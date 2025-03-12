Um vídeo explicativo com IA é um vídeo curto, gerado por inteligência artificial, que explica uma ideia, produto ou processo, criado por software em vez de uma equipe de filmagem. Criar um vídeo explicativo com um criador de vídeos explicativos baseado em IA começa a partir de um roteiro, documento ou prompt, e a tecnologia de IA gera os visuais, a narração e as legendas. Ele funciona como uma ferramenta online diretamente no seu navegador.