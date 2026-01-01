Dostarczaj dopracowane przemówienia główne bez angażowania czasu kadry zarządzającej

Przekształć swoją wizję w wideo dzięki angażującym, profesjonalnym prezentacjom firmowym. Z HeyGen możesz tworzyć keynote’y w jakości studyjnej z udziałem swojego zespołu zarządzającego, bez konieczności stawania przed kamerą. Bez problemów z harmonogramem. Bez opóźnień produkcyjnych. Bez ponownych nagrań. Możesz wprowadzać zmiany nawet w ostatniej chwili.

Korzyści i wartość

Wyróżnij swój przekaz dzięki realistycznym awatarom AI i spersonalizowanym skryptom

Skip the stage fright with custom AI avatars

Whether it's your CEO, CMO, or a guest, HeyGen's photorealistic AI avatars let you feature your speakers without the need for travel, studio time, or memorizing scripts. Create custom avatars of your executives to deliver keynotes that feel personal, polished, and on-brand. With consistent delivery and zero production overhead, you can scale brand storytelling like never before.

Refine your message with script-based editing

Forget reshoots and production delays. HeyGen makes it easy to control every word of your keynote with intuitive script-based editing. Adjust your messaging on the fly, personalize intros for different audiences, and maintain brand tone across every video. You’re in complete command. Revise a line, and your presenter updates in seconds. It’s video production, simplified for marketing agility.

Localize effortlessly, and make it accessible everywhere

Reach global audiences with AI-powered localization in over 170 languages and dialects. HeyGen supports multilingual voiceovers, subtitle generation, and regional avatar delivery—all with a few clicks. Whether you're targeting enterprise customers or partners, your keynote feels native, authentic, and inclusive. Additionally, built-in accessibility features, such as captions and diverse voice options, ensure your message resonates across every screen.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę używać naszych własnych członków zarządu jako awatarów AI?

Tak. HeyGen umożliwia tworzenie niestandardowych awatarów członków Twojego zespołu, w tym kadry zarządzającej. Wystarczy krótki materiał wideo i próbka głosu, abyśmy mogli wygenerować realistycznych cyfrowych prezenterów, którzy będą przekazywać treści w tonie i autorytecie Twojej marki.

Jak mogę zaktualizować prezentację główną, jeśli coś zmieni się w ostatniej chwili?

AI Studio, edytor HeyGen oparty na skryptach, pozwala Ci w dowolnym momencie poprawić wideo. Wystarczy, że zmienisz skrypt, a wideo zostanie wygenerowane na nowo z uwzględnieniem tych zmian — bez potrzeby ponownego nagrywania czy montażu.

Co jeśli muszę zaprezentować wystąpienie główne w kilku językach?

HeyGen obsługuje ponad 170 języków i dialektów, oferując naturalnie brzmiące lektory oraz automatyczne napisy. Możesz tworzyć zlokalizowane wersje swojej prezentacji głównej dla każdego rynku bez ponownego nagrywania.

Czy to rozwiązanie nadaje się do wydarzeń na żywo, czy tylko do asynchronicznej dystrybucji?

Keynote’y wideo tworzone w HeyGen świetnie sprawdzają się w dystrybucji na żądanie (e‑mail, social media, strony docelowe), a także jako nagrane wcześniej sesje na wydarzenia na żywo lub wewnętrzne spotkania typu town hall.

Jak mogę upewnić się, że wideo będzie zgodne z naszymi standardami marki?

Dzięki Brand Kit możesz dostosować wszystko – od ubrań i teł awatarów po czcionki i kolory. Prześlij własne materiały wizualne lub korzystaj z firmowych szablonów, aby zachować spójność w zespołach i kampaniach.

Czy wielu interesariuszy może współpracować przy tworzeniu wideo z przemówieniem głównym?

Jak najbardziej. HeyGen obsługuje zespołową edycję i procesy akceptacji, dzięki czemu marketerzy, menedżerowie i projektanci mogą współpracować w jednym miejscu, bez zbędnej wymiany maili tam i z powrotem.

Czy mogę umieścić slajdy, wykresy lub inne materiały wizualne w wideo z keynote?

Tak. Możesz przesyłać slajdy, filmy, wykresy i inne materiały bezpośrednio do swojego wideo. HeyGen pozwala zsynchronizować elementy wizualne z Twoim scenariuszem, aby uzyskać dopracowany, prezentacyjny charakter nagrania.

Jaki jest najlepszy sposób na dystrybucję mojego wystąpienia AI?

Filmy z przemówieniami AI można osadzać na stronach docelowych, udostępniać w kampaniach e‑mailowych, publikować w mediach społecznościowych lub wykorzystywać w webinarach. Wiele zespołów marketingowych wykorzystuje je także ponownie do wsparcia partnerów lub wewnętrznych odpraw.

Jak zacząć korzystać z HeyGen do tworzenia wideo na keynote?

Rozpoczęcie pracy jest proste. Możesz zarejestrować się na bezpłatny okres próbny, aby zobaczyć, jak to działa. Następnie wybierasz awatara, przesyłasz swój skrypt i w kilka minut zaczynasz tworzyć wideo. Nasz zespół onboardingowy jest dostępny, aby przeprowadzić Cię przez najlepsze praktyki dotyczące wideo dla kadry zarządzającej, lokalizacji i brandingu.

