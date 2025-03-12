Crie um vídeo explicativo com IA sem precisar de filmagem ou habilidades de design. Cole um roteiro, envie um documento ou digite uma ideia, depois escolha um avatar de IA e receba um vídeo narrado, legendado e pronto para compartilhar em poucos minutos. Funciona para marketing, treinamento e educação.
Recursos do Vídeo Explicativo com IA
Este gerador de vídeos explicativos com IA torna a criação de vídeos tão simples quanto escrever um documento, e o criador de vídeos com IA ajuda você a produzir vídeos explicativos profissionais que simplificam ideias complexas a partir de um roteiro ou de um arquivo existente.
Comece a partir de um roteiro, PDF ou prompt
Cole um roteiro de vídeo, envie um PDF ou apresentação de slides, cole uma URL ou digite um único prompt. O gerador de vídeo com IA transforma seu conteúdo existente em um storyboard e em textos de cena, para que você possa criar vídeos a partir de texto e finalizar um explicativo pronto para assistir em poucos minutos.
Natural AI voiceover in any tone
Your script becomes spoken narration in a clear, human-sounding voice. Set the tone for a calm tutorial or an upbeat product pitch, pick from 300+ voiceovers, and build explainer videos with voiceovers that match your pacing, with no recording booth or hired voice actor.
Cenas animadas e modelos de explicação
Escolha um layout e o explicador de vídeo com IA preenche tudo com animações, elementos visuais e transições que combinam com cada linha do seu roteiro. Substitua qualquer cena, ajuste o tempo ou mude o estilo de todo o vídeo para manter a identidade da marca e deixá‑lo visualmente atraente, sem precisar de software de edição.
Auto captions and on-screen text
Every word in the narration is transcribed into synced captions as the video renders. On-screen titles and key phrases appear at the right moment, and you can make changes to any line, so the explainer stays clear for viewers watching on mute or following along in a second language.
Um vídeo explicativo em mais de 175 idiomas
Crie o vídeo explicativo uma vez e depois traduza o vídeo completo para mais de 175 idiomas com dublagem sincronizada nos lábios e vozes clonadas. O apresentador mantém o mesmo rosto e tom em todos os mercados, então um único roteiro gera vídeos de alta qualidade para um público global, sem necessidade de filmagens ou regravações.
Agency explainers take weeks and thousands of dollars. Write the angle, run it through script to video, and launch a 60-second product explainer for a landing page or ad the same day.
New users sign up and then get lost in setup. A short explainer walks them through the first key action, cuts support tickets, and turns a confusing onboarding into a clear path to the product's value.
Professores e criadores de conteúdo transformam um plano de aula em um vídeo educativo narrado, com recursos visuais para cada conceito. Em vez de ler slides densos ou assistir a uma longa aula expositiva, os alunos assistem a um vídeo explicativo claro de dois minutos.
As equipes de T&D trocam apresentações de slides ultrapassadas por vídeos explicativos que os colaboradores realmente assistem até o fim. Atualize o roteiro, regenere o vídeo e publique a nova versão no mesmo dia, mantendo os treinamentos de políticas e processos sempre atualizados em todas as unidades.
Dense manuals and reports go unread. Run them through PDF to video and the platform builds a narrated explainer from the document, so the key steps land in three minutes instead of forty pages.
Equipes globais precisam do mesmo vídeo explicativo em vários idiomas ao mesmo tempo. Produza em inglês e depois faça a dublagem em mais de 175 idiomas com sincronização labial precisa, alcançando todas as regiões a partir de um único vídeo original.
How AI explainer video maker works
Transforme uma ideia escrita em um vídeo explicativo com IA pronto em quatro etapas simples, sem precisar filmar ou editar.
Cole um roteiro, envie um PDF ou apresentação de slides, cole um link ou digite um tópico para começar.
Pick an avatar and voice, or capture your screen for a clean walkthrough explainer.
Edite o roteiro, troque as cenas, adicione B-roll e elementos de branding e depois traduza tudo com um clique.
Renderize em HD ou 4K, faça o download em MP4 e publique em qualquer site, rede social ou LMS.
Um vídeo explicativo com IA é um vídeo curto, gerado por inteligência artificial, que explica uma ideia, produto ou processo, criado por software em vez de uma equipe de filmagem. Criar um vídeo explicativo com um criador de vídeos explicativos baseado em IA começa a partir de um roteiro, documento ou prompt, e a tecnologia de IA gera os visuais, a narração e as legendas. Ele funciona como uma ferramenta online diretamente no seu navegador.
Não com um apresentador de IA realista. Avatar V cria avatares de IA realistas a partir de um clipe de 15 segundos e mantém o mesmo rosto e voz em todas as cenas, classificado como nº 1 em realismo no G2. Você pode produzir vídeos explicativos com avatares de IA que parecem filmados, não como animações artificiais.
Faça o upload do arquivo e a IA o lê, extrai os pontos principais e cria um storyboard cena a cena com narração. Esse fluxo de trabalho de texto para vídeo permite que você revise o roteiro preliminar, troque os visuais ou corte trechos e, em seguida, gere um vídeo em poucos minutos.
Bons vídeos explicativos começam apresentando o problema do espectador, mantêm o foco em uma única ideia e usam recursos visuais para simplificar temas complexos. Para criar vídeos explicativos envolventes, escreva narrativas cativantes em linguagem simples, adicione legendas e termine com um único próximo passo claro. A IA cuida do processo de criação para que você possa se concentrar na mensagem.
A maioria das ferramentas cria um único vídeo em um único idioma. A HeyGen produz um vídeo explicativo com apresentador realista uma vez, depois o dublará em mais de 175 idiomas com sincronização labial e o atualizará a partir de texto, para que você possa lançar vídeos explicativos envolventes para cada mercado sem precisar refazer a gravação.
Sim, muitas vezes de forma significativa. O educador Anton Voroniuk relatou uma produção 40x mais barata e 15,5 horas economizadas por semana após mudar para HeyGen, o que permitiu que sua equipe criasse vídeos mais rapidamente e alcançasse mais de um milhão de alunos. Veja a história de Anton Voroniuk.
Não. A criação de vídeos com IA nesta plataforma baseada em inteligência artificial funciona como editar um documento, então não há nada para instalar nem linha do tempo para aprender. Digite ou cole seu conteúdo, escolha um apresentador de IA e a plataforma monta vídeos dinâmicos que você pode aprimorar alterando o texto.
Sim. O plano gratuito permite que você crie um vídeo grátis, experimente apresentadores e vozes e exporte um MP4 para testar o fluxo de trabalho antes de fazer o upgrade. Os planos pagos adicionam exportação em HD e 4K, vídeos mais longos, mais idiomas e recursos para equipes.
Para marketing, vídeos de 60 a 90 segundos funcionam melhor e acompanham o tempo médio que a maioria dos espectadores permanece. Treinamentos e vídeos educacionais explicativos podem ter de três a cinco minutos quando o tema exigir. Comece com um gancho forte para prender a atenção, mantenha apenas uma ideia por vídeo e corte tudo o que não contribuir diretamente para ela.
Um vídeo explicativo personalizado feito por uma agência geralmente custa entre 3.000 e 15.000 dólares e leva semanas para ficar pronto. Criá-lo com IA transforma isso em uma assinatura mensal e em poucos minutos por vídeo, de modo que o custo por explicativo cai drasticamente assim que você produz mais de um.
Sim. A narração é transcrita em legendas sincronizadas enquanto o vídeo é renderizado, e o gerador de legendas permite que você edite o texto, o estilo e o tempo. As legendas aumentam as taxas de conclusão para espectadores que assistem sem som.
Não é necessário filmar ou gravar nada. Você digita ou faz upload do seu conteúdo, escolhe um apresentador e uma voz, e a plataforma gera o vídeo, a narração e as legendas. Câmera, microfone e software de edição são totalmente opcionais.
Sim. A clonagem de voz captura sua voz a partir de uma amostra curta e a utiliza para narrar qualquer roteiro, fazendo com que cada vídeo explicativo soe como você. Você também pode manter sua voz clonada consistente quando o vídeo for traduzido para outros idiomas.
Sim. Crie o vídeo explicativo uma vez e, em seguida, o vídeo de IA translator o dublará em mais de 175 idiomas, com sincronização labial ajustada e uma voz clonada. O apresentador mantém a mesma aparência, então cada versão parece nativa em vez de apenas legendada.
Sim. Como o vídeo é criado a partir de texto, você pode editar os vídeos alterando o roteiro, trocando uma cena ou mudando a voz e, em seguida, gerar novamente em poucos minutos. Não é preciso refazer a gravação, então você consegue fazer ajustes rápidos em um preço ou política e atualizar vídeos explicativos com agilidade.
Você pode começar a partir de um roteiro escrito, um PDF ou apresentação de slides, uma URL de página da web ou um único prompt descrevendo o tema. Independentemente do tipo de conteúdo que você tiver, é possível criar um vídeo que o transforme em um explicador narrado e legendado, para que você trabalhe com materiais que já possui.
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