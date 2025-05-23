Passo 1 Descreva sua ideia ou faça upload de uma referência Insira um texto, cole um roteiro curto ou faça upload de uma imagem que capture o clima para a geração do seu vídeo. O HeyGen usa isso para propor um esboço de cena e direção visual que reflete o seu conceito.

Passo 2 Escolha o estilo, formato e duração Selecione um estilo artístico, defina a proporção da tela e escolha a duração do vídeo. Isso prepara a tela para clipes sociais, loops de fundo ou peças narrativas mais longas.

Passo 3 Aprimore cenas, movimento e áudio Revise cada cena, ajuste as descrições e afine a intensidade do movimento para o seu vídeo de IA. Adicione voz em off, música e legendas para ancorar a arte em uma história ou clima claro. Pequenos ajustes podem mudar drasticamente a sensação da obra final.