessidade de reedição usando nosso gerador de vídeo AI gratuito.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um criador de trailers de IA?

É uma ferramenta que cria automaticamente trailers cinematográficos a partir de breves comandos. A IA escreve as cenas, define o ritmo da edição e adiciona narração e música, assim você obtém resultados profissionais sem habilidades de edição.

Preciso de experiência em edição?

Não. O sistema gerencia tarefas complexas de produção como temporização, efeitos e mixagem de áudio. Você pode simplesmente fazer pequenas alterações para personalizar o tom, os visuais e a narrativa conforme necessário.

O que torna os trailers diferentes dos vídeos completos?

Trailers focam em provocar e destacar, não em detalhes completos. O objetivo deles é criar empolgação e curiosidade para que os espectadores fiquem motivados a assistir ou aprender mais após a prévia.

Posso publicar trailers de IA comercialmente?

Sim, você pode usá-los para promoções comerciais, campanhas de marca, lançamentos de produtos e projetos para clientes. Suas exportações incluem direitos de uso para distribuição comercial.

Qual deve ser o comprimento de um trailer?

Os trailers mais eficazes têm duração entre 30 a 90 segundos. Esse tempo é suficiente para gerar empolgação rapidamente, evitando a perda de interesse, especialmente em feeds sociais de rápida visualização.

Posso fazer upload da minha própria marca ou filmagens?

Com certeza. Você pode aprimorar seu trailer adicionando logotipos, clipes de produtos, slogans e elementos de marca característicos que correspondam à sua identidade em todos os lugares onde promover.

Em quais plataformas posso compartilhar trailers?

Trailers são exportados nos formatos que você precisa para YouTube, TikTok, Instagram, sites, apresentações e páginas de streaming, prontos para serem carregados instantaneamente.

Posso continuar editando após a geração pela IA?

Sim. Você pode regenerar cenas individuais, reescrever a narração ou ajustar o ritmo a qualquer momento. A IA torna as atualizações rápidas para que você possa iterar e melhorar com facilidade.

Quais estilos de trailer são suportados?

Você pode criar teasers cheios de suspense, trailers de drama emocionantes, revelações repletas de ação ou introduções divertidas, personalizadas de acordo com a aparência, sensação e público-alvo que você deseja atingir usando nosso editor de vídeo.

Com que rapidez um trailer é gerado?

As versões iniciais são produzidas em minutos, permitindo que você teste rapidamente múltiplos ângulos criativos. A rapidez ajuda a passar da ideia ao lançamento sem atrasos.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Comece a criar com HeyGen

Transforme suas ideias em vídeos profissionais com a IA.

CTA background