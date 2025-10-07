Gerador de Anúncios em Vídeo com IA para Campanhas Rápidas e de Alto Impacto

Crie anúncios em vídeo prontos para alta performance com um gerador de anúncios com IA, feito para velocidade e clareza. Comece a partir de um produto, oferta ou roteiro e gere vídeos de anúncio refinados, com visuais, narração, legendas e ritmo ajustados automaticamente. Sem necessidade de filmagem ou edição complexa.

Anúncios em vídeo para redes sociais

Anúncios em vídeo para redes sociais

Atenção curta exige clareza em anúncios com IA. Transforme ofertas e ideias em vídeos curtos e objetivos, feitos para parar a rolagem e criar anúncios que transmitam valor rapidamente.

Campanhas de lançamento de produtos

Campanhas de lançamento de produtos

Lançar um novo produto exige agilidade. Gere vários vídeos de anúncio a partir da mesma mensagem para apoiar uma rápida distribuição em diversos canais e melhorar as taxas de cliques.

Anúncios promocionais de e-commerce

Anúncios promocionais de e-commerce

Imagens estáticas costumam ter desempenho inferior. Anúncios em vídeo criados com um gerador de anúncios por IA destacam os benefícios e geram um engajamento muito maior, tornando-se anúncios vencedores.

Anúncios de recursos de SaaS

Anúncios de recursos de SaaS

Explique novos recursos de forma clara com vídeos curtos de anúncio que mostrem o valor sem precisar de demonstrações longas ou prazos de produção extensos.

Anúncios para negócios locais e de serviços

Anúncios para negócios locais e de serviços

Descrições de serviços se transformam em mensagens de vídeo claras que geram confiança e explicam suas ofertas em poucos segundos.

Testes A/B de variações criativas

Testes A/B de variações criativas

Crie várias versões do mesmo anúncio para testar ganchos, mensagens e visuais sem precisar reconstruir tudo do zero.

Por que o HeyGen é o melhor gerador de anúncios com IA?

O HeyGen transforma qualquer roteiro em um anúncio em vídeo de alta qualidade em poucos minutos. Comece com uma ideia, um texto ou alguns tópicos, depois gere cenas realistas com pessoas falando e finalize seu anúncio sem precisar de um fluxo de produção tradicional.

Geração ultrarrápida

Transforme roteiros em vídeos profissionais em minutos. É muito mais rápido e barato do que filmar, refazer gravações ou lidar com linhas do tempo de edição complicadas.

Curva de aprendizado zero

Crie vídeos em nível profissional com um fluxo de trabalho simples e intuitivo. Sem experiência em edição. Sem configuração técnica. Basta escrever, gerar e aprimorar.

Editor criativo tudo-em-um

Do seu primeiro rascunho até a exportação final, o editor baseado em texto da HeyGen simplifica todo o processo. Atualize falas, ajuste o ritmo, revise cenas e itere rapidamente, como se estivesse editando um documento, não uma linha do tempo.

Criação baseada em prompts e produtos

Comece a partir de um briefing, roteiro ou detalhes do produto para criar conteúdo de anúncio. O gerador de anúncios com IA transforma essas informações em vídeos publicitários completos, com estrutura de cenas, elementos visuais e narração alinhados aos objetivos da campanha.

Smiling man on a video call with graphic overlays for brand fonts, colors, and an editable message "Hey Maya! We have a special offer just for you!" highlighted by colorful collaboration icons.

Gerador de vídeos com IA a partir de roteiro

Trabalhe diretamente no texto para aprimorar ganchos, benefícios e ofertas. O gerador de vídeo com IA atualiza automaticamente os visuais, a narração e as legendas, tornando a iteração de anúncios simples e rápida.

An application interface displaying a person using a smartphone with "Hey Mina!" on one side, and a "Genesis Product Launch" presentation with a productivity script on the other.

Formatos e ritmo prontos para a plataforma

Gere anúncios dimensionados e ajustados para feeds sociais, pré-roll e outros formatos de veiculação. A formatação automática garante que os vídeos pareçam nativos e ideais para rolagem em todos os canais.

Three overlapping video call screens featuring diverse people.

Legendas e locuções que convertem

Legendas geradas automaticamente e narração com voz natural aumentam a clareza e a acessibilidade em anúncios de alta performance com IA. Os anúncios continuam eficazes mesmo quando são vistos sem som, o que os torna ideais para plataformas como Facebook e LinkedIn.

Smiling woman with a CC icon and "AI Captions" text.

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso deu aos nossos redatores a mesma liberdade criativa no processo que eu tenho quando se trata de meios de narrativa visual."

Steve Sowrey, Designer de Mídias Educacionais
play buttonWatch video
Laboratórios Criativos Vision
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um programa que eu vinha fazendo toda semana. De repente, percebemos que eu podia escrever um roteiro, enviar, e nunca mais precisar ficar na frente de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo na HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos ampliado nossa equipe. Conseguimos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programas
play buttonWatch video
Como funciona

Como usar o Gerador de Anúncios com IA

Crie anúncios em vídeo com IA em quatro etapas simples.

Etapa 1

Adicione sua ideia de anúncio

Insira um resumo, roteiro ou detalhes do produto para criar anúncios de alto desempenho. O sistema prepara o conteúdo para a criação de vídeos de anúncios com IA.

Etapa 2

Moldar a mensagem

Edite ganchos, benefícios e ofertas diretamente no texto. A ferramenta de IA ajusta automaticamente as cenas e o ritmo, aprimorando o processo de criação de anúncios para obter melhores taxas de conversão.

Etapa 3

Personalize visuais e voz

Escolha o layout, as legendas, a identidade visual e o estilo de narração. O tempo e a sincronização labial são controlados pela plataforma.

Etapa 4

Gerar e exportar

Renderize o vídeo final do anúncio e exporte-o para suas campanhas. Atualize e gere novamente a qualquer momento para testar novos ângulos.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Perguntas frequentes (FAQs)

O que é um gerador de anúncios com IA?

Um gerador de anúncios com IA cria vídeos publicitários de alta performance a partir de textos, prompts ou detalhes de produtos. Ele produz automaticamente os visuais, a narração, as legendas e o ritmo do vídeo, para que as equipes possam lançar anúncios em vídeo sem precisar de filmagem, software de edição ou conhecimento em produção.

Que tipos de anúncios posso criar com ele?

Você pode criar anúncios curtos para redes sociais, promoções de produtos, anúncios de serviços, comunicados de novos recursos e variações de campanhas. O gerador de anúncios com IA foi desenvolvido para produzir vídeos publicitários curtos e focados em conversão para diversos canais digitais.

Com que rapidez posso gerar vídeos de anúncios?

A maioria dos vídeos de anúncios é gerada em poucos minutos usando tecnologia de IA. Como as edições acontecem no nível do texto, atualizar a mensagem ou testar novos ganchos em fluxos de trabalho com IA é significativamente mais rápido do que em fluxos de trabalho tradicionais de edição de vídeo.

Posso personalizar a identidade visual e os elementos gráficos?

Sim, aproveitar as melhores ferramentas de IA pode melhorar seus anúncios. Você pode aplicar as cores da marca, layouts e estilos visuais para garantir que cada vídeo de anúncio esteja alinhado com as diretrizes da sua marca, mantendo a mensagem consistente em todas as campanhas.

Os anúncios são otimizados para diferentes plataformas?

Sim. Os vídeos são gerados em formatos prontos para as principais plataformas, com ritmo adequado, legendas e proporções de tela corretas, o que os torna fáceis de publicar em redes sociais e plataformas de anúncios.

Posso criar várias versões de um mesmo anúncio?

Sim. Você pode gerar várias variações a partir do mesmo input para testar ganchos, visuais e abordagens de mensagem sem precisar recriar os anúncios do zero.

Eu preciso ter experiência em edição de vídeo?

Não. O fluxo de trabalho foi pensado para quem não é editor. Você cuida apenas do texto e das configurações, enquanto a IA se encarrega da marcação de tempo, dos visuais e dos detalhes de produção.

Em qual formato os vídeos de anúncios são exportados?

Os vídeos de anúncios são exportados como arquivos MP4 padrão, o que facilita o envio para plataformas de anúncios, redes sociais e ferramentas internas de campanha.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

