Faça upload de um vídeo ou cole um link e obtenha legendas precisas e editáveis em minutos. O HeyGen transcreve áudio, alinha o tempo e exporta legendas em SRT ou incrustadas para que seu conteúdo seja acessível e otimizado para plataformas sem legendagem manual.
Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo
Vídeos curtos e legendados têm um melhor desempenho em plataformas onde o som não é o principal, especialmente quando você adiciona legendas ao vídeo. A HeyGen produz legendas fixas legíveis e animações de legendas que aumentam a visibilidade e o tempo de visualização para Reels, Shorts e Stories.
Torne vídeos de treinamento e atualizações da empresa acessíveis. Lições com legendas automáticas e resumos de reuniões ajudam colegas que não são nativos do idioma e aqueles com deficiência auditiva a acompanhar o conteúdo e a buscar nos transcritos os pontos principais.
Adicione legendas pesquisáveis aos vídeos de produtos para que os espectadores possam verificar os benefícios rapidamente. Exporte arquivos SRT para players web e versões com legendas fixas para anúncios em redes sociais a fim de maximizar o alcance e a clareza.
Conversas longas exigem legendas que identifiquem os falantes. HeyGen reconhece os interlocutores, marca o tempo dos diálogos e gera trilhas de legendas limpas que aceleram a edição e publicação de clipes reaproveitados.
Garanta a conformidade adicionando legendas ocultas e transcrições para download. As exportações de legendas e recursos de marca da HeyGen ajudam você a atender às normas de acessibilidade e fornecer prova de conformidade para auditorias.
Localize faixas de legendas para novos mercados usando o tradutor de vídeos e opções de voz multilíngues. HeyGen regenera a temporização e as legendas para que os vídeos localizados pareçam nativos e mantenham o ritmo intacto, permitindo que você adicione legendas a um vídeo de maneira contínua.
Por que o HeyGen é a Melhor Ferramenta para Adicionar Legendas a Vídeos
HeyGen combina transcrição rápida, sincronização com qualidade humana e controles simples de estilização para que equipes e criadores adicionem legendas aos vídeos em larga escala. Melhore a retenção, aumente o engajamento e atenda aos padrões de acessibilidade sem ferramentas complexas.
Gere legendas em minutos com pontuação e detecção de falantes. HeyGen corrige erros comuns e marca as linhas com carimbos de tempo para que suas legendas acompanhem o fluxo natural da fala e mantenham a legibilidade.
Escolha fontes, tamanhos, posições e animações. Edite transcrições manualmente ou aceite correções sugeridas, depois exporte versões em SRT, VTT ou insira legendas diretamente formatadas para plataformas sociais e players web.
Produza lotes legendados e faixas de legendas localizadas com a ferramenta de tradução de vídeos. Crie legendas em múltiplos idiomas e exportações para audiências globais sem a necessidade de regravar ou traduzir manualmente.
Geração automática de legendas com detecção de falante
O HeyGen transcreve automaticamente áudios falados e detecta mudanças de locutor para que as legendas permaneçam precisas em entrevistas, painéis e gravações com múltiplas vozes. O sistema aplica pontuação inteligente e quebra linhas para facilitar a leitura, produzindo faixas de legendas limpas que você pode editar ou exportar como arquivos SRT e VTT usando um gerador de legendas. Isso economiza horas em comparação à transcrição manual e garante acessibilidade para espectadores que dependem de legendas em vídeos online.
Sincronização precisa e alinhamento exato de quadros
As legendas são alinhadas ao áudio no nível da sílaba e da frase, de modo que o texto apareça naturalmente com a fala. O motor de tempo do HeyGen ajusta-se a pausas, sobreposições e música para que as legendas não obscureçam tomadas importantes, tornando-o uma ferramenta essencial para a edição de vídeo. As exportações incluem arquivos com código de tempo preciso prontos para legendagem oculta, uploads em redes sociais e fluxos de trabalho de transmissão.
Controle de estilo e predefinições de plataforma
Aplique fontes, cores, margens de área segura e estilos de legendas animadas com um único clique. HeyGen inclui predefinições para Facebook, Instagram, YouTube e TikTok, de modo que as legendas permaneçam legíveis em diferentes proporções de aspecto. Seja para legendas sociais fixas ou arquivos suaves e alternáveis para players de streaming, as opções de estilo mantêm seus vídeos de acordo com a marca e em conformidade com as convenções das plataformas.
Fluxos de trabalho de legendagem e localização em lote
Processe vários vídeos de uma vez mapeando dados de CSV ou uploads de pastas para modelos. O HeyGen então gera legendas, faixas de legendas localizadas e pacotes de exportação para cada idioma. Combinado com nosso tradutor de vídeos, você pode criar voiceovers traduzidos e legendas sincronizadas para expandir rapidamente o alcance sem criar novos vídeos mestres.
Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.
Como Adicionar Legendas a Vídeos em Larga Escala com HeyGen
Adicione legendas aos seus vídeos em quatro passos simples.
Adicione seu arquivo de vídeo ou cole um link público. O HeyGen suporta formatos comuns e importações da nuvem para que você possa começar imediatamente.
Selecione o idioma falado e execute a transcrição. O HeyGen detecta os falantes, insere pontuação e alinha as linhas ao áudio para uma temporização precisa, tornando-o uma ferramenta eficaz de edição de vídeo para gerar legendas.
Revise a transcrição, corrija quaisquer linhas e escolha estilos de legenda ou predefinições da plataforma. Adicione queima de legendas ou mantenha legendas suaves para reprodução com alternância.
Exporte arquivos SRT, VTT ou MP4 com legendas fixas otimizados para Feed, Stories ou players web para melhorar a acessibilidade das suas legendas de vídeo. Utilize a exportação em lote para criar pacotes multilíngues e ativos prontos para upload em gerenciadores de anúncios.
Faça o upload do seu vídeo ou cole um link, selecione o idioma falado e execute a transcrição automática. Edite a transcrição se necessário, escolha opções de formatação ou exportação, e então exporte arquivos SRT, VTT ou vídeos com legendas fixas prontos para distribuição.
A HeyGen fornece legendas automáticas de alta precisão com pontuação e detecção do falante. A precisão depende da clareza do áudio e do ruído de fundo. Você pode editar as transcrições manualmente para garantir 100% de correção e exportar arquivos de legendas finalizados usando um gerador de legendas.
Exporte arquivos de legendas leves como SRT e VTT para players que suportam legendas alternáveis, ou exporte MP4s com legendas fixas renderizadas diretamente no vídeo para experiências de visualização aprimoradas. HeyGen também empacota variantes de idiomas para exportação em massa, permitindo que você adicione legendas a um vídeo em vários idiomas.
Sim. Escolha fontes, tamanhos, cores, caixas de fundo e margens de área segura. O HeyGen inclui predefinições otimizadas para plataformas sociais, de modo que as legendas permaneçam legíveis em telefones e desktops.
Sim. Use o tradutor de vídeo para gerar roteiros traduzidos e faixas de legendas. O HeyGen sincroniza legendas traduzidas com ajustes de tempo para que os vídeos localizados pareçam naturais em cada idioma.
Sim. Utilize fluxos de trabalho em lote para processar pastas ou mapear entradas de CSV para modelos. O HeyGen irá gerar legendas, faixas localizadas e pacotes de exportação para todos os vídeos no trabalho.
Transcrições pesquisáveis e legendas fixas melhoram a acessibilidade e aumentam o tempo na página, o que pode impulsionar a visibilidade orgânica. Arquivos SRT/VTT também ajudam plataformas a indexar conteúdo falado para melhor descoberta, aumentando a visibilidade das legendas de vídeo.
O HeyGen criptografa uploads e armazena ativos gerados de forma segura, garantindo que seus projetos de edição de vídeo permaneçam protegidos. Você mantém a propriedade do seu conteúdo e pode controlar o compartilhamento, retenção e configurações de exportação de acordo com suas necessidades de privacidade.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforme suas ideias em vídeos profissionais com a ajuda da IA.