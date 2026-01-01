Twórz wysoko skuteczne reklamy wideo z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. HeyGen’s AI Video Ad Generator zamienia dane o produkcie, tekst reklamy lub scenariusz w gotowe do publikacji filmy wideo w kilka minut. Bez kamery, aktorów i umiejętności montażu. Tylko szybkie, skuteczne reklamy wideo, które przynoszą rezultaty.
Jak tworzyć reklamy wideo AI z HeyGen?
HeyGen automatycznie tworzy Twoją reklamę wideo – od tekstu po gotowy film. Od pomysłu do uruchomienia kampanii możesz przejść w zaledwie kilka minut.
Prześlij zdjęcie lub wideo produktu oraz krótki opis albo tekst reklamy. AI wyłapie kluczowe informacje, ton i intencje odbiorców.
HeyGen tworzy kompletny scenariusz reklamy z warstwą wizualną, napisami i podkładem dźwiękowym. Wykorzystuje sprawdzone struktury reklamowe i utrzymuje tempo tak, aby maksymalnie przyciągać uwagę.
Wybierz format reklamy, taki jak UGC, lifestyle lub explainer. W zaledwie kilka kliknięć możesz dopasować awatary, tekst, głos i kolory do swojej marki.
Wideo jest gotowe w kilka minut. Możesz je obejrzeć, edytować lub szybko tworzyć jego warianty, a następnie wyeksportować w formatach gotowych do emisji reklam na TikToku, w Meta, na YouTube lub w Shopify.
Potężne funkcje, dzięki którym nasz generator reklam wideo AI wyróżnia się na tle konkurencji
Kreator skryptów AI
Zamień krótkie dane wejściowe, takie jak adresy URL produktów lub kilka linijek tekstu, w kompletny scenariusz reklamy. HeyGen AI identyfikuje Twoje kluczowe korzyści i tworzy strukturę, która przyciąga uwagę i zachęca do kliknięć.
Możesz natychmiast edytować skrypt lub stworzyć kilka szybkich wariantów, aby przetestować różne haki i wezwania do działania.
Tworzenie wizualnych i głosowych treści AI
HeyGen automatycznie generuje materiały wideo, lektora i awatary.
Głosy brzmią naturalnie, tempo wypowiedzi jest płynne, a każda scena jest dopasowana tak, aby maksymalnie angażować widza.
Możesz wybierać spośród ponad 175 języków i dialektów lub użyć własnego sklonowanego głosu, aby zachować spójność.
Generator wariantów reklam
Twórz wiele wersji reklam z jednego materiału wejściowego. HeyGen może wygenerować kilka unikalnych kombinacji nagłówków, elementów wizualnych i wezwań do działania.
To pomaga szybciej testować pomysły kreatywne i odkryć, co najlepiej działa wśród Twojej odbiorców.
Wieloplatformowa publikacja
Każda reklama jest automatycznie formatowana pod TikTok, YouTube, Meta i inne platformy.
Możesz eksportować ją w formacie pionowym, kwadratowym lub poziomym, bez martwienia się o zmianę rozmiaru czy kadrowanie. Każdy plik jest od razu gotowy do przesłania lub udostępnienia.
Spójność marki
Prześlij swoje logo, czcionki i kolory tylko raz. HeyGen automatycznie zastosuje je we wszystkich filmach, zachowując spójny wygląd Twojej marki we wszystkich kampaniach.
Możesz także zapisywać własne szablony do wielokrotnego wykorzystania.
Agent wideo AI HeyGen analizuje Twój produkt, odbiorców i cel, następnie pisze scenariusz, dobiera materiały wizualne oraz generuje głos i ruch, aby w pełni automatycznie stworzyć gotową reklamę.
Możesz tworzyć reklamy w stylu UGC, lifestyle, explainer lub prezentacje produktów. Sztuczna inteligencja dostosowuje każdy format do celu Twojej kampanii i docelowej platformy.
Tak. Możesz zaimportować informacje o produktach, a HeyGen automatycznie wygeneruje dla każdego z nich reklamy wideo, wraz z warstwą wizualną, tekstem i lektorem.
HeyGen pozwala natychmiast modyfikować głos, ton, układ, napisy i elementy brandingowe, aby tworzyć spersonalizowane warianty do testów lub precyzyjnego targetowania.
HeyGen oferuje przystępne cenowo reklamy wideo oparte na AI, zaczynające się od około 24 USD miesięcznie, zapewniając realistyczne awatary, wielojęzyczne podkłady głosowe oraz szybki proces produkcji, co czyni go potężną i opłacalną alternatywą dla tradycyjnej produkcji wideo i studiów filmowych
Tak. Generator reklam wideo AI tworzy wiele wersji każdego filmu z różnymi hookami, wezwaniami do działania (CTA) lub ofertami, co umożliwia łatwe testowanie i sprawdzenie, które warianty działają najlepiej.
Tak. Filmy są renderowane w formatach specyficznych dla poszczególnych platform, takich jak TikTok, Meta, YouTube i inne, zoptymalizowane pod kątem odtwarzania na urządzeniach mobilnych, umiejscowienia napisów oraz limitów długości.
Tak. Prześlij swój brand kit tylko raz, a HeyGen automatycznie zastosuje Twoje logo, czcionki i kolory do każdego wideo, zapewniając spójny, zgodny z marką wygląd.
Większość reklam powstaje w mniej niż pięć minut. Proces jest w pełni zautomatyzowany, dzięki czemu zespoły mogą tworzyć dziesiątki wariantów reklam podczas jednej sesji.
