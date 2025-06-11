As legendas são alinhadas ao áudio no nível da sílaba e da frase, de modo que o texto apareça naturalmente com a fala. O motor de tempo do HeyGen ajusta-se a pausas, sobreposições e música para que as legendas não obscureçam tomadas importantes, tornando-o uma ferramenta essencial para a edição de vídeo. As exportações incluem arquivos com código de tempo preciso prontos para legendagem oculta, uploads em redes sociais e fluxos de trabalho de transmissão.