Escreva ou cole o roteiro do seu anúncio e a HeyGen cuida do resto. Use o gerador de vídeo com IA para controlar o ritmo, o tom, as transições de cena e o destaque visual diretamente a partir do seu texto. Integre inserção de produto com IA para exibir itens de forma natural no enquadramento, adicionar fundos com a sua marca e incluir a saída do gerador de legendas para visualização sem som em feeds de redes sociais.