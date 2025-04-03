HeyGen logo

Gerador de Notícias AI: Crie Vídeos de Notícias Prontos para Transmissão

Transforme scripts, artigos ou atualizações ao vivo em vídeos de notícias polidos com o gerador de vídeo avançado AI da HeyGen. Nosso gerador de notícias AI automatiza narração, montagem de cena, temporização e legendas para que você possa publicar conteúdo de notícias atualizado sem estúdios ou equipes. Produza transmissões consistentes e de acordo com a marca que escalam.

Segmentos de notícias de última hora

Segmentos de notícias de última hora

Transforme boletins breves, atualizações de agências ou alertas em segmentos de vídeo formatados, prontos para distribuição na web e em redes sociais.

Resumo diário de notícias

Resumo diário de notícias

Automatize resumos diários a partir de scripts ou feeds, e depois publique informativos padronizados e com a marca em diversos canais.

Notícias locais e atualizações hiperlocais

Notícias locais e atualizações hiperlocais

Produza vídeos de notícias localizadas com vozes e legendas regionais para atender ao público da comunidade usando conteúdo gerado por IA, sem a necessidade de enviar equipes.

Notícias corporativas e internas

Notícias corporativas e internas

Publique anúncios da empresa, atualizações da liderança e informativos de políticas como vídeos narrados para funcionários e partes interessadas.

Relatórios de nicho e verticais

Relatórios de nicho e verticais

Crie relatórios específicos para cada vertical, como resumos esportivos, atualizações financeiras ou informativos de tecnologia, com modelos ajustados para cada segmento.

Transmissões multilíngues

Transmissões multilíngues

Traduza e renderize vídeos para públicos internacionais com estilos de voz correspondentes e legendas sincronizadas.

Por que escolher a HeyGen para Produção de Notícias com IA

HeyGen foi desenvolvida para redações, agências e criadores que precisam publicar notícias precisas e profissionais rapidamente. Combinamos síntese de voz com sonoridade natural, seleção automática de cenas e localização rápida para manter seu público informado e engajado.

Vídeo com qualidade de estúdio sem o estúdio

Gere segmentos prontos para transmissão com ritmo profissional, gráficos de terço inferior e transições de cena limpas usando nosso gerador de vídeos de notícias AI. HeyGen dá ao seu conteúdo de notícias uma aparência refinada, para que você possa se concentrar em reportar a história.

Notícias de última hora rápidas e atualizações contínuas

Crie instantaneamente ferramentas de texto para vídeo, URLs ou feeds, e publique atualizações em várias plataformas em minutos. HeyGen escala para lidar com fluxos de trabalho rápidos, para que você nunca perca uma janela de história.

Alcance global com suporte multilíngue

Traduza roteiros, produza voiceovers com sonoridade nativa e sincronize legendas para diversos mercados com o recurso de tradutor de vídeo. A HeyGen ajuda equipes de notícias a expandir o alcance enquanto preserva o tom e a clareza.

Conversão automática de script para cena

Cole um script ou cole a URL de um artigo de notícias, o HeyGen o divide em cenas, sugere visuais e tempos, e prepara um rascunho que você pode visualizar instantaneamente. Isso reduz a edição manual e acelera a produção.

roteiro para vídeo

Locuções naturais e multilíngues

Escolha entre vozes de IA expressivas em vários idiomas e sotaques, ou clone uma voz de marca para uma entrega consistente. O ritmo e a emoção da voz são ajustados ao estilo de notícias para uma narração clara e credível.

Um smartphone exibindo a interface escura do aplicativo TikTok contra um fundo vibrante de luzes neon rosa e azul irradiando.

Modelos de notícias personalizáveis e gráficos

Aplique layouts prontos de redação, terços inferiores, tickers e sobreposições de manchetes usando nossas ferramentas gratuitas de IA para notícias. Os modelos mantêm cada história dentro da marca enquanto você ajusta rapidamente a cor e o texto.

Modelos de notícias personalizáveis

Localização e legendagem rápidas

Scripts de auto-tradução, recriação de voiceovers e geração de legendas precisas para cada idioma. HeyGen preserva a sincronia das cenas para que as versões traduzidas permaneçam prontas para transmissão.

fotos de gráficos em movimento para vídeo

Utilizado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez

Veja como negócios como o seu podem escalar a criação de conteúdo e impulsionar o crescimento com a plataforma de conversão de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso deu aos nossos escritores o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tivemos um filme que eu vinha fazendo toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Como funciona

Como usar o Gerador de Notícias AI

Um fluxo de trabalho simples e repetível leva você do roteiro ao vídeo publicado.

Passo 1

Adicione seu script, artigo ou URL

Cole o texto, faça upload de um documento ou vincule um artigo de notícias para começar. O HeyGen analisa o tom e a estrutura e elabora um rascunho inicial do vídeo.

Passo 2

Escolha a voz, o estilo e o layout

Escolha uma voz para as notícias, selecione um modelo e defina a proporção para web, celular ou TV. Ajuste os gráficos de manchetes e elementos na tela.

Passo 3

Revisar e refinar

Visualize o rascunho gerado, troque as imagens, ajuste o texto ou altere o ritmo. Pequenas edições são regeneradas rapidamente para que você mantenha o prazo.

Passo 4

Traduzir, exportar e publicar

Crie variantes localizadas, exporte MP4s ou gere links de compartilhamento e incorporações para redes sociais, web e fluxos de transmissão.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um gerador de notícias AI?

Um gerador de notícias por IA transforma roteiros ou artigos escritos em vídeos prontos, com narração, imagens, legendas e gráficos de notícias, utilizando fluxos de trabalho automatizados em vez de produção em estúdio.

A HeyGen pode produzir vídeos de notícias de última hora ao vivo?

Sim, o HeyGen pode processar roteiros curtos ou conteúdo rapidamente, gerar um rascunho e exportar um vídeo pronto para publicação em minutos, ajudando você a responder rapidamente a notícias de última hora.

Quais idiomas e sotaques são suportados?

O HeyGen suporta muitos idiomas principais e sotaques regionais. Escolha a voz que melhor se adapta ao seu público e gere versões localizadas automaticamente.

Preciso gravar locuções ou contratar apresentadores?

Não, você pode contar com a síntese de voz natural do HeyGen ou clonar uma voz permitida para uma entrega consistente, sem a necessidade de estúdio ou talento diante das câmeras.

Posso personalizar os modelos de notícias para o meu veículo de comunicação?

Sim, faça o upload de logotipos, defina as cores e fontes da marca e salve modelos para que cada segmento corresponda à sua identidade visual em todas as histórias.

Quão precisas são as legendas geradas automaticamente?

As legendas são altamente precisas para áudio claro, e você pode editá-las antes da exportação. O HeyGen suporta múltiplos estilos de legendas e opções de posicionamento.

O HeyGen pode gerar visuais automaticamente?

HeyGen sugere imagens de estoque e vídeos de apoio com base em palavras-chave do roteiro, e você pode substituir ou fazer upload de suas próprias filmagens para atender às necessidades de reportagem.

O conteúdo gerado pelo gerador de artigos de notícias AI é compatível e seguro para publicar?

Você é responsável por verificar fatos e a liberação legal. A HeyGen fornece ferramentas para produção segura e controle de conteúdo, mas a revisão editorial continua sendo essencial.

