Od 1921 roku Komatsu przekształca nasz fizyczny świat jako wiodący globalny producent oryginalnego wyposażenia (OEM), dostarczając sprzęt dla branży budowlanej, górniczej i leśnej. Z korzeniami sięgającymi ponad wieku wstecz, do Komatsu Iron Works na japońskiej prowincji, Komatsu rozrosło się do globalnej firmy zatrudniającej ponad 65 000 pracowników i dysponującej silną siecią 211 dystrybutorów w 151 krajach.

Droga Komatsu została ukształtowana przez głębokie zaangażowanie w partnerstwo i innowacje, które postrzegają jako kluczowe dla sprostania zróżnicowanym wyzwaniom naszych czasów. Dziś wykorzystują technologię AI HeyGen, aby jeszcze lepiej łączyć swoje zróżnicowane zespoły na całym świecie i wzmacniać swoją tradycję współpracy.

Wyzwania związane ze znalezieniem angażującego formatu zapewniającego skuteczny transfer wiedzy

Działając w branży produkcyjnej, Komatsu oferuje kompleksową gamę produktów, w tym koparki, ładowarki kołowe, spycharki i wozidła, jednocześnie nadzorując ich przepływ od fabryki, przez dystrybutora, aż do klienta końcowego. Aby zapewnić skuteczną realizację tego procesu, kluczowe jest, by sieć dystrybutorów Komatsu, która ma bezpośredni kontakt z klientami końcowymi, posiadała dogłębną wiedzę na temat oferowanych produktów, rozwiązań i usług. W związku z tym niezbędne jest zapewnienie dystrybutorom kompleksowych szkoleń z zakresu funkcji maszyn, ich obsługi oraz specyfikacji technicznych.

W tym celu zespół ds. szkoleń i rozwoju (L&D) wypróbował różne podejścia do tworzenia angażujących materiałów szkoleniowych — od slajdów PowerPoint z komputerowym lektorem po zatrudnianie zewnętrznych firm multimedialnych. Każde z tych rozwiązań miało swoje ograniczenia, nie wspominając już o wysokich kosztach i znacznym nakładzie czasu.

"Byliśmy w momencie, w którym musieliśmy sprawdzić, czy technologia może nam pomóc przy materiałach szkoleniowych wideo" – mówi Sarah Munsters, Group Manager Training, Development & Events w Komatsu Europe International N.V. Po odkryciu technologii AI HeyGen dzięki belgijskiemu influencerowi, który korzystał z funkcji tłumaczenia wideo, Sarah od razu dostrzegła, jak mogą zastosować tę innowację w swoich procesach.

Tanja Bogocharova, specjalistka ds. projektowania szkoleń w Komatsu Europe, korzysta z HeyGen, aby tworzyć angażujące filmy wyjaśniające oraz techniczne materiały szkoleniowe dotyczące produktów. Opracowuje również wytyczne i pełni funkcję superadministratorki dla innych twórców z różnych jednostek Komatsu na całym świecie. Platforma umożliwia jej zespołowi przekształcanie istniejących treści od ekspertów merytorycznych w atrakcyjne filmy z wykorzystaniem spersonalizowanych awatarów Komatsu — zapewniając idealną równowagę między szczegółami technicznymi a angażującą formą przekazu.