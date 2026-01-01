Twórz skuteczne reklamy wideo z AI w kilka minut

W przypadku kampanii reklamowych szybkość i jakość mogą zadecydować o sukcesie lub utraconych szansach. Dzięki HeyGen marketerzy mogą tworzyć profesjonalne, przyciągające uwagę reklamy na wiele platform w ułamku dotychczasowego czasu. Dowiedz się więcej o tym, jak tworzyć skuteczne reklamy z wykorzystaniem HeyGen. Skaluj treści o dużym wpływie, nie nadwyrężając budżetu ani nie przeciążając zespołu.

Korzyści i wartość

Osiągaj więcej dzięki niezawodnym reklamom wideo opartym na AI

Produce stunning ads in minutes with zero hassle

Skip the long production cycles and high costs of traditional ad creation. HeyGen’s AI ad generator empowers you to produce stunning, on-brand ads in a fraction of the time, letting you beat tight deadlines and keep your campaigns ahead of the curve.

Maximize ROI with dynamic, personalized ads

Get more value from every ad dollar by creating videos that truly resonate with your audience, while saving time and scaling what works. With HeyGen’s AI video tools and powerful API, you can personalize ads dynamically for millions of viewers on platforms like YouTube and match scripts to the content they’re watching. Explore how to create AI UGC ads with HeyGen.

Effortless ad testing and optimization for maximum impact

Quickly generate variations of your ads to test multiple messages, calls-to-action, or visuals. With HeyGen’s AI, you can gather insights and optimize campaigns faster, ensuring data-driven decisions boost performance at every turn. Learn how to A/B test AI videos like a performance marketer.

Dowiedz się, jak czołowe marki skalują tworzenie reklam

Trivago

Trivago

Discover how trivago saves 3-4 months and localizes ads for 30 markets.

Tomorrow.io

Tomorrow.io

Discover how Tomorrow.io scales personalized video content.

Ogilvy

Ogilvy

See how Ogilvy uses HeyGen to create personalized ads that sing.

"Przeprowadziliśmy testy z innymi platformami do personalizowanych wideo i HeyGen okazał się najlepszy pod względem jakości. Od początku byliśmy szczerzy z ich zespołem ze względu na wysokie ryzyko, ale i wysoką potencjalną nagrodę związaną z pierwszym wdrożeniem tego rozwiązania — i to ryzyko się opłaciło."

Kelly Peters

Wiceprezes ds. marketingu w Tomorrow.io

Kelly Peters

Jak tworzyć reklamy wideo za pomocą HeyGen

  1. Otwórz HeyGen

Zaloguj się do HeyGen i zacznij tworzyć przyciągające uwagę reklamy generowane przez AI w zaledwie kilka minut. Możesz także wygenerować reklamę wideo z linku za pomocą URL-to-Video.

  1. Znajdź idealny szablon wideo
  1. Dodaj skrypty wypowiedzi, awatary i tła
  1. Dodaj ścieżkę mówioną i awatara do swojego filmu produktowego
  1. Dostosuj swoją reklamę wideo z AI
  1. Ulepsz za pomocą bardziej kreatywnych elementów
  1. Wyeksportuj swój gotowy spot wideo

Najczęstsze pytania

Czym jest HeyGen i jak pomaga w tworzeniu reklam z wykorzystaniem AI?

HeyGen to platforma do tworzenia wideo oparta na sztucznej inteligencji, która upraszcza produkcję profesjonalnych reklam. Pomaga marketerom szybko tworzyć reklamy wideo na media społecznościowe, kampanie displayowe lub retargeting — bez kosztownej produkcji i długiego czasu realizacji.

W jaki sposób HeyGen oszczędza czas przy tworzeniu reklam?

Dzięki zastąpieniu tradycyjnych procesów produkcyjnych rozwiązaniami opartymi na AI. Możesz wybrać szablony, wkleić swój skrypt, dodać elementy marki oraz realistycznego awatara AI, aby tworzyć gotowe reklamy w kilka minut zamiast dni czy tygodni.

Czy mogę używać HeyGen na wielu platformach?

Oczywiście! HeyGen umożliwia tworzenie reklam na Facebooka, Instagrama, LinkedIna, TikToka, YouTube i wiele innych platform. Dostosuj proporcje obrazu i długość materiału, aby spełnić wymagania techniczne każdego kanału.

W jaki sposób HeyGen umożliwia tworzenie spersonalizowanych reklam na dużą skalę?

Możesz dostosować przekaz, warstwę wizualną lub lektora każdej reklamy do różnych odbiorców lub języków, co czyni ją idealną do kampanii retargetingowych, lokalizacyjnych lub ABM.

Czy mogę tworzyć reklamy w wielu językach za pomocą HeyGen?

Tak. Narzędzia tłumaczeniowe HeyGen pozwalają tworzyć reklamy w ponad 170 językach i dialektach, z precyzyjną synchronizacją ruchu ust dla realistycznych lektorów. To idealne rozwiązanie dla globalnych kampanii, które muszą zachować autentyczność w różnych regionach.

Czy potrzebuję umiejętności montażu, aby tworzyć reklamy wideo z AI?

Nie. Przyjazny interfejs HeyGen i edytor typu „przeciągnij i upuść” sprawiają, że zaawansowana edycja jest dostępna dla każdego, niezależnie od doświadczenia.

W jaki sposób HeyGen obniża koszty produkcji dzięki AI?

HeyGen eliminuje potrzebę angażowania pełnych ekip produkcyjnych, kosztownych planów zdjęciowych i zaawansowanej postprodukcji. Podejście oparte na AI radykalnie obniża koszt tworzenia wysokiej jakości reklam wewnątrz firmy.

A co z ponownym wykorzystaniem treści dzięki platformie reklamowej AI HeyGen?

Możesz szybko zaktualizować lub zlokalizować stare treści reklamowe, dostosować format do różnych platform, wprowadzić nowy branding lub zmienić komunikaty, skutecznie wykorzystując istniejące filmy w nowych kampaniach. Dzięki temu maksymalnie zwiększasz wartość swoich treści i jednocześnie oszczędzasz czas.

Czym HeyGen różni się od innych narzędzi do tworzenia reklam wideo z wykorzystaniem AI?

HeyGen wyróżnia się realistycznymi awatarami AI, zaawansowanymi możliwościami lokalizacji oraz uproszczonym procesem tworzenia wideo. Jest stworzone z myślą o marketerach, którzy muszą szybko tworzyć wysokiej jakości, skalowalne treści, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych kampanii reklamowych.

Czy HeyGen obsługuje globalne kampanie reklamowe?

HeyGen upraszcza globalne kampanie reklamowe, oferując funkcje tłumaczenia, lokalizacji i personalizacji na jednej platformie. Możesz szybko tworzyć reklamy dla wielu regionów, zapewniając spójność i autentyczność na różnych rynkach bez dodatkowej złożoności.

Jak zacząć tworzyć reklamy AI z HeyGen?

Rozpoczęcie jest proste. Załóż darmowe konto, poznaj szablony i funkcje platformy, a swoją pierwszą reklamę stworzysz w zaledwie kilka minut. Intuicyjne narzędzia HeyGen ułatwiają tworzenie angażujących reklam, niezależnie od tego, czy prowadzisz lokalną kampanię, czy startujesz na rynkach globalnych.

Czy HeyGen nadaje się dla małych zespołów z ograniczonymi zasobami?

Tak! HeyGen został stworzony, aby pomagać zespołom każdej wielkości tworzyć skuteczne reklamy bez potrzeby dużego budżetu ani rozbudowanych zasobów. Przystępne ceny i narzędzia oszczędzające czas sprawiają, że jest idealny dla zwinnych zespołów marketingowych, które chcą maksymalnie zwiększyć efekty swojej pracy.

Czy HeyGen może zintegrować się z moim obecnym stosu marketingowym?

HeyGen z łatwością dopasowuje się do Twojego obecnego workflowu. Po stworzeniu wideo możesz je pobrać i przesłać na wybrane platformy reklamowe, do systemów CRM lub narzędzi do zarządzania treścią, aby zapewnić ich płynną dystrybucję.

Jakiego rodzaju reklamy mogę tworzyć za pomocą HeyGen?

HeyGen jest wszechstronny i obsługuje szeroką gamę formatów reklam, w tym reklamy w mediach społecznościowych, filmy do retargetingu, reklamy typu explainer oraz kampanie lokalizowane. Jego narzędzia zostały zaprojektowane tak, aby pomóc Ci tworzyć treści, które się wyróżniają i przynoszą realne rezultaty.

