HeyGen API

Zasil swój stack dzięki HeyGen API

Integruj za pomocą MCP, Skills lub bezpośredniego API i dodaj wideo AI do swojego produktu w dowolny sposób. Wybierz plan dopasowany do Twoich potrzeb.

Płać na bieżąco

Zacznij już od 5 USD

Wypróbuj HeyGen API za darmo, bez żadnych zobowiązań — to idealny sposób na rozpoczęcie przygody z technologią tworzenia wideo opartych na AI.

  • API Agenta Wideo
  • API zamiany tekstu na mowę
  • Generuj wideo (silniki Avatar III i IV)
  • API tłumaczenia wideo
  • Utwórz awatary ze zdjęć
  • Twórz filmy za pomocą szablonów
  • Dostęp do bibliotek awatarów, głosów i szablonów
  • Dostęp do serwera MCP
  • Integracja HeyGen Skills

Enterprise

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Dla produktów o przeciętnym poziomie wykorzystania i z indywidualnym brandingiem nasz plan Pro jest idealny dla firm, które efektywnie korzystają z naszego cennika API wideo.

  • Wszystko zawarte w planie Pay-As-You-Go
  • Dostosowana skalowalność
  • Dedykowane wsparcie deweloperskie
  • API do tworzenia cyfrowych bliźniaków
  • API do korekty tekstu
  • Obniżone stawki

Poznaj sposoby tworzenia

HeyGen MCP

HeyGen MCP

Connect HeyGen to AI agents like Claude, Manus, OpenAI through MCP for seamless, conversational video creation and management.

OpenClaw

OpenClaw

Open-Source video creation framework for building and customizing HeyGen-powered video workflows with flexible integrations.

Umiejętności HeyGen

Umiejętności HeyGen

Pre-built skill modules that extend AI agents with HeyGen video generation capabilities.

Bezpośrednie API

Bezpośrednie API

Programmatic access to HeyGen's video platform for custom integrations, automation, and advanced use cases.

120,224,656Wygenerowane filmy
93,870,630Wygenerowane awatary
16,534,545Przetłumaczone filmy
Google
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
Zaufany przez miliony ludzi na całym świecie, aby ożywiać ich historie

Od indywidualnych twórców po globalne przedsiębiorstwa, HeyGen sprawia, że tworzenie wideo jest szybkie, skalowalne i bezwysiłkowe dzięki zaawansowanym narzędziom AI.

API agenta wideo

API agenta wideo

Generate complete avatar videos from a single text prompt — no manual setup needed.

TTS – Rozgwiazda

TTS – Rozgwiazda

Convert text into natural, expressive speech using HeyGen's advanced voice synthesis engine.

API generowania wideo

API generowania wideo

Programmatically create avatar videos with fine-grained control over avatars, voices, backgrounds, and layouts.

API do tłumaczenia wideo

API do tłumaczenia wideo

Translate and dub existing videos into multiple languages while preserving lip-sync and natural delivery.

Zastosowania

Uwierzytelnianie

HeyGen oferuje kilka ścieżek integracji — MCP, Skills oraz bezpośrednie API — z których każda ma własną metodę uwierzytelniania. Zrozumienie, który schemat dotyczy Twojego przypadku użycia, określi sposób uwierzytelniania oraz sposób rozliczania wykorzystania.

OAuth 2.0

Używane do integracji MCP. Użytkownicy autoryzują dostęp za pomocą standardowego ekranu zgody — bez konieczności używania kluczy API. Wymagany jest aktywny plan HeyGen w wersji web z kredytami premium. Zużycie jest odliczane od puli kredytów premium w Twoim planie web.

Klucz API

Używane w integracjach Skills i bezpośrednich integracjach API. Uwierzytelnianie odbywa się przez przekazanie klucza API w nagłówku X-Api-Key. Wymaga klucza HeyGen API wygenerowanego w panelu Settings → API na Twoim koncie. Zużycie jest odliczane od salda w panelu API, które jest oddzielne od limitu kredytów w planie webowym.

Partnerzy

Używaj HeyGen na swoich ulubionych platformach

Połącz HeyGen ze swoimi ulubionymi narzędziami, aby zautomatyzować tworzenie wideo.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące cen API

Jakie są różne sposoby integracji z HeyGen?

HeyGen oferuje trzy ścieżki integracji: MCP do łączenia się z asystentami AI, takimi jak Claude, bez konieczności samodzielnego zarządzania interfejsami API, Skills do rozszerzania możliwości agentów kodujących AI, takich jak Claude Code i Cursor, oraz Direct API, zapewniające pełną programistyczną kontrolę nad generowaniem wideo.

Jak działa uwierzytelnianie dla każdej ścieżki integracji?

MCP korzysta z OAuth — użytkownicy autoryzują się za pomocą ekranu zgody, bez potrzeby używania kluczy API. Zarówno Skills, jak i Direct API używają klucza API przekazywanego w nagłówku X-Api-Key, generowanego w sekcji Settings → API w Twoim panelu HeyGen.

Czy kredyty MCP i saldo API to to samo?

Nie. Zużycie MCP jest odejmowane od salda kredytów premium w Twoim planie webowym, natomiast zużycie Skills i Direct API jest odejmowane od salda na Twoim pulpicie API. Te dwie pule rozliczeniowe są od siebie niezależne.

Jaka jest minimalna kwota, aby rozpocząć korzystanie z planu Pay-As-You-Go?

Możesz zacząć już od 5 USD. Po prostu doładuj swój portfel API i płać tylko za faktyczne wykorzystanie — bez żadnych miesięcznych zobowiązań.

Co oferuje plan Enterprise ponad model Pay-As-You-Go?

Plan Enterprise obejmuje wszystko z planu Pay-As-You-Go oraz dostosowaną skalowalność, dedykowane wsparcie deweloperskie, Digital Twin Creation API, Proofread API i obniżone stawki.

Zacznij tworzyć filmy z AI

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnym filmom AI.

