Adicionar Legendas ao Vídeo em Escala: Gerador de Legendas para Vídeos

Faça upload de um vídeo ou cole um link e obtenha legendas precisas e editáveis em minutos. O HeyGen transcreve áudio, alinha o tempo e exporta legendas em SRT ou incrustadas para que seu conteúdo seja acessível e otimizado para plataformas sem legendagem manual.

Clipes sociais e conteúdo de formato curto

Clipes sociais e conteúdo de formato curto

Vídeos curtos e legendados têm um melhor desempenho em plataformas onde o som não é o principal, especialmente quando você adiciona legendas ao vídeo. A HeyGen produz legendas fixas legíveis e animações de legendas que aumentam a visibilidade e o tempo de visualização para Reels, Shorts e Stories.

Treinamento e comunicações internas

Treinamento e comunicações internas

Torne vídeos de treinamento e atualizações da empresa acessíveis. Lições com legendas automáticas e resumos de reuniões ajudam colegas que não são nativos do idioma e aqueles com deficiência auditiva a acompanhar o conteúdo e a buscar nos transcritos os pontos principais.

Marketing e demonstrações de produto

Marketing e demonstrações de produto

Adicione legendas pesquisáveis aos vídeos de produtos para que os espectadores possam verificar os benefícios rapidamente. Exporte arquivos SRT para players web e versões com legendas fixas para anúncios em redes sociais a fim de maximizar o alcance e a clareza.

Entrevistas, podcasts e painéis

Entrevistas, podcasts e painéis

Conversas longas exigem legendas que identifiquem os falantes. HeyGen reconhece os interlocutores, marca o tempo dos diálogos e gera trilhas de legendas limpas que aceleram a edição e publicação de clipes reaproveitados.

eLearning e conformidade

eLearning e conformidade

Garanta a conformidade adicionando legendas ocultas e transcrições para download. As exportações de legendas e recursos de marca da HeyGen ajudam você a atender às normas de acessibilidade e fornecer prova de conformidade para auditorias.

Distribuição global e localização

Distribuição global e localização

Localize faixas de legendas para novos mercados usando o tradutor de vídeos e opções de voz multilíngues. HeyGen regenera a temporização e as legendas para que os vídeos localizados pareçam nativos e mantenham o ritmo intacto, permitindo que você adicione legendas a um vídeo de maneira contínua.

Por que o HeyGen é a Melhor Ferramenta para Adicionar Legendas a Vídeos

HeyGen combina transcrição rápida, sincronização com qualidade humana e controles simples de estilização para que equipes e criadores adicionem legendas aos vídeos em larga escala. Melhore a retenção, aumente o engajamento e atenda aos padrões de acessibilidade sem ferramentas complexas.

Transcrição rápida e precisa

Gere legendas em minutos com pontuação e detecção de falantes. HeyGen corrige erros comuns e marca as linhas com carimbos de tempo para que suas legendas acompanhem o fluxo natural da fala e mantenham a legibilidade.

Legendas totalmente editáveis e estilizáveis

Escolha fontes, tamanhos, posições e animações. Edite transcrições manualmente ou aceite correções sugeridas, depois exporte versões em SRT, VTT ou insira legendas diretamente formatadas para plataformas sociais e players web.

Escale e localize com facilidade

Produza lotes legendados e faixas de legendas localizadas com a ferramenta de tradução de vídeos. Crie legendas em múltiplos idiomas e exportações para audiências globais sem a necessidade de regravar ou traduzir manualmente.

Geração automática de legendas com detecção de falante

O HeyGen transcreve automaticamente áudios falados e detecta mudanças de locutor para que as legendas permaneçam precisas em entrevistas, painéis e gravações com múltiplas vozes. O sistema aplica pontuação inteligente e quebra linhas para facilitar a leitura, produzindo faixas de legendas limpas que você pode editar ou exportar como arquivos SRT e VTT usando um gerador de legendas. Isso economiza horas em comparação à transcrição manual e garante acessibilidade para espectadores que dependem de legendas em vídeos online.

Uma mulher sorridente com cabelos longos e escuros vestindo um blazer roxo, com um ícone "CC" no canto superior esquerdo e o texto "AI Captions" no canto inferior direito.

Sincronização precisa e alinhamento exato de quadros

As legendas são alinhadas ao áudio no nível da sílaba e da frase, de modo que o texto apareça naturalmente com a fala. O motor de tempo do HeyGen ajusta-se a pausas, sobreposições e música para que as legendas não obscureçam tomadas importantes, tornando-o uma ferramenta essencial para a edição de vídeo. As exportações incluem arquivos com código de tempo preciso prontos para legendagem oculta, uploads em redes sociais e fluxos de trabalho de transmissão.

Duas fotos de rosto de uma mulher asiática, um texto com a instrução "Criar um vídeo de treinamento de funcionários...", e botões de seleção de idioma com o inglês destacado por um cursor.

Controle de estilo e predefinições de plataforma

Aplique fontes, cores, margens de área segura e estilos de legendas animadas com um único clique. HeyGen inclui predefinições para Facebook, Instagram, YouTube e TikTok, de modo que as legendas permaneçam legíveis em diferentes proporções de aspecto. Seja para legendas sociais fixas ou arquivos suaves e alternáveis para players de streaming, as opções de estilo mantêm seus vídeos de acordo com a marca e em conformidade com as convenções das plataformas.

Um idoso sorridente segurando um tablet e uma jovem sorridente acenando, em painéis emoldurados separados sobre um fundo azul vibrante.

Fluxos de trabalho de legendagem e localização em lote

Processe vários vídeos de uma vez mapeando dados de CSV ou uploads de pastas para modelos. O HeyGen então gera legendas, faixas de legendas localizadas e pacotes de exportação para cada idioma. Combinado com nosso tradutor de vídeos, você pode criar voiceovers traduzidos e legendas sincronizadas para expandir rapidamente o alcance sem criar novos vídeos mestres.

Interface de vídeo mostrando um apresentador virtual, o Arco do Triunfo e uma faixa destacando 'Legendas: Geração Automática de Subtítulos'.

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que eu não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Como funciona

Como Adicionar Legendas a Vídeos em Larga Escala com HeyGen

Adicione legendas aos seus vídeos em quatro passos simples.

Passo 1

Faça upload ou cole uma URL

Adicione seu arquivo de vídeo ou cole um link público. O HeyGen suporta formatos comuns e importações da nuvem para que você possa começar imediatamente.

Passo 2

Gerar legendas automaticamente

Selecione o idioma falado e execute a transcrição. O HeyGen detecta os falantes, insere pontuação e alinha as linhas ao áudio para uma temporização precisa, tornando-o uma ferramenta eficaz de edição de vídeo para gerar legendas.

Passo 3

Edite e estilize legendas

Revise a transcrição, corrija quaisquer linhas e escolha estilos de legenda ou predefinições da plataforma. Adicione queima de legendas ou mantenha legendas suaves para reprodução com alternância.

Passo 4

Exportar e implantar

Exporte arquivos SRT, VTT ou MP4 com legendas fixas otimizados para Feed, Stories ou players web para melhorar a acessibilidade das suas legendas de vídeo. Utilize a exportação em lote para criar pacotes multilíngues e ativos prontos para upload em gerenciadores de anúncios.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Como eu adiciono legendas a um vídeo com o HeyGen?

Faça o upload do seu vídeo ou cole um link, selecione o idioma falado e execute a transcrição automática. Edite a transcrição se necessário, escolha opções de formatação ou exportação, e então exporte arquivos SRT, VTT ou vídeos com legendas fixas prontos para distribuição.

As legendas geradas automaticamente são precisas?

A HeyGen fornece legendas automáticas de alta precisão com pontuação e detecção do falante. A precisão depende da clareza do áudio e do ruído de fundo. Você pode editar as transcrições manualmente para garantir 100% de correção e exportar arquivos de legendas finalizados usando um gerador de legendas.

Quais formatos de legenda posso exportar?

Exporte arquivos de legendas leves como SRT e VTT para players que suportam legendas alternáveis, ou exporte MP4s com legendas fixas renderizadas diretamente no vídeo para experiências de visualização aprimoradas. HeyGen também empacota variantes de idiomas para exportação em massa, permitindo que você adicione legendas a um vídeo em vários idiomas.

Posso estilizar legendas para combinar com a minha marca?

Sim. Escolha fontes, tamanhos, cores, caixas de fundo e margens de área segura. O HeyGen inclui predefinições otimizadas para plataformas sociais, de modo que as legendas permaneçam legíveis em telefones e desktops.

O HeyGen suporta múltiplos idiomas e localização?

Sim. Use o tradutor de vídeo para gerar roteiros traduzidos e faixas de legendas. O HeyGen sincroniza legendas traduzidas com ajustes de tempo para que os vídeos localizados pareçam naturais em cada idioma.

Posso legendar vários vídeos de uma vez?

Sim. Utilize fluxos de trabalho em lote para processar pastas ou mapear entradas de CSV para modelos. O HeyGen irá gerar legendas, faixas localizadas e pacotes de exportação para todos os vídeos no trabalho.

Como as legendas afetam o SEO e a descoberta?

Transcrições pesquisáveis e legendas fixas melhoram a acessibilidade e aumentam o tempo na página, o que pode impulsionar a visibilidade orgânica. Arquivos SRT/VTT também ajudam plataformas a indexar conteúdo falado para melhor descoberta, aumentando a visibilidade das legendas de vídeo.

Meus uploads e legendas são privados e seguros?

O HeyGen criptografa uploads e armazena ativos gerados de forma segura, garantindo que seus projetos de edição de vídeo permaneçam protegidos. Você mantém a propriedade do seu conteúdo e pode controlar o compartilhamento, retenção e configurações de exportação de acordo com suas necessidades de privacidade.

