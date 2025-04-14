Filmy edukacyjne dla pacjentów to krótkie, narracyjne materiały wideo, które w przystępny sposób wyjaśniają schorzenia, plany leczenia, procedury medyczne lub zalecenia dotyczące opieki. Są skuteczniejsze niż materiały pisemne, ponieważ większość pacjentów zapamiętuje znacznie więcej informacji z wideo niż z tekstu drukowanego, zwłaszcza gdy odczuwa niepokój lub mierzy się z nową diagnozą. Wideo łączy narrację lektora, tekst na ekranie oraz tempo prezentacji, które prowadzi widza krok po kroku przez złożone informacje w uporządkowany sposób. Dla organizacji ochrony zdrowia przekłada się to na mierzalnie lepsze przestrzeganie zaleceń, mniej telefonów po wypisie ze szpitala oraz wyższe wskaźniki satysfakcji pacjentów.