Tradutor de IA

Quer alcançar espectadores internacionais e expandir seu público?

Com o Tradutor de Vídeos do YouTube com IA da HeyGen, você pode traduzir seus vídeos para mais de 175 idiomas enquanto mantém voiceovers com som natural e sincronização labial. Não há necessidade de serviços de dublagem caros — basta fazer o upload do seu vídeo, selecionar o idioma desejado e deixar a IA cuidar do resto!

Esta ferramenta é perfeita para YouTubers, criadores de conteúdo, educadores e empresas que buscam aumentar seu alcance global e impulsionar o engajamento em diferentes regiões. Com tradução impulsionada por IA, avatares multilíngues e voiceovers personalizáveis, seu conteúdo pode se conectar com espectadores do mundo inteiro — sem esforço.