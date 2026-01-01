Używane do integracji MCP. Użytkownicy autoryzują dostęp za pomocą standardowego ekranu zgody — bez konieczności używania kluczy API. Wymagany jest aktywny plan HeyGen w wersji web z kredytami premium. Zużycie jest odliczane od puli kredytów premium w Twoim planie web.

Klucz API

Używane w integracjach Skills i bezpośrednich integracjach API. Uwierzytelnianie odbywa się przez przekazanie klucza API w nagłówku X-Api-Key. Wymaga klucza HeyGen API wygenerowanego w panelu Settings → API na Twoim koncie. Zużycie jest odliczane od salda w panelu API, które jest oddzielne od limitu kredytów w planie webowym.