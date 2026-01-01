Przekształć swoją wizję w wideo dzięki angażującym, profesjonalnym prezentacjom firmowym. Z HeyGen możesz tworzyć keynote’y w jakości studyjnej z udziałem swojego zespołu zarządzającego, bez konieczności stawania przed kamerą. Bez problemów z harmonogramem. Bez opóźnień produkcyjnych. Bez ponownych nagrań. Możesz wprowadzać zmiany nawet w ostatniej chwili.
Whether it's your CEO, CMO, or a guest, HeyGen's photorealistic AI avatars let you feature your speakers without the need for travel, studio time, or memorizing scripts. Create custom avatars of your executives to deliver keynotes that feel personal, polished, and on-brand. With consistent delivery and zero production overhead, you can scale brand storytelling like never before.
Forget reshoots and production delays. HeyGen makes it easy to control every word of your keynote with intuitive script-based editing. Adjust your messaging on the fly, personalize intros for different audiences, and maintain brand tone across every video. You’re in complete command. Revise a line, and your presenter updates in seconds. It’s video production, simplified for marketing agility.
Reach global audiences with AI-powered localization in over 170 languages and dialects. HeyGen supports multilingual voiceovers, subtitle generation, and regional avatar delivery—all with a few clicks. Whether you're targeting enterprise customers or partners, your keynote feels native, authentic, and inclusive. Additionally, built-in accessibility features, such as captions and diverse voice options, ensure your message resonates across every screen.
Tak. HeyGen umożliwia tworzenie niestandardowych awatarów członków Twojego zespołu, w tym kadry zarządzającej. Wystarczy krótki materiał wideo i próbka głosu, abyśmy mogli wygenerować realistycznych cyfrowych prezenterów, którzy będą przekazywać treści w tonie i autorytecie Twojej marki.
AI Studio, edytor HeyGen oparty na skryptach, pozwala Ci w dowolnym momencie poprawić wideo. Wystarczy, że zmienisz skrypt, a wideo zostanie wygenerowane na nowo z uwzględnieniem tych zmian — bez potrzeby ponownego nagrywania czy montażu.
HeyGen obsługuje ponad 170 języków i dialektów, oferując naturalnie brzmiące lektory oraz automatyczne napisy. Możesz tworzyć zlokalizowane wersje swojej prezentacji głównej dla każdego rynku bez ponownego nagrywania.
Keynote’y wideo tworzone w HeyGen świetnie sprawdzają się w dystrybucji na żądanie (e‑mail, social media, strony docelowe), a także jako nagrane wcześniej sesje na wydarzenia na żywo lub wewnętrzne spotkania typu town hall.
Dzięki Brand Kit możesz dostosować wszystko – od ubrań i teł awatarów po czcionki i kolory. Prześlij własne materiały wizualne lub korzystaj z firmowych szablonów, aby zachować spójność w zespołach i kampaniach.
Jak najbardziej. HeyGen obsługuje zespołową edycję i procesy akceptacji, dzięki czemu marketerzy, menedżerowie i projektanci mogą współpracować w jednym miejscu, bez zbędnej wymiany maili tam i z powrotem.
Tak. Możesz przesyłać slajdy, filmy, wykresy i inne materiały bezpośrednio do swojego wideo. HeyGen pozwala zsynchronizować elementy wizualne z Twoim scenariuszem, aby uzyskać dopracowany, prezentacyjny charakter nagrania.
Filmy z przemówieniami AI można osadzać na stronach docelowych, udostępniać w kampaniach e‑mailowych, publikować w mediach społecznościowych lub wykorzystywać w webinarach. Wiele zespołów marketingowych wykorzystuje je także ponownie do wsparcia partnerów lub wewnętrznych odpraw.
Rozpoczęcie pracy jest proste. Możesz zarejestrować się na bezpłatny okres próbny, aby zobaczyć, jak to działa. Następnie wybierasz awatara, przesyłasz swój skrypt i w kilka minut zaczynasz tworzyć wideo. Nasz zespół onboardingowy jest dostępny, aby przeprowadzić Cię przez najlepsze praktyki dotyczące wideo dla kadry zarządzającej, lokalizacji i brandingu.
