Criador de Vídeos Explicativos com IA, sem precisar de câmera

Crie um vídeo explicativo com IA sem precisar de filmagem ou habilidades de design. Cole um roteiro, envie um documento ou digite uma ideia, depois escolha um avatar de IA e receba um vídeo narrado, legendado e pronto para compartilhar em poucos minutos. Funciona para marketing, treinamento e educação.

Presenter creating an AI explainer video on a laptop with a HeyGen overlay.
145.973.860Vídeos gerados
121.029.216Avatares gerados
20.177.110Vídeos traduzidos
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Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.
Ícone de carro branco estilizado em um fundo azul.Principais recursos

Recursos do Vídeo Explicativo com IA

Este gerador de vídeos explicativos com IA torna a criação de vídeos tão simples quanto escrever um documento, e o criador de vídeos com IA ajuda você a produzir vídeos explicativos profissionais que simplificam ideias complexas a partir de um roteiro ou de um arquivo existente.

Comece a partir de um roteiro, PDF ou prompt

Cole um roteiro de vídeo, envie um PDF ou apresentação de slides, cole uma URL ou digite um único prompt. O gerador de vídeo com IA transforma seu conteúdo existente em um storyboard e em textos de cena, para que você possa criar vídeos a partir de texto e finalizar um explicativo pronto para assistir em poucos minutos.

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A friendly professional at a laptop turns a script, PDF, and prompt into a video storyboard with scene thumbnails.

Natural AI voiceover in any tone

Your script becomes spoken narration in a clear, human-sounding voice. Set the tone for a calm tutorial or an upbeat product pitch, pick from 300+ voiceovers, and build explainer videos with voiceovers that match your pacing, with no recording booth or hired voice actor.

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A person speaking near a studio microphone beside a UI panel showing an audio waveform and voice-tone options.

Cenas animadas e modelos de explicação

Escolha um layout e o explicador de vídeo com IA preenche tudo com animações, elementos visuais e transições que combinam com cada linha do seu roteiro. Substitua qualquer cena, ajuste o tempo ou mude o estilo de todo o vídeo para manter a identidade da marca e deixá‑lo visualmente atraente, sem precisar de software de edição.

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A creator selects an animated explainer scene layout from a grid of template thumbnails in a clean UI.

Auto captions and on-screen text

Every word in the narration is transcribed into synced captions as the video renders. On-screen titles and key phrases appear at the right moment, and you can make changes to any line, so the explainer stays clear for viewers watching on mute or following along in a second language.

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A presenter in a video frame with synced captions along the bottom and an on-screen title chip, with a caption-edit panel.

Um vídeo explicativo em mais de 175 idiomas

Crie o vídeo explicativo uma vez e depois traduza o vídeo completo para mais de 175 idiomas com dublagem sincronizada nos lábios e vozes clonadas. O apresentador mantém o mesmo rosto e tom em todos os mercados, então um único roteiro gera vídeos de alta qualidade para um público global, sem necessidade de filmagens ou regravações.

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A smiling presenter beside a language list panel with country flags and a 175+ languages chip.
Ícone de caixa de presente verde.Use cases

Use cases for the AI explainer video maker

Um profissional de marketing lança um vídeo explicativo de produto de 60 segundos em uma landing page com um botão de play.

Marketing and product explainers

Agency explainers take weeks and thousands of dollars. Write the angle, run it through script to video, and launch a 60-second product explainer for a landing page or ad the same day.

A friendly presenter guides new user onboarding beside a checklist panel with a completed first step.

New customer onboarding videos

New users sign up and then get lost in setup. A short explainer walks them through the first key action, cuts support tickets, and turns a confusing onboarding into a clear path to the product's value.

An educator turns a lesson plan into a narrated video with concept visuals in a lesson panel.

Course and classroom explainers

Professores e criadores de conteúdo transformam um plano de aula em um vídeo educativo narrado, com recursos visuais para cada conceito. Em vez de ler slides densos ou assistir a uma longa aula expositiva, os alunos assistem a um vídeo explicativo claro de dois minutos.

Um profissional de T&D atualiza um módulo de treinamento com uma atualização de política e um botão de regenerar.

Treinamento e conformidade de funcionários

As equipes de T&D trocam apresentações de slides ultrapassadas por vídeos explicativos que os colaboradores realmente assistem até o fim. Atualize o roteiro, regenere o vídeo e publique a nova versão no mesmo dia, mantendo os treinamentos de políticas e processos sempre atualizados em todas as unidades.

Uma pessoa transforma um manual denso em um vídeo explicativo narrado, com uma página em PDF se convertendo em vídeo.

Transforme manuais e documentos em vídeo

Dense manuals and reports go unread. Run them through PDF to video and the platform builds a narrated explainer from the document, so the key steps land in three minutes instead of forty pages.

The same presenter shown in three language version cards with flags for USA, Spain, and Japan.

Global explainers for every market

Equipes globais precisam do mesmo vídeo explicativo em vários idiomas ao mesmo tempo. Produza em inglês e depois faça a dublagem em mais de 175 idiomas com sincronização labial precisa, alcançando todas as regiões a partir de um único vídeo original.

Blurred white document icon with a play button on a light blue background.Como funciona

How AI explainer video maker works

Transforme uma ideia escrita em um vídeo explicativo com IA pronto em quatro etapas simples, sem precisar filmar ou editar.

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Passo 1: Adicione seu conteúdo

Cole um roteiro, envie um PDF ou apresentação de slides, cole um link ou digite um tópico para começar.

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Etapa 2: Escolha um apresentador

Pick an avatar and voice, or capture your screen for a clean walkthrough explainer.

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Etapa 3: Personalize o vídeo

Edite o roteiro, troque as cenas, adicione B-roll e elementos de branding e depois traduza tudo com um clique.

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Step 4: Export and share

Renderize em HD ou 4K, faça o download em MP4 e publique em qualquer site, rede social ou LMS.

AI explainer video maker FAQs (Frequently Asked Questions)

O que é um vídeo explicativo com IA e como ele funciona?

Um vídeo explicativo com IA é um vídeo curto, gerado por inteligência artificial, que explica uma ideia, produto ou processo, criado por software em vez de uma equipe de filmagem. Criar um vídeo explicativo com um criador de vídeos explicativos baseado em IA começa a partir de um roteiro, documento ou prompt, e a tecnologia de IA gera os visuais, a narração e as legendas. Ele funciona como uma ferramenta online diretamente no seu navegador.

Um vídeo explicativo com IA vai ficar genérico ou com cara de robô de desenho animado?

Não com um apresentador de IA realista. Avatar V cria avatares de IA realistas a partir de um clipe de 15 segundos e mantém o mesmo rosto e voz em todas as cenas, classificado como nº 1 em realismo no G2. Você pode produzir vídeos explicativos com avatares de IA que parecem filmados, não como animações artificiais.

Como transformar um PDF ou apresentação de slides em um vídeo explicativo?

Faça o upload do arquivo e a IA o lê, extrai os pontos principais e cria um storyboard cena a cena com narração. Esse fluxo de trabalho de texto para vídeo permite que você revise o roteiro preliminar, troque os visuais ou corte trechos e, em seguida, gere um vídeo em poucos minutos.

O que torna um vídeo explicativo eficaz?

Bons vídeos explicativos começam apresentando o problema do espectador, mantêm o foco em uma única ideia e usam recursos visuais para simplificar temas complexos. Para criar vídeos explicativos envolventes, escreva narrativas cativantes em linguagem simples, adicione legendas e termine com um único próximo passo claro. A IA cuida do processo de criação para que você possa se concentrar na mensagem.

Por que escolher a HeyGen em vez de outras ferramentas de vídeo explicativo com IA?

A maioria das ferramentas cria um único vídeo em um único idioma. A HeyGen produz um vídeo explicativo com apresentador realista uma vez, depois o dublará em mais de 175 idiomas com sincronização labial e o atualizará a partir de texto, para que você possa lançar vídeos explicativos envolventes para cada mercado sem precisar refazer a gravação.

Vídeos explicativos com IA economizam tempo e orçamento de produção?

Sim, muitas vezes de forma significativa. O educador Anton Voroniuk relatou uma produção 40x mais barata e 15,5 horas economizadas por semana após mudar para HeyGen, o que permitiu que sua equipe criasse vídeos mais rapidamente e alcançasse mais de um milhão de alunos. Veja a história de Anton Voroniuk.

Criar vídeos com IA é difícil de aprender?

Não. A criação de vídeos com IA nesta plataforma baseada em inteligência artificial funciona como editar um documento, então não há nada para instalar nem linha do tempo para aprender. Digite ou cole seu conteúdo, escolha um apresentador de IA e a plataforma monta vídeos dinâmicos que você pode aprimorar alterando o texto.

Posso criar um vídeo explicativo com IA gratuitamente antes de pagar?

Sim. O plano gratuito permite que você crie um vídeo grátis, experimente apresentadores e vozes e exporte um MP4 para testar o fluxo de trabalho antes de fazer o upgrade. Os planos pagos adicionam exportação em HD e 4K, vídeos mais longos, mais idiomas e recursos para equipes.

Qual deve ser a duração ideal de um vídeo explicativo com IA para manter a atenção?

Para marketing, vídeos de 60 a 90 segundos funcionam melhor e acompanham o tempo médio que a maioria dos espectadores permanece. Treinamentos e vídeos educacionais explicativos podem ter de três a cinco minutos quando o tema exigir. Comece com um gancho forte para prender a atenção, mantenha apenas uma ideia por vídeo e corte tudo o que não contribuir diretamente para ela.

Quanto custa fazer um vídeo explicativo hoje?

Um vídeo explicativo personalizado feito por uma agência geralmente custa entre 3.000 e 15.000 dólares e leva semanas para ficar pronto. Criá-lo com IA transforma isso em uma assinatura mensal e em poucos minutos por vídeo, de modo que o custo por explicativo cai drasticamente assim que você produz mais de um.

A ferramenta adiciona legendas automaticamente?

Sim. A narração é transcrita em legendas sincronizadas enquanto o vídeo é renderizado, e o gerador de legendas permite que você edite o texto, o estilo e o tempo. As legendas aumentam as taxas de conclusão para espectadores que assistem sem som.

Preciso filmar ou gravar algo para criar um vídeo explicativo?

Não é necessário filmar ou gravar nada. Você digita ou faz upload do seu conteúdo, escolhe um apresentador e uma voz, e a plataforma gera o vídeo, a narração e as legendas. Câmera, microfone e software de edição são totalmente opcionais.

Posso usar minha própria voz clonada no vídeo explicativo?

Sim. A clonagem de voz captura sua voz a partir de uma amostra curta e a utiliza para narrar qualquer roteiro, fazendo com que cada vídeo explicativo soe como você. Você também pode manter sua voz clonada consistente quando o vídeo for traduzido para outros idiomas.

Posso criar o mesmo vídeo explicativo em vários idiomas?

Sim. Crie o vídeo explicativo uma vez e, em seguida, o vídeo de IA translator o dublará em mais de 175 idiomas, com sincronização labial ajustada e uma voz clonada. O apresentador mantém a mesma aparência, então cada versão parece nativa em vez de apenas legendada.

Posso editar ou atualizar o vídeo explicativo depois que ele for gerado?

Sim. Como o vídeo é criado a partir de texto, você pode editar os vídeos alterando o roteiro, trocando uma cena ou mudando a voz e, em seguida, gerar novamente em poucos minutos. Não é preciso refazer a gravação, então você consegue fazer ajustes rápidos em um preço ou política e atualizar vídeos explicativos com agilidade.

A partir de quais tipos de conteúdo posso criar um vídeo explicativo com IA?

Você pode começar a partir de um roteiro escrito, um PDF ou apresentação de slides, uma URL de página da web ou um único prompt descrevendo o tema. Independentemente do tipo de conteúdo que você tiver, é possível criar um vídeo que o transforme em um explicador narrado e legendado, para que você trabalhe com materiais que já possui.

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