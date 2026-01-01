Przekazuj jasne informacje od zarządu pracownikom i akcjonariuszom

Terminowa i przejrzysta komunikacja ma kluczowe znaczenie dla zespołów zarządzających. Niezależnie od tego, czy przekazujesz aktualności firmowe, zwracasz się do akcjonariuszy, czy prowadzisz pracowników przez zmiany, HeyGen umożliwia liderom sprawne tworzenie wysokiej jakości materiałów wideo dla kadry zarządzającej, bez potrzeby angażowania zespołu produkcyjnego.

Przekazuj jasne informacje od kierownictwa pracownikom i akcjonariuszom
Korzyści i wartość

Usprawnij komunikację i aktualizacje od liderów dzięki wideo AI

Quickly produce clear, concise CEO and leadership updates

Leadership communication requires speed and clarity. Traditional video production can be costly and slow, making it challenging to share timely updates. HeyGen simplifies the process, allowing executives to deliver professional, on-brand leadership videos in minutes.

Enhance engagement with polished, lifelike AI avatars of execs

Use lifelike AI avatars, including their own, to present leadership videos in a polished, credible manner. Add captions, motion graphics, and branding elements to make CEO messages, shareholder updates, and crisis communications more engaging and accessible.

Personalize and translate leadership updates for every employee

Quickly update messaging, modify scripts, and personalize leadership videos in over 170 languages and dialects with HeyGen. Tailor videos for employees, investors, or the public without the need for reshoots or expensive production edits.

Dowiedz się, jak zespoły komunikacji przekazują aktualizacje od liderów

Würth Group delivers leadership updates to over 88,000 employees in 80 countries

Würth Group delivers leadership updates to over 88,000 employees in 80 countries

Discover how Würth Group uses HeyGen to streamline its leadership communication process, reducing video production costs by 50% and translation costs by 80%.

„HeyGen zrewolucjonizował sposób, w jaki tworzymy treści wideo, i pomógł nam wykorzystywać wideo jako formę komunikacji. Dzięki niemu komunikacja stała się znacznie bardziej dostępna i o wiele bardziej osobista.”

Andreas Henschel

Lider Zespołu ds. Komunikacji Korporacyjnej i Kierownik Działu Usług Językowych w Grupie Würth

Andreas Henschel

Jak tworzyć aktualizacje dla kadry zarządzającej w HeyGen

  1. Otwórz HeyGen

Zaloguj się do HeyGen i zacznij tworzyć profesjonalne, generowane przez AI wideoaktualizacje dla liderów w zaledwie kilka minut.

  1. Znajdź idealny szablon wideo
  1. Dodaj skrypty wypowiedzi, awatary i tła
  1. Dostosuj swoje wideo AI
  1. Uatrakcyjnij za pomocą bardziej kreatywnych elementów
  1. Wyeksportuj gotowy film

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest HeyGen i jak można go wykorzystać do przekazywania informacji od liderów?

HeyGen to platforma do generowania wideo z wykorzystaniem AI, która pomaga kadrze zarządzającej i liderom tworzyć profesjonalne filmy przywódcze dla pracowników, akcjonariuszy i interesariuszy. Ułatwia komunikację przywódczą bez konieczności angażowania pełnego zespołu produkcyjnego wideo.

W jaki sposób HeyGen usprawnia tworzenie materiałów wideo dla liderów w porównaniu z tradycyjnymi metodami?

HeyGen eliminuje potrzebę organizowania nagrań wideo na żywo, kosztownych ekip produkcyjnych oraz długich procesów montażu. Awatary AI mogą przekazywać komunikaty w sposób profesjonalny i spójny, zapewniając terminowe i skuteczne materiały wideo od kadry zarządzającej.

Czy mogę dostosować awatary AI, aby odzwierciedlały mój zespół zarządzający?

Tak! HeyGen umożliwia personalizację awatarów, aby dopasować je do tonu Twojej marki i tożsamości przywódczej. Liderzy mogą wybierać awatary, dostosowywać ich wygląd oraz tworzyć spersonalizowane, przywódcze wideo dla dowolnej grupy odbiorców.

Czy HeyGen nadaje się do tworzenia filmów na potrzeby komunikacji kryzysowej?

Jak najbardziej. HeyGen umożliwia liderom szybkie tworzenie i dystrybucję wideo z komunikacją kryzysową, zapewniając przejrzystość i jasność przekazu w trudnych momentach.

Jak mogę zaktualizować komunikaty od kadry zarządzającej, jeśli okoliczności się zmienią?

Dzięki HeyGen aktualizowanie materiałów wideo z udziałem kadry zarządzającej jest szybkie i proste. Wystarczy zmodyfikować scenariusz, dopasować warstwę wizualną i w kilka minut wygenerować nową wersję — bez potrzeby ponownych nagrań czy czasochłonnej postprodukcji.

Czy filmy z udziałem kadry zarządzającej HeyGen można udostępniać na wielu platformach?

Tak, filmy HeyGen można zoptymalizować pod kątem wewnętrznych portali, prezentacji dla inwestorów, komunikacji e‑mailowej, stron internetowych oraz mediów społecznościowych, aby dotrzeć do właściwej grupy odbiorców.

Jak szybko mogę stworzyć wideo z aktualizacją dla zespołu zarządzającego za pomocą HeyGen?

HeyGen umożliwia kadrze zarządzającej tworzenie profesjonalnych wideo z aktualizacjami przywódczymi w zaledwie kilka godzin, w zależności od złożoności treści i potrzeb w zakresie personalizacji.

Czy potrzebuję umiejętności produkcji wideo, aby korzystać z HeyGen do przekazywania aktualizacji dla zespołu?

Wcale nie. Intuicyjny interfejs HeyGen sprawia, że tworzenie wideo jest proste dla liderów biznesu, zespołów HR i osób odpowiedzialnych za komunikację korporacyjną, bez potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej.

Jakie rodzaje komunikatów przywódczych najbardziej zyskują dzięki HeyGen?

HeyGen idealnie sprawdza się w przypadku wystąpień CEO, briefingów dla inwestorów, spotkań typu town hall dla pracowników, komunikacji kryzysowej, ogłaszania zmian organizacyjnych oraz przekazywania strategicznej wizji — wszędzie tam, gdzie potrzebna jest jasna i angażująca komunikacja przywódcza.

Jak zacząć korzystać z HeyGen do tworzenia materiałów wideo dla kadry zarządzającej?

Zarejestruj się w HeyGen, poznaj jego narzędzia do tworzenia wideo oparte na AI i zacznij już dziś tworzyć angażujące komunikaty przywódcze dla pracowników, inwestorów i interesariuszy.

