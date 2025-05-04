Passo 1 Faça upload ou escreva o seu roteiro Cole textos de artigos, lições ou rascunhos de histórias. O HeyGen prepara automaticamente a narração com base no seu roteiro.

Passo 2 Escolha a voz do seu narrador Selecione um estilo e tom que se adequem ao seu tópico e público, enriquecendo sua mensagem com uma voz de IA realista. As vozes soam confiantes e prontas para uso profissional.

Passo 3 Personalize a entrega e o ritmo Aprimore o tempo e o tom emocional para elevar a narrativa ou a clareza com a precisão de um gerador de voz AI. Você mantém o controle de cada momento falado, seja usando clonagem de voz ou métodos tradicionais.