App Gerador de Vídeos UGC para Criativos de Anúncios em Escala
Crie anúncios em vídeo no estilo UGC que param a rolagem diretamente a partir de texto usando o gerador de vídeos UGC da HeyGen. Produza depoimentos com aparência autêntica, avaliações de produtos e vídeos de prova social sem contratar criadores ou coordenar gravações. Escreva seu roteiro, escolha um apresentador no estilo creator e gere anúncios UGC refinados que parecem e soam orgânicos em todas as plataformas.
Recursos do Gerador de Vídeos UGC
Apresentadores em estilo creator que parecem reais
Escolha entre mais de 1.100 apresentadores de vídeo UGC com IA projetados para parecer criadores do dia a dia, não porta-vozes corporativos. Cada apresentador interpreta seu roteiro com expressões naturais, gestos casuais e uma entrega autêntica que combina com o estilo despojado e próximo que o público espera de conteúdo UGC. Combine qualquer apresentador com clonagem de voz com IA para manter uma voz de marca consistente em dezenas de variações de anúncios sem gravar uma única tomada.
Teste instantâneo de variações de anúncios em escala
Gere dezenas de variações de anúncios UGC a partir de um único roteiro, em minutos em vez de semanas. Troque apresentadores, cenários, ganchos e chamadas para ação para fazer testes A/B de criativos em várias plataformas. O mecanismo de text to video da HeyGen permite que profissionais de marketing de performance iterem sobre conceitos vencedores e produzam novos criativos antes que a audiência se canse, tudo isso sem precisar rebriefar um único creator.
Anúncios UGC multilíngues sem regravação
Expanda seus anúncios UGC de melhor desempenho para novos mercados instantaneamente. O AI Video Translator da HeyGen localiza qualquer vídeo em mais de 175 idiomas com sincronização labial por IA precisa e preservação do tom de voz, para que seus anúncios traduzidos soem nativos para cada público. Veicule a mesma peça criativa vencedora em espanhol, japonês, português e dezenas de outros idiomas a partir de um único original.
Produção guiada por roteiro com controle total
Escreva ou cole o roteiro do seu anúncio e a HeyGen cuida do resto. Use o gerador de vídeo com IA para controlar o ritmo, o tom, as transições de cena e o destaque visual diretamente a partir do seu texto. Integre inserção de produto com IA para exibir itens de forma natural no enquadramento, adicionar fundos com a sua marca e incluir a saída do gerador de legendas para visualização sem som em feeds de redes sociais.
Exportação pronta para plataforma para todos os canais de anúncio
Renderize anúncios em vídeo UGC exatamente no formato que cada plataforma exige. Exporte em vertical para TikTok e Reels, quadrado para anúncios no feed e horizontal para pré‑roll do YouTube. HeyGen gera vídeos em HD e 4K com legendas embutidas, áudio limpo e tamanhos de arquivo otimizados, para que sua peça criativa esteja pronta para ser enviada diretamente aos gerenciadores de anúncios, sem necessidade de pós‑produção adicional ou conversão de formato.
Casos de uso
Vídeos de avaliação de produtos para e-commerce
Need authentic product reviews to drive conversions? Write the review script, select a relatable presenter, and produce convincing product video reviews ready for product pages and paid social in minutes.
Anúncios de Prova Social para Campanhas Pagas
Need testimonial-style ads that build trust at scale? Create polished social proof videos using diverse AI actors and authentic scripts, then generate dozens of variations to test across facebook ad and instagram ad maker campaigns.
Criativos de anúncios para TikTok e Reels
Need native-feeling short-form ads for social platforms? Write hook-driven scripts, pair them with casual creator-style presenters, and produce vertical tiktok video and reel generator content optimized for engagement.
Promoções de onboarding para apps e SaaS
Need relatable walkthrough videos that drive signups? Create approachable product demo video content where a friendly presenter walks viewers through your product using the authentic tone that converts.
Conteúdo de marca em estilo influenciador
Need creator-led brand content without influencer budgets? Produce AI Influencer Generator content at scale, choosing from diverse virtual presenters who deliver your brand message with the personality and relatability your audience expects.
Criativos de anúncios localizados para mercados globais
Need UGC-style ads that resonate across regions? Translate your best-performing UGC ads into 175+ languages with AI dubbing while preserving authentic delivery, enabling one winning creative to perform globally.
Como Funciona
Crie anúncios em vídeo no estilo UGC em quatro etapas, levando você do conceito do anúncio à peça pronta para a plataforma em poucos minutos.
Escolha o seu formato
Selecione um modelo de anúncio UGC ou comece do zero. Defina a proporção, o estilo visual e o tipo de anúncio que deseja produzir. O sistema prepara um enquadramento casual, iluminação natural e configurações de apresentação no estilo de criador.
Escreva seu roteiro
Escreva ou cole o roteiro do seu anúncio. Crie o gancho, os principais benefícios e a chamada para ação. HeyGen analisa seu texto quanto ao tom, ritmo e estrutura de cenas para otimizar a entrega com autenticidade no estilo UGC.
Escolha seu apresentador
Navegue por mais de 1.100 apresentadores em estilo creator e escolha aquele que melhor combina com o seu público-alvo. Ajuste a voz, o estilo de apresentação e o plano de fundo para que o anúncio pareça orgânico e autêntico.
Gerar e exportar
Renderize o vídeo final de anúncio UGC. O HeyGen sincroniza a apresentação do criador, os elementos visuais, as legendas e as transições, e depois exporta um arquivo pronto para uso no TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ou em qualquer gerenciador de anúncios.
Perguntas frequentes
O que é um gerador de vídeos UGC e como ele cria anúncios?
Um gerador de vídeos UGC usa IA para produzir anúncios em vídeo que parecem e soam como conteúdo gerado por usuários reais. A versão da HeyGen permite que você escreva um roteiro, escolha entre mais de 1.100 apresentadores no estilo de criadores e gere depoimentos, avaliações e anúncios de prova social com aparência autêntica, sem contratar ninguém ou fazer nenhuma filmagem.
Os anúncios de UGC vão parecer autênticos o suficiente para ter bom desempenho nas redes sociais?
Sim. Os apresentadores da HeyGen são projetados especificamente para o formato UGC, com gestos casuais, expressões naturais e uma forma de falar que imita como criadores reais se comunicam diante da câmera. Combinados com cenários informais e roteiros em tom de conversa, o resultado final combina com a estética orgânica que o público consome no TikTok, Instagram e Facebook.
Quantas variações de anúncio posso produzir a partir de um único roteiro?
Não há um limite fixo. Você pode trocar apresentadores, cenários, ganchos e chamadas para ação para gerar quantas variações a sua estratégia de testes exigir. A maioria das equipes produz de 10 a 50 variações por conceito em uma única sessão, todas prontas para testes A/B em plataformas de anúncios em questão de minutos, em vez das semanas que a produção tradicional de UGC costuma exigir.
Posso incluir meu próprio produto no anúncio em vídeo UGC?
Sim. HeyGen oferece suporte a inserção de produto com IA que permite destacar seu produto de forma natural dentro do quadro do vídeo. Você também pode incluir sobreposições com a sua marca, logotipos e planos de fundo personalizados para manter alta a visibilidade do produto, preservando ao mesmo tempo a autenticidade do conteúdo criado pelo influenciador.
Como a geração de vídeos UGC se compara à contratação de criadores reais?
Contratar creators normalmente custa de US$ 200 a mais de US$ 2.000 por vídeo, envolve contratos, envio de produtos, rodadas de revisão e prazos de 2 a 4 semanas. A HeyGen produz conteúdo em estilo UGC de qualidade comparável em poucos minutos, por uma fração do custo, com revisões ilimitadas e a capacidade de escalar instantaneamente para dezenas de variações. Você mantém controle criativo total sem precisar gerenciar relacionamentos externos.
Posso traduzir meus anúncios UGC de melhor desempenho para outros idiomas?
Com certeza. O video translator da HeyGen adapta qualquer anúncio UGC para mais de 175 idiomas, com clonagem de voz natural e sincronização labial. Seu anúncio de melhor desempenho em inglês pode ser veiculado em espanhol, alemão, japonês, português e muito mais, sem precisar refilmar ou contratar criadores locais para cada mercado.
Quais plataformas e formatos de anúncios o gerador de vídeos UGC é compatível?
A HeyGen exporta anúncios UGC em todos os principais formatos: vertical 9:16 para TikTok e Instagram Reels, quadrado 1:1 para posicionamentos no feed e horizontal 16:9 para YouTube e display. O conteúdo é gerado em HD e 4K, com legendas embutidas, áudio limpo e tamanhos de arquivo otimizados, prontos para upload direto no Meta Ads Manager, TikTok Ads, Google Ads e outras plataformas.
O HeyGen é gratuito para criar anúncios em vídeo UGC?
A HeyGen oferece um plano gratuito, sem necessidade de cartão de crédito, que permite gerar anúncios em vídeo de UGC e explorar os recursos principais. Planos pagos a partir de US$ 24 por mês liberam apresentadores adicionais em estilo creator, durações de vídeo mais longas, clonagem de voz com IA e acesso à biblioteca completa de modelos de UGC e opções de personalização.
Posso usar um gerador de vídeos UGC para anúncios de depoimentos sem clientes reais?
Sim. Você pode escrever roteiros de depoimentos com base nas propostas de valor do seu produto e combiná-los com apresentadores em estilo de criador de conteúdo para produzir anúncios de prova social. Muitas equipes de marketing de performance usam essa abordagem para testar diferentes mensagens antes de investir em depoimentos de clientes filmados e, em seguida, escalar os conceitos vencedores em várias campanhas.
Como faço para que meus anúncios UGC gerados por IA se destaquem dos concorrentes?
Concentre-se em ganchos fortes nos primeiros dois segundos, use roteiros que reflitam como clientes reais falam sobre o seu produto e teste vários estilos de apresentador com o seu público-alvo. O editor de vídeo com IA da HeyGen permite refinar o ritmo, adicionar trilhas de áudio em alta e ajustar elementos visuais para que cada anúncio pareça nativo da plataforma em que é exibido.
Crie anúncios em vídeo UGC hoje mesmo
Gere anúncios em vídeo autênticos no estilo UGC com IA. Mais de 1.100 avatares de criadores, sem precisar de influenciadores.