Transforme selfies, arte de personagens ou fotos de produtos em clipes de luta cheios de energia com o gerador de luta AI da HeyGen. Faça upload de uma ou duas imagens, escolha um estilo, personalize a coreografia e o som, e exporte animações em HD polidas prontas para o TikTok, Reels, Shorts ou o seu vídeo de luta AI.
Crie clipes curtos chamativos e memes de reação usando amigos, personagens ou pets como protagonistas.
Crie cenas de combate protótipo para trailers, apresentações de projeto ou demonstrações de personagens sem a necessidade de um pipeline completo de animação.
Crie comparações lúdicas de batalha para características de produtos, demonstrações lado a lado ou curtas promocionais temáticos que se destaquem em feeds com sequências épicas de luta.
Ilustre contrastes, debates ou reconstituições históricas utilizando ações estilizadas e não violentas para aumentar o engajamento
Por que a HeyGen é a melhor para vídeos de luta com IA
A HeyGen torna a produção de filmes de ação acessível, especialmente para aqueles que criam vídeos de lutas com IA. Nosso motor combina mapeamento facial, síntese de movimento e efeitos visuais cinematográficos para que criadores e profissionais de marketing possam produzir cenas de luta envolventes sem habilidades em animação, equipamentos ou estúdios, perfeito para um vídeo de batalha cheio de ação.
Gere clipes curtos de luta em minutos e faça iterações instantaneamente. HeyGen produz ação estilizada e não gráfica adequada para compartilhamento social e narrativas com seu gerador de vídeo avançado de IA.
Escolha a moldura, estilo de combate, movimentos de câmera e intensidade da coreografia. Ajuste fino do tempo, adicione efeitos sonoros e substitua fundos com um único clique.
Exporte versões otimizadas para plataformas: vertical para Reels e Shorts, quadrada para feeds e paisagem para o YouTube. Cada exportação inclui opções de legendas e miniaturas.
Mapeamento facial de foto para ação
Faça upload de fotos nítidas ou obras de arte e o HeyGen mapeia características faciais para rigs animados, garantindo expressões autênticas e movimentos consistentes com a perspectiva.
Pacotes de predefinições de estilo e coreografia
Escolha entre estilos como duelo de anime, luta de boxe, kung fu, efeitos visuais cinematográficos e briga de arcade. Cada predefinição inclui modelos de movimento e linguagem de câmera adaptados ao gênero.
Planos de fundo, acessórios e efeitos de ambiente
Troque de cenários instantaneamente: estádios, telhados urbanos, arenas e fundos fantásticos. Adicione faíscas, poeira, câmera lenta e flashes de impacto para ênfase cinematográfica no seu vídeo de batalha.
Design de som e biblioteca de efeitos sonoros
Adicione impactos de socos, barulho da multidão, música ambiente e batidas dramáticas da biblioteca de efeitos sonoros integrada. Sincronize o áudio com quadros-chave ou permita que o HeyGen sincronize automaticamente os efeitos com a ação.
Como usar o Gerador de Luta AI
Dê vida às suas batalhas imaginárias com estes quatro passos simples e rápidos.
Provide one or two images with clear faces or character art for image to video creation. For best results use frontal or three-quarter views.
Choose genre, camera preset, and impact intensity. Select a background or upload your own for the AI fight video generator.
Add music, sound effects, and subtitle text. Tweak speed, loop points, and impact frames.
Render the fight clip, preview, then export HD, social presets, or GIFs. Edit and regenerate specific segments as needed.
An AI fight generator transforms still photos or character art into animated fight scenes using face mapping, motion templates, and VFX. HeyGen automates choreography, camera moves, and sound so you can create shareable action clips without animation expertise.
Yes, you can create an AI fight video. HeyGen produces stylized, non-graphic action by default and includes safe mode filters. You can further limit intensity and remove realistic gore or weapons to meet platform policies and community standards in your AI-generated fight video.
Upload one image for single-subject action or two images for head-to-head scenes. Supported formats include JPG, PNG, and high-resolution artwork files for best results.
Yes. Choose from choreography packs and camera presets, then fine tune pacing, slow motion, and angle transitions using simple controls—no keyframing required.
Absolutely. Upload custom audio tracks or choose from HeyGen’s licensed music and SFX library. Sync sounds to impacts or let the system auto-time effects to the action.
Export MP4 in HD and 4K, GIFs, and platform-ready vertical or square presets. Each export can include captions and a selectable thumbnail image.
Limits depend on your HeyGen plan for the AI fight video generator. Free trials include limited exports; paid plans enable higher resolution, batch generation, and priority processing.
You retain ownership of all content you create. Ensure you have rights to any photos, music, or third-party content you upload.
Uploaded files are encrypted in transit and stored securely. Temporary files related to generation are deleted per our retention policy and enterprise options exist for private storage and on-premises workflows for your battle video.
