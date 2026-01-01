Od 1921 roku Komatsu przekształca nasz fizyczny świat jako wiodący globalny producent oryginalnego wyposażenia (OEM), dostarczając sprzęt dla branży budowlanej, górniczej i leśnej. Z korzeniami sięgającymi ponad wieku wstecz, do Komatsu Iron Works na japońskiej prowincji, Komatsu rozrosło się do globalnej firmy zatrudniającej ponad 65 000 pracowników i dysponującej silną siecią 211 dystrybutorów w 151 krajach.
Droga Komatsu została ukształtowana przez głębokie zaangażowanie w partnerstwo i innowacje, które postrzegają jako kluczowe dla sprostania zróżnicowanym wyzwaniom naszych czasów. Dziś wykorzystują technologię AI HeyGen, aby jeszcze lepiej łączyć swoje zróżnicowane zespoły na całym świecie i wzmacniać swoją tradycję współpracy.
Wyzwania związane ze znalezieniem angażującego formatu zapewniającego skuteczny transfer wiedzy
Działając w branży produkcyjnej, Komatsu oferuje kompleksową gamę produktów, w tym koparki, ładowarki kołowe, spycharki i wozidła, jednocześnie nadzorując ich przepływ od fabryki, przez dystrybutora, aż do klienta końcowego. Aby zapewnić skuteczną realizację tego procesu, kluczowe jest, by sieć dystrybutorów Komatsu, która ma bezpośredni kontakt z klientami końcowymi, posiadała dogłębną wiedzę na temat oferowanych produktów, rozwiązań i usług. W związku z tym niezbędne jest zapewnienie dystrybutorom kompleksowych szkoleń z zakresu funkcji maszyn, ich obsługi oraz specyfikacji technicznych.
W tym celu zespół ds. szkoleń i rozwoju (L&D) wypróbował różne podejścia do tworzenia angażujących materiałów szkoleniowych — od slajdów PowerPoint z komputerowym lektorem po zatrudnianie zewnętrznych firm multimedialnych. Każde z tych rozwiązań miało swoje ograniczenia, nie wspominając już o wysokich kosztach i znacznym nakładzie czasu.
"Byliśmy w momencie, w którym musieliśmy sprawdzić, czy technologia może nam pomóc przy materiałach szkoleniowych wideo" – mówi Sarah Munsters, Group Manager Training, Development & Events w Komatsu Europe International N.V. Po odkryciu technologii AI HeyGen dzięki belgijskiemu influencerowi, który korzystał z funkcji tłumaczenia wideo, Sarah od razu dostrzegła, jak mogą zastosować tę innowację w swoich procesach.
Tanja Bogocharova, specjalistka ds. projektowania szkoleń w Komatsu Europe, korzysta z HeyGen, aby tworzyć angażujące filmy wyjaśniające oraz techniczne materiały szkoleniowe dotyczące produktów. Opracowuje również wytyczne i pełni funkcję superadministratorki dla innych twórców z różnych jednostek Komatsu na całym świecie. Platforma umożliwia jej zespołowi przekształcanie istniejących treści od ekspertów merytorycznych w atrakcyjne filmy z wykorzystaniem spersonalizowanych awatarów Komatsu — zapewniając idealną równowagę między szczegółami technicznymi a angażującą formą przekazu.
„Otrzymaliśmy bardzo pozytywne opinie od uczestników. Uważają, że treści są łatwe do przyswojenia dzięki krótkim, zwięzłym wyjaśnieniom przedstawianym przez animowanego awatara” – wyjaśnia Tanja. „Przeszliśmy od prostych filmów instruktażowych do bardziej profesjonalnych materiałów wideo z bardzo realistycznymi awatarami i lektorem, unikając przy tym wysokich kosztów związanych z nagrywaniem wideo.”
Tanja zauważa również pozytywny wpływ na trenerów: "Czujemy entuzjazm nie tylko ze strony uczestników szkoleń, ale także trenerów; oni również są bardziej zmotywowani do tworzenia materiałów szkoleniowych dzięki HeyGen. Ogólnie rzecz biorąc, to duży krok naprzód w rozwoju naszych materiałów.”
Skalowanie wielojęzycznego programu szkoleniowego z zachowaniem spójności
Znalezienie przystępnej metody tworzenia angażujących materiałów wideo szkoleniowych to pierwszy krok; kolejnym wyzwaniem jest efektywne skalowanie programu nauczania w różnych językach, aby sprostać zróżnicowanym potrzebom.
Funkcja tłumaczenia w HeyGen okazała się dokładnie tym narzędziem, którego Komatsu potrzebowało, aby przekształcić swoje treści na różne języki. Funkcja tworzenia skryptów na platformie generuje wartościowe pierwsze wersje na podstawie adresów URL stron internetowych.
"W Europie zazwyczaj udostępniamy materiały szkoleniowe w czterech językach: angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim. Zwykle najpierw tworzymy treści źródłowe po angielsku, a dzięki funkcji tłumaczenia w HeyGen możemy dostarczyć przetłumaczone wersje dosłownie kilkoma kliknięciami. To dla nas ogromna dodatkowa wartość" – mówi Tanja. Nowy proces jest bardziej efektywny pod względem czasu i budżetu oraz pozwala zespołowi skutecznie wykorzystywać jeden wspólny materiał źródłowy.
Zainspirowane nowym rozwiązaniem zaprezentowanym przez Komatsu Europe, inne jednostki Komatsu na całym świecie przyjęły to podejście i strategicznie wdrożyły możliwości HeyGen do swoich planów tworzenia materiałów szkoleniowych.
„Funkcja tłumaczenia przynosi nam jeszcze więcej korzyści w skali globalnej” – zauważa Tanja. „Na przykład mamy szkolenie ‘Understanding Human Rights Training’ przygotowane dla wszystkich pracowników we wszystkich jednostkach Komatsu, a to szkolenie zostało przetłumaczone na 14 języków w prosty i spójny sposób, dzięki HeyGen.”
Obecnie materiały szkoleniowe Komatsu są tłumaczone, przygotowywane pod względem scenariusza i animowane z wykorzystaniem HeyGen oraz Komatsu Studio Avatar na całym świecie. Dzięki narzędziom brandingowym HeyGen zapewniany jest spójny styl we wszystkich krajach i kulturach.
„Fakt, że wszystkie filmy szkoleniowe są narracyjne przez jednego awatara w spójnym stylu, dodatkowo wzmacnia rozpoznawalność marki. Konsekwentne korzystanie z Komatsu Studio Avatar oraz jednolitego stylu wizualnego we wszystkich materiałach szkoleniowych tworzy rozpoznawalną obecność marki na całym świecie.”
- Tanja Bogocharova, specjalistka ds. projektowania szkoleń
Znacząco wyższe zaangażowanie uczących się i ogrom możliwości do odkrycia
Wyniki mówią same za siebie. W firmie Komatsu zespół szkoleniowy obserwuje, że obecnie 80–90% widzów ogląda wideo do końca, podczas gdy wcześniej widzowie często przerywali oglądanie po dziesięciu minutach. Co więcej, wyniki quizów uległy poprawie, co pokazuje, że pracownicy skuteczniej przyswajają treści.
„Dzięki temu, że przekazywanie wiedzy stało się bardziej angażujące i dostępne w różnych językach, HeyGen odegrał kluczową rolę w wzmocnieniu naszej globalnej sieci, ostatecznie przyczyniając się do realizacji naszej obietnicy marki – wspólnego tworzenia wartości – razem z naszymi klientami, partnerami i współpracownikami na całym świecie” – mówi Sarah.
„Patrząc w przyszłość, planujemy rozszerzyć wykorzystanie HeyGen. Zespół marketingu, na przykład, ma już za sobą pierwsze eksperymenty z tym narzędziem przy inicjatywach takich jak film powitalny na dużych targach budowlanych. Wspólnie z nimi badamy też możliwości tworzenia krótkich filmów wyjaśniających na naszą stronę internetową i media społecznościowe. Z HeyGen możliwości są ogromne i wciąż je odkrywamy w całej firmie Komatsu” – podsumowuje Sarah.