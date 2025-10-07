Generator reklam wideo AI do błyskawicznego tworzenia reklam

Zacznij od adresu URL produktu, krótkiego skryptu lub zwięzłego briefu i generuj dopracowane reklamy wideo bez kamer i ręcznej edycji. HeyGen automatycznie dobiera tempo, tworzy lektora, napisy oraz eksporty gotowe pod konkretne platformy, dzięki czemu zespoły mogą uruchamiać więcej wariantów reklam i szybciej odkrywać, co naprawdę się skaluje.

Wypróbuj nasz generator reklam wideo AI

Generator reklam wideo AI pomaga tworzyć wysoko skuteczne reklamy wideo bez nagrywania i ręcznej edycji. Zacznij od skryptu lub pomysłu, a HeyGen automatycznie przekształci go w gotowe do publikacji reklamy zoptymalizowane pod kątem kampanii w social media, performance i kampanii digital. Twórz, aktualizuj i skaluj kreacje reklamowe szybciej, bez szablonów, osi czasu i opóźnień produkcyjnych.


Szybkie reklamy wprowadzające produkt na rynek

When launches demand speed, traditional shoots create delays, but our AI ad solutions can streamline the process. HeyGen converts product pages or briefs into short, benefit-led launch videos so you can start paid campaigns in hours instead of weeks.

Kampanie katalogowe i marketplace’owe

Large SKU catalogs need consistent creativity for every product. HeyGen automates b-roll, closeups, and feature callouts for each item so eCommerce teams can create scalable catalog promos with uniform quality.

Krótkie reklamy wideo pod social media

Short form content requires immediate hooks and tight pacing. HeyGen builds vertical edits with punchy opening frames, readable captions, and platform-ready timing to improve click through and watch time on Reels and Shorts.

Retargeting i dynamiczne kreacje reklamowe

Retargeting needs tailored messages for different audience segments. HeyGen produces personalized variants highlighting discounts, benefits, or testimonials to increase conversions from warm traffic.

Realizacja kampanii dla agencji

Agencies need volume and consistency across clients, especially when generating video ads in minutes. HeyGen enforces brand kits, produces organized exports, and speeds up iteration so agencies deliver more creatives without inflating costs.

Wejścia na rynki międzynarodowe

Expanding globally requires localized creatives. HeyGen’s video translator regenerates voiceovers, captions, and pacing for each language so teams can test and launch localized campaigns quickly.

Dlaczego HeyGen to najlepsze narzędzie AI do zamiany skryptu na wideo

HeyGen zamienia każdy scenariusz w wysokiej jakości, realistyczne wideo w kilka minut. Zacznij od zarysowanego pomysłu, dopracowanego scenariusza lub nawet kilku punktów w formie listy. HeyGen generuje realistyczne sceny z mówiącymi postaciami z zaawansowanymi opcjami kontroli, dzięki czemu możesz przejść od słów do gotowego wideo bez tradycyjnego procesu produkcyjnego.

Błyskawiczne generowanie

Zmieniaj scenariusze w dopracowane filmy w kilka minut. To znacznie szybsze i tańsze niż nagrywanie, dogrywki czy skomplikowany montaż.

Zeroowy próg nauki

Twórz profesjonalne filmy w prostym, intuicyjnym procesie. Bez doświadczenia w montażu. Bez technicznej konfiguracji. Po prostu napisz, wygeneruj, dopracuj.

Wszechstronny kreatywny edytor

Od pierwszej wersji aż po finalny eksport, edytor tekstowy HeyGen usprawnia cały proces. Aktualizuj kwestie, koryguj tempo, poprawiaj sceny i iteruj błyskawicznie — jak przy edycji dokumentu, a nie osi czasu.

Połącz strony produktów z przepływami pracy wideo

Wklej adres URL strony produktu lub landing page, a HeyGen wyodrębni obrazy, specyfikacje i kluczowe komunikaty, aby zbudować storyboard. Przepływ pracy „link do wideo” mapuje treść strony na wieloscenowe reklamy lub krótkie klipy promocyjne zoptymalizowane pod kątem mediów społecznościowych, przy minimalnym nakładzie ręcznej pracy.

Skrypt na wideo z opcjami ludzkiego głosu

Napisz krótki scenariusz lub pozwól HeyGen przygotować hooki i wezwania do działania. Silnik generuje naturalnie brzmiące lektorskie nagrania głosowe w wielu tonach i językach oraz stosuje precyzyjną synchronizację ruchu ust przy użyciu gadających głów lub awatarów, aby narracja zawsze była idealnie dopasowana.

Automatyzacja kreacji i predefiniowane style

Wybierz motywy wizualne, tempo i proporcje obrazu, a HeyGen automatycznie zastosuje dopracowane animacje, styl napisów i przejścia. Gotowe presety platform gwarantują, że każdy eksport jest zoptymalizowany pod kątem umiejscowienia reklamy i uwagi widza, bez dodatkowej pracy związanej ze zmianą rozmiaru.

Obsługa seryjnego generowania, testowania i analiz

Generuj setki wariantów reklam, zmieniając hooki, obrazy lub CTA na dużą skalę dzięki naszej platformie reklamowej opartej na AI. Eksporty są uporządkowane z myślą o menedżerach reklam i testach A/B. Korzystaj z wbudowanych sugestii dotyczących grup odbiorców i śledź sygnały efektywności, aby zespoły mogły szybko wyodrębniać zwycięskie elementy kreacji.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnego opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy zrozumiałem, że ten film, który nagrywałem co tydzień, może wyglądać zupełnie inaczej: mogę po prostu napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnym projektom. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Jak to działa

Jak korzystać z generatora reklam wideo AI

Twórz gotowe do emisji reklamy w czterech prostych krokach – od briefu po materiały do publikacji.

Krok 1

Dodaj swoje źródło

Wklej adres URL produktu, prześlij zdjęcia lub wpisz krótki skrypt. HeyGen analizuje treść, wyodrębnia kluczowe cechy i przygotowuje scenariusz scena po scenie, który posłuży jako przewodnik podczas generowania.

Krok 2

Wybierz styl i format

Wybierz proporcje obrazu, motyw wizualny i tempo. Zastosuj swój zestaw brandingowy, aby logo, czcionki i kolory pozostały spójne we wszystkich wariantach i miejscach emisji.

Krok 3

Generuj i dopracowuj warianty

Przygotuj wiele wersji z różnymi hookami, wizualami i wezwaniami do działania. Porównuj je obok siebie, dopracowuj tekst lub grafiki i generuj kolejne warianty do testów A/B bez ręcznej edycji osi czasu, korzystając z naszego kreatora reklam.

Krok 4

Eksportuj i uruchom kampanie

Pobieraj pliki MP4 i obrazy zoptymalizowane pod kanał główny, Reels, Stories oraz emisje w trakcie materiału. Korzystaj z eksportu wsadowego, aby przesyłać uporządkowane zasoby bezpośrednio do menedżerów reklam i natychmiast rozpocząć testy.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest generator reklam wideo oparty na AI i w jaki sposób HeyGen z niego korzysta?

Generator reklam wideo oparty na AI przekształca briefy, adresy URL, obrazy lub skrypty w gotowe kreacje reklamowe, wykorzystując automatyczne komponowanie scen, syntezę głosu, tworzenie napisów oraz formatowanie eksportu. HeyGen łączy funkcję tekst‑na‑wideo z awatarami AI, aby tworzyć angażujące treści.image to video przepływy pracy do tworzenia dopracowanych reklam bez użycia kamer i ręcznej edycji.

Czym HeyGen różni się od innych narzędzi do tworzenia reklam wideo z wykorzystaniem AI?

HeyGen stawia na przejrzystość, kontrolę i szybkość zamiast na silne uzależnienie od szablonów. Dzięki temu, że zespoły mogą aktualizować scenariusze zamiast tworzyć filmy od nowa, łatwiej jest iterować, zachować spójność między kampaniami i skalować kreacje reklamowe bez spowalniania procesu produkcyjnego.

Czy reklamy wideo tworzone przez AI naprawdę mogą osiągać dobre wyniki?

AI pomaga szybciej tworzyć więcej wariantów reklam, co usprawnia testowanie i optymalizację. Wyniki wciąż zależą od Twojej oferty i przekazu, ale szybsze iteracje ułatwiają wyciąganie wniosków z rezultatów i dopracowywanie kreacji bez ograniczeń produkcyjnych.

Czy ten generator reklam wideo z AI nadaje się do reklam w mediach społecznościowych?

Tak. HeyGen obsługuje tworzenie reklam na TikTok, Instagram, Facebook, YouTube oraz w Google Ads. Wiele zespołów korzysta także z funkcji Repurpose Video, aby dostosować tę samą kreację reklamową do wielu platform bez zaczynania od zera.

Czy potrzebuję doświadczenia w projektowaniu lub montażu wideo, aby korzystać z HeyGen?

Nie. HeyGen jest przeznaczony dla marketerów, założycieli firm i zespołów, które chcą osiągać wyniki bez skomplikowanych narzędzi do edycji. Większość zmian sprowadza się do prostych aktualizacji tekstu, dzięki czemu narzędzie jest dostępne nawet dla osób, które nigdy wcześniej nie montowały wideo.

Jakie opcje kontroli marki są dostępne?

Zastosuj zestaw identyfikacji wizualnej z logo, czcionkami i kolorami. HeyGen egzekwuje zasady dotyczące marki we wszystkich generowanych szkicach i szablonach oraz umożliwia blokowanie kluczowych elementów, aby zespoły mogły zachować spójność na dużą skalę.

Jakie formaty eksportu i umiejscowienia są obsługiwane?

HeyGen eksportuje pliki wideo MP4 oraz obrazy w wysokiej rozdzielczości, przygotowane pod formaty Feed, Reels, Stories, Messenger oraz emisje in-stream. Eksport wsadowy porządkuje pliki z czytelnym nazewnictwem, ułatwiając pracę menedżerom reklam i narzędziom do zarządzania kampaniami.

Czy reklamy HeyGen są zgodne z zasadami platform?

HeyGen stosuje powszechnie przyjęte najlepsze praktyki platform, takie jak odpowiednie proporcje obrazu, czytelność napisów oraz typowe proporcje tekstu, jednak ostateczna odpowiedzialność za zgodność z politykami i zatwierdzenie reklamy spoczywa na reklamodawcy.

Czy HeyGen jest dostępny za darmo w wersji próbnej?

Możesz szybko zacząć i przetestować cały proces, zanim go rozwiniesz na większą skalę. HeyGen pozwala stworzyć pierwszą reklamę wideo z AI bezpośrednio w przeglądarce, dzięki czemu zobaczysz, jak wpisuje się ona w Twój proces marketingowy, zanim podejmiesz decyzję o dalszych działaniach.

Jakie rodzaje reklam wideo mogę tworzyć za pomocą tego narzędzia?

Możesz tworzyć promocyjne filmy produktowe, reklamy budujące świadomość marki, kreacje performance, reklamy edukacyjne oraz ogłoszenia. W przypadku uporządkowanych układów wiele zespołów zaczyna od Szablonu wideo, aby zachować spójność marki we wszystkich kampaniach.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

