Gerador Online de Vídeos de Arte com IA para Vídeos Criativos Instantâneos

Transforme suas ideias em obras de arte animadas que parecem vivas. Com o gerador de vídeos de arte AI da HeyGen, você pode transformar prompts, scripts e imagens em conteúdo de vídeo que combina movimento, cor e som, sem linhas do tempo complexas ou software de edição. Crie loops, clipes e sequências completas que parecem feitas à mão, produzidas em minutos.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de vídeo a partir de imagens

Visuais de música e loops ambientes

Visuais de música e loops ambientes

Combine músicas, batidas ou faixas ambiente com arte evolutiva de IA. Crie fundos em loop para apresentações ao vivo, vídeos musicais sem letra ou visualizadores que acompanhem o ritmo e o clima sem precisar filmar uma única cena.

Histórias de marcas e filmes conceituais

Histórias de marcas e filmes conceituais

Transforme valores da marca, temas de campanha ou cópias de manifesto em sequências abstratas ou semi-realistas usando um gerador de vídeo AI. Utilize vídeos artísticos em lançamentos, eventos e seções principais para estabelecer um tom antes de mergulhar nos detalhes.

Edições e reels para redes sociais

Edições e reels para redes sociais

Destaque-se em feeds com clipes que parecem pinturas animadas criadas por meio de geração de vídeo polida. Reaproveite frases de postagens, roteiros ou slogans em vídeos artísticos curtos para Reels, TikTok e Shorts que fazem parar a rolagem em poucos segundos usando técnicas de geração de vídeo.

Explicações com um toque artístico

Explicações com um toque artístico

Explique ideias usando metáforas e visuais em vez de gravações literais da tela. Use arte estilizada para ilustrar conceitos em bem-estar, filosofia, inovação ou narrativa onde a emoção importa tanto quanto os fatos.

Portfólios criativos e demoreels

Portfólios criativos e demoreels

Crie sequências que demonstrem seu gosto e direção. Combine texto, música e arte gerada por IA para criar uma peça de portfólio viva que apresente seu estilo a clientes, colaboradores ou públicos.

Visuais de evento e telas

Visuais de evento e telas

Crie vídeos artísticos com IA dimensionados para palcos, saguões ou instalações. Use loops e variações para manter as exibições renovadas durante conferências, galerias ou experiências pop-up, tudo gerenciado a partir do mesmo projeto.

Por que o HeyGen é o Melhor Gerador de Vídeos de Arte AI

HeyGen oferece aos artistas, profissionais de marketing e criadores uma maneira guiada de criar vídeos impulsionados pela arte a partir de entradas simples. Descreva sua ideia, escolha um estilo e deixe a IA montar sequências com narração, música e movimento que correspondam à sua visão. Você mantém o controle criativo enquanto o sistema gerencia o ritmo, o layout e a renderização no processo de criação do vídeo.

Transforme prompts em arte que comove

Comece com uma linha de texto, um estado de espírito ou um conceito simples. HeyGen converte comandos em ideias de cenas e aplica movimento artístico para que o conteúdo do seu vídeo pareça intencional, não aleatório. Você pode refinar cada passagem até que os visuais no seu vídeo de IA correspondam à história em sua mente.

Explore múltiplos visuais a partir de uma ideia

Experimente com visuais artísticos, abstratos, animados ou cinematográficos sem precisar reconstruir seu projeto. Troque estilos, teste novas paletas de cores e ajuste a intensidade enquanto mantém o mesmo roteiro e estrutura. Isso permite que você explore direções criativas rapidamente.

Foque na criatividade, não na produção

Pule quadros-chave e softwares pesados. O HeyGen automatiza transições, enquadramento e temporização para que você possa se concentrar em temas, simbolismo e narrativa. Quando precisar ajustar detalhes, controles simples tornam as edições rápidas e reversíveis.

Geração baseada em texto, imagem e script

Comece com um breve comando, roteiro completo ou imagem de referência. HeyGen interpreta sua entrada, sugere uma estrutura e gera cenas impulsionadas pela arte que estão alinhadas com sua descrição no contexto da geração de vídeo. Você pode adicionar, remover ou reordenar cenas a qualquer momento.

Uma tela de celular com um documento de texto longo se transforma em uma interface de aplicativo de navegação de mídia com uma grade de miniaturas de imagens.

Estilos artísticos, movimento e controle de ritmo

Escolha estilos que variam desde pinturas e esboços até gráficos ousados ou cinematográficos. Ajuste a rapidez com que as cenas evoluem, o quão dinâmico o movimento parece e a quantidade de detalhes que aparecem na tela para que o vídeo corresponda à sua narrativa e plataforma.

Interface de editor de vídeo digital exibindo um design abstrato de esfera 3D branca, uma linha do tempo com clipes de vídeo, um item de menu "Duna" e um ícone de ponteiro azul.

Locuções, design de som e legendas

Adicione narrações, versos poéticos ou legendas mínimas para guiar os espectadores através de sequências mais abstratas. Incorpore música de fundo e efeitos sonoros sutis para que o vídeo pareça completo, mesmo quando as imagens não são literais ou são experimentais.

Uma mulher falando, um slide de apresentação intitulado "Cenário de Bilhar de Nova York", um menu de opções de texto e a palavra "inesquecível" em um fundo marrom-avermelhado.

Exportações de alta qualidade e reutilização

Exporte seus vídeos de arte em IA em formatos adequados para redes sociais, web ou exibição ao vivo. Reutilize projetos como modelos, trocando scripts, cores ou som, mantendo o layout e o ritmo. Isso facilita a criação de uma série de vídeos gerados por IA em vez de uma única peça avulsa.

Caixa de diálogo de opções de exportação SCORM sobre uma imagem de fundo de um homem sorridente.

Utilizado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez

Veja como negócios como o seu podem escalar a criação de conteúdo e impulsionar o crescimento com a plataforma de conversão de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Como funciona

Como usar o Gerador de Vídeo de Arte AI

HeyGen oferece um fluxo de trabalho criativo que começa com uma ideia e termina com um vídeo de arte AI renderizado e compartilhável. Você não precisa de experiência em animação, apenas de um conceito que deseja explorar visualmente.

Passo 1

Descreva sua ideia ou faça upload de uma referência

Insira um texto, cole um roteiro curto ou faça upload de uma imagem que capture o clima para a geração do seu vídeo. O HeyGen usa isso para propor um esboço de cena e direção visual que reflete o seu conceito.

Passo 2

Escolha o estilo, formato e duração

Selecione um estilo artístico, defina a proporção da tela e escolha a duração do vídeo. Isso prepara a tela para clipes sociais, loops de fundo ou peças narrativas mais longas.

Passo 3

Aprimore cenas, movimento e áudio

Revise cada cena, ajuste as descrições e afine a intensidade do movimento para o seu vídeo de IA. Adicione voz em off, música e legendas para ancorar a arte em uma história ou clima claro. Pequenos ajustes podem mudar drasticamente a sensação da obra final.

Passo 4

Gerar, exportar e iterar

Crie seu vídeo de arte AI e visualize o resultado. Exporte nas resoluções que precisar, depois duplique o projeto para experimentar novos estilos ou versões. A iteração é rápida, permitindo explorar múltiplas direções a partir da mesma ideia na geração de vídeo AI.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um gerador de vídeo de arte AI?

Um gerador de vídeo AI é uma ferramenta que transforma prompts, textos e imagens em vídeos animados e artísticos. Em vez de filmar cenas, o sistema cria visuais com IA, adiciona movimento, temporização e som opcional para que o produto final pareça uma obra elaborada.

Preciso ter habilidades de design ou animação para usar isso?

Não. O HeyGen foi desenvolvido para que pessoas sem conhecimento em design possam criar vídeos artísticos usando comandos e controles simples. Você define a ideia, escolhe o estilo e o sistema cuida da animação, transições e layout.

Quais insumos posso usar para criar vídeos de arte com IA?

Você pode começar com prompts, roteiros curtos, trechos de blogs ou imagens de referência. Combinar prompts de texto e imagens frequentemente dá à IA um senso mais claro de humor e assunto, o que leva a resultados mais intencionais na geração de vídeos.

Posso controlar o estilo e o clima do vídeo?

Sim. Você pode escolher entre diferentes estilos visuais e ajustar movimento e ritmo. Também é possível alterar cor, sensação e ritmo por meio da música e do tempo para que o vídeo reflita a emoção que você deseja, seja calma, energética, sonhadora ou intensa.

Posso usar vídeos de arte com IA junto com minhas filmagens existentes?

Sim. Você pode misturar cenas de arte AI com clipes ou imagens carregadas. Isso é útil quando você quer algumas tomadas mais concretas, como produtos ou pessoas, junto com sequências mais abstratas ou imaginativas.

Onde posso publicar vídeos de arte com IA?

Você pode postá-los em plataformas sociais, incorporá-los em sites, reproduzi-los em telas de eventos ou usá-los em apresentações. Contanto que o formato seja compatível com o canal, seu vídeo de arte AI se comportará como qualquer outro arquivo de vídeo.

É possível adicionar narração?

Sim. Você pode gerar locuções, gravar as suas próprias ou combinar ambas. Narrações funcionam bem para peças poéticas, explicativos com visuais artísticos ou introduções onde você quer falar sobre uma arte em evolução.

Qual deve ser a duração de um vídeo de arte com IA?

Muitos clipes impulsionados pela arte têm bom desempenho entre dez segundos e um minuto em canais sociais. Para loops de fundo ou instalações, você pode escolher durações mais longas na criação do seu vídeo AI. Você pode ajustar o comprimento alterando a quantidade de cenas e o ritmo.

Posso reutilizar um projeto com estilos diferentes?

Sim. Você pode duplicar um projeto e aplicar diferentes estilos ou áudios enquanto mantém a mesma estrutura na criação do seu vídeo com IA. Isso facilita o teste de múltiplas direções visuais a partir do mesmo roteiro ou ideia.

Quem possui os direitos dos vídeos criados com o HeyGen?

Você mantém os direitos sobre os vídeos que exporta, sujeito aos termos de uso do HeyGen. Você é responsável por garantir que qualquer texto, áudio ou imagens de referência que você faça upload estejam liberados para uso em seus projetos.

