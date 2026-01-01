Generator reklam wideo AI

Twórz wysoko skuteczne reklamy wideo z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. HeyGen’s AI Video Ad Generator zamienia dane o produkcie, tekst reklamy lub scenariusz w gotowe do publikacji filmy wideo w kilka minut. Bez kamery, aktorów i umiejętności montażu. Tylko szybkie, skuteczne reklamy wideo, które przynoszą rezultaty.

  • Generuj kompletne reklamy wideo z tekstu lub obrazu
  • Utwórz 50–100 wersji reklam do testów A/B
  • Eksportuj na TikTok, Meta, YouTube i inne platformy
Jak tworzyć reklamy wideo AI z HeyGen?

HeyGen automatycznie tworzy Twoją reklamę wideo – od tekstu po gotowy film. Od pomysłu do uruchomienia kampanii możesz przejść w zaledwie kilka minut.

Krok 1

Dodaj swój produkt lub skrypt

Prześlij zdjęcie lub wideo produktu oraz krótki opis albo tekst reklamy. AI wyłapie kluczowe informacje, ton i intencje odbiorców.

Krok 2

Pozwól AI stworzyć reklamę

HeyGen tworzy kompletny scenariusz reklamy z warstwą wizualną, napisami i podkładem dźwiękowym. Wykorzystuje sprawdzone struktury reklamowe i utrzymuje tempo tak, aby maksymalnie przyciągać uwagę.

Krok 3

Dostosuj styl

Wybierz format reklamy, taki jak UGC, lifestyle lub explainer. W zaledwie kilka kliknięć możesz dopasować awatary, tekst, głos i kolory do swojej marki.

Krok 4

Generuj i eksportuj

Wideo jest gotowe w kilka minut. Możesz je obejrzeć, edytować lub szybko tworzyć jego warianty, a następnie wyeksportować w formatach gotowych do emisji reklam na TikToku, w Meta, na YouTube lub w Shopify.

Potężne funkcje, dzięki którym nasz generator reklam wideo AI wyróżnia się na tle konkurencji


Kreator skryptów AI

Zamień krótkie dane wejściowe, takie jak adresy URL produktów lub kilka linijek tekstu, w kompletny scenariusz reklamy. HeyGen AI identyfikuje Twoje kluczowe korzyści i tworzy strukturę, która przyciąga uwagę i zachęca do kliknięć.

Możesz natychmiast edytować skrypt lub stworzyć kilka szybkich wariantów, aby przetestować różne haki i wezwania do działania.

Tworzenie wizualnych i głosowych treści AI

HeyGen automatycznie generuje materiały wideo, lektora i awatary.
Głosy brzmią naturalnie, tempo wypowiedzi jest płynne, a każda scena jest dopasowana tak, aby maksymalnie angażować widza.

Możesz wybierać spośród ponad 175 języków i dialektów lub użyć własnego sklonowanego głosu, aby zachować spójność.

Generator wariantów reklam

Twórz wiele wersji reklam z jednego materiału wejściowego. HeyGen może wygenerować kilka unikalnych kombinacji nagłówków, elementów wizualnych i wezwań do działania.

To pomaga szybciej testować pomysły kreatywne i odkryć, co najlepiej działa wśród Twojej odbiorców.

Wieloplatformowa publikacja

Każda reklama jest automatycznie formatowana pod TikTok, YouTube, Meta i inne platformy.
Możesz eksportować ją w formacie pionowym, kwadratowym lub poziomym, bez martwienia się o zmianę rozmiaru czy kadrowanie. Każdy plik jest od razu gotowy do przesłania lub udostępnienia.

Spójność marki

Prześlij swoje logo, czcionki i kolory tylko raz. HeyGen automatycznie zastosuje je we wszystkich filmach, zachowując spójny wygląd Twojej marki we wszystkich kampaniach.

Możesz także zapisywać własne szablony do wielokrotnego wykorzystania.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące generatora reklam wideo AI

W jaki sposób HeyGen tworzy reklamy wideo za pomocą AI?

Agent wideo AI HeyGen analizuje Twój produkt, odbiorców i cel, następnie pisze scenariusz, dobiera materiały wizualne oraz generuje głos i ruch, aby w pełni automatycznie stworzyć gotową reklamę.

Jakiego rodzaju reklamy wideo mogę tworzyć za pomocą AI?

Możesz tworzyć reklamy w stylu UGC, lifestyle, explainer lub prezentacje produktów. Sztuczna inteligencja dostosowuje każdy format do celu Twojej kampanii i docelowej platformy.

Czy mogę przesłać dane o moim produkcie lub katalog, aby otrzymać wygenerowaną przez AI reklamę wideo?

Tak. Możesz zaimportować informacje o produktach, a HeyGen automatycznie wygeneruje dla każdego z nich reklamy wideo, wraz z warstwą wizualną, tekstem i lektorem.

Jak bardzo można dostosować te reklamy wideo z AI?

HeyGen pozwala natychmiast modyfikować głos, ton, układ, napisy i elementy brandingowe, aby tworzyć spersonalizowane warianty do testów lub precyzyjnego targetowania.

Ile kosztuje reklama wideo AI w HeyGen?

HeyGen oferuje przystępne cenowo reklamy wideo oparte na AI, zaczynające się od około 24 USD miesięcznie, zapewniając realistyczne awatary, wielojęzyczne podkłady głosowe oraz szybki proces produkcji, co czyni go potężną i opłacalną alternatywą dla tradycyjnej produkcji wideo i studiów filmowych

Czy HeyGen może obsługiwać testy A/B na dużą skalę?

Tak. Generator reklam wideo AI tworzy wiele wersji każdego filmu z różnymi hookami, wezwaniami do działania (CTA) lub ofertami, co umożliwia łatwe testowanie i sprawdzenie, które warianty działają najlepiej.

Czy reklamy wideo AI są gotowe do wykorzystania na głównych platformach?

Tak. Filmy są renderowane w formatach specyficznych dla poszczególnych platform, takich jak TikTok, Meta, YouTube i inne, zoptymalizowane pod kątem odtwarzania na urządzeniach mobilnych, umiejscowienia napisów oraz limitów długości.

Czy mogę użyć w reklamach wideo AI logo, czcionek i kolorów mojej marki?

Tak. Prześlij swój brand kit tylko raz, a HeyGen automatycznie zastosuje Twoje logo, czcionki i kolory do każdego wideo, zapewniając spójny, zgodny z marką wygląd.

Ile czasu zajmuje wygenerowanie reklamy wideo z AI?

Większość reklam powstaje w mniej niż pięć minut. Proces jest w pełni zautomatyzowany, dzięki czemu zespoły mogą tworzyć dziesiątki wariantów reklam podczas jednej sesji.

