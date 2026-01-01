W przypadku kampanii reklamowych szybkość i jakość mogą zadecydować o sukcesie lub utraconych szansach. Dzięki HeyGen marketerzy mogą tworzyć profesjonalne, przyciągające uwagę reklamy na wiele platform w ułamku dotychczasowego czasu. Dowiedz się więcej o tym, jak tworzyć skuteczne reklamy z wykorzystaniem HeyGen. Skaluj treści o dużym wpływie, nie nadwyrężając budżetu ani nie przeciążając zespołu.
Skip the long production cycles and high costs of traditional ad creation. HeyGen’s AI ad generator empowers you to produce stunning, on-brand ads in a fraction of the time, letting you beat tight deadlines and keep your campaigns ahead of the curve.
Get more value from every ad dollar by creating videos that truly resonate with your audience, while saving time and scaling what works. With HeyGen’s AI video tools and powerful API, you can personalize ads dynamically for millions of viewers on platforms like YouTube and match scripts to the content they’re watching. Explore how to create AI UGC ads with HeyGen.
Quickly generate variations of your ads to test multiple messages, calls-to-action, or visuals. With HeyGen’s AI, you can gather insights and optimize campaigns faster, ensuring data-driven decisions boost performance at every turn. Learn how to A/B test AI videos like a performance marketer.
Discover how trivago saves 3-4 months and localizes ads for 30 markets.
Discover how Tomorrow.io scales personalized video content.
See how Ogilvy uses HeyGen to create personalized ads that sing.
"Przeprowadziliśmy testy z innymi platformami do personalizowanych wideo i HeyGen okazał się najlepszy pod względem jakości. Od początku byliśmy szczerzy z ich zespołem ze względu na wysokie ryzyko, ale i wysoką potencjalną nagrodę związaną z pierwszym wdrożeniem tego rozwiązania — i to ryzyko się opłaciło."
Kelly Peters
Wiceprezes ds. marketingu w Tomorrow.io
Jak tworzyć reklamy wideo za pomocą HeyGen
Zaloguj się do HeyGen i zacznij tworzyć przyciągające uwagę reklamy generowane przez AI w zaledwie kilka minut. Możesz także wygenerować reklamę wideo z linku za pomocą URL-to-Video.
HeyGen to platforma do tworzenia wideo oparta na sztucznej inteligencji, która upraszcza produkcję profesjonalnych reklam. Pomaga marketerom szybko tworzyć reklamy wideo na media społecznościowe, kampanie displayowe lub retargeting — bez kosztownej produkcji i długiego czasu realizacji.
Dzięki zastąpieniu tradycyjnych procesów produkcyjnych rozwiązaniami opartymi na AI. Możesz wybrać szablony, wkleić swój skrypt, dodać elementy marki oraz realistycznego awatara AI, aby tworzyć gotowe reklamy w kilka minut zamiast dni czy tygodni.
Oczywiście! HeyGen umożliwia tworzenie reklam na Facebooka, Instagrama, LinkedIna, TikToka, YouTube i wiele innych platform. Dostosuj proporcje obrazu i długość materiału, aby spełnić wymagania techniczne każdego kanału.
Możesz dostosować przekaz, warstwę wizualną lub lektora każdej reklamy do różnych odbiorców lub języków, co czyni ją idealną do kampanii retargetingowych, lokalizacyjnych lub ABM.
Tak. Narzędzia tłumaczeniowe HeyGen pozwalają tworzyć reklamy w ponad 170 językach i dialektach, z precyzyjną synchronizacją ruchu ust dla realistycznych lektorów. To idealne rozwiązanie dla globalnych kampanii, które muszą zachować autentyczność w różnych regionach.
Nie. Przyjazny interfejs HeyGen i edytor typu „przeciągnij i upuść” sprawiają, że zaawansowana edycja jest dostępna dla każdego, niezależnie od doświadczenia.
HeyGen eliminuje potrzebę angażowania pełnych ekip produkcyjnych, kosztownych planów zdjęciowych i zaawansowanej postprodukcji. Podejście oparte na AI radykalnie obniża koszt tworzenia wysokiej jakości reklam wewnątrz firmy.
Możesz szybko zaktualizować lub zlokalizować stare treści reklamowe, dostosować format do różnych platform, wprowadzić nowy branding lub zmienić komunikaty, skutecznie wykorzystując istniejące filmy w nowych kampaniach. Dzięki temu maksymalnie zwiększasz wartość swoich treści i jednocześnie oszczędzasz czas.
HeyGen wyróżnia się realistycznymi awatarami AI, zaawansowanymi możliwościami lokalizacji oraz uproszczonym procesem tworzenia wideo. Jest stworzone z myślą o marketerach, którzy muszą szybko tworzyć wysokiej jakości, skalowalne treści, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych kampanii reklamowych.
HeyGen upraszcza globalne kampanie reklamowe, oferując funkcje tłumaczenia, lokalizacji i personalizacji na jednej platformie. Możesz szybko tworzyć reklamy dla wielu regionów, zapewniając spójność i autentyczność na różnych rynkach bez dodatkowej złożoności.
Rozpoczęcie jest proste. Załóż darmowe konto, poznaj szablony i funkcje platformy, a swoją pierwszą reklamę stworzysz w zaledwie kilka minut. Intuicyjne narzędzia HeyGen ułatwiają tworzenie angażujących reklam, niezależnie od tego, czy prowadzisz lokalną kampanię, czy startujesz na rynkach globalnych.
Tak! HeyGen został stworzony, aby pomagać zespołom każdej wielkości tworzyć skuteczne reklamy bez potrzeby dużego budżetu ani rozbudowanych zasobów. Przystępne ceny i narzędzia oszczędzające czas sprawiają, że jest idealny dla zwinnych zespołów marketingowych, które chcą maksymalnie zwiększyć efekty swojej pracy.
HeyGen z łatwością dopasowuje się do Twojego obecnego workflowu. Po stworzeniu wideo możesz je pobrać i przesłać na wybrane platformy reklamowe, do systemów CRM lub narzędzi do zarządzania treścią, aby zapewnić ich płynną dystrybucję.
HeyGen jest wszechstronny i obsługuje szeroką gamę formatów reklam, w tym reklamy w mediach społecznościowych, filmy do retargetingu, reklamy typu explainer oraz kampanie lokalizowane. Jego narzędzia zostały zaprojektowane tak, aby pomóc Ci tworzyć treści, które się wyróżniają i przynoszą realne rezultaty.
