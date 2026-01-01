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Convide membros para o seu workspace

Bem-vindo à HeyGen Academy. Este módulo, Convidar e Gerenciar Membros da Equipe, é totalmente focado em trazer sua equipe para o seu workspace para que vocês possam colaborar e começar a criar imediatamente. Quando estiver pronto para adicionar membros, primeiro certifique-se de que você está dentro do workspace compartilhado, e não na sua conta pessoal. No painel Gerenciar Workspace, você verá todas as pessoas que foram convidadas, seus papéis atuais e se aceitaram o convite ou ainda estão pendentes. A HeyGen também faz sugestões de colegas que já se cadastraram usando o domínio de e-mail da sua empresa, facilitando adicioná-los com um único clique. Você pode convidar membros diretamente por e-mail ou copiar um link compartilhável para enviar de forma mais ampla. Assim que um convite é enviado, o usuário aparece na sua lista de membros com o status Convite Enviado. Se o seu workspace estiver configurado para solicitações de acesso, novas solicitações também aparecerão nesse mesmo painel. Depois de aprovadas, as pessoas passam para o status Ativo, ingressando oficialmente no seu workspace e ocupando um assento no seu plano. Cada membro na HeyGen recebe um papel, que determina seu nível de acesso: - Super Admins têm controle total sobre cobrança, segurança, permissões e configurações do workspace. - Developers podem criar conteúdo e também acessar a API da HeyGen para integrações com CRMs ou plataformas de e-mail. - Creators se concentram em produzir vídeos, avatares e vozes, mas não gerenciam permissões ou cobrança. - Viewers são aprovadores e revisores que podem acessar o conteúdo sem fazer edições. Essa estrutura baseada em papéis ajuda você a equilibrar criatividade e supervisão, garantindo que os membros da equipe tenham as ferramentas de que precisam — sem conceder acessos desnecessários. Se você ativou o acesso por solicitação, pode revisar e agir sobre os pedidos de entrada em dois lugares: o painel de notificações e a aba Members & Workspaces. Aprovar uma solicitação torna o usuário ativo imediatamente e visível na sua lista de membros; recusá-la mantém seu workspace seguro. Além dos papéis de membro, a HeyGen oferece controle detalhado sobre como o conteúdo é compartilhado dentro do workspace. No nível de projeto, pasta ou vídeo, você pode ajustar permissões para restringir o acesso, permitir edições ou compartilhar links somente para visualização. Mesmo em projetos compartilhados, alguém com papel de Viewer permanece sempre com acesso apenas para visualização, preservando suas políticas de acesso. Quando um vídeo é publicado, é gerada uma Share Page, onde os creators podem adicionar legendas, configurar permissões, aplicar proteção por senha ou tornar o vídeo público sem exigir login. Essas opções dão às equipes flexibilidade para gerenciar como e onde o conteúdo é distribuído. Ao final deste módulo, você vai entender como convidar membros da equipe, atribuir papéis e controlar o acesso ao conteúdo. Com essas etapas em prática, seu workspace estará pronto para uma colaboração segura e escalável em toda a sua organização.