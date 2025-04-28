HeyGen logo

Criador de Introduções de IA: Crie Intros de Vídeo Personalizadas em Minutos

Crie aberturas memoráveis para vídeos sem habilidades de design de movimento usando nosso criador de introduções para YouTube. O criador de introduções com IA da HeyGen transforma um logotipo, um breve texto ou alguns ativos da marca em um vídeo de introdução polido, completo com música, movimento e formatos prontos para exportação para o YouTube. Rápido, consistente e desenvolvido para criadores e equipes, nossas ferramentas de vídeo com IA otimizam seu processo de edição de vídeo.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de vídeo a partir de imagens

Escolha um avatar
Sincronização labial aplicada após a geração
Digite seu roteiro
Digite em qualquer idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Identidades de canais do YouTube

Identidades de canais do YouTube

Dê a cada vídeo uma curta introdução de marca que ajude os espectadores a reconhecerem seu canal instantaneamente e melhore a percepção de valor de produção.

Anúncios em mídias sociais e reels

Anúncios em mídias sociais e reels

Crie introduções compactas e impactantes formatadas para formatos verticais e quadrados, ajudando os anúncios a capturar a atenção dos espectadores no primeiro segundo dos seus vídeos no YouTube.

Apresentações corporativas e webinars

Apresentações corporativas e webinars

Inicie apresentações internas ou externas com uma introdução padronizada da marca, reforçando a credibilidade para as partes interessadas e funcionários.

Demonstrações de produtos e teasers de lançamento

Demonstrações de produtos e teasers de lançamento

Use revelações dinâmicas de logotipo e slogans curtos antes dos vídeos de produtos, para que os lançamentos sejam cinematográficos e condizentes com a marca.

Entregas de freelancers e agências

Entregas de freelancers e agências

Produza rapidamente introduções para vídeos de clientes, propostas e bobinas, entregando ativos polidos sem longos períodos de espera.

Vídeos de eventos e promoções

Vídeos de eventos e promoções

Crie aberturas de contagem regressiva e introduções de patrocinadores para promoções de eventos, transmissões ao vivo e vídeos de melhores momentos, prontos para serem incluídos em qualquer edição.

Por que o HeyGen é a Melhor Ferramenta para Introdução à IA

HeyGen combina velocidade e refinamento, permitindo que você tenha introduções de nível profissional sem precisar contratar um designer de movimento. Nossa IA cuida do layout, movimento e tempo enquanto você mantém o controle total do estilo, cores e música para as suas introduções no YouTube. Entregue uma abertura de marca consistente em todos os canais de vídeo.

Introduções refinadas, zero esforço de design

Crie introduções animadas de alta qualidade com movimentos de câmera profissionais, tipografia e transições. Tudo é ajustado para chamar a atenção, então os primeiros 3 a 8 segundos dos seus vídeos no YouTube parecerão um trabalho de estúdio.

Modelos prontos para marca e personalização

Comece a partir de modelos feitos por designers, depois troque logotipos, cores, fontes e músicas para combinar com sua identidade. Salve kits de marca para manter as introduções consistentes em campanhas e criadores.

Iterações rápidas e saída favorável à escalabilidade

Crie dezenas de variantes de introdução em minutos usando nosso gerador, exporte em múltiplas proporções de aspecto e atualize as introduções rapidamente quando as campanhas ou temporadas mudarem, sem a necessidade de remarcar designers.

Animação inteligente e revelação de logo

Faça o upload do logotipo como imagem para vídeo ou texto para vídeo Selecione uma ferramenta, escolha um estilo e o HeyGen gera movimento que destaca sua marca, com câmera selecionável, brilho e tempo de revelação para sua introdução de jogos. Ajuste a duração e os efeitos de entrada em segundos.

logotipo da marca

Seleção musical e sincronização de batidas

Escolha entre faixas selecionadas ou faça o upload do seu próprio áudio, depois sincronize automaticamente o tempo do movimento e os cortes com a batida, conferindo ao seu intro ritmo e energia naturais.

Três retratos de pessoas diversas — um jovem homem, uma jovem mulher com aparelho nos dentes e uma menina — com um balão de fala dizendo 'Ei, Michael!'.

Suporte a biblioteca de modelos e kit de marca

Acesse uma biblioteca de modelos de design otimizados para diferentes tons e verticais, aplique seu kit de marca e fixe cores e fontes para consistência em toda a equipe.


Acesse uma biblioteca de modelos de design otimizados para diferentes tons e verticais, aplique seu kit de marca e fixe cores e fontes para consistência em toda a equipe.

Um painel exibe seis slides de apresentação intitulados "Lançamento de produto", "Proposta de conceito", "Resumo criativo", "Estratégia de entrada no mercado", "Discurso de vendas" e "Atualização para investidores", com um cursor rosa apontando para "Discurso de vendas".

Exportação e otimização em múltiplos formatos

Exporte introduções como MP4s em 16:9, 1:1 ou 9:16, ou baixe vídeos com fundo transparente para sobreposições. Use predefinições de nomes para exportações em lote, prontas para serem carregadas em plataformas.

Configurações de exportação SCORM para a versão 1.2 exibidas ao lado de um homem sorridente.

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso deu aos nossos escritores o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Como funciona

Como Usar o Criador de Introduções com IA

Criar uma introdução com HeyGen é rápido e repetível, perfeito para criadores de conteúdo e equipes de marketing.

Passo 1

Envie Sua Foto

Selecione uma imagem nítida e de alta qualidade (PNG, JPG, HEIC ou WebP de até 200MB) enquanto o HeyGen a analisa para detectar elementos-chave, objetos e o plano de fundo para o planejamento de movimento.

Passo 2

Adicione Seu Script ou Áudio

Digite um roteiro ou faça upload da sua voz, permitindo que o Avatar IV mapeie a fala de forma precisa para as expressões faciais e movimentos labiais.

Passo 3

Gerar Movimento e Quadros

HeyGen prevê caminhos de movimento naturais, gera automaticamente quadros intermediários e adiciona efeitos cinematográficos como panorâmicas, zooms e inclinações para uma animação dinâmica.

Passo 4

Refinar e Exportar Vídeo

A IA ajusta a iluminação, a continuidade das sombras e as transições para renderizar um vídeo polido e realista, pronto para ser compartilhado em qualquer plataforma.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um criador de introdução de IA?

Um criador de introduções de IA converte entradas simples como logotipos, slogans ou curtas instruções em vídeos de introdução animados automaticamente, economizando tempo e custos de design.

Qual deve ser a duração de uma introdução de vídeo?

Introduções geralmente duram de 3 a 8 segundos para conteúdo digital, mantê-las curtas ajuda a reter espectadores e permite que o conteúdo principal comece rapidamente.

Posso fazer upload do meu próprio logotipo e fontes?

Sim, faça o upload de logos vetoriais ou em PNG e adicione fontes personalizadas ao seu kit de marca para que cada introdução no YouTube utilize sua identidade visual exata.

A música e os efeitos sonoros estão inclusos?

A HeyGen oferece uma biblioteca de música selecionada e efeitos sonoros opcionais; você também pode fazer upload de faixas licenciadas para uma marcação de áudio personalizada em seus vídeos do YouTube.

Posso exportar introduções transparentes para sobreposições?

Sim, exporte com um canal alfa onde suportado, ideal para colocar introduções de logotipos sobre filmagens existentes ou fundos em movimento nos seus projetos de edição de vídeo.

Como faço para criar introduções para diferentes plataformas?

Gere múltiplas proporções de aspecto a partir do mesmo projeto, como 16:9 para o YouTube, 1:1 para posts em feed e 9:16 para Stories e Reels.

Existe um limite para a quantidade de introduções que eu posso fazer?

Os limites dependem do seu plano HeyGen, os níveis gratuitos geralmente têm um limite de geração, enquanto os planos pagos incluem exportações mais altas ou ilimitadas.

Vários membros da equipe podem colaborar em projetos introdutórios?

Sim, o HeyGen suporta fluxos de trabalho em equipe com modelos salvos, kits de marca compartilhados e acesso baseado em funções para uma saída consistente.

Quão editáveis são as introduções geradas?

Muito editável, você pode ajustar o tempo, substituir a música, trocar estilos de animação ou editar camadas de texto sem começar do zero, tornando-o perfeito para criar introduções para o YouTube.

As introduções geradas são livres de royalties para uso comercial?

Os ativos que você cria são seus de acordo com os termos da HeyGen, certifique-se de que qualquer música ou imagem de terceiros que você faça upload esteja liberada para uso comercial.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Comece a criar com HeyGen

Transforme suas ideias em vídeos profissionais com a ajuda da IA.

CTA background